Mitarbeiter von Hilfsorganisationen verteilen am 14. März 2024 Lebensmittel in Gaza-Stadt, Gaza.

(Foto: Dawoud Abo Alkas/Anadolu via Getty Images)

Israel setzt den Hunger als Kriegswaffe in Gaza ein, und die Welt hat versagt, dies zu stoppen

Von Ramzy Baroud

Common Dreams

03. Juli 2024

Die Versorgung des Gazastreifens mit Hilfsgütern und die Sicherstellung des Wiederaufbaus dürfen kein politischer Verhandlungsgegenstand sein. Es handelt sich um ein grundlegendes Menschenrecht, das unter allen Umständen gewahrt werden muss.

Humanitäre Hilfe sollte niemals politisiert werden, obwohl das Überleben von Nationen oft als politisches Druckmittel eingesetzt wird.

Traurigerweise ist der Gazastreifen ein Paradebeispiel dafür. Schon vor dem aktuellen Krieg litt der Gazastreifen unter einer 17-jährigen hermetischen Blockade, die das verarmte Gebiet praktisch „unbewohnbar“ gemacht hat.

Genau diesen Begriff „unbewohnbar“ verwendete der damalige Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für die Lage in Palästina, Michael Lynk, im Jahr 2018.

Die Szenen und Bilder tausender hungernder Palästinenser, die den mit Fallschirmen nach Gaza geflogenen Hilfsgütern hinterherjagten, werden im kollektiven Gedächtnis der Menschheit als Beispiel für unsere verfehlte Moral haften bleiben.

Mitte Dezember letzten Jahres waren „fast 70 % der 439.000 Häuser in Gaza und etwa die Hälfte der Gebäude beschädigt oder zerstört“, berichtete das Wall StreetJournal unter Berufung auf Experten, die eine gründliche Analyse von Satellitendaten vorgenommen hatten.

So tragisch die Situation im Dezember auch war, jetzt ist sie noch viel schlimmer.

Laut einer Erklärung des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UNRWA) vom 19. Juni sind 67 % der Wasserversorgung, der sanitären Einrichtungen und der Infrastruktur des Gazastreifens zerstört oder beschädigt worden, was zu einer Ausbreitung von Infektionskrankheiten geführt hat, von denen die belagerte Bevölkerung seit Monaten heimgesucht wird.

Die Ausbreitung von Krankheiten steht auch im Zusammenhang mit der Anhäufung von Müll überall im Gazastreifen. Zuvor hatte die Flüchtlingsagentur berichtet, dass sich seit dem 9. Juni über 330.000 Tonnen Müll in oder in der Nähe von bewohnten Gebieten im Gazastreifen angesammelt haben, was katastrophale Umwelt- und Gesundheitsrisiken mit sich bringt“.

Die Situation war bereits katastrophal. Bereits drei Jahre vor dem Krieg erklärte das Global Institute for Water, Environment, and Health (GIWEH) in einer gemeinsamen Erklärung mit dem Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, dass 97 % des Wassers im Gazastreifen nicht trinkbar und für den menschlichen Verzehr ungeeignet sei.

Bisher wurde jedoch jedes Gespräch über die Zulassung von Hilfslieferungen nach Gaza oder den Wiederaufbau des Gazastreifens nach dem Krieg weitgehend in einen politischen Kontext gestellt.

Durch die Schließung aller Grenzübergänge, einschließlich des Grenzübergangs Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen – der am 17. Juni in Brand gesetztwurde – hat IsraelLebensmittel, Treibstoff und Medikamente als Mittel in seinem Krieg in dem Streifen eingesetzt.

Dies ist keine bloße Schlussfolgerung, sondern die tatsächliche Aussage des israelischen Verteidigungsministers Yoav Gallant, der am 9. Oktober erklärte, dass er eine „vollständige Belagerung“ angeordnet habe und dass „kein Strom, keine Lebensmittel, kein Treibstoff und kein Wasser“ nach Gaza gelangen würden.

Der Zeitpunkt der Erklärung, die in der Tat vom ersten Tag des Krieges an in die Tat umgesetzt wurde, deutet darauf hin, dass Israel diese Strategie nicht als letztes Mittel angewandt hat. Sie war eines der wichtigsten Elemente der Kriegsstrategie, die bis zum heutigen Tag in Kraft ist.

Anstatt Israel unter Druck zu setzen, versuchte Washington, sein eigenes politisches Druckmittel zu finden, auch durch die Politisierung der Hilfe. Am 2. März begann die US-Luftwaffe mit dem Abwurf von Hilfsgütern in den nördlichen Gazastreifen. Eine weitaus bessere und weniger demütigende Option für die Palästinenser wäre jedoch der direkte Druck der USA auf Israel gewesen, den Zugang für Hilfslieferungen über Rafah, den Karem-Au-Salem-Übergang oder jeden anderen zu ermöglichen.

In den Nachrichten war von Menschen die Rede, die unter dem Gewicht der abgeworfenen „Hilfsgüter“ zu Tode kamen, von denen ein Großteil ins Mittelmeer gefallen war und nie wiedergefunden wurde.

Selbst die vom US-Militär im Mai an der Küste des Gazastreifens errichtete Anlegestelle trug wenig zur Linderung der Situation bei. Sie transportierte lediglich 137 Hilfsgütertransporte, die nach eigener Einschätzung der USA ausreichten, um den Nahrungsmittelbedarf des Gazastreifens nur für wenige Stunden zu decken.

Während der jahrelangen Belagerung haben durchschnittlich 500 Lastwagen, die täglich in Gaza ankamen, die 2,3 Millionen Einwohner des Streifens am Leben erhalten, auch wenn sie unterernährt waren.

Um die Folgen des Krieges zu bewältigen und die derzeitige Hungersnot, vor allem im Norden, abzuwenden, müsste die Zahl der Hilfslieferungen viel höher sein. Doch es vergehen ganze Tage, ohne dass auch nur ein einziger Lastwagen den Weg zur notleidenden Bevölkerung findet. Das ist inakzeptabel.

Die internationale Gemeinschaft hat nicht nur bei der Beendigung des Krieges versagt, sondern auch bei der Abkopplung der humanitären Hilfe von politischen und militärischen Zielen.

Das Problem bei der Politisierung der Hilfe ist, dass unschuldige Zivilisten zu einem Druckmittel für Politiker und Militärs werden. Dies verstößt gegen die Grundlagen des humanitären Völkerrechts.

Laut dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, das sich auf die Haager Regeln beruft, ist das humanitäre Völkerrecht der Zweig des internationalen Rechts, der versucht, der durch bewaffnete Konflikte verursachten Zerstörung und dem Leid Grenzen zu setzen. In Gaza wurden solche „Grenzen“ von niemandem „auferlegt“.

Die Versorgung des Gazastreifens mit Hilfsgütern und die Gewährleistung des Wiederaufbaus dürfen kein politischer Verhandlungsgegenstand sein. Es handelt sich um ein grundlegendes Menschenrecht, das unter allen Umständen gewahrt werden muss.

Es muss wirksamer Druck auf Israel ausgeübt werden, um die Belagerung des Gazastreifens zu beenden, und es müssen ab heute dringend Pläne von Vertretern der humanitären Institutionen der Vereinten Nationen, der Arabischen Liga sowie der palästinensischen und der Gaza-Behörden ausgearbeitet werden, die für die Lieferung von Hilfsgütern in den Gazastreifen verantwortlich sein sollen.

Humanitäre Hilfe für den Gazastreifen darf nicht als politisches Druckmittel oder als Werkzeug in einem grausamen Krieg eingesetzt werden, dessen Hauptopfer Millionen palästinensischer Zivilisten sind.

Übersetzt mit deepl.com

