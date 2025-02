https://electronicintifada.net/blogs/eli-gerzon/how-protect-ourselves-trumps-palestine-advocacy-crackdown



Wie wir uns vor Trumps hartem Vorgehen gegen Palästina-Befürworter schützen können

Eli Gerzon

The Electronic Intifada Podcast

31. Januar 2025

Von der Regierung des US-Präsidenten Donald Trump bis hin zur Harvard University sind mächtige Institutionen darauf aus, diejenigen, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen, weiter zu unterdrücken und zu kriminalisieren.

„Es wird mit internationalen Studierenden beginnen. Aber es wird nicht dabei bleiben“, sagte Abed Ayoub, nationaler Geschäftsführer des American-Arab Anti-Discrimination Committee (ADC), diese Woche im ‚Electronic Intifada Livestream‘.

In einer Woche, in der Hunderttausende Palästinenser triumphierend in den Norden des Gazastreifens zurückkehrten, zeigte die Sendung auch faszinierendes neues Filmmaterial von Widerstandsaktionen der letzten 16 Monate.

Wir diskutierten auch, ob die Trump-Regierung Israel wahrscheinlich in allen Phasen an das Waffenstillstandsabkommen binden wird, was möglicherweise zur Aufhebung der fast zwei Jahrzehnte andauernden Belagerung des Gazastreifens durch Israel führen könnte.

Sie können sich die gesamte Sendung im obigen Video ansehen.

Am Mittwoch erließ die Trump-Regierung eine Durchführungsverordnung, die die Grundlage für die Ausweisung ausländischer Studenten schafft, die sich für Palästina engagieren – unter dem Vorwand, den Antisemitismus zu bekämpfen und gegen Anhänger der Hamas vorzugehen, die von der US-Regierung als „terroristische“ Organisation eingestuft wird.

Dies folgte auf eine Verordnung, die Trump am 20. Januar unterzeichnet hatte und die dazu führen könnte, dass Personen, die als Anhänger der falschen Ideologie gelten, kein US-Visum erhalten.

Der jüngste Erlass deutet auf ein umfassendes, politisch motiviertes Durchgreifen hin. Laut dem Weißen Haus ermächtigt Trumps Erlass das Justizministerium, „Vandalismus und Einschüchterung zugunsten der Hamas zu unterbinden und antijüdischen Rassismus an linken, antiamerikanischen Colleges und Universitäten zu untersuchen und zu bestrafen“.

Die ADC bezeichnet die Maßnahme als „eine ernsthafte und verfassungswidrige Bedrohung der Bürgerrechte aller Amerikaner“.

Universitäten stellen sich hinter Trump

Der Angriff kommt nicht nur von der Regierung, sondern auch von Universitäten, die dem Druck von Israel-Lobbygruppen nachgeben, so Ayoub.

Die Harvard University hat gerade zugestimmt, die IHRA-Definition von Antisemitismus umzusetzen, ein Dokument, das von Israel und seiner Lobby verfasst und gefördert wurde und das Kritik an Israel mit antijüdischem Fanatismus gleichsetzt.

Es ist zu einem Hauptinstrument geworden, um Solidaritätsaktionen für Palästina unter dem Vorwand der Bekämpfung von Antisemitismus zu unterdrücken und zu bestrafen.

Harvard hat kürzlich zwei Klagen im Namen zionistischer Studenten beigelegt, die behaupteten, dass Solidaritätskundgebungen für Palästina auf dem Campus während des israelischen Völkermords in Gaza eine Quelle sogenannter antisemitischer Rhetorik seien.

Kenne und schütze deine Rechte

Israel-Unterstützer suchen ständig nach neuen Wegen, um Unterstützer der Rechte der Palästinenser zu unterdrücken.

Aber diese Trump-Erlasse werden „eine kriminelle Komponente hinzufügen“, warnte Ayoub. Die Trump-Regierung wird nun versuchen, geringfügige Vergehen wie Hausfriedensbruch oder Graffiti als Vorwand zu nutzen, um internationale Studierende im Wesentlichen aufgrund ihrer politischen Ansichten und ihres Aktivismus abzuschieben.

Ayoub gab praktische Ratschläge für diejenigen, die jetzt stärker bedroht sind als zuvor.

Wenn die Polizei oder das FBI an Ihre Tür kommt, sollten Sie nicht mit ihnen sprechen, riet Ayoub. Stattdessen können Sie sie einfach um ihre Karte bitten und ihnen mitteilen, dass Sie sich möglicherweise über einen Anwalt mit ihnen in Verbindung setzen werden.

„Tappen Sie nicht in die Falle und denken Sie, dass diese Leute Ihre Freunde sind“, sagte Ayoub.

ADC betreibt eine 24-Stunden-Rechtsberatungs-Hotline, die Einzelpersonen bei einer Vielzahl von Problemen berät, darunter Änderungen im Einwanderungsrecht, Diskriminierung am Arbeitsplatz und Belästigung in der Schule.

Einzelpersonen können sich auch an die Hotline wenden, wenn sie von Behörden angesprochen werden, und ADC wird dann einen Beitrag dazu leisten, sie mit Anwälten in ihrer Nähe in Verbindung zu bringen.

Ayoub gab im Interview weitere praktische Ratschläge, insbesondere für die Einreise in die Vereinigten Staaten.

Aber Ayoub sagt, dass Studenten und andere Personen mit Visum sich nicht unbedingt aus dem Engagement zurückziehen sollten.

Zum Beispiel sollten Studenten mit Visum Handlungen zivilen Ungehorsams vermeiden, die zu ihrer Verhaftung führen könnten, wie z. B. das Blockieren von Autobahnen, aber sie könnten sich weiterhin auf andere Weise für die Menschenrechte einsetzen.

„Seid wachsam, aber keine Schwarzseher“, sagte er.

Palästinenser kehren nach Hause zurück, während Hilfe nach Gaza fließt

Seit Beginn der Waffenruhe erreicht die Bevölkerung in Gaza viel mehr lebenswichtige Hilfe, wie Nora Barrows-Friedman in ihrem News Brief berichtete.

Das Welternährungsprogramm gab an, in den ersten vier Tagen der Waffenruhe mehr Lebensmittel geliefert zu haben als in einem durchschnittlichen Monat zuvor seit Beginn des israelischen Angriffs.

Inmitten freudiger Szenen und Feierlichkeiten kehrten eine halbe Million vertriebene Palästinenser in ihre Häuser im Norden zurück, nachdem sich die israelischen Streitkräfte aus einem Großteil des sogenannten Netzarim-Korridors – einem Landstreifen, der den Norden des Gazastreifens vom Süden trennt – zurückgezogen hatten, so das Medienbüro der Regierung in Gaza.

In einigen Gebieten sind die Verwüstungen so groß, dass Wahrzeichen zerstört wurden und die Menschen nicht einmal mehr wissen, wo sich ihre Häuser befanden.

Auch im Südlibanon kehren die Menschen nach Hause zurück, obwohl Israel sich am Sonntag nicht aus dem Gebiet zurückgezogen hat, wie es im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens mit der libanesischen Regierung und der Hisbollah vereinbart worden war.

Naim Qassim, Generalsekretär der libanesischen Widerstandsgruppe, sagte, dass Israel den Waffenstillstand im Libanon 1.350 Mal verletzt habe – während die Hisbollah ihn eingehalten habe.

Unterdessen verstärkt Israel seine Aggressionen gegen palästinensische Gemeinden im besetzten Westjordanland unter dem Vorwand, dort Widerstandskämpfer zu verfolgen.

Ein Anführer an vorderster Front

In seinem Bericht diese Woche berichtete der Redakteur Jon Elmer über den zweiten Gefangenenaustausch, der im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens am 25. Januar stattfand.

Fast 200 palästinensische Gefangene wurden im Austausch gegen vier israelische Soldatinnen freigelassen, die auf dem Palestine Square, einem symbolträchtigen Ort im Herzen von Gaza-Stadt, an Vertreter des Roten Kreuzes übergeben wurden.

Videos des Austauschs zeigten Kämpfer der Qassam-Brigaden, dem militärischen Flügel der Hamas, die von israelischen Soldaten erbeutete Waffen und andere „Symbole der [israelischen] Niederlage“ trugen, wie Elmer erklärte.

Elmer sprach auch über die enorme Bedeutung der Demontage des Netzarim-Korridors, eines großen Gebiets im Gazastreifen, in dem Israel offenbar Vorbereitungen für eine unbefristete militärische Besetzung getroffen hatte.

Elmer analysierte Aufnahmen von den letzten Einsätzen der Widerstandskämpfer vor dem Waffenstillstand sowie Ausschnitte aus einer neuen Al-Jazeera-Dokumentation mit nie zuvor gesehenem Filmmaterial von Hamas-Führer Yahya Sinwar an der Front mit Qassam-Kämpfern, bis er im Oktober 2024 getötet wurde.

Als die Sendung dieser Woche ausgestrahlt wurde, kam die Eilmeldung, dass die Hamas bekannt gegeben hatte, dass Muhammad Deif, ihr legendärer Militärkommandeur in Gaza, der lange Zeit ein Ziel Israels war, während des Völkermords getötet worden war.

Elmer erzählte die Geschichte der Flucht aus dem Gilboa-Gefängnis.

Im Jahr 2021 gelang es sechs Palästinensern, sich mit Löffeln einen Weg aus dem Gefängnis zu graben.

Sie gelangten erfolgreich nach Dschenin, wurden aber schließlich wieder gefangen genommen. Einer der Anführer der Flucht, Zakaria Zubeidi, war gerade im Rahmen des Gefangenenaustauschs freigelassen worden.

Die Livestream-Moderatoren diskutierten die jüngsten widersprüchlichen Botschaften der Trump-Regierung und wie lange der Wiederaufbau des Gazastreifens dauern wird.

Ali Abunimah und der stellvertretende Chefredakteur Asa Winstanley wiesen auf Anzeichen dafür hin, dass Washington Israel an das Waffenstillstandsabkommen binden wird, auch wenn es gleichzeitig äußerst pro-israelische öffentliche Botschaften sendet.

Das komplexe dreiphasige Waffenstillstandsabkommen verschafft der Hamas laut Elmer maximale Verhandlungsmacht, was es für Israel schwierig macht, nur das zu nehmen, was es will, und sich gleichzeitig von den für die Palästinenser wichtigsten Elementen zu distanzieren.

„So wie die Hamas verhandelt hat, sollten die [israelischen] Soldaten nicht zurückgebracht werden, wenn es eine Blockade geben wird“, so Elmer über Gaza.

Sie können die Sendung auf YouTube, Rumble oder Twitter/X sehen oder sie auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform anhören.

Tamara Nassar war Produzentin und Regisseurin der Sendung. Michael F. Brown leistete Unterstützung bei der Vorproduktion und der Autor dieser Zeilen half bei der Nachproduktion.

Frühere Episoden von The Electronic Intifada Livestream können auf unserem YouTube-Kanal angesehen werden.

