Zivilschutzteams und Bürger setzen Such- und Rettungsaktionen fort, nachdem ein Luftangriff das Gebäude der Familie Abuslut am 33. Tag der israelischen Angriffe in Khan Yunis, Gaza, am 8. November 2023 getroffen hat [Mustafa Hassona/Anadolu Agency].

Wie wichtig es ist, alle Verbrechen Israels zu dokumentieren

von Mohammad Krishan

8. November 2023

So wie die Juden keinen einzigen Tag lang vergessen haben, was ihnen im Holocaust in Europa während der Zeit der Nazis widerfahren ist – und das ist ihr Recht und ihre Pflicht -, so dürfen wir nie vergessen, was ihre Nachkommen den Palästinensern angetan haben und immer noch antun.

Ihre mächtigste Waffe war die Dokumentation von allem, was groß und klein war, bis hin zum berühmten Nürnberger Tribunal, das am 1. Oktober 1946 seine Urteile verkündete und bei dem der amerikanische Generalstaatsanwalt Robert Jackson darauf bedacht war, sich bei der Verurteilung der Angeklagten auf unwiderlegbare Dokumente anstelle von Augenzeugenaussagen zu stützen, damit dem Prozess nicht vorgeworfen werden konnte, sich auf gefälschte oder falsche Zeugenaussagen zu stützen.

Unsere heutige Waffe ist die Dokumentation der aktuellen Ereignisse in Gaza und der fünf Kriege, die Israel gegen den Gazastreifen geführt hat (2008, 2012, 2014, 2021, 2022). Darüber hinaus sind die zahlreichen Verstöße Israels seit seiner Gründung im Jahr 1948 und dann nach 1967 im Westjordanland und im Gazastreifen ebenfalls beweiskräftige Dokumente, einschließlich Video- und Tonaufnahmen, die die ganze Welt seit über einem Monat in Echtzeit verfolgen kann.

Im Januar 2009 wurde die Unabhängige Palästinensische Kommission zur Verfolgung von Kriegsverbrechen der zionistischen Besatzung gegen Palästinenser eingerichtet, um israelische Kriegsverbrechen zu überwachen und zu dokumentieren und die Einreichung von Klagen bei internationalen und nationalen Gerichten zu verfolgen. Es ist das einzige offizielle palästinensische Gremium, das mit dieser Aufgabe betraut ist, was jedoch andere unabhängige Menschenrechtsgremien nicht davon befreit, dieselbe Aufgabe zu übernehmen.

Diese Einrichtung hat an palästinensischen Universitäten und Hochschulen mehrere Seminare mit dem Titel „Stärkung des Bewusstseins der Gemeinschaft für die Dokumentation der Verbrechen der israelischen Besatzung“ abgehalten, die sich an Studenten, insbesondere an Studenten der Rechtswissenschaften, der Medien und der medizinischen Berufe, richteten, da ihre Fachgebiete mit dem Prozess der Überwachung und Dokumentation zusammenhängen, indem sie sich darauf konzentrierten, wie man mit Tatorten umgeht und wie wichtig es ist, Verbrechen zu dokumentieren, um den Grundsatz der Rechenschaftspflicht und der rechtlichen Verantwortlichkeit der Besatzungsführer vor der internationalen Justiz zu stärken.

Das Palästinensische Journalistensyndikat dokumentiert und überwacht die Verstöße und Verbrechen gegen Journalisten in diesem Krieg. Angesichts der schwierigen Kommunikationsverhältnisse im Gazastreifen und der Unmöglichkeit, bestätigte Informationen zu erhalten, hat der Verband einen Fragebogen erstellt, um die seit Beginn des Krieges begangenen Verbrechen aufzulisten, und die Journalisten gebeten, dieses Formular auszufüllen, „um die Wahrheit über die Geschehnisse glaubwürdig zu vermitteln“.

Als die israelische Besatzung das Internet und die Kommunikation aus dem Gazastreifen abschaltete – was sie mehr als einmal tat -, kritisierte Amnesty International diesen Schritt und betonte, dass es für Menschenrechtsorganisationen schwierig geworden sei, Verstöße und Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu dokumentieren, da die israelische Besatzung während ihrer gewaltsamen Bombardierung des Gazastreifens absichtlich die Kommunikation unterbrochen habe.

Die Verbrechen, die derzeit dokumentiert werden, sind zahlreich und stellen allesamt schwere Verstöße gegen die Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht dar. Dazu gehören die direkte Tötung von Frauen und Kindern, die drei Viertel der Opfer ausmachen, sowie die Bombardierung von Wohnhäusern, Krankenhäusern und Krankenwagen und die Zwangsvertreibung. Hinzu kommen die Geschehnisse im Westjordanland, darunter bewaffnete Angriffe von Siedlern, willkürliche Verhaftungen und ungerechtfertigte Bewegungseinschränkungen sowie das Pflügen von Straßen mit Bulldozern ohne ersichtlichen Grund, zusätzlich zu den verschiedenen Aspekten der Apartheidpolitik.

Trotz des bekannten Konsenses im internationalen Recht, dass die 1967 von Israel besetzten Gebiete besetzte Gebiete sind und dass die Besiedlung dort illegal ist, und trotz Israels fortgesetzter Verletzung der Haager Konvention und der Vierten Genfer Konvention, die beide die Illegalität von Siedlungen, die Delegitimierung des Transfers von Bewohnern in die besetzten Gebiete und die gewaltsame Beschlagnahmung von Privateigentum dort feststellen, ist Israel immer noch gleichgültig gegenüber dieser Tatsache und profitiert von amerikanischer und europäischer Unterstützung, die es über jegliche Rechenschaftspflicht stellt und es ihm immer erlaubt, ungestraft zu handeln.

Solange es im internationalen Recht bestimmte Verbrechen gibt, die nicht verjähren – im Gegensatz zu den meisten zivilen Rechtssystemen, in denen die Verjährungsfrist je nach Schwere des Verbrechens zwischen einem und 30 Jahren liegt -, ist jetzt eine sorgfältige und unermüdliche Arbeit erforderlich, um alles zu dokumentieren, was die israelische Besatzung begangen hat, nicht nur in ihrem gegenwärtigen Krieg gegen den Gazastreifen und ihren anhaltenden Verstößen im Westjordanland, sondern auch in all ihren früheren Kriegen und bei allem, was die von ihr geschützten Siedler begangen haben.

Die Juden haben sich an diesen Grundsatz des Völkerrechts gehalten, um jeden Nazi oder andere, die sich der Rechenschaftspflicht entzogen haben und jahrzehntelang unter falscher Identität in irgendeinem Teil der Welt untergetaucht sind, strafrechtlich zu verfolgen. Die Palästinenser müssen ihrem Beispiel folgen. Wenn natürlich die Niederlage der Nazis die Tür dazu geöffnet hat, dann wird der amerikanische Schutz Israels nicht ewig andauern, und der Tag wird kommen, an dem sie zur Rechenschaft gezogen werden, sei es durch bestehende internationale Gremien, wie den Internationalen Strafgerichtshof, oder durch zu diesem Zweck geschaffene Einrichtungen. Damit wird das, was Journalisten und Aktivisten in den sozialen Medien jetzt tun, zu einer Aufgabe der Dokumentation. Die Zahl der von Israel getöteten Journalisten ist mit 50 die höchste in einem bewaffneten Konflikt auf der Welt.

Dass die israelische Besatzungsmacht so viele Journalisten tötet, ist kein Zufall, sondern vielmehr systematisch und vorsätzlich. Die Tötung von Zeugen wird jedoch die Beweise, die sie hinterlassen haben, nicht vernichten. Es wird der Tag kommen, an dem man sich auf die gesammelten Beweise stützen wird, um diese brutale Besatzung zu verurteilen.

Dieser Artikel erschien auf Arabisch in Al-Quds am 7. November 2023

