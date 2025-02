Es ist immer wieder ein Gewinn und ein Genuss in diesen kritischen Wörterbüchern nachzuschlagen und deutsche Wortschöpfungen von „unschuldigen Opfern“ bis „Vorratsdatenspeicherung“ oder „VS/Verfassungsschatz“, was Rudolph Bauer dem Leser da an Wissen bietet ist jeden Kauf wert. Ich mag alle 4 Bände sehr, aber gerade der aktuelle, soeben erschiene Band 4 mit seinen „Bunten Totalitarismus“ Erklärungen hat es mir besonders angetan. Dank auch an die Redaktion von Peter – Rath-Sangkhakorn, der diese wunderbare Schriftenreihe des Forum Gesellschaft und Politik e.V. im pad-Verlag herausgibt. Unbedingt kaufen, nachschlagen und Bescheid wissen. Übrigens sind diese kleinen Wörterbücher ideale Geschenke, mit denenman, wie ich meine jeden halbwegs interessierten Leser, Freunden, Bekannten, eine Freude machen kann. Ich habe sie immer wieder. Hoffentlich hat Rudolph Bauer noch viele so großartige Ideen für neue Bücher oder künstlerisch wertvolle Bildermontagen.



Evelyn Hecht-Galinski

Bunter Totalitarismus – Begriffe und Begriffsverdrehungen von „T“ bis „Z“ Nach Heft 1 (A bis H), Heft 2 (I bis N) und Heft 3 (O bis S) liegt jetzt auch Heft 4 von „Kritisches Wörterbuch des Bunten Totalitarismus“ vor. Es listet Begriffe von „T“ wie „Techno-Faschismus“ bis „Z“ wie „Zwei-Plus-Vier-Vertrag“ auf und bietet weit über Schlagworte hinausreichende Definitionen und Argumentationshilfen. Autor ist der Politikwissenschaftler Rudolph Bauer. . Wie gut man dank Rudolph Bauers Wörterbuch informiert ist, kann unmittelbar am Begriff USAID gezeigt werden. Bekanntermaßen hat erst vor wenigen Tagen die US-Regierung unter Donald Trump die Aktivitäten der Behörde USAID unter dem Vorwurf der Finanzierung politischer Aufstände und parteiischer Medien-Berichterstattung gestoppt. Wer im Bunten-Totalitarismus-Wörterbuch las, hätte schon vorher gewusst, dass es sich bei USAID um eine „US-amerikanische Undercover-Agentur mit Behördenstatus“ handelt. Und weiter: „Unter dem-Deckmantel von Katastrophenhilfe und Entwicklungszusammenarbeit koordiniert USAID die gesamten Aktivitäten der US-Außerpolitik mit dem Ziel, immer dann politisch Einfluss zu nehmen, >wenn die Mittel der Diplomatie nicht mehr ausreichen und die Anwendung militärischer Gewalt zu riskant erscheint< (so wörtlich Andrew S. Natsios, USAID-Sekretär von 2001 bis 2006)“. Das Wörterbuch weist unter anderem darauf hin, dass USAID die Privatisierung des öffentlichen Sektors fördert, US-Industrieriesen wie Monsanto unterstützt und schon ab 2005 Pandemie-Warnsysteme finanzierte. USAID ist nur einer der vielen Begriffe, die von Rudolph Bauer unter die Lupe genommen werden. Auch was sich hinter Institutionen wie Trilaterale Kommission, UN-Klimakonferenz oder auch Technisches Hilfswerk/THW und WEF/World Economic Forum verbirgt, ist in Heft 4 des Wörterbuches nachzulesen. Erörtert werden Schlagwörter wie Tierwohl, Transhumanismus, Umweltschutz und viele andere, während große Themenkomplexe wie Ukraine oder UNO, Verein oder Verfassung häufig in weiterführende Unterbegriffe aufgeschlüsselt werden. Das Heft nimmt sich allgemeiner Begriffe wie Tod, Wandel oder Weltraum und deren „schillernder“ Verwendung an und zeigt, wie beispielsweise das Wort Wir zum „festen Bestandteil des demagogischen Wordings“ wurde. Umwelt wird als „Container-Begriff“ gelistet, in den „sämtliche Schrecknisse der Welt und der Natur sowie die Abhilfe dagegen gepackt werden“. Rudolph Bauer erklärt uns, was es mit Namen wie von Weizsäcker („einflussreicher Familienclan der Weimarer Republik, der Nazi-Herrschaft und der Bundesrepublik; exemplarisch für personelle Verbindungslinien zwischen NS-Vergangenheit, transatlantischer Nachkriegspolitik, antiatomaren Friedensbestrebungen, sowie der Umwelt– und Klima-Agenda mit der Tendenz, die Wiederkehr deutscher Weltherrschafts-Allüren als Weltinnenpolitik zu bemänteln“) oder Weidenfeld, Werner (Josef) (*1947) („Europäischer und transatlantischer Kulissenschieber der Kohl-Ära mit engen Verbindungen zur Bertelsmann Stiftung“) auf sich hat. Auch darf Corona-Aufarbeitung nicht fehlen, beispielsweise wenn unter dem Begriff Ungeimpfte eine „willkürlich attackierte Personengruppe“ zu verstehen ist. Claus Stille schreibt in „Neue Rheinische Zeitung“: „Seit Immanuel Kant wissen wir: Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Bauers Lexikon kann uns als Werkzeug dafür dienen, diese Aufklärung zu erlangen oder ihr uns wenigstens Stück für Stück zu nähern.“ Aufklärung in Form eines Wörterbuchs als spannender Politthriller. In diesem Sinne: Schlag nach bei Bauer! Rudolph Bauer: „Kritisches Wörterbuch des Bunten Totalitarismus

Heft 4: T bis Z“, 2025, 98 Seiten, 7 € Rudolph Bauer: „Kritisches Wörterbuch des Bunten Totalitarismus

Heft 3: O bis S“, 2024, 98 Seiten, 7 € Rudolph Bauer: „Kritisches Wörterbuch des Bunten Totalitarismus

Heft 2: I bis N“, 2024, 100 Seiten, 7 € Rudolph Bauer, „Kritisches Wörterbuch des Bunten Totalitarismus

Heft 1: A bis H“, 2024, 96 Seiten, 7 € Alle Hefte erschienen im pad Verlag in der Schriftenreihe des Forum Gesellschaft und Politik e.V. Zu beziehen über: pad-verlag@gmx.net Heft 1: https://gela-news.de/was-ist-bunter-totalitarismus-nicht-nur-diese-frage-beantwortet-rudolph-bauer-in-seinem-aktuellen-woerterbuch

Heft 2: https://gela-news.de/bunter-totalitarismus-begriffe-und-begriffsverdrehungen-von-i-bis-n

Heft 3: https://gela-news.de/bunter-totalitarismus-begriffe-und-begriffsverdrehungen-von-o-bis-s#more-3299 Rezensionen

