https://english.almayadeen.net/articles/opinion/how-western-fact-checkers-promote-fake-news



Wie westliche Faktenprüfer Fake News verbreiten

Tim Anderson

Quelle: Al Mayadeen English

8. Mai 2025

Tim Anderson deckt auf, wie westliche „Faktenprüfer“ und KI-Tools als Propagandainstrumente des angloamerikanischen Medienimperiums fungieren, indem sie Desinformation verstärken, um die Vorherrschaft der USA aufrechtzuerhalten und unabhängige Staaten zum Schweigen zu bringen.

Die gut integrierten angloamerikanischen Unternehmens- und Staatsmediennetzwerke versuchen, sich selbst aus dem Sumpf zu ziehen, indem sie interne und staatlich finanzierte „Faktenprüfer“ (einschließlich KI-Engines) einsetzen, um ihre eigenen Fehlinformationen über unabhängige Nationen zu bestätigen. Das Ziel ist es, die westlichen Medienmonopole angesichts des Widerstands derselben unabhängigen Staaten, die den globalistischen Propagandakriegen ausgesetzt sind, zu stärken.

Kein Wunder, dass die Lateinamerikaner, Chinesen und Russen diese Medienmonopole satt haben und eigene Fähigkeiten entwickeln, um den Lügen über sie entgegenzuwirken.

So haben Venezuela und die anderen lateinamerikanischen Länder, die vor zwanzig Jahren das kontinentale Mediennetzwerk Telesur gegründet haben, um „unsere Realitäten widerzuspiegeln“, kürzlich in Havanna, Kuba, eine Konferenz zum Thema Bekämpfung imperialistischer Desinformation abgehalten.

gegründet haben, um „unsere Realitäten widerzuspiegeln“, kürzlich in Havanna, Kuba, eine Konferenz zum Thema Bekämpfung imperialistischer Desinformation abgehalten. China hat sich bisher auf staatliche Stellen und staatliche Medien verlassen, um die Informationskriege zu bekämpfen, neben riesigen virtuellen Armeen in den sozialen Medien – aber Peking wird zunehmend unruhig angesichts seiner vermeintlichen Mediennachteile.

Russland hat kürzlich sein eigenes Global Fact Checking Network (GFCN) eingerichtet, um der Propagandakrieg, dem es ausgesetzt ist, entgegenzuwirken.

Um die Täuschung durch die Flut neuer westlicher „Faktenprüfer“ zu verstehen, sollten wir mit einigen Grundsätzen beginnen:

Verantwortungsbewusste Anbieter von Informationen und Analysen sollten ihre eigenen Fakten überprüfen und ihre eigenen Fehler korrigieren, aber jeder andere kann bestimmte Berichte einer genauen Prüfung unterziehen. Unternehmen oder Staaten, die vorgeben, ihre eigenen Geschichten zu „verifizieren“, tragen nichts dazu bei. Eine solche „Verifizierung“ ist umso schlimmer, wenn sie von den westlichen „Kolonialmedien“ stammt, die dafür bekannt sind, falsche Vorwände für jeden neuen Krieg oder jede neue Intervention der USA zu verbreiten. „Faktenchecks“, die sich auf die diskreditierte Wikipedia-Methode („maßgebliche“ Sekundärquellen und anonyme Redakteure) stützen, sind schlimmer als nutzlos, da sie meist Zusammenfassungen westlicher Medienberichte präsentieren, die als unabhängige Berichte getarnt sind. Frontgruppen und anonyme Autoritäten sind irreführend – verantwortungsbewusste Quellen verbergen ihre Autoren nicht, sondern übernehmen die Verantwortung für ihre Informationen und Analysen und stützen sich dabei auf eine breite Palette von hauptsächlich Primärquellen. Keine Quelle und kein Land darf von der Debatte ausgeschlossen werden, aber wir müssen lernen, interessierte Parteien und voreingenommene Quellen zu lesen und sie intelligent zu nutzen.

Die Wikipedia-Methode (die sich auf sekundäre „maßgebliche“ Quellen stützt, die von anonymen Redakteuren zusammengestellt wurden), die von vielen „Faktenprüfern“ und KI-Engines verwendet wird, ist für alles, was von Bedeutung ist, völlig unzuverlässig. Im Gegensatz zu traditionellen Enzyklopädien, die sich an akademische Konventionen der Urheberschaft und Quellenangabe halten, stützt sich Wikipedia vollständig auf westliche Sekundärquellen und präsentiert somit eine vorverdaute Zusammenfassung der westlichen Medien. Selbst Wikipedia räumt ein, dass es „keine verlässliche Quelle“ ist und enthält einen Haftungsausschluss: „Wikipedia kann die Richtigkeit der hier aufgeführten Informationen nicht garantieren.“ (Ähnliches sollte auch für diese neuen Faktenprüfer gelten.

Fake News wurden erstmals in den USA als weit verbreitete Praxis erkannt, wo private Unternehmen Medienunternehmen dafür bezahlten, für ihre Waren und Dienstleistungen zu werben. Bis zu den US-Wahlen 2016 wurde dies als eine Praxis angesehen, die mit politischen Kampagnen in Verbindung stand, einschließlich neuer Formen der hybriden Kriegsführung, die darauf abzielten, unabhängige Staaten zu untergraben. Als Präsidentschaftskandidat warf Donald Trump Hillary Clinton und Barack Obama zu Recht vor, heimlich den ISIS-Terrorismus ins Leben gerufen zu haben, um die Regimewechselkriege in Libyen, Irak und Syrien voranzutreiben.

Zu diesem Zeitpunkt waren die westlichen Unternehmens- und Staatsmedien bereits tief in die liberale Propaganda eingebettet. Sie verkauften uns hartnäckige Mythen wie die folgenden:

Dass die Invasion des Irak 2003 eine Frage der Selbstverteidigung der Angloamerikaner war, während die russische Intervention 2022 in der Südostukraine „unprovoziert“ war und nichts mit der Selbstverteidigung Russlands zu tun hatte;

Die wiederholten Fake News über den syrischen Präsidenten Assad und die syrische Armee, die angeblich ihr eigenes Volk bombardieren und mit chemischen Waffen bekämpfen, während die von der NATO unterstützten terroristischen Gruppen vor der Verantwortung für diese Verbrechen geschützt werden;

Das Massaker in Gaza sei kein Völkermord, sondern eine Frage der „Selbstverteidigung“ Israels gegen den Terrorismus, während gleichzeitig die Fiktion eines „Völkermords“ Chinas an seiner eigenen muslimischen Bevölkerung in Xinjiang verbreitet wird;

Uns zu erzählen, dass französische und US-amerikanische Truppen in West- und Nordafrika seien, um „den Terrorismus zu bekämpfen“ und nicht, um die strategische Kontrolle über natürliche Ressourcen zu sichern.

Uns die große Lüge zu verkaufen, dass aufeinanderfolgende, nicht gewählte US-Marionetten tatsächlich die „Präsidenten“ Venezuelas seien.

Diese pauschale Billigung jeder einzelnen von Washington angeführten ausländischen Intervention hat mich dazu veranlasst, einen Großteil der westlichen Unternehmens- und Staatsmedien als „koloniale Medien“ zu bezeichnen. Sie beugen sich zuverlässig der offiziellen Linie Washingtons und gehen wie Kampfhunde gegen die Vertreter unabhängiger Nationen vor, während sie sich gleichzeitig als Hüter der Demokratie, der Menschenrechte und der Wahrheit stilisieren und sogar vorgeben, ein Monopol auf die Wahrheit zu haben.

Den größten Schaden richten sie mit strategischen Behauptungen an, nicht mit bestimmten Fakten, die leichter widerlegt werden können. Jeder kann bestimmte Fakten überprüfen, nicht zuletzt durch historische Online-Recherchen. Dafür brauchen wir keine voreingenommenen „Ratingagenturen“.

So veröffentlichte beispielsweise der ehemalige Direktor von Human Rights Watch, Kenneth Roth, der davon besessen ist, die Assad-Regierung in Syrien zu stürzen, zwischen 2014 und 2015 200 Beiträge auf Twitter, von denen viele Bilder von Zerstörungen in Orten wie Gaza und Kobani zeigten, um fälschlicherweise Angriffe der syrischen Armee auf syrische Zivilisten zu suggerieren. Die Gegenüberstellung von Fotos kann diese Täuschung für diejenigen aufdecken, die sich die Mühe machen, hinzuschauen.

Wir müssen ihre Fähigkeiten anerkennen: Selbst wenn sich das angloamerikanische Imperium in einer schweren wirtschaftlichen Krise befindet, ist seine Fähigkeit, Mythen zu konstruieren, unübertroffen, wenn auch mit der typischen neoliberalen Blindheit gegenüber Interessenkonflikten, nicht zuletzt der „Faktenprüfung“ ihrer eigenen Geschichten. Sie errichten Festungen der Desinformation, um Washingtons hybride Kriege voranzutreiben, die ich als „Kriege des hegemonialen Niedergangs“ bezeichnet habe. Damit hoffen sie, die Vorwände für den nächsten heißen Krieg zu stützen und gleichzeitig jeden Widerstand zu isolieren und zu demoralisieren.

Diese koloniale Medienmaschine besteht nicht nur aus den eingebetteten Unternehmens- und Staatsmedien, die alle im Gleichschritt marschieren. Dazu gehören auch staatliche Stellen wie die europäische „EU vs Disinfo“ und ihr (mittlerweile aufgelöstes) Pendant in den USA, das „Global Engagement Center“. Hinzu kommen verschiedene von der EU und den USA finanzierte NGOs und „Medienaktivisten“, die sich insbesondere auf die jüngsten Interventionen Washingtons konzentrieren. All dies wird durch die allgegenwärtige Wikipedia, eingebettete soziale Medien wie die Meta-Agenturen und eingebettete künstliche Intelligenz und Suchmaschinen (z. B. Google) miteinander verknüpft, die uns immer wieder zu denselben eingebetteten Quellen wie Wikipedia zurückführen.

In diesem selbstreferenziellen, zirkulären Durcheinander finden wir die neuesten „Faktenprüfer“ und Online-KI-Maschinen, von denen die meisten von denselben kolonialen Medien eingerichtet wurden. Die meisten westlichen „Faktenprüfer“ sind Unternehmens- und Staatsmedienagenturen, mit einigen wenigen akademischen Einrichtungen. Während einige dieser „Faktenprüfer“ behaupten, den Kodex des International Fact-Checking Network (IFCN) zu befolgen – der eine Verpflichtung zur Unparteilichkeit, zur Offenlegung der Methoden und Zugehörigkeit sowie zur Verwendung hauptsächlich primärer Quellen beinhaltet –, erfüllen die meisten selbsternannten Faktenprüfer diese Standards nicht, und selbst wenn sie einige davon einhalten, sind die meisten genau darauf ausgelegt, die Botschaft ihrer Sponsoren zu verstärken.

So ist beispielsweise AAP eine gemeinnützige Medienagentur im Besitz eines wechselnden Konsortiums von Medienunternehmen, die über einen eigenen „Faktenprüfer“ namens AAP FactCheck verfügt. In irreführender Weise behauptet AAP, eine „Primärquelle“ zu sein (Journalismus ist normalerweise nur in Bezug auf Interviews eine „Primärquelle“) und daher keine Quellenangaben oder Hyperlinks zu benötigen. Außerdem verschleiert sie ihre Unternehmenszugehörigkeit.

Dieses Netzwerk kann Kontinente überspannen. So zitierte beispielsweise die australische staatliche Medienagentur ABC kürzlich einen Bericht über Russland von Check First, einem finnischen Softwareunternehmen, das Online-Desinformation untersucht, und Reset Tech, um Russlands neues GFCN-Netzwerk zu diskreditieren. Allerdings wird „Check First“ von europäischen Staaten und der Europäischen Kommission finanziert und ist besessen von russischem Einfluss, einschließlich angeblicher russischer Versuche, Wikipedia zu „verunreinigen“. Es handelt sich um einen staatlich finanzierten politischen Akteur, der alles andere als unparteiisch ist.

Reset Tech Australia ist der australische Ableger eines US-amerikanischen Medienunternehmens, das von verschiedenen Gruppen finanziert wird, darunter die US Internet Society Foundation. Sie haben sich darauf spezialisiert, das zu fördern, was sie als „notwendig zur Minderung der persönlichen und nationalen Sicherheitsrisiken, die Social-Media-Plattformen und andere digitale Plattformen regelmäßig verursachen“ bezeichnen. Mit anderen Worten: Sie sind eine Unternehmenslobbygruppe.

Diese „Faktenprüfung“ hat die Informationskriege innerhalb der USA nicht annähernd gelöst. So präsentiert beispielsweise „Allsides“ eine rechtsgerichtete Sichtweise auf das Problem, das sie in der Dominanz linksliberaler „Faktenprüfer“ sehen, während auf der linksliberalen Seite ähnliche Bedenken über rechtsgerichtete Medien geäußert werden.

Einige neue Agenturen sind über die „Faktenprüfung“ bestimmter Berichte hinausgegangen und geben vor, die allgemeine Zuverlässigkeit von Medien zu bewerten. So behauptet beispielsweise Newsguard unter der Leitung des Unternehmensmedienjournalisten Stephen Brill, „transparente“ Bewertungen von Medien zu liefern, „um Verbrauchern zu helfen, zuverlässige Informationen im Internet zu identifizieren“. Allerdings stützt sich das Unternehmen auf Quellen der US-Regierung und Geheimdienste, darunter CIA- und NATO-Quellen, und ist in internationalen Fragen stark US-lastig.

Media Bias/Fact Check ist ein weiteres Medienbewertungsunternehmen, das sich an die irreführende Regel der „maßgeblichen“ Quellen hält, ebenfalls US-zentriert ist und ähnliche Ergebnisse wie Newsguard liefert.

Künstliche Intelligenz (KI) leidet oft unter derselben Voreingenommenheit wie Wikipedia und „Faktenprüfer“ von Unternehmen, da sie von Gruppen eingerichtet wird, die die Eingaben kontrollieren. So kann man beispielsweise nicht erwarten, von der saudischen Agentur SAMI AI unabhängige oder unparteiische Informationen über Saudi-Arabien zu erhalten.

Letztendlich ist die neue Welle von „Faktenprüfern“ und KI-Maschinen größtenteils eine Erweiterung bestehender Medienmonopole, die darauf abzielen, die Kernbotschaften des westlichen Hegemonialkartells zu verstärken. Analysten müssen die Interessen und Methoden hinter ihren Behauptungen hinterfragen. Normale Nachrichtenkonsumenten, die keine Zeit für solche Dinge haben, müssen einfach wie bisher ihre Nachrichtenquellen auswählen und den „Bootstrap“-Agenturen wenig Beachtung schenken.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …