https://english.almayadeen.net/articles/analysis/does–israel–want-war



Will Israel den Krieg?

Von Alastair Crooke

Quelle: Al Mayadeen Englisch

6. Julli 2024

Eine Zeit der Unwägbarkeiten ist angebrochen. Ein Krieg verläuft nie nach Plan.

„Israel“ ist tief gespalten. Das ist keine Neuigkeit. Es ist ein Gemeinplatz, und normalerweise wird die Frage so formuliert: „Gespalten – aber entlang welcher Achse“? Heute besteht die Spaltung zwischen einer müden und zunehmend pessimistischen Armee und einer scheinbar entschlossenen politischen Führung, die darauf besteht, dass es keine andere Wahl als den Krieg gibt, wenn Israel überleben soll.

Die Unterstützung der Bevölkerung tendiert im Moment zu Letzterem – Netanjahus Perspektive.

Während Netanjahu viele scharfe Kritiker hat – auch im Weißen Haus – ignoriert der Westen im Allgemeinen die Tatsache, dass „Israels“ Wunsch nach einer militärischen Kampagne im Libanon über Netanjahu hinausgeht und viele andere in der israelischen Politik betrifft. Man hat die Wahl zwischen: „Krieg jetzt; oder Krieg später“ – so verstehen es viele Israelis, die sehen, wie sich die umgebenden Mauern zielsicher auf „Israel“ zubewegen.

Im Westen ist es allzu leicht, das Narrativ zu wiederholen, dass Netanjahu mit „Israels“ Zukunft „schnell und locker“ spielt, nur um seine eigenen persönlichen Aussichten zu sichern. Die Realität ist, dass beide Seiten dieser innerisraelischen Spaltung ihre Argumente haben: Diejenigen im Westen mögen mit keiner der beiden Ansichten einverstanden sein, weil sie Ruhe bevorzugen und um „Israels“ Zukunft fürchten; aber eine Art klimatisches Ende der 1948 entfesselten Dynamik ist letztlich vorprogrammiert.

Der israelische Journalist Alon Ben David (ein führender Kommentator für militärische Angelegenheiten bei Channel 13) berichtet, dass die Verluste, die die israelische Armee im Gazastreifen erlitten hat, ihre Fähigkeit, an mehreren Fronten Krieg zu führen, erheblich beeinträchtigt haben. Er argumentiert, dass die israelischen Streitkräfte „derzeit nicht für einen umfassenden Feldzug im Libanon bereit sind“.

„Wenn uns ein breiter Krieg gegen die Hisbollah auferlegt wird, wird die [israelische Armee] mit dem kämpfen, was sie hat, und sie wird dem Feind wehtun … [aber die Armee] ist derzeit nicht in der Lage, einen bedeutenden Erfolg gegen die Hisbollah zu erzielen und die Realität im Norden dramatisch zu verändern“.

Ben David warnt, dass der Krieg im Libanon

„in einer schlechten Lösung enden wird, die zu einem schmerzhaften Preis erreicht werden wird… Die [Armee] ist in ihren 76 Jahren nie für einen neunmonatigen Krieg aufgebaut worden. Stattdessen wurde sie als Schockarmee aufgebaut, die im Moment des Befehls die Reserven mobilisiert, in kurzer Zeit entschlossen losschlägt und dann zur Normalität zurückkehrt“.

Ben David fügt hinzu, dass ein ranghoher Reserveoffizier der Luftwaffe einen Brief an die Armeeführung geschickt hat, in dem er sie „anfleht“, „der politischen Ebene klar zu machen, dass die [Armee] nicht auf einen längeren Feldzug im Libanon vorbereitet ist“.

Das Hauptproblem – und ein echtes Problem – für die Regierung sind die Erwartungen der Öffentlichkeit. Nach dem 8. Oktober hat der Staat etwa 80.000 bis 100.000 Einwohner aus ihren Häusern an der Grenze zum Libanon evakuiert. Derzeit gibt es noch keinen Termin für die Rückkehr dieser Menschen. In der Bevölkerung wächst die Wut über dieses vermeintliche strategische Versagen. Daher wird von den Bewohnern des Nordens, den Medien und der Opposition starker Druck ausgeübt.

Auf der anderen Seite glauben hohe IOF-Beamte, dass die Hisbollah ihren Überraschungseffekt verloren hat, nachdem ein großer Teil des israelischen Nordens evakuiert worden ist. „Letztendlich müssen wir die Bewohner des Nordens nach Hause zurückbringen. Wenn ein Abkommen, das ihre Sicherheit gewährleistet, nicht zustande kommt, müssen wir Maßnahmen ergreifen.“ Ein anderer hochrangiger Offizier sagte, dass jede politische Vereinbarung ohne eine Bodenoperation entlang der Grenze, die darauf abzielt, die Verankerung der Hisbollah in diesem Gebiet zu zerstören, bedeutungslos sei. „Luftangriffe werden die Infrastrukturen nicht zerstören“, betonte er.

Benny Morris, ein führender israelischer Historiker, ist sogar noch unnachgiebiger:

„Um zu überleben, muss Israel den Iran jetzt angreifen. Wir [Israelis] haben den Moment der Wahrheit erreicht, und eine Entscheidung ist notwendig. Die Welt sollte eine solche Operation unterstützen. Aber selbst wenn sie es nicht tut, sollte das Überleben des Landes für seine Bewohner wichtiger sein als mögliche internationale Verurteilungen und sogar Sanktionen, falls sie verhängt werden (obwohl ich bezweifle, dass ernsthafte Sanktionen verhängt werden).

„Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um dem Iran einen strategischen Schlag zu versetzen, wenn man die derzeitige Asymmetrie der Fähigkeiten beider Länder bedenkt … Israel hat dank seiner fortschrittlichen F-15 und F-35 Tarnkappenflugzeuge einen dramatischen Vorteil bei den Luftfähigkeiten. Vor allem aber hat Israel (laut ausländischen Presseberichten) einen einzigartigen Vorteil: Es verfügt über ein Atomwaffenarsenal, während der Iran derzeit nur danach strebt, eines zu erlangen“.

Und sollte sich „Israel“ als unfähig erweisen, das iranische Atomprojekt mit konventionellen Waffen zu zerstören, dann bleibt ihm möglicherweise nichts anderes übrig, als auf seine nicht-konventionellen Fähigkeiten zurückzugreifen, schreibt Morris.

Hinter dem „Dahinter“ steckt eine andere Dynamik: Wenn Netanjahu mit voller Bravour einen Sieben-Fronten-Krieg begrüßt, unterstellt ihm der Westen – bestenfalls – völlige Sorglosigkeit. Oder Wahnsinn. Pläne für eine weitere, endgültige al-Nakba, die Vertreibung der palästinensischen und arabischen Bevölkerung aus dem „Land Israel“, kursieren jedoch schon seit vielen Jahren.

Wahrscheinlicher als bloße Unvorsichtigkeit ist, dass Netanjahu und seine Verbündeten hier möglicherweise eine Gelegenheit wittern (d. h. einen formbaren Biden) und ein abgelenktes Washington, um die USA dazu zu bewegen, sich mit „Israel“ in einem umfassenderen Krieg gegen die Hisbollah zu verbünden – und sogar gegen den Iran (obwohl Washington das nicht wollen wird).

Die Israelis haben Chuzpe, aber sie sind nicht dumm. Langsam, langsam macht sich der Affe zum Affen, wie das Sprichwort besagt. Bereits jetzt hat „Israel“ das Weiße Haus dazu verpflichtet, eine israelische Militäroperation gegen die Hisbollah zu unterstützen.

Netanjahu wird bei diesem Unterfangen noch dadurch unterstützt, dass der Westen automatisch davon ausgeht, dass die IOF die militärischen und raketengestützten Kapazitäten der Hisbollah unterschätzt. The Economist befürchtet: „Selbst wenn amerikanische Zerstörer vor der Küste größere Raketen ausschalten würden, wären Israels Verteidigungssysteme stellenweise überfordert, was zu schweren Verlusten führen würde – manche Schätzungen gehen von Zehntausenden aus.“

„Wenn Israel nicht in der Lage ist, die Raketen der Hisbollah zu stoppen, bevor sie abgefeuert werden, wird es Israels Ziel sein, schreibt Yitzhak Gershon, der in den letzten Monaten stellvertretender Kommandeur des israelischen Nordkommandos war, „den Staat Libanon bis auf seine Grundmauern zu zerstören“. Der Gazastreifen würde „im Vergleich dazu wie ein Paradies aussehen“, fügt er hinzu …“.

Natürlich versetzt ein solches Szenario den Westen in Angst und Schrecken, der sich gezwungen sieht, zu intervenieren – und sei es nur, um die israelische Kriegsmaschinerie einzudämmen und zu verhindern, dass der Nahe Osten in Schutt und Asche gelegt wird. Netanjahu und andere spielen mit diesen Ängsten. Je mehr die USA anstelle des von ihnen wahrgenommenen Risikos der israelischen Impulsivität handeln, desto mehr steigen die USA auf der Eskalationsleiter eine Stufe höher“ – wie geplant.

Wird es zum Krieg kommen? „Israel ist eingekesselt, eine Lösung ist nicht in Sicht. Wie lange kann ein Hiatus aufrechterhalten werden? Die Hamas ist immer noch stark, rüstet auf und rekrutiert; die Hisbollah hat die IOF im Norden gedemütigt, das Westjordanland schwelt – und die nächsten zwei Monate vor dem Herbst sind die Zeit, in der der Himmel klar ist und sich am besten für Luftoperationen eignet.

Eine Zeit der Unwägbarkeiten ist angebrochen. Ein Krieg verläuft nie nach Plan.

Direktor des Conflicts Forum; ehemaliger hochrangiger britischer Diplomat; Autor.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …