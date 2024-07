https://english.almayadeen.net/articles/analysis/how-zionist-lobby-groups-infiltrate-politics–the-case-of-bi



Wie zionistische Lobbygruppen die Politik unterwandern: Der Fall BICOM

Von David Miller

Quelle: Al Mayadeen Englisch

1. Juli 2024

Täuschen Sie sich nicht: Die zionistische Bewegung im weiteren Sinne verfolgt eine gezielte Strategie, um wichtige Teile des öffentlichen Lebens in Großbritannien mit zionistischen Extremisten zu besiedeln.

Das Britain Israel Communications and Research Centre, kurz Bicom, besteht seit fast einem Vierteljahrhundert. Es widmet sich der Irreführung der Medien über das zionistische Gebilde.

Eine der wichtigsten Entwicklungen, die Bicom einführte, war We Believe in Israel, die als Konferenz mit dem Namen Big Tent for Israel begann. Sie war eng mit dem zionistischen Regime abgestimmt und brachte viele Redner aus der zionistischen Kolonie hervor.

Ein weiteres wichtiges Projekt, das 2012 ins Leben gerufen wurde, ist die Zeitschrift Fathom, die ein breites Spektrum an zionistischen Propagandaaufsätzen veröffentlicht , unter anderem von vielen Personen, die direkt vom zionistischen Regime gesponsert werden, darunter Unterstützer illegaler Siedlungen wie der ausländische Pressesprecher des extremistischen Yesha Council.

Bicom wird heute noch als Kernstück der „Israel“-Lobby mit zwei Direktoren geführt:

David Green, der unauffällige Geschäftsmann, dessen Familie Greenbrook Industries betreibt, ist Berichten zufolge ein wichtiger Unterstützer. Die Familie verdiente ihr Geld mit Tabak im kolonialen Indien, und einer von Greens Onkeln wurde zu einem der Gründer der israelischen Besatzungstruppen.

Wie um die Verbindung zum besetzten Palästina zu unterstreichen, gibt der andere Direktor, David Cohen, eine Wohnadresse in der besetzten Kolonie an und ist auch Direktor einer Wohltätigkeitsorganisation, die Geld an eine so genannte „israelische“ Organisation sendet.

Die bekannteste Person hinter Bicom ist der Gründer Poju Zabludowicz, ein finnischer Geschäftsmann, der sowohl in „Israel“ als auch im Vereinigten Königreich immer wieder auf der Liste der Reichen auftaucht. Zabludowicz ist eine führende Persönlichkeit am zionistischen Firmament im Vereinigten Königreich. Er hat den Community Security Trust und den United Jewish Israel Appeal (die wichtigste zionistische Spendenorganisation) beraten und war Treuhänder des pro-„Israel“ Jewish Leadership Council (JLC).

Der Lobby-Watchdog Spinwatch hat vor einem Jahrzehnt einen bahnbrechenden Bericht über Bicom erstellt, an dem ich mitgewirkt habe.

Der Bericht aus dem Jahr 2013 enthielt ein Diagramm, das einige der Verbindungen zwischen Bicom und dem Rest der zionistischen Szene zusammenfasst. Dies wurde regelmäßig als irgendwie unheimlich und als Verunglimpfung unschuldiger jüdischer Gemeinschaftsorganisationen mit dem Pinsel der Verschwörung angeprangert.

Aber es war damals klar, dass die zionistische Bewegung eng koordiniert ist. Die JLC rühmt sich dessen in ihrem Jahresbericht 2017 unter der Überschrift „Celebrating Israel’s Centrality in our Jewish existence“. Sie sagt, sie werde „angemessene kommunale Antworten und Maßnahmen“ mit dem Board of Deputies, der UJIA, der Zionistischen Föderation und BICOM koordinieren.

Dies zeigt, dass die Führung der britischen zionistischen Bewegung ihre Aktionen koordiniert. Der BoD, der JLC und die Zionistische Föderation haben zusammen über 250 Mitglieder. Dies ist also kein geringer Stolz.

Im Laufe von mehr als zwei Jahrzehnten ist BICOM immer direkter mit dem zionistischen Regime verbunden worden. Neben der Tatsache, dass einer der beiden Direktoren beim Companies House eine Adresse in der Kolonie angibt, gibt es die folgenden Verbindungen:

Richard Pater, der derzeitige Direktor, kam vom Büro des israelischen Premierministers zu BICOM und arbeitete als Propagandist für die ausländische Presse. Er war in der Panzerbrigade der israelischen Besatzungstruppen, die am mörderischen zweiten Libanonkrieg beteiligt war. Er dient weiterhin in der Reserve der Besatzungstruppen und arbeitet gleichzeitig für BICOM.

Calev Ben Dor, stellvertretender Herausgeber von Fathom, der vierteljährlich erscheinenden Propagandazeitschrift von BICOM, ist eigentlich in der Siedlerkolonie ansässig. Bevor er zu BICOM kam, arbeitete er mehrere Jahre in der politischen Planungsabteilung des Außenministeriums sowie im Reut-Institut, einer regimenahen Denkfabrik. Bevor er 2005 Siedler in der zionistischen Entität wurde, arbeitete er in der Propagandaabteilung der israelischen Botschaft in London.

Ruth Fisher – Donor Relations & Events Manager arbeitete zuvor in der Entität bei der Jewish Agency, einer der vier „nationalen Institutionen“ der zionistischen Bewegung, und bei der Jerusalem Foundation, die aktiv an der ethnischen Säuberung in Ost-Al-Quds beteiligt ist. Sie arbeitete auch bei APAX Partners, einer Risikokapitalfirma, die von Sir Ronald Cohen, einem gut vernetzten zionistischen Philanthropen, geleitet wird.

Auch zwischen dem Bicom und einer Reihe britischer politischer Institutionen hat es eine Drehtür gegeben. Hier sind einige Beispiele:

Kira Lewis arbeitete in den Bereichen Kommunikation und Digitales bei der Labour-Partei sowie in der rechtsgerichteten Labour-Partei Labour First. Labour First ist eine zionistische Hardliner-Gruppe – Luke Akehurst vom BICOM-Projekt We Believe in Israel ist einer der drei Direktoren. Sie ist seit 2022 Labour-Stadträtin und gleichzeitig Kommunikationsmitarbeiterin bei BICOM.

Alan Johnson, der Herausgeber von Fathom, ist ein ehemaliges Mitglied der Alliance for Workers Liberty, der zionistischsten trotzkistischen Gruppe in Großbritannien. Er hat auch mit verschiedenen pro-zionistischen Gruppen zusammengearbeitet, u.a. als Herausgeber von Democratiya, als Gründungsmitglied der Labour Friends of Iraq, als Mitautor von Unite Against Terror und dem Euston Manifesto sowie als beratender Redakteur von Engage. Bevor er zu Bicom kam, war er als Berater für einen britischen Geheimdienst tätig. Dies wird undurchsichtig als „Alan arbeitete von 2008-2010 für das britische Innenministerium“aufgeführt. Tatsächlich war er als Berater für das Büro für Sicherheit und Terrorismusbekämpfung tätig, einem Teil des britischen Geheimdienstes, der mit seinem verdeckten Propagandaarm, der Research Information and Communications Unit, zusammenarbeitet: Journeys in and out of Extremism‘, der auf lebensgeschichtlichen Interviews mit 25 Ex-Extremisten basiert. Mit anderen Worten: Johnson war an einer Operation des britischen Geheimdienstes beteiligt.

Ein anderer Mitarbeiter, Sam Nurding, hatte zuvor als Ghostwriter für den Kriegsverbrecher Alastair Campbell, den ehemaligen Sprecher von Premierminister Tony Blair, gearbeitet.

Diese Drehtürverbindungen sind ein Beweis für die zionistische Unterwanderung der britischen Politik. Aber sie sind nicht die einzigen:

Chloe Gould, Senior Enforcement Manager bei Ofcom, der britischen Regulierungsbehörde für Rundfunk und Telekommunikation, war zuvor Praktikantin bei Bicom.

Elliot Keck arbeitete bei Bicom und wechselte später zur Taxpayers Alliance.

John Timothy, Chief Operating Officer bei der Unabhängigen Schulaufsichtsbehörde, war ein ehemaliger Bicom-Mitarbeiter.

Jack Agnew, ein Sachbearbeiter im britischen Außenministerium, war früher Praktikant bei Bicom.

Die Beispiele von Luke Akehurst und Ruth Smeeth zeigen vielleicht am deutlichsten, welchen Schaden diese unzähligen Unterwanderungen durch ehemalige BICOM-Mitarbeiter anrichten können.

Smeeth ist eine fanatische Zionistin, die von 2005 bis 2007 bei BICOM arbeitete und nach einem Zwischenspiel als Lobbyistin für Nestle der zionistischen „antifaschistischen“ Gruppe Hope Not Hate beitrat, wo sie nach wie vor als Direktorin tätig ist.

Von 2015 bis 2019 war sie Abgeordnete der Labour-Partei und wurde dann 2022 unter dem Namen Baroness Anderson in den Oberhausrat berufen. Im Jahr 2020 wurde sie zur Geschäftsführerin von Index on Censorship ernannt, dem Magazin für „freie Meinungsäußerung“ mit einer Geschichte von CIA-Subventionen , die bis heute über den „Handlanger“ der CIA, das National Endowment for Democracy, fortgesetzt wird. Smeeth ist Unterstützerin und Großzügigkeitsempfängerin der Labour Friends of Israel und stellvertretende Vorsitzende der formal zionistischen jüdischen Arbeiterbewegung.

Ende 2023 wurde sie von Keir Starmer, dem Vorsitzenden der Labour-Partei, zur Schattenverteidigungsministerin ernannt, was darauf hindeutet, dass die zionistische Organisation einen ihrer Aktivposten in einer künftigen Labour-Regierung gut platziert haben könnte.

Ein ähnlicher Fanatiker wie Smeeth ist der nichtjüdische Berufszionist Luke Akehurst, der weiterhin hauptberuflich für das Bicom-Projekt „We Believe in Israel“ arbeitet. Im Mai 2024, in der so genannten „Nacht der langen Messer“, wurden Kandidaten, die für Palästina eintraten, rücksichtslos aus dem Rennen genommen, und Kandidaten, die für „Israel“ eintraten, wurden auf potenziell sichere Sitze gesetzt. Akehurst, der bereits eine mächtige Position innehatte und die zionistischen Kräfte im nationalen Labour-Exekutivkomitee bündelte, wurde zum Labour-Kandidaten in North Durham ernannt.

Machen Sie sich nichts vor, die zionistische Bewegung im weiteren Sinne verfolgt eine bewusste Strategie, um wichtige Elemente des britischen öffentlichen Lebens mit zionistischen Extremisten zu besetzen. Einige sind „Berufszionisten“ wie Luke Akehurst, die nicht jüdisch sind, aber mit der Förderung der völkermörderischen Ideologie Karriere gemacht haben. Einige werden mit Anreizen angeworben, darunter Reisen nach „Israel“, während andere – wie Akehurst – ideologisch so sehr auf ihrer Seite sind, dass solche Anreize nebensächlich sein können.

In der Regel handelt es sich bei denjenigen, die zur Kolonisierung des britischen öffentlichen Lebens entsandt werden, um jüdische Zionisten, die bereits in ihrer frühen Kindheit indoktriniert und radikalisiert wurden. Das Ziel ist es, sinnvolle Maßnahmen gegen die Siedlerkolonie zu erschweren.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …