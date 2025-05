https://www.aljazeera.com/news/2025/5/8/israeli-attacks-kill-16-in-gaza-as-aid-kitchens-shut-after-supplies-run-out



Berichte über israelische Opfer bei Explosion in Rafah, bei Angriffen in Gaza sterben 16 Menschen

Mindestens neun Palästinenser sind bei einem israelischen Angriff in Beit Lahiya im Norden Gazas getötet worden.

Palästinensische Männer trauern um einen in eine Decke gehüllten Leichnam im al-Ahli Arab Hospital, auch bekannt als Baptist Hospital, am 7. Mai 2025 nach einem israelischen Angriff in Gaza-Stadt [Omar Al-Qattaa/AFP]

Veröffentlicht am 8. Mai 2025

Bei einer Explosion in Rafah im südlichen Gazastreifen sind laut israelischen Websites israelische Soldaten der Golani-Brigade getötet und verletzt worden, die ein Gebäude gesprengt hatten.

Derzeit gibt es eine israelische Nachrichtensperre zu dem Vorfall vom Donnerstag, und es gibt noch keine offizielle Stellungnahme der dortigen Regierung.

Zeugen in Rafah berichteten Al Jazeera von einer großen Explosion und israelischen Hubschraubern, die versuchten, die Verwundeten zu evakuieren, und dass sich offenbar israelische Soldaten unter den Trümmern eines Gebäudes befinden. In der Gegend habe es heftige Kämpfe gegeben, sagten sie.

Die Hamas gibt an, in heftigen Nahkämpfen mit israelischen Streitkräften im Stadtteil El Geneina östlich der Stadt Rafah zu stehen.

Die israelischen Streitkräfte sollen aufgrund der Intensität der Kämpfe Schwierigkeiten haben, die Toten und Verletzten aus dem Gebiet zu evakuieren.

Hani Mahmoud von Al Jazeera berichtet aus Gaza-Stadt: „Die verfügbaren Informationen sprechen von einer Gruppe israelischer Soldaten – dies ist Teil der Besatzungstruppen in der Stadt Rafah – die dabei waren, Sprengsätze zu legen, um die systematische Zerstörung von Häusern in ganz Rafah fortzusetzen, wo seit der Invasion der Stadt Rafah bisher die überwiegende Mehrheit der Gebäude zerstört wurde.“

„Das israelische Militär verhängt eine Nachrichtensperre über diesen Vorfall. Was wir jedoch bisher aus einem Bericht der Zeitung „The Telegraph“ wissen, ist, dass mehrere israelische Soldaten in dem Gebäude waren, als es explodierte und einstürzte, wodurch das Dach des Gebäudes vollständig einstürzte. Viele der Soldaten befanden sich noch im Gebäude, als sie versuchten, es zu sprengen.“

Mahmood sagte auch, dass „Augenzeugen berichten, dass sie Militärhubschrauber entlang der Grenze gesehen haben. Sie patrouillierten mehrmals in der Gegend, bevor sie in Rafah City landeten. Sie berichteten auch von massiven, schweren Maschinengewehren und Explosionen, die einige Zeit andauerten, bevor es ruhiger wurde.“

Unterdessen haben israelische Luftangriffe mindestens 16 Palästinenser im Gazastreifen getötet, nachdem in den vorangegangenen 24 Stunden mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen waren, wie medizinische Vertreter mitteilten.

Bei neuen Angriffen am Donnerstag wurden laut Al Jazeera Arabic unter Berufung auf medizinische Quellen mindestens drei Menschen bei separaten Angriffen in Deir el-Balah und im Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens getötet. In Shujayea, östlich von Gaza-Stadt, wurden bei Beschuss eine weitere Person getötet und mehrere verletzt.

Weiter nördlich griffen israelische Kampfflugzeuge ein Haus in Beit Lahiya an und töteten neun Menschen. Rettungskräfte suchten noch nach einer Frau, die vermutlich unter den Trümmern verschüttet war.

Der Ort des Angriffs in Beit Lahiya war „voller Vertriebener“, sagte Mahmoud von Al Jazeera.

„Der Besitzer dieses Wohnhauses und die Vertriebenen, die er beherbergte, wurden in diesem Wohnhaus getötet“, sagte er. “Viele weitere Menschen wurden schwer verletzt und erlitten Verbrennungen und wurden in das bereits überlastete Indonesische Krankenhaus gebracht.

„Eine einzige Familie hat gerade neun Familienmitglieder verloren, darunter Frauen und Kinder, und weitere Menschen werden vermisst und sind unter den Trümmern verschüttet.“

In Khan Yunis wurde ein Mädchen getötet und vier weitere verletzt, als israelische Artillerie Zelte traf, in denen vertriebene Familien im westlichen Teil der Stadt Schutz gesucht hatten.

Die anhaltenden Angriffe auf Gaza finden vor dem Hintergrund wachsender Besorgnis statt, dass die vollständige Blockade der Hilfslieferungen durch Israel die Enklave in eine Hungersnot treibt.

Ein palästinensischer Mann umarmt die Leiche seines fünfjährigen Sohnes, der bei einem nächtlichen israelischen Luftangriff auf eine als Unterkunft genutzte Schule der Vereinten Nationen im zentralen Gazastreifen am 7. Mai 2025 getötet wurde [Abdel Kareem Hana/AP].

„Wir haben nichts mehr zu essen“

Die am 2. März verschärfte Blockade des Gazastreifens durch Israel hat die Bevölkerung noch tiefer in die Krise getrieben, indem sie Hilfslieferungen unterbunden und die humanitäre Hilfe lahmgelegt hat. Am Mittwoch gab World Central Kitchen (WCK), einer der wichtigsten Lebensmittelversorger im Gazastreifen, bekannt, dass er alle Kochaktivitäten eingestellt habe.

„Wir haben keine Lebensmittel mehr, die wir zubereiten können“, erklärte die Hilfsorganisation, nachdem Mehl und andere Grundnahrungsmittel, die für den Betrieb ihrer Suppenküchen und mobilen Bäckereien benötigt werden, aufgebraucht waren. Die WCK hatte täglich mindestens 130.000 Mahlzeiten und 80.000 Brote bereitgestellt.

„Die Lastwagen stehen in Ägypten, Jordanien und Israel bereit“, sagte WCK-Gründer Jose Andres. “Aber ohne Genehmigung können sie nicht losfahren. Humanitäre Hilfe muss fließen können.“

Das Welternährungsprogramm hatte zuvor gewarnt, dass seine Lebensmittelvorräte in Gaza aufgebraucht seien, wodurch eine lebenswichtige Versorgungslinie für Hunderttausende Palästinenser unterbrochen werde. Die anhaltende Blockade habe den Ausbruch einer Hungersnot beschleunigt, so die Hilfsorganisationen. Unterernährung sei mittlerweile weit verbreitet, und humanitäre Helfer warnen, dass sie hungerbedingte Krankheiten nicht mehr behandeln oder verhindern können.

Menschenrechtsgruppen verurteilten die Blockade als „Hungerpolitik“ und argumentieren, dass sie ein Kriegsverbrechen darstellen könnte.

Sean Carroll, Präsident von Anera (American Near East Refugee Aid), sagte gegenüber Al Jazeera, dass die humanitäre Krise in Gaza einen kritischen Punkt erreicht habe, da die Hilfslieferungen drastisch zurückgegangen seien. „Wir haben fast eine Million Mahlzeiten pro Woche geliefert, und in den letzten 66 Tagen waren es nur noch wenige Tausend“, sagte er und wies darauf hin, dass die Vorräte erschöpft seien.

„Ich denke, die Regierungen müssen alle diplomatischen, politischen und wirtschaftlichen Hebel in Bewegung setzen, um alle Parteien davon zu überzeugen, dass wieder so etwas wie humanitäre Hilfe geleistet werden muss. Wir verlieren hier unsere Menschlichkeit“, sagte Carroll.

Die Szenen in den wenigen noch geöffneten Hilfszentren werden immer chaotischer. Kinder, Frauen und Männer drängeln sich um immer knapper werdende Rationen, da die Verteilungssysteme zusammenbrechen. Bäckereien haben geschlossen, und aufgrund von Treibstoffengpässen ist die Wasserversorgung zusammengebrochen.

Israel droht Iran

Auch außerhalb des Gazastreifens sind die Spannungen eskaliert. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz warnte den Iran, dass ihm das gleiche Schicksal wie der Hamas und der Hisbollah drohe. Seine Äußerungen folgten auf einen Drohnenangriff der Houthi in der Nähe des israelischen Flughafens Ben Gurion.

„Sie sind direkt verantwortlich“, sagte Katz am Donnerstag. “Was wir mit der Hisbollah in Beirut und der Hamas im Gazastreifen gemacht haben, werden wir auch mit Ihnen in Teheran machen.“

Die Houthi-Rebellen im Jemen feuerten am Sonntag eine ballistische Rakete ab, die in der Nähe des internationalen Flughafens Ben Gurion in Tel Aviv einschlug. Sie erklärten, der Angriff sei eine Unterstützung für die Palästinenser im Gazastreifen.

Der Angriff führte zu Flugausfällen und veranlasste Israel zu Luftangriffen auf den internationalen Flughafen von Sanaa und Kraftwerke in von den Houthis kontrollierten Gebieten, bei denen laut Angaben der Houthis mindestens ein Mensch getötet und Dutzende verletzt wurden.

Der Iran bestritt, den Angriff der Houthis unterstützt zu haben. Trotz eines von Oman vermittelten Waffenstillstands zwischen den USA und den Houthis am Dienstag, der die „Freiheit der Schifffahrt“ im Roten Meer gewährleisten soll, erklärte der Sprecher der Houthis, Yahya Saree: „Wir werden weitere Militäroperationen gegen den israelischen Feind durchführen“, die sich gegen Israel und seine Schiffe richten.

Quelle: Al Jazeera und Nachrichtenagenturen

