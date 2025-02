https://consortiumnews.com/2025/02/22/weve-seen-this-horror-show-before/?eType=EmailBlastContent&eId=42af4982-f460-421d-8429-c396e70b7559



Wir haben diese Horrorshow schon einmal gesehen

Von Wilmer J. Leon, III

New Pittsburgh Courier

22. Februar 2025

Shares

Joe Biden versuchte stillschweigend, Gaza ethnisch zu säubern; Bill Clinton und George W. Bush deportierten Millionen; Clinton versuchte, den Staat zu verkleinern, und Steve Bannon warnte 2019 davor, was Donald Trump tun würde, bemerkt Wilmer J. Leon.

Steve Bannon bei der „Turning Point Action Conference 2023“ in West Palm Beach, Florida. (Gage Skidmore, Flickr, CC BY-SA 2.0)

„Ich weiß nicht, wer Sie sind, und ich weiß nicht, warum Sie diesen Typen (Trump) mögen. Ich glaube, was Sie an ihm mögen, ist, dass er stark zu sein scheint und der Rest von uns schwach ist … Das ist es, was er verkauft … Hier ist, was Sie kaufen … Er ist ein rassistischer, fremdenfeindlicher religiöser Fanatiker. Er vertritt nicht meine Partei. Er vertritt nicht die Werte, für die die Männer und Frauen in Uniform kämpfen … Er ist der ISIL-Mann des Jahres.“

– Senator Lindsey Graham (R-S.C.) auf CNN 2015

TEs gibt Perioden in der Geschichte … Epochen, bestimmte Zeitabschnitte, die durch bemerkenswerte Ereignisse gekennzeichnet sind und in vielen Fällen einen Wandel signalisieren.

Kolumbus stieß auf Amerika, wo indigene Völker seit Tausenden von Jahren lebten. Die Französische Revolution, die Industrielle Revolution, die Erfindung des Halbleiters, der Zweite Weltkrieg, die Bürgerrechtsbewegung usw.

In vielen Fällen ist man sich nicht bewusst, dass man in einem historischen Moment lebt. Erst wenn man darüber nachdenkt, erkennt man die Bedeutung der Zeit.

Es gibt andere Perioden, ich nenne sie Oppenheimer-Momente, in denen man weiß, dass man im Moment lebt. Die erste Atombombe wurde am 16. Juli 1945 getestet. Die Bombe mit dem Spitznamen „Gadget“ setzte 18,6 Kilotonnen Energie frei.

Es heißt, dass Dr. J. Robert Oppenheimer, als er die erste Atombombe explodieren sah, eine Zeile aus der hinduistischen Schrift Bhagavad Gita zitierte: „Nun bin ich zum Tod geworden, zum Zerstörer der Welten.“ Oppenheimer wusste, dass er im Moment lebte.

Wenn wir uns die aktuelle geopolitische Landschaft ansehen, befinden wir uns fest im Griff der zweiten Trump-Administration. Der Status Amerikas ist sowohl im Inland als auch international dramatisch gesunken.

Die wirtschaftlichen Aussichten sind ungewiss. Amerika finanziert einen Krieg in der Ukraine und einen Völkermord in Gaza. Die Obdachlosen-, Arbeitslosen- und Inhaftierungsraten steigen kontinuierlich an.

Man kann nur zu dem Schluss kommen, dass wir in einem historischen Moment leben. Steve Bannon, der ehemalige Berater von Trump im Wahlkampf und im Weißen Haus, nennt es „kontrollierter Niedergang“.

Eine der Ironien bei all dem ist, dass wir diesen Film schon einmal gesehen haben: Wir sehen Trump Redux. Wir sehen uns den Film nicht nur an, wir sind auch Schauspieler darin.

Für diejenigen von uns, die alt genug sind, um sich zu erinnern, ist das Anschauen der Nachrichten und politischen Programme heute vergleichbar mit dem Anschauen der Rocky Horror Picture Show. Wir schreien ständig auf den Bildschirm, nur dass es kein Drehbuch gibt.

Trump gibt am 20. Februar im Weißen Haus einen Empfang zum Black History Month. (White House/Joyce Boghosian)

Die Menschen sind entsetzt, wenn sie hören, wie Präsident Donald Trump die Politik der Vielfalt, Gleichheit und Inklusion (DEI) angreift, die Generalinspektoren des Bundes entlässt, mit der Schließung des Bildungsministeriums droht und verspricht, FBI-Agenten zu entlassen, die die Ermittlungen vom 6. Januar durchgeführt haben.

Steve Bannon hat uns 2019 gesagt, was kommen würde:

„… wir hatten ein ganzes Tiger-Team von Leuten aus dem Weißen Haus, die sich mit der ‚Dekonstruktion des Verwaltungsstaates‘ befassten, was ein riesiges Element ist … wir wollen weniger (staatliche Eingriffe). Tatsächlich wollen wir damit beginnen, bestimmte Teile des Apparats auseinanderzunehmen.“

Amerika, Sie wurden gewarnt.

Jetzt will der Autoritär, für den über 77 Millionen Amerikaner gestimmt haben, das verfassungsrechtlich garantierte Recht der „Staatsbürgerschaft durch Geburt“ missachten. Er beschlagnahmt Gelder, friert fast die gesamte Auslandshilfe, Bundeszuschüsse und Darlehen ein, als hätte er auf magische Weise die Macht des „ex post facto Veto“ erhalten.

Fast keine von Trumps Richtlinien wurde durch Gesetzgebung oder Abstimmungen im Repräsentantenhaus verabschiedet. Trump erlässt seine Erlasse durch eine Durchführungsverordnung. Die amerikanische Bevölkerung ist einem Wirbelsturm von Exekutivmaßnahmen ausgesetzt. Bannon nannte es „Überflutung der Zone und Mündungsgeschwindigkeit“.

„Jeden Tag treffen wir sie mit drei Dingen. Sie werden auf eines anbeißen, und wir werden all unsere Sachen erledigen, peng, peng, peng. Diese Typen werden sich nie – werden sich nie davon erholen können. Aber wir müssen mit der Mündungsgeschwindigkeit beginnen.“

Manche mögen Trump für verrückt halten. Wenn er es ist, dann ist er verrückt wie ein Fuchs.

Trump ist nicht allein

Aber er ist nicht der Einzige. Trump ist nicht allein. Die rassistische Andeutung von Trump, die Vereinigten Staaten sollten Gaza besitzen und es zur „Riviera des Nahen Ostens“ entwickeln, indem sie die Palästinenser aus ihrer Heimat in andere Länder der Region vertreiben, wurde erstmals vom ehemaligen Präsidenten Joe Biden geäußert.

Die AP berichtete: „Ein westlicher Diplomat in Kairo sagte, Ägypten habe ähnliche Vorschläge der Biden-Regierung und europäischer Länder zu Beginn des Krieges abgelehnt.“ Trumps größter Fauxpas war, dass er Bidens geheimen Vorschlag öffentlich machte.

Trump ist mit seinen rassistischen Abschiebeplänen nicht allein.

„Laut einer Analyse des Migration Policy Institute„, berichtete CNN, ‚wurden während der Clinton-Regierung mehr als 12 Millionen Menschen aus den USA ‘abgeschoben‘ – entweder ausgewiesen oder zurückgeschickt. Mehr als 10 Millionen wurden während der Bush-Regierung ausgewiesen oder zurückgeschickt. Weit weniger – mehr als 5 Millionen – wurden während der Obama-Regierung ausgewiesen oder zurückgeschickt.“ Wir sollten nicht vergessen, dass Präsident Barack Obama als „Deporter in Chief“ bezeichnet wurde.

Menschen besteigen am 28. Januar in El Paso, Texas, einen Abschiebeflug nach Ecuador. (U.S. Customs and Border Protection, Flickr, U.S. Government)

Trumps Ideen zur Dekonstruktion des Verwaltungsstaates, zur Kürzung von Regierungsbehörden oder zu seiner neoliberalen Privatisierungspolitik im Rahmen des Projekts 2025 sind nicht neu.

Der ehemalige Sprecher des Repräsentantenhauses Newt Gingrich schlug mit seinem „Vertrag mit Amerika“ ähnliche Taktiken vor. Der ehemalige Präsident Bill Clinton glaubte, er könne die Regierung effizienter machen, indem er Prinzipien aus dem Privatsektor anwendet, indem er „die Regierung, wie wir sie kennen, neu erfindet“.

Das Hauptproblem bei diesen Plänen ist sehr einfach. Das Ziel des Kapitalismus im Privatsektor ist die Gewinnmaximierung.

Das Ziel der demokratischen/republikanischen Regierung ist der Schutz der Menschen und die Bereitstellung von Dienstleistungen.

Im Gegensatz zur Überzeugung der Oligarchen ist es nicht die Aufgabe der Regierung, Geld zu verdienen. Sie kann von Glück sagen, wenn sie kostendeckend arbeitet.

Lassen Sie sich von diesem Zusammenhang nicht verwirren. Senator Graham hat Recht, Präsident Trump ist „… ein rassistischer, fremdenfeindlicher religiöser Fanatiker.“

Dies wird durch seine haltlosen Tiraden über mexikanische Vergewaltiger, sein vorgeschlagenes muslimisches Verbot, seine Lüge über den Geburtsort von Barack Obama, seinen Angriff auf die Central Park Five, seinen haltlosen Angriff auf DEI-Programme, die Entfernung historischer Videos der berühmten Black Tuskegee Airmen aus den Ausbildungsmodulen der Air Force [die nach öffentlichem Aufschrei wiederhergestellt wurden] und die Unterstützung des Völkermords in Gaza belegt, um nur einige zu nennen.

Denken Sie daran, dass all dies bei über 77 Millionen Amerikanern Anklang fand.

Das Schild „Gate of the Exonerated“ (Tor der Freigesprochenen) befindet sich direkt am Eingang zum Central Park in New York City und wurde zu Ehren von fünf unschuldigen afroamerikanischen Männern benannt, deren Tod Donald Trump öffentlich forderte. (Jay Dobkin, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Was sollen wir also tun? Nun, zunächst einmal sollten wir nicht auf die Abgeordnete Nancy Pelosi hören. Jeder, der darauf besteht, dass die Wahl keine Zurechtweisung der Demokraten war, ist wahnhaft, und jeder, der argumentiert, dass die Demokraten sich nicht ändern müssen, ist ahnungslos.

Ich empfehle dringend, Dr. Martin Luther Kings Brief aus dem Gefängnis von Birmingham aus dem Jahr 1963 zu lesen –

„Wir wissen aus schmerzlicher Erfahrung, dass Freiheit vom Unterdrücker niemals freiwillig gewährt wird; sie muss von den Unterdrückten eingefordert werden.“

Dann lesen Sie Frederick Douglass‘ Rede von 1857, Wenn es keinen Kampf gibt, gibt es keinen Fortschritt –

„Finde heraus, was ein Volk stillschweigend ertragen wird, und du hast das genaue Maß an Ungerechtigkeit und Unrecht herausgefunden, das ihm auferlegt wird, und das wird so lange andauern, bis ihm mit Worten oder Schlägen oder mit beidem Widerstand geleistet wird. Die Grenzen der Tyrannen werden durch die Ausdauer derer bestimmt, die sie unterdrücken.“

Danach lies mehr und denke daran, wenn sie dir von ihren eigenen Erfahrungen erzählen, erzählen sie dir auch von sich selbst. Glaube ihnen.

Dr. Wilmer Leon ist ein landesweit ausgestrahlter Radio-Talkshow-Moderator. Autor von Politics Another Perspective. Moderator von Connecting the Dots w/ Dr. Wilmer Leon. Besuchen Sie seine Webseite oder senden Sie eine E-Mail an: wjl3us@yahoo.comund Dr. Leons Rezept auf Facebook.com © 2023 InfoWave Communications, LLC.

Die Originalversion dieses Artikels wurde vom New Pittsburgh Courier veröffentlicht.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln möglicherweise die von Consortium News wider oder auch nicht.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …