Wir haben es nicht geschafft, die Dynamik des Krieges zu ändern: Israelische Medien

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Israelische Medien

19.Januar 2025

Der Kommentator für arabische Angelegenheiten des israelischen Senders i24News äußerte sich verärgert über die Feierlichkeiten im Gazastreifen nach Inkrafttreten des Waffenstillstands und bezeichnete sie als „das Schwierigste, was man sich vorstellen kann“.

Palästinenser feiern das Waffenstillstandsabkommen im Al-Aqsa-Krankenhaus in Deir al-Balah, im mittleren Gazastreifen, am 19. Januar 2025. (AP)

Zvi Yehezkeli, der Kommentator für arabische Angelegenheiten beim israelischen Sender i24News, zeigte sich frustriert über die Feierlichkeiten im Gazastreifen und den öffentlichen Auftritt von Hamas-Kämpfern nach der Umsetzung des Waffenstillstands am Sonntagmorgen.

In einem Interview mit der israelischen Zeitung Maariv bezeichnete Yehezkeli diese Szenen als „das Schwierigste, was man sehen kann“, und erklärte, sie stünden in völligem Widerspruch zu den Zielen des Krieges und den Zielen „Israels“ in Gaza. Dann fragte er: „Was haben wir in einem Jahr und drei Monaten erreicht?“

Der israelische Kommentator fuhr fort: „Wir haben viele Häuser zerstört, unsere besten Söhne geopfert und am Ende dasselbe Ergebnis erzielt … Die Hamas feiert, die Hilfe fließt und die Elitetruppen kehren zurück.“

Yehezkeli kritisierte das Ergebnis des 15-monatigen Krieges im Gazastreifen scharf und behauptete, dass die aktuelle Realität ‚eines bestätigt‘ – dass ‚15 Monate Kampf es nicht geschafft haben, die Dynamik des Krieges im Gazastreifen zu ändern‘.

Die Äußerungen Yehezkelis trugen zur wachsenden Kritik nach der Bekanntgabe des Waffenstillstands im Gazastreifen bei, wobei Beamte und Analysten einräumten, dass die Besatzung ihre Ziele in dem 470 Tage andauernden Vernichtungskrieg nicht erreicht hat.

Der Widerstand hielt bis zum Schluss an, und Kämpfer der al-Qassam-Brigaden wurden dabei gesehen, wie sie unter ihrem Volk feierten, als das Abkommen in Kraft trat.

In den sozialen Medien kursierende Videos zeigen israelische Besatzungstruppen, die Palästinenser angreifen, obwohl ein Waffenstillstandsabkommen in Gaza offiziell in Kraft getreten ist.

Israelische Medien haben vor wenigen Augenblicken bekannt gegeben, dass die israelische Armee (IDF) Anweisungen erteilt hat, das Feuer im Gazastreifen einzustellen, nachdem … pic.twitter.com/ifdt4gAmA7

In diesem Zusammenhang räumte der ehemalige Leiter des israelischen Nationalen Sicherheitsrates, Giora Eiland, ein, dass der Krieg „mit einem eklatanten Misserfolg für Israel endete und die Hamas gewonnen hat“.

Der israelische Fernsehsender Channel 12 bestätigte, dass die Besatzungsarmee keines ihrer erklärten Ziele im Krieg gegen den Gazastreifen erreicht hat, einschließlich der Zerstörung der Hamas, und stellte fest, dass „die Bewegung auch jetzt noch auf eigenen Füßen steht“.

Sie fügte hinzu: „Es stimmt, dass die Hamas sehr schwere Schläge einstecken musste, aber sie kämpft immer noch. Tatsächlich kontrolliert sie die Situation im Gazastreifen und regelt die Angelegenheiten dort.“

Nur 8 % der Israelis glauben, dass die Ziele des Gaza-Krieges erreicht wurden

Eine am Samstag von der israelischen Zeitung Maariv veröffentlichte Umfrage ergab, dass nur 8 % der Israelis glauben, dass die Regierung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu die Ziele, die sie sich für den Gaza-Krieg gesetzt hatte, vollständig erreicht hat.

Dies geschieht inmitten von Berichten israelischer Medien, die den hohen Tribut betonen, den die israelischen Besatzungstruppen im nördlichen Gaza zahlen müssen.

Darüber hinaus hob die New York Times die wachsende Skepsis innerhalb der oberen Ränge der israelischen Militärführung hinsichtlich der Erreichung der beiden Hauptziele des Krieges hervor: die Ausrottung der Hamas und die Sicherstellung der Freilassung von über 100 Gefangenen, die noch immer in Gaza festgehalten werden.

Der ehemalige Leiter des israelischen Nationalen Sicherheitsrates Giora Eiland räumte ein, dass es schwierig sei, einen Sieg zu erringen, und erklärte: „Solange es in Gaza Waffen und Munition gibt und solange es genügend junge Männer gibt, die bereit sind, bis zum Tod zu kämpfen, wird der Sieg ausbleiben.“

Lesen Sie weiter: Die wirtschaftlichen Kosten des ‚israelischen‘ Krieges gegen Gaza überstiegen 67 Milliarden US-Dollar: Bericht

