„Wir brauchen Eisbrecher“ – und mehr strategische Partnerschaften

Von Pepe Escobar

20. Juni 2024

Die „Eindämmung“ der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China durch die USA wird bereits in Echtzeit aufgedeckt.

Das St. Petersburger Forum bot eine Fülle von wichtigen Sitzungen, in denen die Konnektivitätskorridore diskutiert wurden. Eines der wichtigsten Themen war die Nördliche Seeroute (NSR) – oder, in der chinesischen Terminologie, die Arktische Seidenstraße: die wichtigste zukünftige Alternative zum Suezkanal.

Mit einer Reihe von wichtigen Unternehmensvertretern – zum Beispiel von Rosneft, Novatek, Norilsk Nickel – sowie Gouverneuren und Ministern war die Bühne für eine umfassende Debatte bereitet.

Der oberste Putin-Berater Igor Lewitin gab den Ton an: Um einen nahtlosen Containertransport zu ermöglichen, muss die Bundesregierung in Seehäfen und Eisbrecher investieren; es wurde ein Vergleich gezogen – in Bezug auf die technologische Herausforderung – mit dem Bau der Transsibirischen Eisenbahn; und Lewitin betonte auch die endlosen Expansionsmöglichkeiten für städtische Knotenpunkte wie Murmansk, Archangelsk und Wladiwostok.

Hinzu kommt, dass die NSR mit einem anderen, schnell wachsenden trans-eurasischen Verbindungskorridor verbunden wird: dem INSTC (International North South Transportation Corridor), dessen Hauptakteure die BRICS-Mitglieder Russland, Iran und Indien sind.

Alexey Chekunkov, Minister für die Entwicklung des Fernen Ostens und der Arktis, warb für einen Probelauf der NSR, die ohne die Engpässe genauso viel kostet wie der Schienenverkehr. Er lobte die NSR als „Dienstleistung“ und prägte das ultimative Motto: „Wir brauchen Eisbrecher!“ Russland wird natürlich der Hauptakteur des gesamten Projekts sein, das 2,5 Millionen Menschen im Norden zugute kommt.

Sultan Sulayem, CEO des in Dubai ansässigen Logistik- und Seeverkehrsunternehmens DP World, bestätigte, dass „die derzeitigen Lieferketten nicht mehr zuverlässig“ und zudem ineffizient seien; die NSR sei „schneller, zuverlässiger und billiger“. Die Strecke von Tokio nach London ist 24 km lang; über die NSR sind es nur 13 km.

Sulayem ist unerbittlich: Die NSR ist ein Wendepunkt und muss jetzt umgesetzt werden.

Wladimir Panow, der Sonderbeauftragte für die Arktis von Rosatom, bestätigte, dass die Arktis eine Schatztruhe“ sei, die durch die NSR aufgeschlossen werden könne. Rosatom werde „in etwa fünf Jahren“ über die gesamte notwendige Infrastruktur verfügen. Er führte das schnelle Tempo der Entwicklungen auf den hochrangigen strategischen Dialog zwischen Putin und China zurück, der mit der Einrichtung einer russisch-chinesischen Arbeitsgruppe abgeschlossen wurde.

Andrey Chibis, der Gouverneur von Murmansk, merkte an, dass dieser tiefe, für die NSR wichtige Hafen – der wichtigste Containerumschlagplatz in der Arktis – „nicht einfriert“. Er räumte ein, dass die logistischen Herausforderungen enorm seien, gleichzeitig aber angesichts der hohen Lebensqualität in Murmansk viele qualifizierte Arbeitskräfte anziehen würden.

Ein Labyrinth aus miteinander verbundenen Korridoren

Der Bau der NSR kann in der Tat als eine beschleunigte Version des 21. Jahrhunderts des Baus der Transsibirischen Eisenbahn im späten 19. und frühen 20. Unter dem übergreifenden Rahmen der Eurasien-Integration werden die Verbindungen mit anderen Korridoren endlos sein – vom INSTC bis zu den BRI-Projekten im Rahmen der chinesischen Neuen Seidenstraße, der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) und der ASEAN.

In einer Sitzung, die sich mit der Greater Eurasia Partnership (GEP) befasste, lobte der stellvertretende russische Außenminister Alexander Pankin dieses Konzept eines Eurasiens „ohne Trennlinien, das alte Zivilisationen, Verkehrskorridore und einen einheitlichen gemeinsamen Raum mit 5 Milliarden Menschen vereint“.

Es wurden unweigerlich Verbindungen gezogen – von der GEP zur EAEU und zur SCO, mit der Verbreitung von multimodalem Transport und alternativen Zahlungssystemen. Khan Sohail, der stellvertretende Generalsekretär der SOZ, bemerkte, dass es praktisch „jeden Tag neue Ankündigungen Chinas“ gebe – ein langer Weg „seit der Gründung der SOZ vor 21 Jahren“, die damals ausschließlich auf Sicherheit beruhte. Auf dem SOZ-Gipfel nächsten Monat in Astana werden große Entwicklungen erwartet.

Sergey Glazyev, Minister für Makroökonomie bei der Eurasischen Wirtschaftskommission, die Teil der EAEU ist, lobte die fortschreitende Integration zwischen EAEU und SOZ und die sich schnell entwickelnden Transaktionen in Körben nationaler Währungen, etwas, das „vor 10 Jahren unanfechtbar war“.

Er räumte ein, dass die GEP zwar noch nicht formalisiert ist, aber die Fakten vor Ort beweisen, dass Eurasien autark sein kann. Die GEP mag sich in der Anfangsphase befinden, aber sie treibt den Prozess der „Harmonisierung des Freihandels“ schnell voran.

Eine weitere wichtige Sitzung in St. Petersburg befasste sich mit der Verbindung zwischen der EAEU und der ASEAN. Die 10 ASEAN-Staaten bilden bereits den viertgrößten Handelsblock der Welt und wickeln jährlich 3,8 Billionen Dollar und 7,8 % des Welthandels ab. Die EAEU hat bereits ein Freihandelsabkommen mit Vietnam abgeschlossen und ist dabei, ein weiteres mit Indonesien zu schließen.

Und dann ist da noch Nordostasien. Das bringt uns zu dem bahnbrechenden Besuch von Präsident Putin in der Demokratischen Volksrepublik Korea.

Ein neues Konzept für die Sicherheit Eurasiens

Es war eine Geschäftsreise der besonderen Art. Russland und die DVRK unterzeichneten nicht weniger als ein neues Abkommen über eine umfassende strategische Partnerschaft.

Dieses Abkommen ermöglicht einen erneuten Fluss von Waffen – von Artilleriegranaten bis hin zu ballistischen Waffen -, von magnetischem Erz, von Schwerindustrie und Werkzeugmaschinenbau nach Russland sowie den Austausch einer Armee von hochqualifizierten IT-Spezialisten.

Kim Jong-un bezeichnete das Abkommen als „friedlich“ und „defensiv“. Und noch viel mehr: Es wird „die treibende Kraft für die Schaffung einer neuen multipolaren Welt“ sein.

Was Nordostasien betrifft, so bedeutet das Abkommen nichts weniger als einen totalen Paradigmenwechsel.

Zunächst einmal handelt es sich um zwei unabhängige, souveräne außenpolitische Akteure. Sie lassen sich nicht erpressen. Sie lehnen Sanktionen als hegemoniales Mittel strikt ab. Folglich haben sie soeben beschlossen, dass es keine weiteren Sanktionen des UN-Sicherheitsrats gegen die DVRK geben wird, die von den USA verhängt werden.

Die Schlüsselklausel, die einen gegenseitigen Beistand im Falle einer ausländischen Aggression gegen Russland oder die DVRK vorsieht, bedeutet in der Praxis die Schaffung eines militärisch-politischen Bündnisses – auch wenn Moskau es vorzieht, vorsichtig zu formulieren, dass es „die Möglichkeit einer militärisch-technischen Zusammenarbeit nicht ausschließt“.

Das Abkommen hat Exceptionalistan völlig schockiert, denn es ist ein schneller Gegenschlag nicht nur gegen die globalen Pläne der NATO, sondern auch gegen den Hegemon selbst, der seit Jahrzehnten ein umfassendes militärisch-politisches Bündnis sowohl mit Japan als auch mit Südkorea erzwungen hat.

Übersetzung: Von nun an gibt es keine militärisch-politische Hegemonie mehr in Nordostasien – und im gesamten asiatisch-pazifischen Raum. Peking wird begeistert sein. Das ist ein strategischer Wendepunkt. Erreicht, ohne dass eine einzige Kugel abgefeuert wurde.

Die Auswirkungen werden immens sein, denn ein umfassenderes Konzept von „Sicherheit“ wird nun gleichermaßen für Europa und Asien gelten.

Willkommen also in der Praxis für Putin, den Staatsmann, der ein neues integriertes, umfassendes Konzept der eurasischen Sicherheit vorantreibt (Kursivschrift von mir). Kein Wunder, dass der geistig verwirrte kollektive Westen fassungslos ist.

Gilbert Doctorow hat richtig beobachtet, dass „Putin das, was die NATO an ihren westlichen Grenzen zu tun gedenkt, als einen Akt der Aggression ansieht, der Russlands strategische Partnerschaft mit Nordkorea auslösen und die Vereinigten Staaten mit einer lebendigen Bedrohung für ihre Militärbasen konfrontieren wird“ in Korea, in Japan und im weiteren asiatisch-pazifischen Raum.

Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob die russische Antwort symmetrisch oder asymmetrisch sein wird. Die entscheidende Tatsache ist, dass die „Eindämmung“ der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China durch die USA bereits in Echtzeit aufgedeckt wird.

Jetzt kommt es darauf an, sich auf die Konnektivitätskorridore zu konzentrieren, wie es in Eurasien so schön heißt. Dies ist eine Geschichte, die bereits bei früheren Ausgaben des St. Petersburger Forums ihren Anfang nahm: die Frage, wie man die DVRK mit dem russischen Fernen Osten und darüber hinaus mit Sibirien und dem weiteren Eurasien verbinden kann. Das Gründungskonzept der DVRK, Juche („Eigenständigkeit“, „Autonomie“), steht vor einer völlig neuen Ära – parallel zur Konsolidierung der NSR in der Arktis.

Jeder braucht in der Tat Eisbrecher – in mehr als einer Hinsicht.

