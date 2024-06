https://www.commondreams.org/opinion/eurosatory-2024



Demonstranten protestieren gegen Waffenverkäufe an Israel vor der Waffenmesse Eurosatory in Paris am 17. Juni 2024.

(Foto: BDS France Paris-Région Parisienne)

Die Ironie des israelischen Waffenverbots und der Wiedereinführung ist die Einmischung der „moralischen Integrität“ in eine Veranstaltung, bei der es um die modernsten Methoden geht, seine Feinde zu töten.

Die Eurosatory-Kontroverse wirft die Frage auf: Ist eine ethische Rüstungsmesse möglich?



Von Robert C. Koehler

22. Juni 2024

Common Dreams

Der Begriff ist „banaler Militarismus“ – das heißt, Gewalt und die Vorbereitung auf Gewalt sind so alltäglich, dass die meisten Menschen sie nicht einmal bemerken. Banaler Militarismus ist so amerikanisch wie Apfelkuchen. Er ist auch von globaler Bedeutung.

Richard Rubenstein schreibt: „Ein Grund für die relative Unempfindlichkeit des Militarismus gegenüber Kritik ist die außerordentliche kulturelle Macht der militärfreundlichen Institutionen und Denkweisen in der amerikanischen Gesellschaft. Was manche Analysten als ‚banalen Militarismus‘ bezeichnen, ist allgegenwärtig, so sehr, dass er praktisch unsichtbar wird, Teil der Luft, die man atmet.“

Das heißt, der banale Militarismus manifestiert sich in den Geschichten, die wir erzählen, den Symbolen, die wir verehren, den Filmen, die wir sehen. Sogar in den Metaphern, die wir verwenden! Der Krieg gegen Drogen… der Krieg gegen (mein Gott!) Krebs… und so weiter. Einmal zog die Nation sogar in den Krieg gegen die Fettleibigkeit (ich glaube, wir haben verloren).

Freiheit gibt es nur für diejenigen, die gut bewaffnet und ipso facto bereit zum Töten sind.

„Der Begriff“, so Rubenstein weiter, „verweist auf die Art und Weise, in der der Einsatz von Waffengewalt durch ein dichtes Netz alltäglicher Annahmen, Bräuche, Rituale und Emotionen legitimiert oder gefördert wird, die halbbewusst als Teil unserer Persönlichkeit und unserer kollektiven Identität akzeptiert werden.“

Das ist die Essenz dessen, was sich an dem, was wir sind, ändern muss. Wir befinden uns, wenn man so will, an einem evolutionären Haltepunkt. Der Weg zum Frieden – der Weg in die Zukunft – steht weit offen und ist atemberaubend sichtbar, wenn wir nur die Augen öffnen und uns über unsere banalen Gewissheiten hinaus bewegen. Normalerweise konzentriere ich mich auf den Militarismus in meinem eigenen Land, aber da die schwer bewachten nationalen Grenzen Teil des Problems sind, ist auch ein Blick über das „süße Land der Freiheit“ hinaus notwendig. So wurde ich auf jeden Fall wachgerüttelt, als ich vor kurzem von einer Kontroverse über eine Waffenausstellung in Frankreich las, die so viel Ironie enthielt.

Es geht um eine halbjährlich stattfindende Veranstaltung namens Eurosatory, die nicht weniger als die größte Waffenmesse der Welt ist, an der, wie die New York Times erklärte, mehr als 2.000 Waffenhändler aus mehr als 60 Ländern teilnehmen. Es handelt sich um eine Veranstaltung, „bei der Militär- und Sicherheitsbeamte aus der ganzen Welt mit Herstellern zusammentreffen, die Drohnen, Raketen und andere Waffen und Technologien vorstellen.“

Wow! Die ganze Welt macht sich sicherer!

In diesem Jahr jedoch empörte sich der französische Präsident Emmanuel Macron, nachdem bei einem israelischen Bombenangriff auf ein Zeltlager in Rafah Dutzende von Palästinensern getötet worden waren, und vor einem Monat erklärte die französische Regierung, dass israelische Waffenhersteller nicht an der Eurosatory teilnehmen dürfen. (Anm.: Russische Waffenhändler wurden wegen des Krieges in der Ukraine ebenfalls mit einem Verbot belegt).

Dies führte zur Empörung der Israelis, die Macrons Entscheidung anfechteten, und erst vor wenigen Tagen, kurz vor Beginn der Eurosatory, entschied ein Pariser Gericht, dass das Verbot diskriminierend sei, und ordnete seine Aufhebung an. Das ist die Quintessenz der Kontroverse, die die Waffenschau ins Rampenlicht der Öffentlichkeit gerückt hat – zumindest für mich. So hatte ich Gelegenheit, über die Ausstellung und Themen wie die zunehmende Konzentration auf „Selbstmorddrohnen“ und die Allgegenwart von Streubomben und dergleichen zu lesen.

Und ich fand mich mehr oder weniger in der Mitte gespalten durch die Ironie des israelischen Waffenverbots und dessen Wiedereinführung sowie die Einmischung der „moralischen Integrität“ in eine Veranstaltung über die modernsten Methoden, seine Feinde zu töten. Es ist ein Tribünenfest der Kriegsgewinnler – aber die Kriege müssen gut und gerecht sein und von der NATO genehmigt werden. Anmerkung: US-Waffenhändler waren natürlich willkommen.

Apropos, ich möchte mich den Worten von William Hartung zuwenden, der über die allmähliche Normalisierung der Kriegsprofiteure nachdenkt. Waffenhändler haben sich erfolgreich von der beleidigenden Bezeichnung „Händler des Todes“ befreit, wie eine kürzlich gehaltene Rede von Präsident Joe Biden zeigt, die Hartung zitiert:

Wissen Sie, genau wie im Zweiten Weltkrieg bauen heute patriotische amerikanische Arbeiter das Arsenal der Demokratie und dienen der Sache der Freiheit.

Die eigentlichen Händler des Todes – die Waffenproduzenten – sind plötzlich unsichtbar. An ihrer Stelle stehen einfache Männer und Frauen, patriotische Amerikaner, die die Kugeln und Raketen, die MRAPs und Selbstmorddrohnen, vielleicht sogar die Atomwaffen herstellen, die das Arsenal der Demokratie ausmachen. Freiheit gibt es nur für diejenigen, die gut bewaffnet und ipso facto zum Töten bereit sind. Und es ist die Aufgabe des Präsidenten, diese Botschaft der Öffentlichkeit zu vermitteln. Wie ich bereits erwähnt habe, ist er der oberste Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des Landes. Das könnte seine Hauptaufgabe sein.

Da haben Sie es also. Banaler Militarismus. Gibt es eine Alternative?

Der Theologe Walter Wink stellt diese Frage in seinem Buch The Powers That Be in einen unheimlich großen Zusammenhang und nennt ihn „den Mythos der erlösenden Gewalt“ – den Glauben, die Lüge, dass Gewalt die Grundlage der Freiheit ist. „Sie scheint nicht im Geringsten mythisch zu sein“, schreibt er. „Gewalt scheint einfach in der Natur der Dinge zu liegen. Sie ist das, was funktioniert. Sie scheint unvermeidlich, der letzte und oft auch der erste Ausweg in Konflikten zu sein. Wenn es ein Gott ist, an den man sich wendet, wenn alles andere versagt, dann funktioniert Gewalt sicherlich wie ein Gott.

Ein banaler Gott, würde ich sagen, der sich leise in unser Bewusstsein schleicht und uns sagt, dass wir gegen all unsere Probleme Krieg führen müssen – Sie wissen schon, peng! Sie sollen einfach verschwinden, egal ob es sich um böse Nationen, Terroristen, beleidigende Revolverhelden in einem Saloon in Dodge City, Drogen, Verbrechen oder Krebs handelt.

Denken Sie an all das Böse, das wir allein im 21. Jahrhundert beseitigt haben. Und das alles ohne Konsequenzen. Fragen Sie einfach die Waffenhändler.

Übersetzt mit deepl.com



