Wie weit wird sich Trump Hitlers faschistisches Spielbuch zu eigen machen?

Von Chuck Idelson

30. November 2024

Trump hat sich die unbestrittene Loyalität der Republikanischen Partei und den schwachen Widerstand eines demokratischen Parteiestablishments gesichert, das die Linke mehr zu verabscheuen scheint als die extreme Rechte. Jetzt beginnt unsere Herausforderung.

Als Adolph Hitler 1933 die deutsche Kanzlerschaft erhielt, nachdem er die zerbrochene und sterbende Weimarer Republik schikaniert hatte, hatte er gerade einmal 32 Prozent der Stimmen erhalten. Obwohl sich seine Nazipartei im politischen Niedergang befand und fast bankrott war, zerschlug Hitler innerhalb weniger Monate die alte Ordnung und errichtete eine monströse Diktatur, die 12 blutige Jahre dauern sollte.

Mit Trump 2.0 stehen auch wir vor dem Aufkommen einer Regierung, die versucht, das bestehende System zu zerstören und ihr eigenes Gerüst einer neuen Ordnung zu errichten, von der Trump und seine eifrigsten MAGA-Strategen hoffen, dass sie für die nächsten 50 Jahre herrschen wird , wie ihr Vertrauter Steve Bannon voraussagt. Da die meisten Republikaner der alten Garde, die in den ersten vier Jahren seiner Amtszeit als Leitplanken dienten, nicht mehr an der Macht sind, ist es wichtig, von den Mitteln anderer Diktatoren zu lernen.

Von früheren Tyrannen wie Mussolini, Pinochet, Franco und Hitler bis zu ihren heutigen Nachfahren, die Trump bewundert, wie Putin und Orban, gibt es gemeinsame Taktiken, die ihnen den Weg geebnet haben. Zu diesen Schritten zur absoluten Macht gehören, wie Ruth Ben-Ghiat in Strongmen schreibt , der Einsatz politischer Gewalt, Sündenbocksuche, Verunglimpfung und Verfolgung von Zielgruppen, wobei neben der Erfindung von innenpolitischen Krisen, die Notmaßnahmen erfordern, auch Rassismus, Frauenfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit und andere Bigotterie reichlich zum Einsatz kommen.

Zwei Strategien des starken Mannes verdienen besondere Aufmerksamkeit. Erstens, die Sicherung der Unterstützung durch nationale politische Parteien und Eliten und die Akzeptanz durch den Großteil der Bevölkerung, wobei letzteres teilweise durch die Kontrolle von Informationsquellen erreicht wird. Trump hat in beiden Bereichen Fortschritte gemacht.

Nachdem er von einer versagenden Demokratie und einer Wirtschaftsklasse, die fälschlicherweise glaubte, ihn kontrollieren zu können, die Kanzlerschaft geschenkt bekommen hatte, bestand Hitlers unmittelbare Priorität darin, einen nationalen Konsens herzustellen.

Trump hat sich die unbestrittene Loyalität der Republikanischen Partei und den schwachen Widerstand eines demokratischen Parteiestablishments gesichert, das die Linke mehr zu verabscheuen scheint als die extreme Rechte. Was die Oligarchie betrifft, so haben die sieben wichtigsten Spender des Wahlzyklus 2024 die Republikanische Partei mit Spenden in Höhe von 200 Millionen Dollar finanziert. Der reichste Mann der Welt, Elon Musk, ist quasi zum Co-Präsidenten geworden. Der zweitreichste Mann, Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, stattete Mar-a-Lago nach den Wahlen einen „Kiss the Ring“-Besuch ab, nachdem er kürzlich den drittreichsten Mann auf der Liste, Jeff Bezos, überholt hatte, der notorisch eine Unterstützung der Washington Post für Kamala Harris blockierte.

An der Wall Street werden „bereits große Wetten abgeschlossen ‚, denn ‘die Anleger haben die Preise für Aktien von Banken, Herstellern fossiler Brennstoffe und anderen Unternehmen, von denen erwartet wird, dass sie von Trumps Vorliebe für niedrigere Steuersätze und eine weniger strenge Regulierung profitieren, in die Höhe schnellen lassen.“ Trotz Trumps falscher Anti-Wall-Street-Rhetorik wurde mit der Wahl des milliardenschweren Hedgefonds-Managers Scott Bessent, den Robert Reich als „das Gegenteil eines Bombenwerfers “ für den Schlüsselposten des Finanzministers bezeichnete, eine ganz andere Botschaft vermittelt. Und der Aktienmarkt schloss den November mit den größten monatlichen Gewinnen seit einem Jahr.

Eine nationale Konvergenz anstreben

Nachdem Hitler von einer gescheiterten Demokratie und der Wirtschaftsklasse, die fälschlicherweise glaubten, ihn kontrollieren zu können, die Kanzlerschaft geschenkt bekommen hatte, bestand seine unmittelbare Priorität darin, einen nationalen Konsens herzustellen, schreibt Peter Fritzsche in Hitlers erste hundert Tage: When Germans Embraced the Third Reich , wie in einer Rezension von Christopher Browning beschrieben.

Die Nazis „profitierten enorm von der Sehnsucht von Millionen von Deutschen nach einem ‚Neuanfang‘ nach Jahren der Krise und des Stillstands“, schreibt Browning. Der „Wandel der deutschen Stimmung“ wurde anfangs durch den Wunsch nach einem Ende der politischen Gewalt angeheizt, der vor allem von Hitlers Braunhemden-Miliz vorangetrieben wurde, und durch Hitlers Versprechen, „Recht und Ordnung zu wahren“. Obwohl die USA kaum mit denselben Bedingungen der Depressionszeit konfrontiert sind, stellen der Stillstand, der vor allem durch die Obstruktionspolitik der Republikaner hervorgerufen wird, und Trumps Demagogie über die „Invasion“ der Einwanderer und die Lügen über die steigende Gewaltkriminalität eine Parallele dar. „Die Rahmung von Krisen ist ein besonderes Merkmal autoritärer Herrschaft“, stellt Ben-Ghiat fest. „Die Krise rechtfertigt den Ausnahmezustand und die Sündenbockfunktion für Feinde, die das Land von innen oder von jenseits der Grenze bedrohen.“

Hitler fabrizierte eine „wiederhergestellte Volksgemeinschaft“, um eine „bereitwillige Identifikation und Zustimmung einer bedeutenden Mehrheit der Deutschen“ und „die Notwendigkeit der Befolgung“ zu erzeugen, schreibt Fritzche. Sie werde „heute eher durch rassische Ausgrenzung als durch politische, soziale und religiöse Inklusion definiert“. Das Ziel war „ideologische Kongruenz“, die zur „großen Errungenschaft des Dritten Reiches“ führte – die Deutschen dazu zu bringen, „sich selbst so zu sehen wie die Nazis“, mit einem „neuen kollektiven Lebensgefühl … um Deutschland wieder groß zu machen“.

Für Trump und seine MAGA-Bewegung sind die ersten Anzeichen für ein ähnliches Ziel aus einer Wahl ersichtlich, bei der Trump Wahlgewinne gegenüber seiner Niederlage im Jahr 2020 erzielte. Eine CBS-Umfrage von Mitte November ergab, dass 52 Prozent der Amerikaner glauben, dass „grundlegende Veränderungen in unserem politischen System notwendig sind“, 54 Prozent sind „glücklich“ oder „zufrieden“, dass Trump gewonnen hat, 53 Prozent sind „aufgeregt“ oder „optimistisch“ darüber, „was Trump als Präsident tun wird“, 37 Prozent wollen, dass er „mehr präsidiale Macht“ hat als in seiner ersten Amtszeit, 42 Prozent glauben, dass er „Ihre Rechte und Freiheiten schützen wird“, 59 Prozent sind damit einverstanden, wie er seinen Übergang bewältigt, und 57 Prozent unterstützen sein wichtigstes Versprechen, Massendeportationen von Einwanderern ohne Papiere durchzuführen. Wie Dan Pfeiffer von Pod Save America auf Bluesky warnte , ist „das Imprimatur einer signifikanten öffentlichen Unterstützung gefährlich. Sie ermutigt Trump und seine Verbündeten und könnte den Mut der Demokraten schwächen“.

Beherrschung von Informationsquellen

Die Kontrolle von Informationen ist entscheidend, um eine breite nationale Akzeptanz aufzubauen, die alle Tyrannen anstreben. „Propagandistische Manipulation der öffentlichen Meinung ersetzte die Debatte über komplizierte Ideen“, so Robert Paxton in seinem Buch The Anatomy of Fascism. „Der Faschismus bot den Verteidigern eines kulturellen Kanons neue Propagandakenntnisse und eine neue Schamlosigkeit, sie einzusetzen.“

Ben-Ghiat beschreibt, dass es 1933 in Deutschland mehr Zeitungen gab als in Großbritannien, Frankreich und Italien zusammen. Hitler ließ rasch Zeitungen schließen, entließ und inhaftierte Tausende von Journalisten und zwang Redakteure und Verleger, ihre eigenen Publikationen zu kontrollieren. Putin „leitete zu Beginn seiner Präsidentschaft feindliche Übernahmen von Fernsehsendern, um die Kontrolle über Nachrichten und politische Sendungen zu erlangen und Ressourcen in sein bevorzugtes Netzwerk zu stecken“.

Der ehemalige Berater des Weißen Hauses, Ian Bassin, betont , dass „eine der wichtigsten Taktiken“ von Orbán in Ungarn zur Demontage der Demokratie darin bestand, „dass seine Verbündeten regimekritische Medien aufkauften und sie zu loyalen Cheerleadern des Regimes machten.“

Trump hat die großen US-Medien seit langem als „Feind des Volkes“ gebrandmarkt und seine wütendsten Anhänger nicht gerade subtil zur Gewalt gegen Medien und Journalisten ermutigt.

Der zunehmend autokratische israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, ein weiterer Verbündeter Trumps, hat die israelischen Medien zensiert, um die interne Berichterstattung über die schrecklichen Kriegsverbrechen im Gazastreifen zu verhindern, und „ Razzien in den Büros von Al Jazeera in Israel und im Westjordanland durchgeführt und diese geschlossen “. Am 24. November sanktionierte das von Netanjahu kontrollierte israelische Kabinett die führende unabhängige Nachrichtenagentur Haaretz, indem es die staatliche Werbung und die Abonnements für Angestellte staatlicher Unternehmen strich und die Kommunikation mit Haaretz durch staatlich finanzierte Einrichtungen verbot .

„Die Entscheidung, Haaretz zu boykottieren, ist kein isoliertes Ereignis. Sie ist Teil eines gut durchdachten Masterplans, um die freie Presse und die unabhängigen Medien in Israel zu schwächen und dann zu zerstören … und um jedes Nachrichtenmedium zu schließen, das nicht völlig mit der Regierung konform geht“, sagte die israelische Journalistin Anat Saragusti auf Pod Save the World .

Trump hat die großen US-Medien seit langem als „Feind des Volkes“ gebrandmarkt und seine wütendsten Anhänger nicht gerade subtil zur Gewalt gegen Medien und Journalisten ermutigt. Während des Wahlkampfs 2024 hat er die Mainstream-Medien weitgehend boykottiert und sich stattdessen auf rechtsgerichtete Fernsehsender, soziale Medien und Podcasts konzentriert, um mit den Wählern zu kommunizieren. Exit Polls ergaben, dass ein hoher Prozentsatz der Trump-Wähler den Großteil ihrer Nachrichten aus diesen Quellen bezog. Laut Hasan Piker, einem Streamer, konnteFox News seine Stellung als dominierender Nachrichtensender im Kabelfernsehen mit 73 Prozent der Zuschauer weiter festigen.

Robuste zivilgesellschaftliche Reaktionen sind der wesentliche Bestandteil der Angriffe auf Informationsquellen und der Bemühungen, eine öffentliche Komplizenschaft mit dem Trumpismus aufzubauen.

Der frühere stellvertretende nationale Sicherheitsberater von Obama, Ben Rhodes, stellt mit Blick auf die Zukunft fest : „Man schüchtert die Medien ein, man versucht, sie zu zwingen, sich dem eigenen Willen zu beugen, man setzt staatliche Mittel und staatliche Sanktionen ein.“ Trump „folgt dem Spielbuch von Orban. Wie weit wird Trump gehen?“

In einem Interview mit dem PodcastThe Daily Blast warnte die ehemalige Redakteurin der New York Times, Margaret Sullivan, dass Trump „damit drohen kann, Sendelizenzen zu entziehen“ (wie er bereits CBS und anderen gedroht hat). Er kann „die Finanzierung oder die Führung von Organisationen zurückziehen, die unter der Kontrolle der Bundesregierung stehen“.

Er „könnte gegen Journalisten vorgehen, die Informationen aus einer als geheim eingestuften Quelle verwendet haben, und an ihnen ein Exempel statuieren“, so Sullivan. Trump könnte sich auch auf das berüchtigte Spionagegesetz von 1917 berufen, „das in der Vergangenheit zur Bestrafung von Regierungsbeamten verwendet wurde, die geheime Informationen genommen und an die Presse weitergegeben haben“, vor allem gegen den ehemaligen Übersetzer des Nationalen Sicherheitsberaters Reality Winner , der geheime Informationen über die russische Einmischung in die Wahl 2016 weitergegeben hatte, aber noch nicht gegen Journalisten selbst.

„Ich würde erwarten, dass Trump und seine Leute nach guten Beispielen für jemanden suchen, dem sie genau das antun können, und deshalb Journalisten unter der Schirmherrschaft des Espionage Act ins Gefängnis werfen.“ Eine eindeutige Gefahr sei „die Selbstzensur von Journalisten und Nachrichtenorganisationen, weil sie Angst vor dieser Art von Vergeltung haben.“

Robuste zivilgesellschaftliche Reaktionen sind der wesentliche Bestandteil der Angriffe auf Informationsquellen und der Bemühungen, eine öffentliche Komplizenschaft mit dem Trumpismus aufzubauen. Um die Komplizenschaft der Medien mit Trump auszugleichen, zitiert Sullivan die 250.000 Menschen, die aus Wut über Bezos ihr Abonnement der Washington Post gekündigt haben, und die Tatsache, dass die Einschaltquoten der MSNBC-Sendung Morning Joe in der „begehrten Zielgruppe um bis zu 40 Prozent“ eingebrochen sind, nachdem die Moderatoren ihren Antrittsbesuch in Mar-a-Lago gemacht haben. „Das muss eine Botschaft sein, und zwar dort, wo sie gehört werden kann… am meisten, wenn sie die Gewinne oder die Möglichkeit von Gewinnen schmälert.“

Das, und noch viel mehr, wird der Test für uns alle sein.

Chuck Idelson, im Ruhestand, ist der frühere leitende Kommunikationsstratege von National Nurses United, der mit 225.00 Mitgliedern landesweit größten Gewerkschaft und Berufsorganisation von Krankenschwestern.

