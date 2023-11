https://www.palestinechronicle.com/gaza-live-blog-israeli-war-of-starvation-in-gaza-40000-residential-buildings-fully-destroyed-rate-of-massacres-accelerates-day-33/

GAZA LIVE BLOG: Israelischer ‚Hungerkrieg‘ im Gazastreifen | 40.000 Wohngebäude vollständig zerstört | Massaker beschleunigen sich – TAG 33

Der Gazastreifen wird von neuen Massakern der israelischen Armee heimgesucht. (Foto: via Social Media)

Donnerstag, 9. November,

Von Mitarbeitern des Palestine Chronicle

Palästinensische und internationale Organisationen warnen davor, dass im Gazastreifen eine Massenverhungerung droht, da die Zahl der Todesopfer durch die israelischen Massaker weiter steigt.

Obwohl die Regierung Biden Berichten zufolge Netanjahu aufgefordert hat, den Krieg aus humanitären Gründen kurzzeitig zu unterbrechen, steht eine solche Unterbrechung noch aus.

Unterdessen erklärte der Widerstand, er habe 15 israelische Militärfahrzeuge am Rande des Flüchtlingslagers Shati zerstört.

Donnerstag, 9. November, 05:00 Uhr (GMT+3)

WHO: Die Weltgesundheitsorganisation warnte am Mittwoch vor einem wachsenden Risiko der Ausbreitung von Krankheiten im Gazastreifen aufgrund der israelischen Bombardierung aus der Luft, die das Gesundheitssystem gestört, die Suche nach sauberem Wasser erschwert und die Menschen dazu gezwungen hat, sich in Schutzräumen zu drängen.

PENTAGON:

Wir erwarten, dass der Iran Maßnahmen ergreift, um seine Verbündeten dazu zu bringen, die Angriffe auf unsere Streitkräfte einzustellen; wir wollen eine Eskalation und eine Ausweitung des Konflikts verhindern.

Die US-Streitkräfte haben im Osten Syriens eine Einrichtung des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) angegriffen.

US-SENATOR: Der demokratische US-Senator Chris Murphy sagte, dass die Zahl der zivilen Todesopfer im Gazastreifen sehr hoch sei und dass das israelische Militär bei der Bekämpfung von Hamas-Kämpfern in der Enklave präziser vorgehen müsse.

Al-JAZEERA:

Ein Palästinenser wurde von den israelischen Besatzungstruppen in der Stadt Dura in Hebron, im südlichen Westjordanland, getötet.

Das israelische Militär bombardiert nun mehrere Orte im Gazastreifen; in Khan Younis im südlichen Gazastreifen gibt es Tote.

Israelische Streitkräfte stürmen die Stadt Jenin im nördlichen Westjordanland.

Donnerstag, 9. November, 1:00 Uhr (GMT+3)

WHO: Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor „beunruhigenden Trends“ bei der Ausbreitung von Krankheiten im Gazastreifen.

ISRAELI ARMY RADIO: Zwei Israelis wurden bei einem Schusswechsel in der Nähe der Stadt Nablus im nördlichen Westjordanland verletzt.

STELLVERTRETENDER US-AUSSENMINISTER: Der Konflikt hat die Wut gegen Israel und Amerika in der Region angeheizt.

Donnerstag, 9. November, 12:00 Uhr (GMT+3)

AL-JAZEERA: Israelische Bombenangriffe auf Orte im nördlichen Gazastreifen wurden wieder aufgenommen, zeitgleich mit dem Abfeuern von Leuchtraketen am Himmel des Strandlagers.

REUTERS: Eine Drohne hat den Luftwaffenstützpunkt Al-Harir angegriffen, in dem amerikanische Streitkräfte im Nordirak stationiert sind.

AL-JAZEERA: Vor kurzem kam es erneut zu Zusammenstößen zwischen Widerstandskämpfern und den israelischen Besatzungstruppen nordwestlich von Gaza-Stadt

VORSITZENDER DES GEHEIMDIENSTAUSSCHUSSES DES US-SENATS: Israel verliert weltweit die öffentliche Meinung, und die Proteste überall zeigen dies.

OFFIZIELLE SYRISCHE MEDIEN: Israel hat am Mittwochabend einen Luftangriff auf militärische Einrichtungen im Süden Syriens durchgeführt.

Mittwoch, 8. November, 23:00 Uhr (GMT+3)

MEDIENBÜRO DER REGIERUNG VON GAZA: 70 % der Bevölkerung im Gazastreifen sind vertrieben worden.

AL-JAZEERA: US-Beamter bestätigt, dass die Houthis eine Drohne der US-Streitkräfte in internationalen Gewässern vor der jemenitischen Küste abgeschossen haben.

AL-JAZEERA: 30 Palästinenser wurden am Mittwochabend bei einem israelischen Bombenangriff auf zwei Häuser im Flüchtlingslager Jabalia im nördlichen Gazastreifen getötet.

AL-JAZEERA: CIA-Direktor William Burns wird am Donnerstag in Katar eintreffen, um über die Freilassung einer Reihe von Gefangenen zu verhandeln, die derzeit in Gaza festgehalten werden.

Mittwoch, 8. November, 10:00 Uhr (GMT+3)

AL-JAZEERA: Die israelische Armee hat zwei Häuser im nördlichen Gazastreifen bombardiert.

ISRAELISCHE ARMEE: Das Westjordanland steht am Rande einer größeren Eskalation.

AL-JAZEERA: Bei einem israelischen Bombenangriff auf das Viertel Al-Sabra, südlich von Gaza-Stadt, wurden mehrere Palästinenser getötet und verletzt.

JORDANISCHER FM: Die Hamas ist eine endlose Idee, und wer eine andere Situation will, muss die Rechte des palästinensischen Volkes erfüllen.

ABBAS: Es gibt keine Sicherheits- oder Militärlösung für den Gazastreifen.

ICC PROSECUTOR: Der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, sagte, dass humanitäre Hilfe gemäß den Genfer Konventionen in den Gazastreifen zugelassen werden muss.

Mittwoch, 8. November, 20:50 Uhr (GMT+3)

ISRAELI ARMY SPOKESMAN: Die Zahl der seit dem 7. Oktober getöteten israelischen Soldaten beträgt 351. Die Zahl der „Geiseln“ beträgt 239. Es gibt keinen Waffenstillstand in Gaza.

CNN: Die Wut innerhalb der Biden-Administration ist wegen der Fortsetzung des Krieges gegen Gaza eskaliert.

WHITE HOUSE: Das Verbleiben der israelischen Armee in Gaza ist keine Lösung.

AL-JAZEERA: Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sagte, dass es ohne die Freilassung der „Geiseln“ keinen Waffenstillstand in Gaza geben wird.

ASSOCIATED PRESS: Eine von AP veröffentlichte Meinungsumfrage ergab, dass 40 % der Befragten der Meinung sind, dass Israel mit seiner Reaktion auf die Hamas die Grenzen überschritten hat.

KAN (ISRAELISCHE RUNDFUNKGESELLSCHAFT): Israel verlangt die Freilassung von Dutzenden von Gefangenen ohne Vorbedingungen während der Waffenstillstandsverhandlungen.

AL-JAZEERA: Der israelische Premierminister Benjamin #Netanyahu sagte, dass es keinen Waffenstillstand in #Gaza ohne die Freilassung der Gefangenen geben wird.

US-AUSSENMINISTERIUM: Unsere Priorität ist ein humanitärer Waffenstillstand, um Hilfe und die Freilassung von Gefangenen zu ermöglichen.

BLINKEN: Nach dem Krieg muss die Palästinensische Autonomiebehörde das Westjordanland und Gaza regieren.

AL-JAZEERA: 4 Raketen wurden vom Südlibanon auf das Obere Galiläa in Israel abgefeuert.

Mittwoch, 8. November, 18:30 Uhr (GMT+3)

WASHINGTON: Es gibt keine Informationen, die die Ankündigung der Houthis bestätigen, eine amerikanische Drohne abgeschossen zu haben.

INNENMINISTERIUM VON GAZA: Das Innenministerium in Gaza gab den Tod von 19 Palästinensern bei einem israelischen Bombenangriff auf ein bewohntes Haus inmitten des Flüchtlingslagers Jabalia im Norden des Gazastreifens bekannt.

INNENMINISTERIUM VON GAZA: Das Innenministerium in Gaza gab den Tod von 19 Palästinensern bei einem israelischen Bombenangriff auf ein bewohntes Haus mitten im Flüchtlingslager #Jabalia im Norden des #Gazastreifens bekannt.

VORSITZENDER DES US-SENATSAUSSCHUSSES: Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses des US-Senats hält die Verurteilung der Abgeordneten Rashida Tlaib durch das Repräsentantenhaus für beschämend, anstatt die Hilfe für Gaza zu genehmigen.

ISRAELISCHE ARMEE: Die israelische Armee hat die Tötung eines weiteren Soldaten bei den Kämpfen im Gazastreifen zugegeben, womit sich die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Bodenoperation auf 34 erhöht hat.

NYT: 24 demokratische Abgeordnete im Senat forderten Präsident Joe Biden auf, zu erklären, wie er sicherstellen will, dass Israel die Zahl der zivilen Opfer verringert.

JEMENITISCHE STREITKRÄFTE: Der Militärsprecher der Houthi, Yahya Saree, erklärte in einer Erklärung, die Luftabwehr der Gruppe habe ein amerikanisches MQ9-Flugzeug abgeschossen, das im Luftraum der jemenitischen Hoheitsgewässer feindliche Überwachungs- und Spionageoperationen durchführte.

BABU OBEIDA: Wir haben 136 israelische Militärfahrzeuge zerstört.

AL-QASSAM-BRIGADEN: Eine israelische Infanterieeinheit geriet im Gebiet Scheich Ajlin im Gazastreifen in einen Hinterhalt.

AL-JAZEERA: Die US-Polizei verhaftet eine Reihe von Studenten, die im Kongressgebäude gegen die Unterstützung Israels durch die USA im Krieg gegen Gaza protestieren.

TRUDEAU: Wir fordern einen umfassenden humanitären Waffenstillstand in Gaza.

Mittwoch, 8. November, 17:45 Uhr (GMT+3)

ISRAELI ARMY HOME FRONT: Sirenen ertönten am Mittwochabend im Gazastreifen.

UN-GENERALSEKRETÄR GUTERRES: Die Zahl der getöteten Zivilisten im Gazastreifen zeigt, dass die israelischen Militäroperationen einen klaren Fehler darstellen.

PALÄSTINENSISCHER ROTER HALBMOND: Der palästinensische Rote Halbmond meldet 61 Verletzte bei Zusammenstößen mit Besatzungstruppen in Bethlehem im Westjordanland.

AL-JAZEERA: Die Leichen von 35 Palästinensern wurden unter den Trümmern von Häusern geborgen, die vor einigen Tagen im Lager Jabalia im nördlichen Gazastreifen bombardiert worden waren.

BELGISCHE STELLVERTRETENDE MINISTERPRÄSIDENTIN: Die belgische Vizepremierministerin Petra De Sutter sagte, es sei an der Zeit, Israel wegen seiner anhaltenden Aggression gegen den Gazastreifen Sanktionen aufzuerlegen.

HAMAS-Spitzenfunktionär BASEM NAIM: 2% der Bevölkerung des Gazastreifens wurden entweder getötet, verwundet oder werden vermisst.

AL-JAZEERA: Die Zahl der Palästinenser, die bei einem israelischen Bombenangriff auf zwei Häuser in Beit Bahia, im nördlichen Gazastreifen, getötet wurden, ist auf 19 gestiegen.

HAMAS-Spitzenfunktionär OSAMA HAMDAN: Der palästinensische Widerstand hat heute einen israelischen Oberst der Shaldag-Einheit getötet.

AL-QASSAM BRIGADES: Wir haben zwei israelische Panzer mit einer Granate des Typs Yassin 105 zerstört, einen nördlich von Beit Hanoun und einen weiteren in der Gegend von Al-Tawam.

Mittwoch, 8. November, 16:00 Uhr (GMT+3)

AL-JAZEERA: Die Zahl der Palästinenser, die bei einem israelischen Bombenangriff auf zwei Häuser in Beit Bahia, im nördlichen Gazastreifen, getötet wurden, ist auf 19 gestiegen.

AL-JAZEERA: Ein israelischer Angriff auf die Khaled bin Al-Walid Moschee im Flüchtlingslager Khan Yunis, südlich des Gazastreifens, fand am Mittwochnachmittag statt.

ISRAELI ARMY SPOKESMAN: Zwei israelische Soldaten wurden verletzt, als eine Panzerabwehrrakete auf das Gebiet von Doviv nahe der Grenze zum Libanon abgefeuert wurde.

AGENCE FRANCE-PRESS: Katar vermittelt die Freilassung von Gefangenen als Gegenleistung für einen Waffenstillstand im Gazastreifen.

ROTES KREUZ AN AL-JAZEERA: Ein Konvoi, der am gestrigen Dienstag in Gaza ankommen sollte, hat seine Route geändert, nachdem er beschossen wurde.

Mittwoch, 8. November, 15:00 Uhr (GMT+3)

AL-JAZEERA: Ein israelischer Angriff erfolgte in der Nähe des Nasser-Krankenhauses in Khan Yunis, im Süden des Gazastreifens.

AL-JAZEERA: Intensiver israelischer Artilleriebeschuss traf die Umgebung der Stadt Yaroun im Südlibanon.

AL-QUDS BRIGADEN: Die Al-Quds-Brigaden kündigen die Bombardierung der Siedlung Olumim und des Kibbuz Kfar Azza mit einer Raketensalve an.

In einem soeben veröffentlichten Video sind Kämpfer der Al-Quds-Brigaden zu sehen, die nordwestlich von Scheich Radwan mit einer Panzerabwehr-Tandemrakete auf den israelischen „Merkava 4 Paz“ zielen.

IRANISCHER PRÄSIDENT: Der iranische Präsident Ibrahim Raisi forderte einen dringenden Stopp der „zionistischen Angriffe auf Gaza, ein Ende des Völkermords an den Menschen und die Bereitstellung von Hilfsgütern“.

AL-QASSAM-BRIGADEN:

Ein Panzer und ein Truppentransporter wurden nördlich des Lagers Al-Shati durch zwei Al-Yassin 105-Granaten zerstört.

Zwei Panzer wurden in der Nähe des Tawam-Kreisels durch zwei 105er-Granaten von Al-Yassin zerstört.

Beschuss israelischer Soldaten in der Nähe einer Ansammlung von eindringenden Fahrzeugen südlich von Gaza-Stadt mit einer Concourse-Lenkwaffe.

Mittwoch, 8. November, 14:00 Uhr (GMT+3)

ÄRZTE OHNE GRENZEN: Unsere erste und wichtigste Forderung ist ein Waffenstillstand in Gaza.

HEZBOLLAH: Die libanesische Widerstandsbewegung Hisbollah gab bekannt, dass sie eine israelische Infanterieeinheit in der Nähe des Stützpunkts Shomera angegriffen hat, und bestätigte, dass der Angriff Opfer unter den israelischen Streitkräften verursacht hat.

KAN (ISRAELI BROADCASTING COMPANY): Israel hat die Vereinigten Staaten um den Kauf von 200 „Switch Blade 600“ Selbstmorddrohnen gebeten.

Mittwoch, 8. November, 13:15 Uhr (GMT+3)

AL-JAZEERA: 17 Palästinenser wurden getötet, als israelische Besatzungsflugzeuge ein Haus im Lager Nuseirat im zentralen Gazastreifen bombardierten. Die meisten der Opfer waren Kinder.

GAZA-GESUNDHEITSMINISTERIUM: Israel hat in den letzten Stunden 27 Massaker verübt und dabei 241 Palästinenser getötet. Die Zahl der Todesopfer der israelischen Aggression gegen den Gazastreifen ist auf 10.569 gestiegen, darunter 4.324 Kinder und 2.823 Frauen. 26.475 Palästinenser wurden verwundet.

Mittwoch, 8. November, 12:35 Uhr (GMT+3)

ISRAELISCHE ARMEE: Die israelische Armee hat die Tötung eines Soldaten im Gazastreifen bekannt gegeben, womit sich die Zahl der Toten seit dem 7. Oktober auf 350 erhöht hat.

BRITISCHER AUSSENSEKRETÄR JAMES CLEVERLY: „Unsere Vision ist es, so schnell wie möglich zu einer friedliebenden palästinensischen Führung zu gelangen, die das beste gewünschte Ergebnis darstellt.“

BRITISCHER AUSSENSEKRETÄR JAMES CLEVERLY: „Unsere Vision ist es, so schnell wie möglich auf eine friedensliebende palästinensische Führung als bestes gewünschtes Ergebnis hinzuarbeiten.“

AL-AQSA MARTYRS BRIGADES: Wir bombardierten die Militärs auf dem Kissufim-Gelände.

AL-JAZEERA: Zwei Palästinenser wurden getötet, als israelische Flugzeuge ein Haus im Lager Nuseirat im zentralen Gazastreifen bombardierten.

PPC: 65 Palästinenser, darunter zwei Frauen, ein Mädchen und zwei Journalisten, wurden im Westjordanland und in Jerusalem festgenommen.

AL-QASSAM BRIGADEN: Wir haben einen weiteren israelischen Panzer in der Gegend von Al-Tawam mit einer Yassin 105-Granate zerstört.

AL-QASSAM-BRIGADEN: Nach Angaben der Al-Qassam-Brigaden hat ein Scharfschütze im Gebiet Tawam, nordwestlich von Gaza-Stadt, einen israelischen Soldaten erschossen und ihn direkt verwundet.

AL-QASSAM-BRIGADEN: Nach Angaben der Al-Qassam-Brigaden hat ein Scharfschütze im Gebiet Tawam, nordwestlich von Gaza-Stadt, einen israelischen Soldaten erschossen und ihn direkt verwundet.

US-AUSSENMINISTERIN: Israel wird nicht in der Lage sein, Gaza zu verwalten, und die israelische Führung hat uns mitgeteilt, dass sie nicht die Absicht hat, dies zu tun.

AL-QASSAM BRIGADES: Wir haben zwei weitere israelische Panzer nördlich des Al-Tawam-Kreisels mit zwei Al-Yassin 105-Granaten zerstört.

Mittwoch, 8. November, 10:45 Uhr (GMT+3)

G7-ERKLÄRUNG: Wir bekräftigen das Recht Israels, sich und sein Volk im Einklang mit dem Völkerrecht zu verteidigen.

AL-QUDS BRIGADES: Wir haben Gush Dan, Sderot und Maflasim als Reaktion auf die Massaker der Besatzer mit Raketen beschossen.

AL-QASSAM BRIGADES: Die Al-Qassam-Brigaden meldeten die Zerstörung eines israelischen Panzers nordwestlich von Beit Lahia mit einer Al-Yassin-Granate 105.

DIREKTOR DES SHUHADA AL-AQSA HOSPITALS IN GAZA: Die Hälfte der Krankenhäuser im Streifen und etwa 60 % der Gesundheitseinrichtungen sind außer Betrieb.

ATOMENERGIE-ORGANISATION DES IRAN: Israel hat zugegeben, dass es Atomwaffen besitzt und dass die Drohung, sie einzusetzen, gegen internationale Grundsätze verstößt.

ATOMENERGIEORGANISATION IRAN: Israel hat zugegeben, dass es Atomwaffen besitzt und die Drohung, sie einzusetzen, gegen internationale Grundsätze verstößt.

AL-QASSAM BRIGADES: Al-Qassam-Brigaden melden die Zerstörung von zwei israelischen Panzern südwestlich von Gaza-Stadt mit zwei Al-Yassin 105-Granaten.

JAPANISCHER FM: Die Mitglieder der G7 haben sich darauf geeinigt, einen vorübergehenden Waffenstillstand und einen humanitären Korridor für Gaza zu unterstützen.

AL-QUDS-BRIGADEN: Ein israelisches Fahrzeug wurde zerstört und mehrere Besatzungssoldaten wurden in der westlichen Gaza-Achse verletzt.

AL-QUDS-BRIGADEN: Ein israelisches Fahrzeug wurde zerstört und mehrere Besatzungssoldaten wurden in der westlichen Gaza-Achse verletzt.

CHINESISCHES FM: Das chinesische Außenministerium forderte den UN-Sicherheitsrat auf, so schnell wie möglich verantwortungsvolle Maßnahmen zum Schutz der Zivilisten in Gaza zu ergreifen.

AL-JAZEERA: Bei einem israelischen Bombenangriff auf das Viertel Shujaiya im Osten des Gazastreifens sind mehrere Palästinenser getötet worden.

AL-QASSAM BRIGADES: Wir haben einen Panzer und einen Truppentransporter der israelischen Besatzungstruppen nördlich des Tawam-Kreisels mit zwei Al-Yassin 105-Granaten zerstört.

Mittwoch, 8. November, 9:30 Uhr (GMT+3)

AL-JAZEERA: Ein israelischer Angriff wurde auf eine Schule für Vertriebene in der Nähe der Ansar-Kreuzung in Gaza-Stadt verübt.

AL-JAZEERA: Die israelische Armee stürmt Qalqilya und mehrere Städte im Westjordanland.

AL-JAZEERA: Die israelische Armee stürmte Qalqilya und mehrere Städte im Westjordanland.

Mittwoch, 8. November, 8:30 Uhr (GMT+3)

KAN (ISRAELISCHE RUNDFUNKANSTALT): Die Familien der derzeit von der Hamas festgehaltenen Personen haben damit begonnen, ihnen ausländische Pässe auszustellen, um die Intervention anderer Länder für ihre Freilassung sicherzustellen.

AL-JAZEERA: Die Zahl der Todesopfer des israelischen Bombenangriffs auf Häuser im Zentrum des Lagers Jabalia ist auf 9 gestiegen.

AL-JAZEERA: Die Zahl der Todesopfer der israelischen Bombardierung von Häusern im Zentrum des Lagers Jabalia ist auf 9 gestiegen.

Mittwoch, 8. November, 7:30 Uhr (GMT+3)

AL-JAZEERA: Die israelischen Besatzungstruppen haben mehrere Gebiete im besetzten Westjordanland gestürmt.

Mittwoch, 8. November, 6:30 Uhr (GMT+3)

ISRAELISCHE ARMEE: Bei Zusammenstößen im nördlichen Gazastreifen wurden ein israelischer Soldat getötet und drei schwer verletzt.

AL-JAZEERA: Sirenen ertönen in der Siedlung Kissufim

AL-JAZEERA: Ein israelischer Bombenangriff zerstörte ein Haus inmitten des Lagers Jabalia im nördlichen Gazastreifen, wobei 4 Palästinenser getötet und mehrere verletzt wurden.

Schwerer israelischer Beschuss traf Tal Al-Zaatar und Sheikh Zayed im nördlichen #Gazastreifen.

AL-JAZEERA: Weitere Opfer bei einem israelischen Bombenangriff in der Nähe der Al-Quds Open University im Westen von Gaza.

Mittwoch, 8. November, 5:30 Uhr (GMT+3)

AL-JAZEERA: Die Außenminister der G7-Staaten haben bei ihrem zweitägigen Gipfeltreffen in Tokio über die Wiederbelebung der Friedensbemühungen im Nahen Osten und über den „Tag danach“ im Gazastreifen nach dem Ende des Krieges beraten.

(Die Palästina-Chronik)

