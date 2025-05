https://www.palestinechronicle.com/weve-lost-hope-israeli-captive-pleads-for-end-to-war-in-new-qassam-video/



„Wir haben die Hoffnung verloren“: Israelischer Gefangener fleht in neuem Qassam-Video um Kriegsende

11. Mai 2025

Ein neues Qassam-Video zeigt zwei israelische Gefangene in Gaza. (Foto: Videostandbild)

Von Palestina Chronicle Staff

In einem neuen Video sagt ein von Qassam festgehaltener israelischer Gefangener, sein Mitgefangener liege im Sterben, und fordert die Staats- und Regierungschefs auf, den Krieg zu beenden, bevor es zu spät ist.

Die Al-Qassam-Brigaden, der militärische Flügel der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas, haben ein neues Video veröffentlicht, in dem der israelische Gefangene Nr. 21 zu sehen ist, der sichtlich verzweifelt über den sich verschlechternden Zustand seines Mitgefangenen Nr. 22 berichtet.

In dem Video sagte der Gefangene, sie hätten lange befürchtet, dass der andauernde Krieg ihr Leben gefährden würde.

Er gab bekannt, dass Nr. 22 unter schweren psychischen und physischen Leiden leidet und wiederholt versucht hat, sich selbst zu verletzen. „Vor ein paar Tagen hätte ich fast dasselbe getan“, sagte er, „aber ein Qassam-Kämpfer hat mich daran gehindert.“

Der Gefangene beschrieb, wie sein Mitgefangener – schwach, unansprechbar und neben ihm liegend – ebenfalls versucht habe, ihm und dem Kämpfer etwas anzutun. „Was hat uns hierher gebracht?“, fragte er. „Wir haben alles verloren. Wir haben die Hoffnung verloren.“

Er fuhr fort, dass sie nicht mehr schlafen könnten, da jede Minute unter diesen ‚schrecklichen Bedingungen‘ kritisch sei. Essen und Wasser seien knapp, und Gefangener Nr. 22 weigere sich, zu essen oder zu trinken.

„Er denkt nur an seinen Sohn Reim und seine Frau Rivka„, sagte der Mann. ‚Ich habe auch aufgehört zu essen. Ich möchte das gleiche Schicksal erleiden. Unser Leben liegt in Ihren Händen.“

An die israelischen Piloten gewandt sagte er, er sei stolz auf diejenigen, die sich geweigert hätten zu fliegen. ‘Aber was ist mit denen, die uns immer noch bombardieren – und Zivilisten?“, fragte er. „Was sagen Sie Ihren Familien? Was sagen Sie unseren?“

Dann wandte er sich an die israelische Öffentlichkeit und bestand darauf, dass einige Gefangene am Leben bleiben müssen. „Wenn Sie wissen wollen, wie viele, fragen Sie Sara Netanjahu“, sagte er und deutete damit an, dass die Frau des Premierministers Zugang zu Informationen hat, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. „Sara, sag mir – wie viele von uns sollen noch übrig bleiben? Weniger als 20? Mehr? Sag es mir einfach.“

Am Ende des Videos war der Gefangene sichtlich aufgewühlt. „Wie kann dieser Krieg noch weitergehen?“, fragte er. „Habt ihr den Verstand verloren? Ein Jahr und sieben Monate – was wollt ihr noch? Was habt ihr noch nicht getan?“

Er forderte die Entscheidungsträger auf, den Konflikt zu beenden, und warnte: “Jeder Tropfen Blut, der von nun an vergossen wird, ist ein Zeuge gegen euch. Eure Hände sind befleckt. Es reicht. Dieser Albtraum muss ein Ende haben. Die Zeit läuft ab.“

Die Kassam-Brigaden beendeten den Clip mit der Erklärung: „Sie werden nur durch ein Abkommen zurückkehren. Die Zeit läuft ab.“

Dies ist nicht das erste Video, das Kassam veröffentlicht hat, in dem lebende israelische Gefangene zu sehen sind.

In früheren Botschaften haben Gefangene die harten Bedingungen beschrieben, unter denen sie leiden, und die israelische Führung – insbesondere Premierminister Benjamin Netanjahu – beschuldigt, sie durch die Verweigerung eines Gefangenenaustauschs dem Tod überlassen zu haben.

(PC, AJA)

