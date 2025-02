https://strategic-culture.su/news/2025/02/25/how-president-trump-well-placed-to-secure-deal-with-russia-end-war/



Wie Präsident Trump gut positioniert ist, um ein Abkommen mit Russland zur Beendigung des Krieges zu erzielen

Ian Proud

25. Februar 2025

Präsident Trump, der sich nicht von Andersdenkenden in seiner eigenen Partei aufhalten lässt, scheint gut positioniert zu sein, um ein Abkommen mit Präsident Putin zu erzielen.

Die Medienberichterstattung über Amerikas jüngste Gespräche mit Russland in Saudi-Arabien konzentrierte sich fast ausschließlich auf die Aussichten auf einen Waffenstillstand in der Ukraine. Russland und die USA wollen wahrscheinlich unterschiedliche Ergebnisse aus den Gesprächen. Aber Präsident Trump ist besser in der Lage, ein Abkommen mit Präsident Putin zu erzielen, als in seiner ersten Amtszeit.

Die Geschwindigkeit, mit der Amerika die Wiederaufnahme des diplomatischen Kontakts mit Russland vorangetrieben hat, hat die europäischen Staats- und Regierungschefs atemlos und unvorbereitet zurückgelassen. Zelensky hat auch durch einen unnötigen öffentlichen Streit mit Präsident Trump Schaden genommen, den er nicht gewinnen konnte, nachdem er ihn beschuldigt hatte, in einer russischen Desinformationsblase zu leben.

Donald Trump ist zum zweiten Mal im Weißen Haus angekommen, nachdem die Beziehungen zwischen den USA und Russland unter einem früheren demokratischen Präsidenten zusammengebrochen waren. Was heute anders zu sein scheint, ist, dass die Politik Washingtons es ihm leichter gemacht hat, mit Präsident Putin zusammenzuarbeiten.

Im Jahr 2017 hoffte Russland zweifellos auf eine mögliche Neubelebung der Beziehungen zu den Vereinigten Staaten, nachdem das Engagement unter Präsident Obama allgemein zusammengebrochen war. In Obamas letzter außenpolitischer Affäre am 29. Dezember 2016 wies er als Reaktion auf die sogenannten Russiagate-Vorwürfe 35 russische Diplomaten aus.

Meiner Meinung nach hoffte Obama, dass diese Ausweisungen es Präsident Trump erschweren würden, mit Präsident Putin in Kontakt zu treten, falls Russland mit gegenseitigen diplomatischen Ausweisungen reagieren würde. Aber Putin verzichtete bewusst auf eine Vergeltung und wartete ab, was Trump anbieten würde.

Das eigentliche Hindernis für ein Engagement im Jahr 2017, das heute nicht mehr zu bestehen scheint, war der parteiübergreifende Widerstand in Washington gegen jegliche Verbesserung der Beziehungen zu Russland durch Präsident Trump.

Nur einen Tag nach Obamas Ausweisung der russischen Diplomaten waren der fanatische Russlandgegner und verstorbene Senator John McCain (R-Arizona) und Lindsey Graham (R-South Carolina) in Kiew. Dort drängten sie auf noch strengere Sanktionen gegen Russland und mehr Unterstützung für die Ukraine.

Noch bevor Präsident Trump vereidigt worden war, unternahmen Vertreter seiner eigenen politischen Partei Schritte, um ihn in die Schranken zu weisen. Das Mittel, um dies zu erreichen, war der „Countering American Adversaries Through Sanctions Act“, der umfassende neue Sanktionen gegen Russland, den Iran und Nordkorea verhängte.

Dieses Sanktionsgesetz war so strafend, dass es den USA erlaubte, europäische Länder zu sanktionieren, die mit Russland Geschäfte machten, dass mehrere EU-Führungskräfte wütend waren und sich stark dafür einsetzten, dass es abgeschwächt wurde.

Am 31. Juli 2017, nur wenige Tage nachdem der Kongress das CAATSA-Gesetz verabschiedet hatte, beschloss Präsident Putin schließlich, Vergeltung zu üben, und verwies 755 Mitarbeiter aus diplomatischen Vertretungen der USA des Landes.

Zwei Tage später, als Präsident Trump das CAATSA-Gesetz unterzeichnete, merkte er an, dass der Gesetzentwurf „ernsthaft fehlerhaft ist, weil er in die Verhandlungsbefugnis der Exekutive eingreift. Dieser Gesetzentwurf erschwert es den Vereinigten Staaten, gute Geschäfte für das amerikanische Volk abzuschließen, und wird China, Russland und Nordkorea viel enger zusammenrücken lassen.“

Unabhängig davon, ob man Sanktionen gegen Russland befürwortet oder nicht, muss man heute schon sehr selbstbewusst sein, um zu behaupten, dass Russland, China und Nordkorea heute nicht näher beieinander stehen als vor acht Jahren.

Im Jahr 2017 versetzte das CAATSA-Gesetz den Bemühungen von Präsident Trump um eine Wiederannäherung einen schweren Schlag. Die Vergeltungsmaßnahmen von Präsident Putin führten zur Aushöhlung des diplomatischen Netzwerks der USA in Russland.

Ich war zu dieser Zeit Geschäftsträger der britischen Botschaft und ging die meisten Tage zu Fuß zur US-Botschaft, um dem stellvertretenden Missionschef zu helfen, der sich mit der schrecklichen Entscheidung herumschlug, welche seiner Diplomaten er nach Amerika zurückschicken sollte.

Ich hätte ein Auto nehmen können, aber ich wollte jeden Tag unter den wachsamen Augen des russischen Staatsapparats zur Botschaft gehen und wieder nach Hause gehen, als kleines Zeichen der Solidarität.

Der Hauptstandort der US-Botschaft in Moskau befindet sich hinter dem Weißen Haus, auf das die russische Armee während des Parlamentsaufstands von 1993 mit Panzern gefeuert hatte. 2017 war ein neues, aus Glas und Stahl bestehendes Konsulatsgebäude errichtet worden, das auch heute noch weitgehend leer steht, da die USA praktisch die gesamte Visa-Bearbeitung in Russland eingestellt haben.

Ich empfahl einen Plan – der, wie sich herausstellte, erfolgreich war –, um die Schließung der Anglo-American School of Moscow unter dem Deckmantel der Massenausweisungen zu verhindern. Die Schule wurde erstmals 1949 eröffnet, um den Kindern amerikanischer, britischer und kanadischer Diplomaten eine Ausbildung zu ermöglichen. Im Mai 2023 schloss die Schule schließlich ihre Türen, nachdem sie vierundsiebzig Jahre lang ohne Unterbrechung Kinder von Diplomaten – darunter meine beiden – unterstützt hatte.

Beide sind kleine Zeichen dafür, wie weit die alltäglichen diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und Russland gesunken sind.

Die Gespräche, die am 18. Februar in Saudi-Arabien zwischen Außenminister Rubio und Außenminister Sergej Lawrow stattfanden, konzentrierten sich zu einem großen Teil auf einen Prozess, der die diplomatischen Beziehungen allmählich wieder auf eine normalere Grundlage stellt.

Meiner Erfahrung nach legt Russland großen Wert auf die alltägliche diplomatische Zusammenarbeit in sozialen, kulturellen, wissenschaftlichen und anderen Bereichen. Sogar die NASA hatte eine Verbindungsperson in Moskau, als ich dort war.

Es ist kein großes Geheimnis, dass die Geheimdienste beider Seiten unermüdlich dazu beitragen, den jeweils anderen auszuspionieren. Aber dieses sanftere diplomatische Engagement ist eine große Hilfe, um einige der „schlechten Dinge“ zu mildern.

Präsident Trump möchte, dass der Krieg endet, aber Russland hat auf dem Schlachtfeld die Oberhand und kann mit Friedensforderungen auf Zeit spielen. Russland hätte zweifellos gerne normalere diplomatische Beziehungen zu den Vereinigten Staaten von Amerika.

Außenminister Sergej Lawrow hat gesagt, er sei nicht an einem schnellen Waffenstillstand interessiert, der es der Ukraine ermöglicht, sich neu zu bewaffnen und später für einen weiteren Krieg zurückzukommen.

Jede Verhandlung hängt davon ab, dass man weiß, was beide Seiten wollen und was man anbieten kann, ohne die eigenen Ziele zu schmälern. Im Kongress ist man kaum gewillt, weitere Milliarden in die Kriegsanstrengungen der Ukraine zu pumpen. Da bereits über 20.000 Sanktionen gegen Russland verhängt wurden und die Wirtschaft des Landes nach wie vor robust ist, bringt es nichts, weitere Sanktionen zu verhängen.

Es scheint ein guter Anfang zu sein, kleine Schritte zu unternehmen, um die schrecklichen täglichen diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern zu verbessern, da beide Seiten einen dauerhaften Frieden herbeiführen wollen. Und da Präsident Trump sich nicht von Abweichlern in seiner eigenen Partei aufhalten lässt, scheint er in einer guten Position zu sein, um ein Abkommen mit Präsident Putin zu erzielen.

