Wie Sie sich gegen Manipulation durch Propagandisten immunisieren können

Caitlin Johnstone

13. Mai 2025

Der schlimmste Fehler, den Sie beim Lesen der Nachrichten machen können, ist anzunehmen, dass es einen guten Grund gibt, warum die Massenmedien über etwas so berichten, wie sie es tun. Dass es einen guten Grund gibt, warum Israel-Palästina als komplexes und moralisch zweideutiges Problem ohne klaren Weg in die Zukunft dargestellt wird, obwohl Ihnen alles ziemlich offensichtlich erscheint. Dass es einen triftigen und legitimen Grund geben muss, warum eine Geschichte mehr Berichterstattung erhält als eine scheinbar weitaus wichtigere Geschichte, wie beispielsweise die Freilassung eines israelisch-amerikanischen Geisels, die derzeit weitaus mehr Aufmerksamkeit in den Nachrichtenmedien erhält als die absichtliche Aushungerung einer ganzen Enklave voller Zivilisten.

In Wirklichkeit gibt es keinen triftigen und legitimen Grund, warum solche Dinge so berichtet werden, wie sie berichtet werden. Die Berichterstattung erfolgt so, wie sie erfolgt, weil sie den Informationsinteressen Israels und des westlichen Imperiums dient, und aus keinem anderen Grund.

Die manipulative Art und Weise, wie die imperialen Medien über das Weltgeschehen berichten, trägt wesentlich zur Unwissenheit der westlichen Bevölkerung bei. Die Menschen gehen davon aus, dass ein Thema, über das sie nicht ständig oder in besonders dringendem Ton berichten hören, nicht besonders wichtig ist und ihre Aufmerksamkeit nicht verdient. Sie nehmen an, dass eine Konfliktpartei, die nicht eindeutig als schuldig dargestellt wird, auch nicht schuldig sein kann.

Westler gehen davon aus, dass sie in den Nachrichten mit angemessener Dringlichkeit davon erfahren würden, wenn die Welt einen weiteren Holocaust, einen weiteren transatlantischen Sklavenhandel oder eine weitere Kubakrise erleben würde. Aber so funktioniert das einfach nicht. Der einzige Grund, warum die westliche Öffentlichkeit jemals etwas über schlimme Ereignisse mit hoher Häufigkeit und Dringlichkeit erfährt, ist, wenn es dem westlichen Imperium gelegen kommt, wie beispielsweise bei der Invasion Russlands in der Ukraine. Als das geschah, war es tagelang das Hauptthema in allen westlichen Medien, und Russland wurde eindeutig als der böse Aggressor dargestellt, während alle Aggressionen der NATO, die die Invasion provoziert hatten, völlig unerwähnt blieben.

Wenn Menschen das Wort „Propaganda“ hören, neigen sie dazu, es mit „Lügen“ gleichzusetzen, aber das ist nicht ganz richtig. Die innenpolitische Propaganda, mit der die Westler von den Mächtigen gefüttert werden, besteht in der Regel nicht aus kompletten Erfindungen, sondern eher aus Verzerrungen, Halbwahrheiten, manipulativer Betonung und Lügen durch Auslassung.

Die meisten der schlimmsten Dinge, die die USA und ihre Verbündeten in der Welt tun, werden von der westlichen Presse zu bestimmten Zeiten und in bestimmten Publikationen zwar korrekt berichtet, aber nach diesen kurzen Erwähnungen werden sie einfach nicht weiter hervorgehoben und verstärkt. Wenn Sie sich die Hyperlinks ansehen, die ich in meinen Artikeln zitiere, um die Kriminalität des Imperiums zu beschreiben, stammen diese in der Regel entweder direkt aus der Mainstream-Presse oder von einem anderen unabhängigen Autor, der Mainstream-Nachrichtenberichte zitiert. Der Unterschied besteht darin, dass ich diese Eingeständnisse regelmäßig hervorhebe, während die imperialen Medien sie einmal irgendwo in der Mitte eines Artikels erwähnen und sie dann von der täglichen Nachrichtenflut in die Vergessenheit verschwinden lassen.

Die westliche Propaganda besteht weniger darin, zu manipulieren, was berichtet wird, sondern vielmehr darin, wie berichtet wird. Wie oft etwas erwähnt wird. Wie oft der Täter eines Missbrauchs namentlich genannt wird. Die Art der Sprache, die verwendet wird, um eine bestimmte Straftat zu beschreiben. Diese Anpassungen mögen unbedeutend klingen, wenn man sie beschreibt, aber wenn sie flächendeckend umgesetzt werden, sind sie äußerst wirksam, um die öffentliche Wahrnehmung der Weltgeschehnisse zu beeinflussen.

Die einzige Möglichkeit, dies zu umgehen, besteht darin, ein ausgeprägtes Bewusstsein dafür zu bewahren, was berichtet wird, und dabei verzerrende Faktoren wie Häufigkeit, Betonung und Tonfall zu ignorieren. Man muss sich einfach auf die rohen Daten konzentrieren, die über die täglichen Machenschaften des Imperiums berichtet werden, ohne sich durch die Art und Weise, wie diese Daten präsentiert werden, beeinflussen zu lassen. Wenn Sie auf eine wichtige Information über die Kriminalität des Imperiums stoßen, müssen Sie daran festhalten und sich ihre Bedeutung merken, denn die imperiale Presse wird Sie sicher nicht daran erinnern. Nächste Woche wird sie so tun, als wäre nichts geschehen.

Es ist bizarr, wenn man erst einmal bemerkt, wie groß die Diskrepanz zwischen der Realität und der Berichterstattung der Massenmedien über das Weltgeschehen ist. Gelegentlich erwähnen sie zwar tatsächlich wichtige Dinge, aber es fehlt jegliches Gefühl für Verhältnismäßigkeit. Das ist so, als wären Sie mit einem Freund in einem Restaurant und die Uniform eines Kellners würde Feuer fangen, und Ihr Freund würde nur beiläufig sagen: „Oh, der brennt“, bevor er sich wieder dem Essen zuwendet, während der Kellner am anderen Ende des Raumes verbrennt. Das ist völlig surreal.

Eines der wichtigsten Dinge, die Sie tun müssen, um eine wahrheitsbasierte Weltanschauung zu bewahren, ist also, die vollständige Kontrolle über Ihr eigenes Verständnis der Bedeutung der Informationen zu übernehmen, die Ihnen begegnen. Sie können sich nicht darauf verlassen, dass andere Ihnen sagen, wie wichtig sie sind, denn alle lautesten und einflussreichsten Stimmen in unserer Gesellschaft tragen dazu bei, Ihr Verständnis ihrer Bedeutung zu manipulieren, und die meisten Menschen, mit denen Sie zu tun haben, werden in gewissem Maße von diesen Stimmen manipuliert. Der öffentliche politische Diskurs wird überwiegend von diesen Verzerrungen dominiert.

Sie müssen die Dringlichkeit und Bedeutung von Informationen selbst interpretieren. Indem Sie auf eigenen Beinen stehen und die Rohdaten mit unvoreingenommenen Augen betrachten, bevor sie von der imperialen Propagandamaschine durcheinandergewürfelt werden, machen Sie es viel schwieriger, sich dem Willen des Imperiums zu beugen.

