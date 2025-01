https://www.palestinechronicle.com/netanyahus-war-on-hamas-backfires-as-gaza-resistance-holds-strong-analysis/



Netanjahus Krieg gegen die Hamas geht nach hinten los, da der Widerstand im Gazastreifen stark ist – Analyse

19. Januar 2025

Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu. (Foto: Videomitschnitt)

Von Palestina Chronicle Staff

Abdulwahab al-Mursi berichtet für Al-Jazeera Arabic und beschreibt detailliert, wie Israels Militärstrategie in Gaza, die darauf abzielte, die Hamas zu zerschlagen und Zivilisten zu vertreiben, nach über 470 Tagen des Konflikts gescheitert ist.

Am 5. Mai 2024, fast sieben Monate nach Beginn des andauernden israelischen Angriffs auf Gaza, erklärte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, das Hauptziel des Krieges sei es, die Hamas zu zerstören und sie daran zu hindern, Gaza zu kontrollieren. Mehr als 250 Tage nach dieser Erklärung und 470 Tage nach Beginn der israelischen Aggression ist jedoch klar geworden, dass Netanyahus Versprechen sich in Illusionen aufgelöst haben.

In den frühen Morgenstunden der ersten Phase des Waffenstillstands am Sonntag berichtete der israelische Militärfunk, dass die Hamas-Streitkräfte ihre Kontrolle über Gaza wiederherstellten, und erklärte, dass die Hamas, die während des Krieges nie die Kontrolle über irgendeinen Teil des Territoriums verloren hatte, den Waffenstillstand nutzte, um ihren Einfluss zu stärken. Diese Entwicklung verdeutlicht die Kluft zwischen den strategischen Zielen Israels und der Realität vor Ort, da die Bilder aus Gaza weiterhin weit verbreitete Verwüstung und den Verlust von Menschenleben zeigen, während die Hamas weiterhin die Kontrolle behält.

Unterstützung durch die Bevölkerung: Das Rückgrat der Hamas

In der Militärliteratur wird das Konzept des „Schwerpunkts“ (Center of Gravity, COG) für militärische Organisationen hervorgehoben, ein Konzept, das je nach Organisation und Kontext variieren kann. Im Fall der Hamas und des palästinensischen Widerstands liegt das zentrale Element ihrer Stärke in der Unterstützung der lokalen Bevölkerung. Diese Unterstützung an der Basis verleiht der Hamas eine unschätzbare soziale Tiefe, eine kontinuierliche Versorgung mit Humanressourcen und eine starke strategische Rückendeckung. Die Unterstützung der Bevölkerung und der Glaube an die strategischen Entscheidungen und die Führung des Widerstands haben es der Hamas ermöglicht, ihr Mandat in der Bevölkerung aufrechtzuerhalten, um die nationalen Ziele der Palästinenser zu erreichen.

In Anerkennung dessen hat Israel die zivile Infrastruktur des Gazastreifens sowohl militärisch als auch psychologisch ins Visier genommen, um die Kosten für die Unterstützung des Widerstands zu erhöhen und die Basis der Hamas in der Bevölkerung zu schwächen. Israel hat die gesamte zivile Infrastruktur des Gazastreifens als militärische Ziele behandelt, in der Annahme, dass eine Erhöhung der Zahl der Todesopfer unter der Zivilbevölkerung und die Zufügung maximalen Leids die Bevölkerung dazu zwingen würde, sich gegen die Hamas zu wenden. Doch trotz dieser Bemühungen unterstreichen Bilder von Feiern in Gaza, selbst in Gebieten, die von Israel schwer angegriffen wurden, den außergewöhnlichen Charakter der Situation in Gaza, wo die Widerstandskultur tief verwurzelt und unnachgiebig ist.

Das strategische Bewusstsein der Menschen in Gaza

Es scheint ein kollektives strategisches Bewusstsein unter den Menschen in Gaza zu geben, um um jeden Preis ein siegreiches Image zu bewahren, selbst inmitten verheerender humanitärer Krisen. Dieser Wunsch, trotz der überwältigenden Tragödie ein Bild des Widerstands und des Triumphs zu vermitteln, hat zu spontanen öffentlichen Bekundungen der Unterstützung für die Hamas und die Widerstandskräfte geführt und ihre Entschlossenheit gegen den israelischen Angriff gestärkt.

Scheitern der Zwangsumsiedlungspläne

In den ersten Wochen des Krieges gab Israel seinen Plan bekannt, die Bevölkerung des Gazastreifens zwangsweise umzusiedeln. Israelische Medien berichteten im Oktober 2023, dass Netanjahu vorgeschlagen hatte, die Bewohner des Gazastreifens in andere Länder umzusiedeln. Nach Monaten des Krieges haben die Bewohner des Gazastreifens jedoch eine unerschütterliche Entschlossenheit gezeigt, zu bleiben. Vertriebene in Flüchtlingslagern feierten ihre Rückkehr in ihre Häuser, trotz der weit verbreiteten Zerstörung, die sie erlitten haben.

Im Norden des Gazastreifens, insbesondere in Beit Lahiya, Beit Hanoun, Jabaliya und Shuja’iyya, wurden die Versuche Israels, die Rückkehr der vertriebenen Bewohner zu verhindern, zu einem bedeutenden Hindernis für ein Waffenstillstandsabkommen und verzögerten es um Monate. Der Plan Israels, der vom ehemaligen israelischen Militärberater Giora Eiland als „Generalplan“ bezeichnet wurde, zielte darauf ab, im Norden des Gazastreifens eine Pufferzone zu schaffen, indem die Bevölkerung massivem militärischem und wirtschaftlichem Druck ausgesetzt wurde. Wie die aktuellen Bilder aus der Region zeigen, leistet die vertriebene Bevölkerung jedoch weiterhin Widerstand und kehrt zurück, was die Umsiedlungsziele Israels untergräbt.

Die militärische Struktur der Hamas bleibt bestehen

Eines der Hauptziele von Netanjahu war es, den militärischen Flügel der Hamas, die Al-Qassam-Brigaden, zu zerschlagen. In den frühen Morgenstunden der ersten Phase des Waffenstillstands zeigten Bilder jedoch, wie Hamas-Kämpfer Militärparaden im Süden des Gazastreifens organisierten, was die Widerstandsfähigkeit der militärischen Struktur der Hamas bereits vor dem offiziellen Beginn des Waffenstillstands signalisierte. Trotz der Behauptungen Israels, Tausende von Hamas-Kämpfern getötet und bedeutende Teile des Tunnelnetzes im Gazastreifen zerstört zu haben, deutet das schnelle und organisierte Auftauchen der Al-Qassam-Truppen vor Ort darauf hin, dass diese israelischen Behauptungen eher darauf abzielten, die israelische Öffentlichkeit über den Verlauf des Krieges zu beruhigen, als die tatsächliche Situation vor Ort widerzuspiegeln.

Scheitern der Pläne für die Nachkriegszeit

Im Dezember 2023 lehnte Netanjahu die Vorschläge der Palästinenser ab, die Hamas in die Nachkriegsregierung des Gazastreifens einzubeziehen, und bestand darauf: „In der Nachkriegszeit wird es keine Hamas geben; wir werden sie beseitigen.“ Während des gesamten Krieges versuchte Israel, den Gazastreifen auf verschiedene einseitige Weise zu verwalten, darunter durch direkte Militärverwaltung und die Schaffung einer neuen technokratischen Behörde mit lokalen Führungskräften, aber alle Bemühungen scheiterten. Auch die Versuche des israelischen Militärs, humanitäre Hilfe in Gaza zu verteilen, erwiesen sich als ineffektiv, da die Armee Schwierigkeiten hatte, diese Einsätze zu bewältigen.

Während sich der Konflikt seiner vermeintlichen Endphase nähert, hat sich die Regierungsstruktur in Gaza nicht verändert. Die Führung der Hamas, insbesondere die Al-Qassam-Brigaden, agiert weiterhin effektiv, und das Waffenstillstandsabkommen hat die Wiederaufnahme der lokalen Sicherheitskräfte ermöglicht. Selbst nach den gezielten Tötungen von 723 Mitgliedern der Polizei und des Sicherheitsapparats des Gazastreifens durch Israel hat sich die Widerstandsfähigkeit der Sicherheitskräfte des Gazastreifens weiterhin gezeigt.

Das Scheitern der israelischen Nachkriegsvision wurde durch den Kommentar eines politischen Analysten in den israelischen i24 News hervorgehoben, der die Ergebnisse der langwierigen Militäroperation in Frage stellte: „Was haben wir in einem Jahr und fünf Monaten erreicht? Wir haben viele Häuser zerstört, viele unserer besten Soldaten verloren, und am Ende ist das Ergebnis dasselbe: Die Hamas herrscht, die Hilfe kommt an und die Qassam-Brigaden kehren zurück.“

(Al-Jazeera Arabic website – übersetzt und aufbereitet von Palestine Chronicle)

Übersetzt mit Deepl.com

