„Sie werden es tun“: Trump besteht darauf, dass Jordanien und Ägypten vertriebene Palästinenser aus Gaza aufnehmen werden

in Palästina

von Quds News Network

31/01/2025

Washington (Quds News Network) – US-Präsident Donald Trump bestand am Donnerstag darauf, dass Ägypten und Jordanien vertriebene Palästinenser aufnehmen würden, obwohl beide Länder seinen Vorschlag, den vom Krieg zerrütteten Gazastreifen durch die Vertreibung von 1,5 Millionen Palästinensern zu „säubern“, ablehnten.

Trumps Äußerungen kamen einen Tag, nachdem der ägyptische Präsident und der jordanische König jede Zwangsumsiedlung von Bewohnern des Gazastreifens abgelehnt hatten.

„Sie werden es tun“, sagte Trump Reportern im Oval Office, als er nach seiner Reaktion auf die Ablehnung Ägyptens und Jordaniens gefragt wurde und ob er in Betracht ziehen würde, Zölle auf eines der beiden Länder zu erheben, um sie dazu zu drängen.

„Sie werden es tun. Wir tun viel für sie, und sie werden es tun.“

Zu seiner umfassenderen Vision für Gaza sagte Trump, er habe am selben Tag bereits mit König Abdullah II. von Jordanien telefoniert und werde am Sonntag mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el-Sissi sprechen.

„Ich möchte, dass Ägypten die Menschen aufnimmt“, sagte Trump. ‚Es geht wahrscheinlich um eineinhalb Millionen Menschen, und wir räumen einfach das Ganze auf und sagen: ‘Wisst ihr, es ist vorbei.’“

Trump sagte, er habe Jordanien dafür gelobt, dass es palästinensische Flüchtlinge erfolgreich aufgenommen habe, und dem König gesagt: „Ich würde mich freuen, wenn Sie noch mehr aufnehmen würden, denn ich schaue mir gerade den gesamten Gazastreifen an, und es ist ein Chaos. Es ist ein echtes Chaos.“

Trump fügte hinzu, dass der Teil der Welt, zu dem Gaza gehört, im Laufe der Jahrhunderte ‚viele, viele Konflikte‘ erlebt habe. Er sagte, die Umsiedlung könne ‚vorübergehend oder langfristig sein‘.

„Es muss etwas geschehen“, sagte Trump. ‚Aber es ist im Moment buchstäblich eine Ruinenlandschaft. Fast alles ist zerstört, und die Menschen sterben dort.“

Er fügte hinzu: ‘Also würde ich mich lieber mit einigen der arabischen Nationen zusammentun und an einem anderen Ort Wohnungen bauen, wo sie zur Abwechslung vielleicht in Frieden leben können.“

Am Montag verdoppelte Trump seinen Vorschlag und bestand darauf, dass Ägypten und Jordanien ihm zustimmen würden.

Auf die Frage nach seinen Äußerungen sagte Trump den Reportern in der Air Force One, er würde „sie gerne in einem Gebiet leben lassen, in dem sie ohne Unterbrechung, Revolution und Gewalt leben können“.

„Wenn man sich den Gazastreifen ansieht, ist er

Xoeeen-Hölle für so viele Jahre“, sagte Trump. “Es gab verschiedene Zivilisationen in diesem Streifen. Es hat nicht hier angefangen. Es begann Tausende von Jahren zuvor, und es war immer mit Gewalt verbunden. Man könnte die Menschen in Gebieten leben lassen, die viel sicherer und vielleicht viel besser und vielleicht viel komfortabler sind.“

Auf die Frage, wie der ägyptische Staatschef die Idee aufgenommen habe, sagte Trump, Sissis „Antwort [sei], dass er sich Frieden im Nahen Osten wünsche“.

„Ich wünsche mir Frieden im Nahen Osten“, fügte Trump hinzu.

Auf weiteren Druck bestand Trump darauf, dass sowohl die ägyptische als auch die jordanische Führung sich dem Vorschlag anschließen würden.

„Das würde ich liebend gerne tun“, sagte er. ‚Ich wünschte, [Sissi] würde ein paar annehmen. Wir haben ihnen sehr geholfen, und ich bin sicher, dass er uns helfen würde. Er ist ein Freund von mir. Er lebt in … einer rauen Gegend. Aber ich denke, er würde es tun, und ich denke, der König von Jordanien würde es auch tun‘, fügte Trump hinzu.

Ägyptische Staatsmedien berichteten jedoch am Dienstag unter Berufung auf eine hochrangige Regierungsquelle schnell, dass ein solcher Anruf nie stattgefunden habe, nachdem israelische Medien, darunter die Jerusalem Post und Ynet, berichtet hatten, dass die beiden Präsidenten telefoniert hätten und dass Sissi nichts gegen die Idee einzuwenden habe.

Palästina, Ägypten und Jordanien verurteilten Trumps Äußerungen aufs Schärfste.

Die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) erklärte, der Plan stelle „eine eklatante Verletzung der roten Linien dar, vor denen wir immer wieder gewarnt haben“.

„Wir betonen, dass das palästinensische Volk sein Land und seine heiligen Stätten niemals aufgeben wird, und wir werden nicht zulassen, dass sich die Katastrophen (Nakba) von 1948 und 1967 wiederholen. Unser Volk wird standhaft bleiben und seine Heimat nicht verlassen“, hieß es.

Die Hamas erklärte, die US-Regierung müsse solche Vorschläge aufgeben, die mit den israelischen „Plänen“ übereinstimmen und im Widerspruch zu den Rechten des palästinensischen Volkes stehen, das sich bereits seit Beginn des israelischen Krieges gegen Gaza im Oktober 2023 gegen „die abscheulichsten Akte des Völkermords“ und der Vertreibung zur Wehr setzt.

„Unsere Grundsätze sind klar, und Jordaniens unerschütterliche Position, die Anwesenheit der Palästinenser auf ihrem Land zu wahren, bleibt unverändert und wird sich nie ändern„, sagte Außenminister Ayman Safadi auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Amman.

„Die Lösung der Palästinafrage liegt in Palästina; Jordanien ist für Jordanier und Palästina ist für Palästinenser“, fügte er hinzu.

Das ägyptische Außenministerium bekräftigte außerdem, dass „Ägypten die Widerstandsfähigkeit des palästinensischen Volkes auf seinem Land und sein Engagement für seine legitimen Rechte in seiner Heimat im Einklang mit dem Völkerrecht und dem humanitären Völkerrecht weiterhin unterstützt“.

Ägypten „kann nicht Teil einer Lösung sein, die die Umsiedlung von Palästinensern in den Sinai beinhaltet“, erklärte die ägyptische Botschaft in Washington und zitierte dabei einen Meinungsbeitrag, den Botschafter Motaz Zahran im Oktober 2023 auf der US-Website The Hill veröffentlicht hatte.

Am Mittwoch sagte Ägyptens Sissi in seiner ersten öffentlichen Reaktion auf Trumps Äußerungen, dass die Vertreibung „des palästinensischen Volkes von seinem Land eine Ungerechtigkeit ist, an der wir uns nicht beteiligen können“.

Der jordanische König Abdullah II. betonte gesondert die „feste Haltung seines Landes, dass die Palästinenser auf ihrem Land bleiben müssen“.

Der Gesandte des Weißen Hauses, Steve Witkoff, besuchte kürzlich Gaza und markierte damit den ersten Besuch der USA in der Region seit 15 Jahren. In einem Interview mit Axios zeichnete Witkoff ein düsteres Bild der Zerstörung in Gaza, bezeichnete das Gebiet nach dem israelischen Völkermord als „unbewohnbar“ und schätzte, dass der Wiederaufbau 10 bis 15 Jahre dauern könnte.

Letzte Woche sagte Trump während einer 20-minütigen Frage-und-Antwort-Runde mit Reportern an Bord der Air Force, dass er sich wünsche, dass Jordanien, Ägypten und andere arabische Nationen mehr palästinensische Flüchtlinge aus Gaza aufnehmen.

Übersetzt mit Deepl.com

