Der Missbrauch von Opferrollen, des Holocausts und des Antisemitismus durch Israel und seine Unterstützer

https://www.counterpunch.org/2025/05/13/israels-and-its-backers-abuse-of-victimhood-the-holocaust-and-anti-semitism/



Peter Crowley

13. Mai 2025

Facebook Twitter Reddit Bluesky

E-Mail

Bild von Alex Shuper.

Bei konkurrierenden Darstellungen von Opferrollen wird eine davon missbraucht.

Ein Mann blickt zum Himmel und schreit aus voller Kehle, während seine Frau und seine beiden kleinen Töchter unter Trümmern begraben sind, nachdem sie von amerikanischen Raketen getroffen wurden. Der andere blickt in die Ferne zu einem weit entfernten, weiß gedeckten Tisch, an dem seine Urgroßeltern davon erzählen, wie sie in polnischen Ghettos gelebt haben und als Juden in Konzentrationslager gebracht wurden.

Der extremste unter den Letzteren, der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, spricht von der Notwendigkeit, Lebensmittel- und Hilfsdepots zu bombardieren, und von der Unterstützung der amerikanischen Republikaner dafür. Ende April behauptete der israelische Außenminister Gideon Sa’ar als Reaktion auf die Anhörung des Internationalen Gerichtshofs zu Israels völkerrechtlichen Verpflichtungen, humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zuzulassen, dass der IGH eine antisemitische Institution sei. Die vielleicht abwegigste Behauptung zur Rechtfertigung der unverminderten Gewalt gegen die Palästinenser ist Netanjahus Behauptung, der palästinensische Großmufti Haj Amin al-Husseini von Jerusalem habe Hitler überredet, 6 Millionen Juden zu töten.

Die eine Seite sitzt auf dem Boden, trauert um verlorene Familienmitglieder und fragt, wie ein Volk einem anderen Volk völlige Zerstörung bringen und zwei Monate lang keine Lebensmittel, kein Wasser und keine Medikamente nach Gaza lassen kann. Die andere Seite blickt zurück auf ein schreckliches Verbrechen, das vor 80 Jahren, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, begangen wurde, setzt sich eine falsche Überlebensmaske auf und macht sich daran, ein anderes Volk zu vernichten. Jede Kritik an Israels missbräuchlichem Verhalten wird mit dem Holocaust entschuldigt und als Antisemitismus abgetan.

Doch wer ist heute das Opfer? Sicherlich nicht die Hegemonialmacht im Nahen Osten, Israel. Zwar hat es am 7. Oktober 2023 einen schrecklichen Terroranschlag auf seinem Boden erlitten. Aber ein solcher Anschlag war weit entfernt von einer existenziellen Bedrohung und nichts im Vergleich zu seinem anderthalbjährigen Völkermord an einem ganzen Volk.

Außerdem stellt sich die Frage nach den zahlreichen Nachkommen der Opfer im globalen Süden und in den Randgebieten des Westens – haben auch sie das Recht, eine ähnliche Maske wie Ben-Gvir zu tragen und jede Gruppe zu brutalisieren, die mit ihnen konkurriert oder in Konflikt gerät? Mit anderen Worten: Haben die Nachkommen eines historischen Opfers das Recht, fast ein Jahrhundert nach dem ursprünglichen Verbrechen massenhafte Gewalt und Gräueltaten gegen beliebige Personen zu verüben? Könnten beispielsweise die Kongolesen, weil sie von belgischen Imperialisten brutal unterdrückt wurden, nun einen Völkermord an Ruanda begehen? Haben die Iren, weil sie von den Briten unterdrückt und ihres Landes beraubt wurden, nun das Recht, die Einwandererbevölkerung Irlands zu brutalisieren? Da das Volk der Herero im heutigen Namibia Opfer des ersten (von Deutschland orchestrierten) Völkermords des 20. Jahrhunderts war, haben sie nun das Recht, Gräueltaten an ihren Nachbarn in Botswana zu verüben?

Solche Fragen können die populäre Geschichtsschreibung des Westens verkomplizieren, die dazu neigt, alle Völkermorde, absichtlichen/ignorierten Hungersnöte, Massengräuel und Landraub durch den europäischen und amerikanischen Kolonialismus zu ignorieren. Stattdessen liegt der Schwerpunkt der historischen Verbrechen, auf die ständig hingewiesen werden muss, auf dem Holocaust. In den USA werden selbst die Sklaverei und der Völkermord an den amerikanischen Ureinwohnern nicht besonders hervorgehoben und schon gar nicht für politische Zwecke instrumentalisiert. Tatsächlich wurde der Widerstand gegen die Vermittlung dieser Geschichte an die Amerikaner zensiert, obwohl zuvor, außer an den Universitäten, nie ein besonderer Schwerpunkt auf die Sklaverei der Afroamerikaner oder den Völkermord an den amerikanischen Ureinwohnern gelegt wurde.

Dies steht in krassem Gegensatz zum Holocaust, der seit dem Sechstagekrieg, als Israel als strategischer Verbündeter des Westens galt, instrumentalisiert wird. Mit impliziter Bezugnahme auf den Holocaust wird ständig der Vorwurf des Antisemitismus erhoben, der es Israel ermöglicht, die Palästinenser zu enteignen und mit völliger Straffreiheit Massengräuel zu begehen. Wenn einige, sogar Juden, sich auf die Seite der heutigen Opfer stellen, kommt der Holocaust ins Spiel, und diejenigen, die Gerechtigkeit fordern, werden oft als Antisemiten bezeichnet.

Da eine Gruppe vom Westen als praktisch das einzige Opfer der Welt angesehen wird, sind diejenigen, die diesen Staat kritisieren, analog zu Nazis. Es spielt keine Rolle, dass dieser Staat, Israel, über Atomwaffen verfügt und die mächtigste Nation im Nahen Osten ist. Es spielt auch keine Rolle, dass es kontinuierlich Waffen aus den USA erhält und jährlich 4 Milliarden Dollar Militärhilfe sowie 20 Milliarden Dollar seit dem 7. Oktober dieses Jahres (Stand: Oktober 2024).

Solche Zaubertricks versuchen, den Menschen Sand in die Augen zu streuen, um Straffreiheit zu erlangen, wenn es darum geht, einen Staat für seine Handlungen gegen die Bevölkerung, die er besetzt und derzeit Völkermord begeht, zu verurteilen. Aufgrund solcher Hokuspokus-Manöver, die für diejenigen im globalen Süden außerhalb der Propaganda-Echokammer des Westens allgemein offensichtlich sind, ist es notwendig geworden, Demonstranten oder Kritiker Israels zu bestrafen, insbesondere in den USA und Deutschland. Unter der Biden-Regierung wurden die Rechte des Ersten Verfassungszusatzes an Universitäten und innerhalb von Institutionen übermäßig kontrolliert, was zu Massenausweisungen und Entlassungen von Studenten führte. Unter Trump wurde dies mit Verschleppungen und Deportationen durch die Einwanderungsbehörde ICE noch verschärft.

Angesichts der konkurrierenden Narrative der Opferrolle zwischen Palästinensern und Israel kann man den Missbrauch des Holocaust und des Antisemitismus zur Schönfärbung der israelischen Aggression nicht kritisieren, weil so viel davon abhängt. Um Mishra und viele andere Wissenschaftler zu paraphrasieren: Israel ist eine neokoloniale Festung des Westens, die letztlich unterstützt wird, um die geostrategischen Ziele der USA und Europas voranzutreiben.

Auf der anderen Seite werden Studierende, die ihre Unterstützung für die heutigen Opfer, die Palästinenser, zum Ausdruck bringen, von der Universität verwiesen oder verschwinden.

Wenn wir jemals etwas ändern wollen, müssen wir also unsere Sichtweise auf Opfer und die Idee, Opfer der Vergangenheit gegenüber Opfern der Gegenwart zu privilegieren, grundlegend ändern. Zu diesem Zweck ist es wichtig, ebenso wie den Holocaust auch die historischen und heutigen Opfer des Kolonialismus und des neokolonialen Imperialismus anzuerkennen.

Wir müssen auch rassistische Vorlieben überwinden, die die unkritische Unterstützung Israels durch den Westen stark befeuern, und stattdessen Kants kategorischen Imperativ anwenden – jeder Mensch ist ein Selbstzweck auf der ganzen Welt.

Peter F. Crowley ist ein produktiver Autor aus der Gegend von Boston, der in verschiedenen Formen schreibt, darunter Kurzgeschichten, Kommentare, Gedichte und akademische Essays. Im Jahr 2020 erschien sein Gedichtband Those Who Hold Up the Earth bei Kelsay Books und erhielt beeindruckende Rezensionen von Kirkus Review, der bangladeschischen Zeitung New Age und zwei lokalen Zeitungen aus der Gegend von Boston. Seine Texte sind in Middle East Monitor, Znet, 34th Parallel, Pif Magazine, Galway Review, Digging the Fat, Adelaide’s Short Story and Poetry Award Anthologien (Finalist in beiden) und The Opiate zu finden.

Seine nächsten Bücher, die später im Jahr 2023 erscheinen sollen, sind That Night and Other Stories (CAAB Publishing) und Empire’s End (Alien Buddha Press).

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …