https://www.trtworld.com/middle-east/live-blog-over-9600-palestinians-remain-detained-in-israeli-prisons-18178618



Live-Blog: Über 9.600 Palästinenser bleiben in israelischen Gefängnissen inhaftiert

1. Juli 2024

Israels Krieg gegen den Gazastreifen dauert nun schon 269 Tage an. Mindestens 37.900 Palästinenser – vor allem Frauen und Kinder – wurden getötet und 87.060 verwundet, mehr als 10.000 sind vermutlich unter den Trümmern der bombardierten Häuser begraben und 9.500 wurden von Tel Aviv entführt.

AA

Der Begriff „ungesetzliche Kämpfer“ wird von Israel verwendet, um Palästinenser aus dem Gazastreifen zu bezeichnen, die während der seit dem 7. Oktober 2023 andauernden Offensive auf die Enklave inhaftiert wurden. / Foto: AA

Montag, 1. Juli 2024

1223 GMT – Mindestens 9.623 Palästinenser werden derzeit in israelischen Gefängnissen festgehalten, wie offizielle israelische Zahlen zeigen.

Etwa 3.379 Palästinenser werden ohne Gerichtsverfahren oder Anklage im Rahmen der israelischen Verwaltungshaftpolitik festgehalten und 1.402 werden als ungesetzliche Kämpfer eingestuft, sagte die israelische Menschenrechtsgruppe HaMoked unter Berufung auf Zahlen des israelischen Gefängnisdienstes.

Der Begriff „ungesetzliche Kämpfer“ wird von Israel verwendet, um Palästinenser aus dem Gazastreifen zu bezeichnen, die während der seit dem 7. Oktober 2023 andauernden Offensive auf die Enklave inhaftiert wurden.

„Israels Behandlung von Sicherheitshäftlingen verletzt deren Rechte auf Gleichheit, Würde, Familienleben, Bildung und mehr und verstößt gegen internationales Recht“, sagte HaMoked.

Weitere Aktualisierungen

1235 GMT – Israelische Razzia tötet Frau und Kind im Westjordanland: Palästina

Nach palästinensischen Angaben wurden bei einer israelischen Razzia eine Frau und ein Kind in einem Flüchtlingslager im besetzten Westjordanland getötet, wo am Vortag auch ein palästinensischer Mann ums Leben gekommen war.

Das israelische Militär, dessen Streitkräfte das gleiche Flüchtlingslager angriffen, äußerte sich nicht unmittelbar zu den jüngsten Todesfällen.

Das palästinensische Gesundheitsministerium teilte in einer Erklärung mit, die Frau und das Kind seien im Lager Nur Shams in der Nähe der Stadt Tulkarem im nördlichen Westjordanland getötet worden.

Vier weitere Menschen seien durch israelisches „scharfes Feuer“ verwundet worden, hieß es. Ein AFP-Journalist sah, wie israelische Panzerfahrzeuge in das Lager einfuhren. Der Palästinensische Rote Halbmond teilte mit, dass er sich um drei Verletzte des Überfalls kümmert.

1054 GMT – Weiterer Journalist bei israelischem Angriff in Gaza getötet

Ein palästinensischer Journalist erlag seinen Verletzungen, die er bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen erlitten hatte. Damit ist die Zahl der Todesopfer seit Oktober letzten Jahres auf 153 gestiegen, wie die örtlichen Behörden mitteilten.

Mohammad Mahmoud Abu Shareeah, ein Journalist der örtlichen Nachrichtenagentur Shams News, wurde bei einem Angriff auf sein Haus schwer verletzt und erlag seinen Verletzungen, teilte das Medienbüro der palästinensischen Regierung in Gaza in einer Erklärung mit.

Das in New York ansässige Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) erklärte, der Krieg in Gaza sei „der tödlichste für Journalisten“, seit es 1992 mit der Dokumentation von Journalistenmorden weltweit begonnen habe.

Im Februar erklärte das in Washington ansässige International Center for Journalists (ICFJ), dass der Gaza-Krieg das höchste Niveau an Gewalt gegen Journalisten seit 30 Jahren erreicht habe.

1001 GMT – 37.900 palästinensische Todesopfer im Gazastreifen unter israelischen Angriffen

Mehr als 37.900 Palästinenser sind seit dem 7. Oktober bei israelischen Angriffen im Gazastreifen getötet und 87.060 verletzt worden, so das Gesundheitsministerium in Gaza in einer Erklärung.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …