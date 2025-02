Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski



https://www.haaretz.com/opinion/2025-02-12/ty-article-opinion/.premium/how-would-israel-respond-if-trump-called-for-death-camps-in-gaza/00000194-fb61-d747-afde-fb6149df0000



Meinung |

Wie würde Israel reagieren, wenn Trump Todeslager im Gazastreifen fordern würde?

Gideon Levy

12. Februar 2025

US-Präsident Donald Trump und Premierminister Benjamin Netanjahu am 4. Februar 2025 im Oval Office. Bildnachweis: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Und was wäre, wenn US-Präsident Donald Trump vorschlagen würde, Todeslager für die Bewohner des Gazastreifens einzurichten? Was würde dann passieren? Israel würde genau so reagieren wie auf seine Transferpläne, mit Begeisterung auf der rechten Seite und Gleichgültigkeit im Lager der Mitte.

Yair Lapid würde ankündigen, dass er nach Washington reisen würde, um einen „ergänzenden Plan“ vorzustellen, wie er es in Bezug auf den Transferplan angeboten hatte. Benny Gantz würde sagen, dass der Plan „kreatives Denken zeigt, originell und interessant ist“. Bezalel Smotrich würde mit seiner messianischen Einstellung sagen: „Gott hat Wunder für uns getan und wir freuen uns.“ Benjamin Netanjahu würde in den Umfragen der öffentlichen Meinung steigen.

Das Thema ist nicht länger hypothetisch. Trump wird nicht ausdrücklich Vernichtungslager vorschlagen, aber er hat bereits zugestimmt, dass Israel einen Krieg fortsetzt, der kein Krieg ist, sondern ein barbarischer Angriff auf ein verlassenes Stück Land. Von dort aus ist der Weg zur Vernichtung kurz, und Israel wird nicht mit der Wimper zucken. Trump hat es gebilligt. Schließlich hat sich in Israel niemand erhoben, um dem Präsidenten der Vereinigten Staaten zu sagen: „Vielen Dank für Ihre Ideen, aber Israel wird die Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen niemals unterstützen.“

Warum sollte man also darauf vertrauen, dass Israel nicht mit Trump zusammenarbeiten würde, wenn dieser vorschlägt, alle zu vernichten, die sich weigern, den Gazastreifen zu verlassen? So wie Trump die Transferstimmung aufgedeckt hat, die im Herzen fast aller Israelis schlägt und darauf abzielt, das Problem „ein für alle Mal“ zu lösen, könnte er noch ein dunkleres Element aufdecken, nämlich das Gefühl „wir oder sie“.

Es ist kein Zufall, dass eine zwielichtige Persönlichkeit wie Trump zu einem Wegweiser für Israel geworden ist. Er ist genau das, was wir wollten und wovon wir träumten: ein Reinwascher von Verbrechen. Er könnte sich als der amerikanische Präsident herausstellen, der den größten Schaden anrichtet, der Israel jemals zugefügt wurde. Es gab Präsidenten, die mit Hilfsgeldern geizten, andere, die Israel ablehnend gegenüberstanden und es sogar bedrohten. Es gab noch nie einen Präsidenten, der sich vorgenommen hat, die letzten Überreste der Moral Israels zu zerstören. Von nun an wird alles, was Trump billigt, zum Goldstandard Israels werden. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

