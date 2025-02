https://english.almayadeen.net/news/politics/350–rabbis-sign-us-ad-decrying-trump-s–ethnic-cleansing–p



Über 350 Rabbiner unterzeichnen US-Anzeige, in der Trumps „ethnischer Säuberungsplan“ angeprangert wird

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

13. Februar 2025

Jüdische Kreative und Rabbiner prangern einen, wie sie es nennen, bösartigen Plan von Donald Trump an, „Gaza zu übernehmen“.

Präsident Donald Trump spricht am 11. Februar 2025 im Oval Office des Weißen Hauses mit Reportern. (AP)

Mehr als 350 Rabbiner haben zusammen mit anderen Unterzeichnern, wie jüdischen Kreativen und Aktivisten, eine Anzeige in The New York Times unterzeichnet, in der sie Donald Trumps Vorschlag verurteilen, Palästinenser aus Gaza effektiv „ethnisch zu säubern“.

Die Anzeige, die von Rabbinern wie Sharon Brous, Roly Matalon und Alissa Wise sowie von jüdischen Kreativen und Aktivisten wie Tony Kushner, Ilana Glazer, Naomi Klein und Joaquin Phoenix unterzeichnet wurde, lautet: „Trump hat die Entfernung aller Palästinenser aus Gaza gefordert. Jüdische Menschen sagen Nein zu ethnischen Säuberungen!“

Die Anzeige folgt Trumps Plan, „Gaza zu übernehmen“ und 2 Millionen Palästinenser, die „Israels“ tödliche Aggression überlebt haben, im Gazastreifen zurückzulassen, denen „keine andere Wahl“ bleibt, als aus ihren Häusern zu fliehen.

Trump bekräftigte auch sein Engagement, „Gaza zu kaufen und zu besitzen“, und schlug vor, es zu einem „Top-Standort für zukünftige Entwicklungen“ zu machen und „Teile davon an Länder im Nahen Osten für den Bau zu vergeben“.

Cody Edgerly, Direktor der „In Our Name Campaign“ und einer der Organisatoren der Anzeige, erklärte, dass die Anzeige zu einem „kritischen Zeitpunkt“ komme, da sich politische Grenzen, die einst als unverrückbar galten, schnell verschieben, da die Trump-Netanyahu-Allianz wieder an Boden gewinne.

Er schrieb, es sei „ermutigend, eine so schnelle Welle der Unterstützung aus dem gesamten konfessionellen und politischen Spektrum zu erleben“, und fügte hinzu, die Botschaft an die Palästinenser sei, dass sie „nicht allein“ seien, und erläuterte, dass „wir uns verpflichtet fühlen, mit jedem Atemzug zu kämpfen, um die ethnische Säuberung in Gaza zu stoppen“.

Rabbiner Toba Spitzer kritisierte Trumps Idee als „hinterlistigen Plan“, da er die traumatische Erinnerung an die 1948 Nakba wachrief, bei der Hunderttausende Palästinenser von Zionisten gewaltsam aus ihren Häusern vertrieben wurden.

Spitzer, Oberrabbiner der Dorshei-Tzedek-Synagoge in Newton, Massachusetts, erklärte in einer Pressemitteilung zur Anzeige, dass es für die amerikanische jüdische Gemeinschaft von entscheidender Bedeutung sei, „unseren Stimmen all jenen hinzuzufügen, die diesen heimtückischen Plan ablehnen. Hitlers Traum, Deutschland ‚judenrein‘, ‚von Juden gesäubert‘ zu machen, führte zur Ermordung unseres Volkes.“

Peter Beinart, Chefredakteur von Jewish Currents, zeigte sich entsetzt darüber, dass einige Menschen ein Vorhaben unterstützen können, das seiner Meinung nach „eines der größten Verbrechen des 21. Jahrhunderts“ sein könnte.

Rabbi Yosef Berman vom New Synagogue Project in Washington, D.C., bezeichnete Trumps Plan als „abscheulich“ und erklärte, dass Trump „anscheinend glaubt, er sei Gott und habe die Autorität, über unser Land und die Welt zu herrschen, es zu besitzen und zu dominieren“.

Er fügte hinzu, dass Trump den Palästinensern nicht ihre Würde nehmen oder ihr Eigentum für Immobilien stehlen dürfe, und erklärte, dass „jüdische Führungspersönlichkeiten Trumps Versuche, aus Vertreibung und Leid Profit zu schlagen, ablehnen und handeln müssen, um dieses abscheuliche Verbrechen zu stoppen“.

