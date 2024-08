https://strategic-culture.su/news/2024/08/05/the-1948-irgun-re-born/



Wiedergeburt der Irgun 1948?

Von Alastair Crooke

5. August 2024

Ist es nicht an der Zeit, dass die westlichen Herrschaftsstrukturen ihre Augen aus ihrer Träumerei erheben und die Runen lesen, die sich überall um sie herum manifestieren?

Die Wegweiser sind für alle sichtbar: Wenn der Westen solche eindeutigen Zeichen bewusst übersieht, kann er sich nicht beschweren oder den daraus resultierenden Konsequenzen entgehen.

Nein, das “ Schlitzohr “ ist keine neue westliche Geisteskrankheit – ein einzigartiger Massenzusammenbruch der Vernunft – den wir gerade erleben. Es ist etwas Schlimmeres: eine Rückkehr zu einer dogmatischen, autoritären Version der Wahrheit, die, wie der Physiker Eric Weinstein beklagt, (im Westen) auch die wahre Wissenschaft zerstört hat – indem sie ihre wichtigsten abweichenden Stimmen ignoriert und zum Schweigen bringt, während sie die Betrüger der Wissenschaft reichlich belohnt.

Man bedenke: Premierminister Netanjahu sprach am 24. Juli vor dem US-Kongress und sagte in manichäischer Manier, dass der Westen mit einer „Achse des Bösen“ (Iran und Verbündete) konfrontiert sei, die die USA gemeinsam vernichten müssten. Es war ein Aufruf zur Teilnahme an einem zivilisatorischen Krieg.

Seine Einladung wurde mit 58 stehenden Ovationen von US-amerikanischen Abgeordneten gefeiert.

Als Netanjahu nach Hause kam, erlebte er eine Katastrophe in der drusischen Gemeinde auf dem Golan. Dort waren Raketensplitter eingeschlagen, die viele fußballspielende Kinder töteten und verletzten (die genauen Umstände sind noch unklar). Die westliche Vernunft ist jedoch durchaus in der Lage, erstens zu folgern, dass Majdal Shams im besetzten Syrien liegt; zweitens, dass die drusische Gemeinde dort nach wie vor überwiegend syrisch ist (und die israelische Staatsbürgerschaft ablehnt) und weitgehend pro-syrisch eingestellt ist. Und dass sie weder Juden noch Israelis sind. Der Westen scheint jedoch nicht in der Lage zu sein, die weitere sehr offensichtliche Schlussfolgerung anzuführen: Warum um alles in der Welt sollte die Hisbollah absichtlich eine syrische Gemeinschaft auf syrischem Boden angreifen, die weitgehend mit dem Widerstand sympathisiert?

Das würden sie nicht tun. Doch diese offensichtlichen Tatsachen werden von einer Rationalität, die, wie Weinstein andeutet, aktiv den Betrug der Wahrheit vorzieht, völlig ignoriert. Pressesprecher Kirby sagte, die Hisbollah habe Kinder in Nordisrael angegriffen.

Israels Verteidigungsminister sagt wiederholt: „Wir wollen keinen Krieg“. Westliche Führer plappern dasselbe Mem nach: Keiner will Krieg. Wir sind völlig zuversichtlich, dass Israels Antwort begrenzt und auf militärische Ziele beschränkt sein wird“. Das Weiße Haus: „Unserer Ansicht nach gibt es keinen Grund für eine dramatische Eskalation im Südlibanon, und es gibt noch Zeit und Raum für Diplomatie“.

Was geschieht also? Zwei große Attentate: eines in Beirut und das andere in Teheran (d. h. auf einen Gast auf iranischem Hoheitsgebiet). Die westlichen Staats- und Regierungschefs bringen ihre „Besorgnis“ zum Ausdruck. Das Hamas-Ziel in Teheran, Ismail Haniyeh, war, wie der katarische Premierminister feststellte, der wichtigste Verhandlungspartner für die Geiseln im Gazastreifen.

Auch dies wird übersehen, obwohl Netanjahus Absicht, Hamas, Hisbollah und Iran zu einer einzigen „Achse des Bösen“ zu verweben – und damit seine These von der gemeinsamen Sitzung des Kongresses anzusprechen -, selbst für ein engstirniges Washington offensichtlich sein muss.

Erinnern wir uns an die neue „Gleichung“, die auf die Ermordung eines hochrangigen IRGC-Beamten im iranischen Konsulat im April 2024 folgte: Von nun an wird der Iran direkt antworten – und zwar direkt aus dem Iran. Washington sagt, es wolle keinen Krieg mit dem Iran, doch Netanjahu sprach sich ausdrücklich für Letzteres aus. Haben die Abgeordneten seinen Standpunkt nicht verstanden?

Seit fast zehn Monaten ist Israel nicht in der Lage, die Lage an der Nordgrenze zu stabilisieren und die Rückkehr der vertriebenen Israelis in ihre Häuser zu ermöglichen. Selbst wenn der Streik in Beirut nicht zu einem größeren Krieg führt, ist die Wiederherstellung einer verhandelten Stabilität an der libanesischen Grenze jetzt außer Reichweite – ebenso wie ein Geiselabkommen für Gaza. „Wie kann eine Vermittlung gelingen, wenn eine Partei den Verhandlungsführer der anderen Seite ermordet“, bemerkte der katarische Premierminister al-Thani wehmütig.

Ebenso „übersehen“ wird im Westen, was sich in Israel am selben Tag ereignete, an dem später die Attentate stattfanden: Rechtsgerichtete Bürgerwehrler kamen aus ihren Siedlungen und stürmten zwei Militärstützpunkte der IDF. Die anarchischen Szenen der Masseneinbrüche, die von mehreren Mitgliedern der Regierungskoalition angezettelt wurden, von denen einige an den gewaltsamen Eingriffen beteiligt waren, lösten eine wütende Verurteilung durch Verteidigungsminister Gallant aus.

Die Einbrüche wurden von einem Minister und mehreren Knessetmitgliedern unterstützt, die Reservisten befreien wollten, die im Verdacht stehen, einen palästinensischen Häftling schwer misshandelt und zur Sodomie gezwungen zu haben. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen wurde der verletzte Häftling mit schweren Verletzungen, unter anderem an einem intimen Körperteil, in ein Krankenhaus gebracht, wo er nicht mehr gehen konnte.

„Das Spektakel, dass Militärpolizisten kommen, um unsere besten Helden in Sde Teiman zu verhaften, ist nichts weniger als beschämend„, sagte Ben Gvir, dessen Ministerium die israelische Polizei und den israelischen Strafvollzugsdienst kontrolliert, über die Erstürmung des IDF-Postens.

Das Gesamtbild, das Yossi Melman beschreibt, ist jedoch ein anderes:

„Was von Seiten der nationalistischen messianischen Rechten mit der Unterstützung, dem Augenzwinkern oder dem Schweigen von Ministern und MKs der Rechten geschieht, ist ein „Putsch“. Die Jugend, die von den Hügeln des „Staates Juda“ herabsteigt, um mit denselben gewalttätigen Methoden zu agieren, die gegen die Palästinenser angewandt wurden, (aber jetzt) gegen den Staat Israel eingesetzt werden. MK Limor Son Har-Malech (Otzma Yehudit) sagte: „Das israelische Volk wird gegen Feinde von außen und gegen Feinde kämpfen, die versuchen, uns im eigenen Land zu zerstören“ [solche wie der Generalstaatsanwalt, der die Folterpraktiken in Sde Teiman untersuchen will]. Das Konzept des Messers im Rücken und des Verrats im eigenen Land erinnert an die Stimmen in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg“.

Wiederum übersehen, aber nicht in den Nachrichten: Die Situation in Sde Teiman war weithin bekannt und wurde als „entsetzlicher als alles, was wir über Abu Ghraib und Guantanamo gehörthaben“ bezeichnet. Ein UN-Bericht hat detailliert beschrieben, wie willkürlich inhaftierte Palästinenser gefoltert und misshandelt wurden. Die Vigilanten aus den Siedlungen bezeichneten die Täter der analen Vergewaltigung dennoch als „Helden“ – und bezeichneten die IDF-Ermittler als fünfte Kolonne. Berichte deuten darauf hin, dass die Täter in Sde Teiman hochgradigen Schutz genießen.

Dieser Bericht über systematische Folter folgte auf frühere Enthüllungen, wonach die israelische Armee Zehntausende von Bürgern des Gazastreifens als Verdächtige für die Ermordung markiert hatte, indem sie ein KI-Zielsystem namens Lavender mit wenig menschlicher Aufsicht und einer freizügigen Politik für Opfer einsetzte.

Im gleichen Sinne feierten rechte Kabinettsminister am Mittwochmorgen in den sozialen Medien die Ermordung von Ismail Haniyeh in Teheran: „Dies ist der richtige Weg, um die Welt von diesem Dreck zu befreien“, twitterte der Minister für Kulturerbe, Amichay Eliyahu, Mitglied der rechtsextremen Partei Otzma Yehudit von Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben Gvir:

„Keine imaginären ‚Friedens-‚/Ergebenheitsabkommen mehr, keine Gnade für diese wandelnden Toten. Die eiserne Faust, die sie treffen wird, ist diejenige, die Ruhe und ein gewisses Maß an Trost bringen und unsere Fähigkeit stärken wird, mit denen in Frieden zu leben, die Frieden suchen. Haniyehs Tod macht die Welt zu einem etwas besseren Ort.

Worin besteht nun diese „Wahrheit“, die der Westen ignoriert und die Realität zum Schweigen bringt, während er seine narrativen Betrügereien noch verstärkt? Sie besteht darin, dass das Israel, das sie zu verstehen vorgeben, heute etwas ganz anderes ist. Und dass es eine Erkenntnistheorie hat, die dem mechanistischen Rationalismus widerspricht.

Eine eschatologische Rechtssekte hat jetzt die Mehrheit im Kabinett – und verfügt über eine Bürgerwehr, die bereit ist, das militärische Establishment und den israelischen Staat anzugreifen. Für den Angriff und die Übernahme der beiden Stützpunkte wurde niemand verhaftet. Sie wagen es nicht.

Moshe „Bogie“ Ya’alon, ehemaliger Stabschef der IDF, der auch als israelischer Verteidigungsminister diente, sagte in einem Videointerview zu den Kräften, die die Macht in Israel übernommen haben, Folgendes

„Wenn Sie über Smotrich und Ben Gvir sprechen: Sie haben einen Rabbiner. Sein Name ist Dov Lior. Er ist der Rabbi des jüdischen Untergrunds, der den Felsendom in die Luft sprengen wollte – und davor die Busse in Jerusalem. Und warum? Um den ‚letzten Krieg‘ zu beschleunigen. Hören Sie nicht, dass sie vom letzten Krieg sprechen, oder von Smotrichs Konzept der ‚Unterwerfung‘? Lesen Sie den Artikel, den er 2017 in Shiloh veröffentlicht hat. Zunächst einmal beruht dieses Konzept auf einer jüdischen Vormachtstellung: Mein Kampf in umgekehrter Form“.

„Mir stehen die Haare zu Berge, wenn ich das sage – so wie er es gesagt hat. Ich habe gelernt und bin im Haus von Holocaust-Überlebenden aufgewachsen und ’nie wieder‘. Es ist Mein Kampf in umgekehrter Form: Jüdische Vorherrschaft: und deshalb sagt [Smotrich]: „Meine Frau geht nicht mit einem Araber in ein Zimmer“. Es ist in der Ideologie verankert. Und dann strebt er eigentlich – so schnell wie möglich – einen großen Krieg an. Ein Krieg von Gog und Magog. Wie zündet man die Flammen an? Mit einem Massaker wie der [1994] Höhle der Patriarchen? Baruch Goldstein ist ein Schüler dieses Rabbiners. Ben Gvir hat das Bild Goldsteins [in seinem Haus] aufgehängt“.

„Das ist es, was in den Entscheidungsprozess der israelischen Regierung einfließt“.

Rabbi Dov Lior wurde von Netanjahu aufgrund seines Einflusses und seiner Kontrolle über die Siedlerkräfte als die „Eliteeinheit, die Israel führt“ bezeichnet. Die Irgun von 1948, die sich stark auf die Mizrahim stützt, wird wiedergeboren?

Ist es nicht an der Zeit, dass die westlichen Herrschaftsstrukturen ihre Augen aus ihrer Träumerei erheben und die Runen lesen, die sich überall um sie herum manifestieren? Einige ernstzunehmende Akteure denken nicht so wie ihr Westler; sie streben nach Gog und Magog (die Prophezeiung, dass „die Kinder Israels“ in der Schlacht von Armageddon siegreich sein werden). Das ist es, was Sie riskieren.

Übersetzt mit deepl.com

