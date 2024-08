https://consortiumnews.com/2024/08/05/when-vips-said-iran-is-not-the-threat-us-says-it-is/



Als die VIPS( Veteranen des Geheimdienstes für Vernunft) sagten, der Iran sei nicht die Bedrohung, für die ihn die USA halten

5. August 2024

Während ein Krieg mit dem Iran droht, drängte 2017 eine Gruppe von US-Geheimdienstveteranen die USA dazu, falsche Behauptungen über den Iran als führenden staatlichen Sponsor des Terrorismus und als Bedrohung für den Westen einzustellen.

Das Gebäude des iranischen Parlaments in Teheran. (Ataramesh, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

MEMORANDUM FÜR: Der Präsident

VON: Veteran Intelligence Professionals for Sanity

SUBJECT: Ist der Iran der „World’s Leading Sponsor of Terrorism?“

DATUM: 21. Dez. 2017

ZUSAMMENFASSUNG/HINTERGRUND

Wir sind besorgt über die jüngsten schrillen und deutlichen öffentlichen Äußerungen von wichtigen Mitgliedern Ihrer Regierung, die den Iran in sehr alarmistischer Weise darstellen. Der durchschnittliche Amerikaner, der sich nicht mit der Geschichte auskennt, könnte leicht davon überzeugt werden, dass der Iran eine unmittelbare Bedrohung darstellt und dass es für uns keine andere Alternative als einen militärischen Konflikt gibt.

Das kommt uns unangenehm bekannt vor. Vor zehn Jahren erwog der damalige Präsident George W. Bush einen Krieg mit dem Iran, als im November 2007 Geheimdienstanalysten eine offizielle National Intelligence Estimate (NIE) herausgaben, in der die vorherrschende Meinung widerlegt wurde, nämlich dass der Iran kurz davor stehe, eine Atomwaffe zu bekommen. Die NIE kam zu dem Schluss, dass der Iran die Arbeit an einer Atomwaffe im Jahr 2003 eingestellt hatte.

In seinen Memoiren “ Decision Points“ erinnert sich Präsident Bush an diesen Moment und merkt an, dass die „verblüffenden“ Geheimdiensterkenntnisse des NIE ihn nicht davon abhielten. Er fügte diese rhetorische Frage hinzu: „Wie könnte ich den Einsatz des Militärs zur Zerstörung der Nuklearanlagen eines Landes erklären, das nach Angaben der Geheimdienste kein aktives Kernwaffenprogramm hat?“

Wir glauben, dass Sie sich heute in einer ähnlichen Situation befinden. Doch statt der unzutreffenden Behauptung, der Iran verfüge über Atomwaffen, lautet die neue Behauptung zur Rechtfertigung eines Krieges gegen den Iran, der Iran sei nach wie vor der „weltweit führende staatliche Sponsor des Terrorismus“. Dies ist falsch, wie wir weiter unten erklären.

* * *

Eine der immer wiederkehrenden großen parteiübergreifenden Lügen, die der Öffentlichkeit mit der begeisterten Hilfe einer weitgehend willfährigen Presse aufgedrängt werden, ist die Behauptung, der Iran sei heute der wichtigste Sponsor des Terrorismus in der Welt.

Bei der jüngsten Vorstellung der Nationalen Sicherheitsstrategie Ihrer Regierung für 2018 wird darauf hingewiesen, dass:

„Der Iran, der weltweit führende staatliche Sponsor des Terrorismus, hat die Instabilität ausgenutzt, um seinen Einfluss durch Partner und Stellvertreter, Waffenverbreitung und Finanzierung auszuweiten. . . . Der Iran hält den Kreislauf der Gewalt in der Region aufrecht und fügt der Zivilbevölkerung schweren Schaden zu.“

Diese Einschätzung wird von mehreren anderen Ländern des Nahen Ostens geteilt. Der Außenminister Saudi-Arabiens, Adel al-Jubeir, erklärte beispielsweise im Oktober 2015, dass: Der Iran „ist der größte Sponsor des Terrorismus in der Welt, und er arbeitet daran, die Region zu destabilisieren.“

Der saudische Außenminister verschwieg dabei, dass 15 der 19 Terroristen, die am 11. September 2001 Flugzeuge entführten und Amerika angriffen, Saudis und keine Iraner waren. Und während der Iran vor zwei Jahrzehnten ein aktiver Förderer des Terrorismus war, steht er heute nicht mehr an der Spitze des weltweiten Terrorismus. Ironischerweise geht diese zweifelhafte Auszeichnung nun an die Ankläger des Iran – in erster Linie an Saudi-Arabien.

Die Darstellung des Irans als „weltweit führender staatlicher Sponsor des Terrorismus“ wird durch die Fakten nicht gestützt. Der Iran hat sich zwar des Einsatzes von Terrorismus als Mittel der nationalen Politik schuldig gemacht, aber der Iran von 2017 ist nicht der Iran von 1981. In den frühen Tagen der Islamischen Republik verübten iranische Agenten routinemäßig Autobombenanschläge, Entführungen und Morde an Dissidenten und amerikanischen Bürgern. Das ist seit vielen Jahren nicht mehr der Fall. Trotz der häufigen Behauptungen von US-Beamten, dass der Iran in den Terrorismus verwickelt sei, stellen wir lediglich fest, dass bei den Vorfällen, die jährlich in den Patterns of Global Terrorism des US-Außenministeriums aufgezeichnet werden, nur selten ein terroristischer Vorfall als ein Akt durch oder im Namen des Iran identifiziert wird.

Auch die Beziehungen des Irans zur Hisbollah haben sich radikal verändert. In den Anfangsjahren der Islamischen Republik war die Hisbollah oft ein Stellvertreter und Unterauftragnehmer des Iran. Doch in den letzten 20 Jahren hat sich die Hisbollah zu einer eigenständigen politischen Kraft entwickelt. Der Kampf gegen Israel im Südlibanon im Jahr 2006 war ein entscheidender Moment für die Umwandlung der Hisbollah in eine konventionelle Armee. In den dazwischen liegenden Jahren hat sich die Hisbollah, die jetzt Teil der libanesischen Regierung ist, auch von der radikalen, religiös motivierten Gewalt abgewandt, die das Markenzeichen sunnitischer Extremisten wie ISIS ist.

Die asymmetrische Antwort des Irans

Nachdem der Iran 1979 unter die Herrschaft der Ajatollah gefallen war, schürte seine Rolle bei hochkarätigen Terroranschlägen wie der Geiselnahme von US-Amerikanern und den Bombenanschlägen auf die US-Botschaft und die Marinekaserne im Libanon die verständliche Feindseligkeit der USA gegenüber dem Iran. Doch die Aktionen des Iran wurden nicht in erster Linie von blindem Hass oder radikalen religiösen Ansichten angetrieben. Für den Iran war der Terrorismus ein Mittel, um sich gegen mächtigere Feinde zu wehren, vor allem gegen die Vereinigten Staaten, die Irans Nachbarn und Feind, den Irak, militärisch und geheimdienstlich unterstützten.

Porträt des verstorbenen Ruhollah Khomeini von Mohammad Sayyid

Die Iraner waren auch pragmatisch und unterhielten direkte Beziehungen zu Israel. In den Anfängen der iranischen Revolution verurteilten die Mullahs Israel zwar öffentlich, nahmen aber gerne geheime militärische Unterstützung von den Israelis an. Israel war ebenso pragmatisch.

Die israelische Führung ignorierte die Mullahs und gewährte die Unterstützung als Mittel, um der Bedrohung durch den irakischen Präsidenten Saddam Hussein zu begegnen. Ein klassischer Fall von „Der Feind meines Feindes ist mein Freund“.

Seit den Bombenanschlägen auf die US-Botschaften in Ostafrika im August 1998, die von Al-Qaida und anderen radikalen sunnitischen Gruppierungen verübt wurden, ist das öffentliche Bild des Iran als Brutstätte fanatischer Terroristen überholt.

Die von der US-Regierung erstellte Liste der Terroranschläge seit 2001 zeigt einen dramatischen Rückgang der von Iran ausgehenden Gewalt und einen gleichzeitigen Anstieg der schrecklichen Taten radikaler sunnitischer Muslime, die nicht mit Iran verbündet sind. Die jüngste Ausgabe des Global Terrorism Index, eines Projekts des US-Ministeriums für Heimatschutz, zeigt, dass 74 Prozent aller terroristischen Todesopfer im Jahr 2015 auf vier Gruppen zurückzuführen sind – Boko Haram, Al-Qaida, die Taliban und ISIS.

Dreizehn der 14 muslimischen Gruppen, die von den US-Geheimdiensten als aktiv feindlich gegenüber den USA eingestuft werden, sind sunnitisch, nicht schiitisch, und werden nicht vom Iran unterstützt:

– ISIS (sunnitisch)

– Die Al-Nusra-Front (sunnitisch)

– Al-Qaida-Zentrale (sunnitisch)

– Al-Qaida im Magheb (sunnitisch)

– Al-Qaida auf der Arabischen Halbinsel (sunnitisch)

– Boku Haram (sunnitisch)

– Al-Shabbab (sunnitisch)

– Khorassan-Gruppe (sunnitisch)

– Gesellschaft der Muslimbrüder (sunnitisch)

– Sayyaf-Gruppe auf den Philippinen (sunnitisch)

– Taliban in Pakistan und Afghanistan (sunnitisch)

– Lashgar i Taiba (sunnitisch)

– Jemaa Islamiya (sunnitisch)

– Houthis (Schiiten)

Der letzte größere Terroranschlag mit Todesopfern, der mit dem Iran in Verbindung gebracht wurde, war der Bombenanschlag auf einen Bus mit israelischen Touristen in Bulgarien im Juli 2012. Diese Abweichung von der jüngeren iranischen Terrorismuspolitik war eine Vergeltungsmaßnahme für die nach iranischer Auffassung israelische Rolle bei der Ermordung von fünf iranischen Wissenschaftlern, die mit dem iranischen Atomprogramm befasst waren, zwischen Januar 2010 und Januar 2012 (die Daten und Namen der Angegriffenen sind im Anhang aufgeführt).

Man kann sich leicht vorstellen, wie groß die Empörung und die Rachegelüste in den USA wären, wenn die Amerikaner glauben würden, dass ein fremdes Land Agenten in die Vereinigten Staaten geschickt hat, die ihrerseits Ingenieure und Wissenschaftler ermordet haben, die an sensiblen US-Verteidigungsprojekten arbeiten.

Spezielle Operationen

Es hat weitere Terroranschläge im Iran gegeben, die die Handschrift einer Unterstützung durch die Vereinigten Staaten tragen. Der Autor Sean Naylor, Relentless Strike, der die Geschichte der Operationen des U.S. Joint Special Operations Command (JSOC) in den letzten 30 Jahren detailliert beschreibt, bringt Licht in diese unbequeme Wahrheit:

„JSOC-Mitarbeiter arbeiteten auch mit den Mudschaheddin-e-Khalq (MEK) zusammen, einer militanten iranischen Exilgruppe, die sich im Irak niedergelassen hatte, nachdem sie mit dem Regime der Ayatollahs in Teheran in Konflikt geraten war. Das Außenministerium hatte die MEK auf seine Liste der als terroristisch eingestuften Organisationen gesetzt, was das JSOC jedoch nicht davon abhielt, der Gruppe gegenüber eine Haltung einzunehmen, bei der der Feind meines Feindes mein Freund ist“.

„Sie waren eine Gruppe von Leuten, die die Grenze passieren konnten, und sie waren bereit, uns bei dem, was wir mit dem Iran machen wollten, zu helfen“, sagte ein Offizier der Spezialeinheit.

Die MEK wurden als terroristische Gruppe eingestuft, bis die Vereinigten Staaten beschlossen, dass sie keine Terroristen mehr seien, solange sie dabei helfen würden, Iraner und nicht Amerikaner zu töten. Die Geschichte des Terrorismus der MEK ist ziemlich eindeutig. Von mehr als einem Dutzend Beispielen aus den letzten vier Jahrzehnten sind diese vier exemplarisch:

In den 1970er Jahren tötete die MEK US-Militärs und US-Zivilisten, die an Verteidigungsprojekten in Teheran arbeiteten, und unterstützte 1979 die Übernahme der US-Botschaft in Teheran.

1981 zündete die MEK Bomben in der Parteizentrale der Islamischen Republik und im Büro des Ministerpräsidenten und tötete etwa 70 hochrangige iranische Beamte, darunter den Präsidenten, den Ministerpräsidenten und den Obersten Richter des Iran.

Im April 1992 verübte die MEK fast gleichzeitig Anschläge auf iranische Botschaften und Einrichtungen in 13 Ländern und bewies damit, dass die Gruppe in der Lage ist, groß angelegte Operationen in Übersee durchzuführen.

Im April 1999 nahm die MEK wichtige Militärs ins Visier und ermordete den stellvertretenden Chef des Generalstabs der iranischen Streitkräfte.

Trotz dieser Vorgeschichte hat eine Reihe prominenter amerikanischer Politiker und Militärs Lobbyarbeit für die MEK geleistet und wurde dafür gut entlohnt.

Bisherige Politik der Täuschung

Der von den USA geführte Irak-Krieg im Jahr 2003 trug entscheidend zum Wiedererstarken des Iran als Regionalmacht bei. Saddam Hussein wurde durch schiitische Muslime ersetzt, die viele Jahre lang im Iran Zuflucht gefunden hatten, und die baathistischen Institutionen, einschließlich der Armee, wurden von Irakern übernommen, die mit Teheran sympathisierten.

Der Iran hat im Irak die Oberhand gewonnen, und mit dem Atomabkommen von 2015 haben sich die Handels- und sonstigen Beziehungen des Irans zu wichtigen NATO-Verbündeten und anderen wichtigen Akteuren der Welt – insbesondere Russland und China – verbessert.

Offizielle Äußerungen zu wichtigen Fragen der nationalen Sicherheit müssen auf Fakten beruhen. Übertreibungen bei der Beschreibung der terroristischen Aktivitäten des Iran können kontraproduktiv sein. Aus diesem Grund möchten wir auf die jüngste Aussage von Botschafterin Nikki Haley aufmerksam machen, dass es schwer sei, eine „terroristische Gruppe im Nahen Osten zu finden, die nicht die Fingerabdrücke des Irans auf sich trägt“. Die Wahrheit ist eine ganz andere. Die meisten terroristischen Gruppen in der Region sind weder Geschöpfe noch Marionetten des Iran. ISIS, Al-Qaida und Al-Nusra sind drei der prominentesten, die mir einfallen.

Sie haben sich als jemand präsentiert, der bereit ist, angesichts des Drucks des Establishments harte Wahrheiten auszusprechen und den Status quo nicht zu akzeptieren. Während des Wahlkampfs sprachen Sie sich gegen die US-Invasion im Irak 2003 aus, die Sie als einen historischen Fehler epischen Ausmaßes bezeichneten. Sie haben auch die Stimmung vieler Amerikaner, die der ständigen Kriege in fernen Ländern überdrüssig sind, richtig eingefangen.

Doch die Flut von Warnungen aus Washington über die Gefahren, die angeblich vom Iran ausgehen, und die Notwendigkeit, sich ihnen zu stellen, werden weithin als Schritte zur Umkehrung Ihres Versprechens, sich nicht in neue Kriege zu verwickeln, wahrgenommen.

Wir möchten Sie ermutigen, sich an die Warnung zu erinnern, die wir vor fast 15 Jahren, an einem ähnlichen historischen Punkt, gegenüber Präsident George W. Bush ausgesprochen haben:

„Nachdem wir Minister Powell heute beobachtet haben, sind wir überzeugt, dass Sie gut daran täten, die Diskussion … über den Kreis jener Berater hinaus auszuweiten, die eindeutig auf einen Krieg aus sind, für den wir keinen zwingenden Grund sehen und von dem wir glauben, dass die unbeabsichtigten Folgen wahrscheinlich katastrophal sein werden.“

APPENDIX

Der iranische Präsident Hassan Rouhani feiert den Abschluss eines Interimsabkommens über das iranische Atomprogramm am 24. November 2013. (Iranische Regierung)

LISTE DER IRANISCHEN WISSENSCHAFTLER, DIE 2017 IN IRAN ERMORDET WURDEN

12. Januar 2010: Masoud Alimohammadi, iranischer Physiker:

Getötet durch eine Autobombe. Der Täter hat Berichten zufolge gestanden, vom israelischen Geheimdienst rekrutiert worden zu sein, um das Attentat zu verüben.

29. November 2010: Majid Shahriari, iranischer Atomwissenschaftler:

Getötet durch eine Autobombe. Nach Angaben deutscher Medien war Israel der Auftraggeber.

29. November 2010: Attentat auf Fereydoon Abbasi, iranischer Atomwissenschaftler:

Durch eine Autobombe verwundet.

23. Juli 2011: Darioush Rezaeinejad, iranischer Elektroingenieur, unklarer Wissenschaftler

Von unbekannten Bewaffneten auf einem Motorrad ermordet. Spezialist für Hochspannungsschalter – eine Schlüsselkomponente von Nuklearsprengköpfen. Nach Angaben der deutschen Presse vom israelischen Geheimdienst ermordet.

11. Januar 2012: Mostafa Ahmadi-Roshan, iranischer Atomwissenschaftler

Tötung in der Urananreicherungsanlage Natanz durch eine Magnetbombe, wie sie auch bei früheren Attentaten auf iranische Wissenschaftler verwendet wurde.

________________________

Unterzeichnet:

Richard Beske, C.I.A., Einsatzoffizier (a.D.)

William Binney, ehemaliger Technischer Direktor der NSA für weltweite geopolitische und militärische Analysen; Mitbegründer des NSA-Forschungszentrums für die Automatisierung des Nachrichtenwesens

Marshall Carter-Tripp, Offizier im Auswärtigen Dienst (a.D.) und Abteilungsleiter im Büro für Nachrichtendienste und Forschung des Außenministeriums

Bogdan Dzakovic, ehemaliger Teamleiter der Federal Air Marshals und des Red Teams, FAA Security, (a.D.) (assoziierter VIPS)

Philip Giraldi, C.I.A., Einsatzleiter (a.D.)

Larry C. Johnson, ehemaliger Beamter der C.I.A. und des Außenministeriums für Terrorismusbekämpfung

Michael S. Kearns, Hauptmann, USAF (a.D.); ehemaliger SERE-Master-Ausbilder für strategische Aufklärungsoperationen (NSA/DIA) und Sondereinsatzeinheiten (JSOC)

John Kiriakou, ehemaliger C.I.A.-Beauftragter für Terrorismusbekämpfung und ehemaliger leitender Ermittler des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen

Karen Kwiatkowski, Oberstleutnant a.D., U.S. Air Force, im Büro des Verteidigungsministers, wo sie die Herstellung von Lügen über den Irak 2001-2003 beobachtete

Edward Loomis, NSA, kryptologischer Informatiker (a.D.)

David MacMichael, Nationaler Geheimdienstrat (a.D.)

Ray McGovern, ehemaliger Infanterie-/Geheimdienstoffizier der US-Armee und CIA-Analyst (a.D.)

Elizabeth Murray, stellvertretende nationale Geheimdienstbeauftrage für den Nahen Osten, C.I.A. und Nationaler Geheimdienstrat (a.D.)

Torin Nelson, ehemaliger Intelligence Officer/Interrogator (GG-12) HQ, Department of the Army

Todd E. Pierce, MAJ, Rechtsberater der US-Armee (a.D.)

Coleen Rowley, F.B.I.-Spezialagentin und ehemalige Rechtsberaterin der Abteilung Minneapolis (a.D.)

Greg Thielmann – Ehemaliger Direktor des Büros für strategische, Proliferations- und militärische Angelegenheiten des Nachrichtendienstes des Außenministeriums (INR) und ehemaliger leitender Mitarbeiter im Nachrichtendienstausschuss des Senats

Kirk Wiebe – ehemaliger leitender Analyst, SIGINT Automation Research Center, NSA

Lawrence Wilkerson, Oberst (USA, a.D.), Distinguished Visiting Professor, College of William and Mary (assoziierter VIPS)

Sarah G. Wilton, CDR, USNR, (im Ruhestand)/DIA, (im Ruhestand)

Robert Wing – ehemaliger Beamter im Auswärtigen Dienst (assoziierter VIPS)

Ann Wright, Oberst, U.S. Army (a.D.); Offizierin im Auswärtigen Dienst (die aus Protest gegen den Irak-Krieg zurücktrat)

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …