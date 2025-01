https://consortiumnews.com/2025/01/27/outcry-at-2-day-detention-deportation-of-journalist-in-zurich/



Aufschrei nach zweitägiger Inhaftierung und Abschiebung eines Journalisten in Zürich

27. Januar 2025

Am Montag gab „The Electronic Intifada“ bekannt, dass ihr palästinensischer Mitbegründer Ali Abunimah, der zu einer Vortragsveranstaltung in die Schweiz gereist war, nach zwei Nächten im Gefängnis abgeschoben werden sollte.

Ali Abunimah im Jahr 2009. (Hossam el-Hamalawy, Flickr, CC BY 2.0)

Von Peoples Dispatch

Francesca Albanese, UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, schloss sich denjenigen an, die ihre wachsende Empörung über die Verhaftung von Ali Abunimah am Samstag in Zürich zum Ausdruck brachten. Der palästinensische Mitbegründer von The Electronic Intifada war zu einer Vortragsveranstaltung in der Schweizer Stadt.

„Ich bin genauso schockiert wie er und fordere eine sofortige Untersuchung dieser Angelegenheit“, twitterte Albanese am Sonntag. “Das Klima in Bezug auf die Redefreiheit in Europa wird immer vergifteter, und wir sollten alle besorgt sein.“

[Am Montag gab Electronic Intifada auf X bekannt, dass Abunimah nach zwei Nächten im Gefängnis abgeschoben werden sollte.]

Hossam Shabat, ein palästinensischer Journalist aus dem Norden des Gazastreifens (der von Israel verwundet wurde), drückte ebenfalls seine Solidarität mit Abunimah aus und erklärte: „Ich stehe in Solidarität mit meinem Kollegen Ali Abunimah, der in der Schweiz verhaftet wurde. Palästinensische Journalisten werden weiterhin in und außerhalb Palästinas ins Visier genommen.

[Siehe: Caitlin Johnstone: Ein weiterer Journalist in einem westlichen Land wegen falscher Gedanken über Israel verhaftet]

Laut einer Erklärung der Schweizerischen Aktion für Menschenrechte wurde Abunimah „von nicht identifizierten Personen in Zivilkleidung gewaltsam auf den Straßen von Zürich entführt“ und in Verwaltungshaft gehalten.

In der Erklärung wurde außerdem darauf hingewiesen,

„Dies folgt auf einen in einer Lokalzeitung veröffentlichten diffamierenden Artikel, in dem er grundlos des radikalen Islamismus und Antisemitismus beschuldigt wurde, begleitet von einer Aufforderung der Kantonspolizei, ihm die Einreise in das Gebiet zu verbieten, angeblich aufgrund der Medienvorwürfe. Abunimah wurde in der Schweiz weder wegen einer Straftat verurteilt, noch wurde sein aktueller Fall von einer Justizbehörde geprüft.“

Nach seiner Verhaftung erklärte Electronic Intifada in einer Erklärung, die am Samstag veröffentlicht wurde:

„Abunimahs Verhaftung scheint Teil einer zunehmenden Gegenreaktion westlicher Regierungen gegen Solidaritätsbekundungen mit dem palästinensischen Volk zu sein … Sich gegen Ungerechtigkeit in Palästina auszusprechen, ist kein Verbrechen. Journalismus ist kein Verbrechen.“

Im Oktober wurde das Haus von Abunimahs Kollegin Asa Winstanley von britischen Behörden durchsucht und elektronische Geräte beschlagnahmt, aber sie wurde nicht wegen eines Verbrechens angeklagt.

Dieser Artikel stammt aus Peoples Dispatch.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln möglicherweise die von Consortium News wider oder auch nicht.

Übersetzt mit Deepl.com

