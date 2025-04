https://electronicintifada.net/content/how-many-were-killed-our-windows/50622



Wie viele wurden aus unseren Fenstern getötet?

Lubna Ahmad Abu Dahrouj

The Electronic Intifada

29. April 2025

Unser Zuhause in Gaza vor dem Völkermord und unser Zuhause im Januar 2025.

Ich wurde im Jahr 2000 während der zweiten Intifada geboren.

Eine meiner frühesten Erinnerungen ist, wie israelische Soldaten mit einem Militärhund in unser Haus eindrangen. Ich war vier Jahre alt und erinnere mich, wie der Hund in den Zimmern herumschnüffelte, ein Soldat uns anschrie und wir dann nach draußen gezwungen wurden, während sie im Haus weiter nach wer weiß was suchten.

Ich zitterte vor Angst.

Diese Geschichte wurde später, wie so viele andere über die Gewalt der Besatzung, von meinen Eltern bestätigt.

Unser Haus gehörte zu den wenigen, die in der Nähe der israelischen Siedlung Netzarim verstreut lagen, die 1972 im Zentrum von Gaza gebaut wurde. Die überwiegend ruhige Gegend war nicht dicht besiedelt, aber dennoch stark von den israelischen Besatzungstruppen kontrolliert. Je näher man an der Siedlung wohnte, desto mehr wurde das Leben eingeschränkt.

Die israelische Armee konnte dort frei operieren, meine Familie jedoch nicht. Wir durften das Haus nicht verlassen oder Gäste empfangen, ohne dass die israelischen Streitkräfte davon wussten. Es schien, als wüsste die israelische Besatzungsmacht alles über unser Leben, einschließlich wer unser Haus betrat und wer es verließ. Besucher wurden als potenzielle Bedrohung behandelt. Selbst nachts während der zweiten Intifada konnte es gefährlich sein, draußen zu gehen.

Schon in jungen Jahren verstand ich, dass israelische Soldaten hohe Positionen bevorzugten und uns den Zugang zu solchen Orten verwehrten. Die Soldaten nutzten die erhöhten Positionen zur Überwachung und Zielerfassung, um uns besser beobachten und töten zu können.

Das war keine Erinnerung, die weiterer Details oder Bestätigung durch meine Eltern bedurfte. Das hatte ich in meinen jüngsten Jahren gelernt, in denen ich unter ständiger Bedrohung durch Gewalt lebte.

Als meine Eltern Jahre später beschlossen, unser Haus um zwei Stockwerke zu erweitern, erinnere ich mich, dass ich Angst hatte. Unser Haus war bereits überfüllt – ich, meine fünf Brüder, meine Schwester und meine Eltern – und meine Eltern wollten uns mehr Platz geben. Ich konnte die Angst nicht abschütteln, dass wir diese oberen Stockwerke vielleicht nie genießen würden.

Operation „Gegossenes Blei“

Im August 2005 wurde die Siedlung Netzarim aufgelöst. Ich war damals noch zu jung, um mich daran zu erinnern, wie die Besatzung auch alle Gebäude der Siedlung zerstörte, als die Siedler evakuiert wurden.

Ich weiß jedoch, dass meine Angst trotz der vollständigen Auslöschung der Siedlung aus der Landkarte blieb – und das aus gutem Grund.

Meine Eltern bauten unser Haus 1998, aber es brannte 2008 während des israelischen Krieges im Gazastreifen nieder. Israelische Streitkräfte besetzten die Siedlung Netzarim vorübergehend, und obwohl Feuerwehrleute versuchten, das Gebiet zu erreichen, um das Feuer in unserem Haus zu löschen, wurden sie daran gehindert.

Wir hatten uns zu diesem Zeitpunkt bereits evakuiert und kehrten in ein Haus zurück, das von innen heraus ausgebrannt war. Der gesamte Inhalt unseres Hauses war verbrannt. Sogar die Betten und Kleiderschränke waren geschmolzen. Wir wissen nicht genau, wie das Haus in Brand geraten ist, aber wir glauben, dass es von einer Artilleriegranate getroffen wurde. Der Einsatz von Weißphosphorgranaten durch Israel von Dezember 2008 bis Januar 2009 im Gazastreifen wurde weithin berichtet. Diese Granaten verursachten damals viele tödliche und zerstörerische Brände.

Unser Haus wurde wieder aufgebaut und mit italienischer Farbe in Beige mit roten Akzenten gestrichen. In Gaza gilt italienische Farbe als die beste, daher war es klar, dass meine Eltern viel Sorgfalt in den Wiederaufbau und die Instandhaltung ihres Traumhauses steckten. Über dem Eingang hatten sie einen Spruch gemalt: „Hadha min fadl rubi“, was so viel bedeutet wie „Dies ist Gottes Gnade“.

Meine Großmutter lebte bei uns, und Generationen kamen und gingen durch die Türen unseres Hauses. Wir waren von Olivenbäumen und Pfirsichbäumen umgeben. Unter Besatzung fühlt sich dein Zuhause jedoch nicht immer wie dein Zuhause an. Ich erinnere mich, dass ich meiner Mutter sagte, sie solle keine teuren Dinge kaufen, da ich glaubte, dass unser Haus einen weiteren Krieg nicht überstehen würde.

Als Israel 2014 erneut Gaza angriff, mussten wir evakuiert werden. Spätestens da hatte ich verstanden, dass ein Zuhause nicht immer ein dauerhafter Schutz ist und dass eine Evakuierung jederzeit notwendig werden kann.

Unser Haus überstand diesen Krieg, aber als meine Eltern 2021 planten, unser Haus zu vergrößern, erinnerte ich mich an meine Lektion aus Kindertagen, dass israelische Soldaten nach höher gelegenen Positionen suchen, und wusste, dass ich mir Sorgen machen musste. Je höher unser Haus stand, desto eher konnte es zum Ziel werden.

Unsere letzte Evakuierung

Im Jahr 2023 begann Israel einen Völkermord an der Bevölkerung von Gaza.

Am 7. Oktober zog meine Familie schnell um und evakuierte unser Haus für kurze Zeit. Wir packten nur das Nötigste und Wertsachen ein: Geburtsurkunden, Ausweise, etwas Gold, ein bisschen Geld. Am nächsten Tag kehrten wir zurück, nur um am 13. Oktober erneut zu evakuieren, als die Besatzungsmacht allen befahl, nach Süden zu gehen.

Als ich mir die Evakuierungskarte ansah und das Ausmaß der vom israelischen Militär als „rot“ markierten Gebiete erkannte, wurde mir klar, dass dieser Krieg nicht wie die letzten sein würde.

Wir gingen zum Haus meiner Großmutter im Lager Nuseirat und blieben dort bis zum 29. Oktober, als wir wieder nach Hause zurückkehrten, wohl wissend, dass es nicht lange sein würde. Das Haus unseres Nachbarn, etwa 50 Meter entfernt, wurde bombardiert, und wir nahmen das als Warnung. Wir blieben 30 Minuten und gingen dann schnell wieder weg.

In den folgenden Monaten blieb meine Familie hoffnungsvoll. Sie glaubte, dass unser Haus selbst bei einer Invasion der israelischen Streitkräfte verschont bleiben würde. Ich war nicht so optimistisch. Ich sah Panzer, Invasion, Zerstörung voraus.

Bis März 2024 hatte Israel den nach der ehemaligen Siedlung benannten „Netzarim-Korridor“ fest etabliert. Die Besatzungsmacht hatte eine Straße durch Gaza gebaut, durch unser Gebiet, die den Gazastreifen in zwei Hälften teilte.

Um diese Straße zu bauen, zerstörte Israel Häuser und Gebäude und planierte sogar Teile eines Krankenhauses, um den Weg frei zu machen.

Am Ende erstreckte sich Israels Pufferzone über 6 Kilometer durch Gaza und umfasste ein Gebiet von 4,5 Kilometern Breite.

Israelische Soldaten hatten unser Gebiet in eine Kampfzone verwandelt. Wir hatten das Ausmaß der Zerstörung in unserer Gegend schon früh, im Oktober 2023, gesehen, aber das war nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen sollte.

Scharfschützenhaus

Während des gesamten Jahres 2024 hatten wir keine klaren Informationen über den Zustand unseres Hauses – wir hörten nur Geschichten. Aber eine Geschichte hörten wir immer wieder:

Freunde und Verwandte, die in diesem Jahr durch die Gegend kamen, berichteten von israelischen Scharfschützen, die aus unserem Haus schossen. Die beiden zusätzlichen Stockwerke verschafften den Besatzungssoldaten eine erhöhte Position – ich konnte kaum ertragen, daran zu denken, wie viele Menschen durch unsere Fenster ums Leben gekommen waren.

Im Januar 2025, während der Waffenruhe, die sich als vorübergehend erwies, kehrten mein Vater und meine Brüder in unser Haus zurück. Sie beschrieben die Szene als völlige Zerstörung. Die Straßen waren aufgerissen, die Bäume entwurzelt. Die Zerstörung war so vollständig, dass sie unser Haus kaum wiedererkennen konnten, geschweige denn die Häuser unserer Nachbarn. Das einzige noch sichtbare Zeichen war der rot gestrichene Rand.

Ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich habe nicht darum gebeten, dass mein Zuhause zum Werkzeug des israelischen Militärs wird, um Gewalt auszuüben.

Ja, ich hasse mein Zuhause jetzt. Es wurde meiner Familie gestohlen und gegen mein Volk eingesetzt.

Israel zog sich im Februar 2025 erneut aus dem „Korridor“ von Netzarim zurück, um das Gebiet im März wieder zu besetzen.

Unser Zuhause ist zum zweiten Mal weg, und wir wissen nicht, wann wir in unsere Gegend zurückkehren können. Ich weiß nicht, wie es ist, ein Zuhause zu haben, das sich wie ein Zuhause anfühlt, und ich hoffe, dass ich das eines Tages haben werde.

Lubna Ahmad Abu Dahrouj ist Schriftstellerin in Gaza.

Übersetzt mit Deepl.com

