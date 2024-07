Wir können die Lobby besiegen – Von Ilan Pappé

https://www.palestinechronicle.com/we-can-defeat-the-lobby-ilan-pappe/



Wir können die Lobby besiegen – ILAN PAPPE

Von Ilan Papp é

9. Juli 2024

Gaza-Solidaritätscamp an der Columbia University. (Bild: عباد ديرانية – Eigenes Werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=147749568)

Der Anblick der Kinder, die unter den Trümmern begraben und von älteren Kindern geborgen wurden, ist für mich und sicher für jeden, der jemals von der Lobby zum Schweigen gebracht wurde, Grund genug, nicht nachzugeben, sondern alle Hürden zu überwinden, die sie uns in den Weg legen, um der Macht die Wahrheit zu sagen.

Neun Monate nach dem völkermörderischen Angriff Israels auf den Gazastreifen scheint der parallele Angriff auf die Meinungsfreiheit in Palästina mit einer Intensität fortzufahren, die es der breiten Öffentlichkeit schwer macht, die Realität in Palästina jenseits der manipulierten und verzerrten Berichterstattung der Mainstream-Medien zu erkennen.

Es ist klar, dass wir es mit einer koordinierten Kampagne zu tun haben, die von der pro-israelischen Lobby geführt wird und darauf abzielt, die historische Leugnung der Nakba fortzusetzen.

Die Kampagne begann mit einer Warnung an viele Journalisten und Akademiker im Westen, nicht den historischen, geschweige denn den moralischen Kontext des Hamas-Angriffs auf Israel am 7. Oktober zu erwähnen. Eine Warnung richtete sich sogar an den Generalsekretär der Vereinten Nationen, weil er den historischen Kontext lediglich erwähnt hatte.

Die Analyse der unbemerkten Unterdrückungsmaßnahmen seit dem 7. Oktober ist sehr wichtig, denn sie ermöglicht es uns, eine wichtige Frage zu stellen: Ist die pro-israelische Lobby immer noch mächtig genug, um die freie Meinungsäußerung über Palästina zum Schweigen zu bringen, oder haben die Ereignisse vom 7. Oktober ihre Schwächen offenbart?

Diese Frage hat mich dazu veranlasst, eine 500-seitige Geschichte der Lobby zu schreiben, da ich glaube, dass die Antwort am besten durch einen historischen Kontext gegeben werden kann, der es uns ermöglicht, die Art der heutigen Lobbyarbeit zu verstehen und ihre zukünftigen Auswirkungen vorherzusagen.

Unmittelbar nach dem 7. Oktober war es nicht nur verboten, den Kontext zu erwähnen, sondern es wurde auch jegliche Kritik an den israelischen Aktionen in Gaza zum Schweigen gebracht.

Überall im globalen Norden schlossen Universitäten Studenten aus, nur weil sie Mitglieder von Organisationen wie Students for Justice in Palestine waren. Sie luden sogar Akademiker oder Autoren aus, die es wagten, Israel zu kritisieren. Ähnliche Maßnahmen wurden gegen Journalisten und Personen des öffentlichen Dienstes ergriffen, sogar gegen diejenigen, die ihre Kritik mit einer Verurteilung des Hamas-Anschlags vom 7. Oktober 2023 verbanden.

In der ersten Welle der Unterdrückung sagten einige Veranstaltungsorte in den Vereinigten Staaten bereits geplante Filmfestivals oder jährliche Konferenzen zum Thema Menschenrechte ab.

Man fühlte sich in die 1960er Jahre zurückversetzt, als das Wort „Palästina“ in den USA mit Terrorismus gleichgesetzt wurde. Diese Gleichsetzung gilt, zumindest in den USA, in der breiten Öffentlichkeit nicht mehr, und zwar schmerzlich erst, als das vollständige Bild der Schrecken von Gaza die amerikanischen Fernsehbildschirme erreichte. Zensur und Unterdrückung sind jedoch nach wie vor vorhanden.

Der Angriff auf die Meinungsfreiheit in Bezug auf Palästina hat auch im Cyberspace stattgefunden. Meta, das die meisten Social-Media-Plattformen betreibt, war und ist immer noch aktiv dabei, Stimmen zur Unterstützung der Palästinenser auf Instagram und Facebook zum Schweigen zu bringen.

Die Nichtregierungsorganisation Human Rights Watch verzeichnete bis Ende 2023 mehr als 1.000 Takedowns von palästinenserbezogenen Inhalten auf diesen beiden Plattformen. Nach Angaben der Organisation konnte nur einer der entfernten Inhalte als unangemessen eingestuft werden.

Noch beunruhigender ist die Behauptung der Organisation, dass die Unterdrückung der freien Meinungsäußerung durch Meta systematisch und weltweit erfolgt.

Die Unterdrückung wurde auch auf gesetzgeberischer Ebene verschärft. Der amerikanische Kongress berät derzeit über einen Gesetzentwurf mit dem Namen „Antisemitism Awareness Act“. Es gibt bereits Gesetzesentwürfe gegen Antisemitismus, so dass das Ziel der neuen Gesetzgebung lediglich darin besteht, den Antisemitismus zu einer Waffe zu machen und jegliche Kritik an Israel aus den durch den ersten Verfassungszusatz geschützten Kategorien zu entfernen.

Unglaublicherweise kann nach dem neuen Gesetzentwurf Antisemitismus auch definiert werden, indem jemandem vorgeworfen wird, mit zweierlei Maß zu messen, wenn es um Israel geht, oder „dem jüdischen Volk sein Recht auf Selbstbestimmung abzusprechen“.

Diese Gesetzgebung führte in vielen Teilen der Welt zu einem brutalen Vorgehen der Polizei gegen pro-palästinensische Proteste und Zeltlager. Begleitet wurde dies von einer intensiven Überprüfung der Botschaften von Angestellten im privaten und öffentlichen Sektor, die es wagten, sich mit den palästinensischen Opfern des Völkermords in Gaza zu solidarisieren, egal auf welcher Plattform.

Ich kann mich nicht erinnern, dass ich allein in Großbritannien um Hilfe bei so vielen verschiedenen Fällen von Anwälten gebeten wurde, die versuchten, Mandanten zu verteidigen, die wegen ihrer Online-Botschaften verfolgt wurden. Die meisten dieser Nachrichten enthielten bekannte Fakten und legitime Gefühle wie Wut, Trauer und Hoffnung.

Wie die Leser vielleicht wissen, wurde meine eigene Meinungsfreiheit zu Palästina auf mehr als eine Weise beschnitten.

Hier nur einige Beispiele: Der französische Verlag Fayard, der 2023 von einem zionistischen Milliardär aufgekauft wurde, stoppte den Druck und die Verbreitung meines Buches The Ethnic Cleansing of Palestine.

Ein weiteres Beispiel ist, dass ich auf dem Flughafen von Detroit einige Stunden lang festgehalten und verhört wurde. Außerdem wurden die meisten meiner Vorträge in Deutschland und der Tschechischen Republik, um nur einige Länder zu nennen, abgesagt. Glücklicherweise waren die Aktivisten und Organisatoren so gut, dass sie im letzten Moment neue Veranstaltungsorte fanden.

Erst kürzlich erfuhr ich, dass Amazon UK (im Gegensatz zu Amazon US) alles in seiner Macht Stehende tut, um mein Buch Lobbying for Zionism on Both Sides of the Atlantic nicht zu verkaufen, wahrscheinlich weil der britische E-Commerce-Riese tatsächlich unter dem Einfluss der Lobby steht, die im Buch beschrieben wird. Bislang wurde keines meiner Bücher auf Amazon so behandelt, aber jetzt ist es soweit.

Eine ähnliche Erfahrung wie ich in den USA machte Ghassan Abu Sitta, der Rektor der Universität Glasgow, als er nach Deutschland und in die Niederlande reiste. Es scheint, dass niemand gegen eine solche Behandlung gefeit ist, unabhängig von seiner akademischen Position oder seinem beruflichen Ansehen. All dies geschieht im Dienste einer Lobby, die versucht, uns daran zu hindern, im Westen frei über Palästina zu sprechen.

Neun Monate nach dem 7. Oktober haben sich die Bemühungen, die Unterstützung für die Palästinenser im Allgemeinen und die im Gazastreifen im Besonderen zum Schweigen zu bringen, verstärkt.

Diese Bemühungen sind nicht durch moralische Imperative motiviert und werden nicht als moralische Argumente vorgebracht. Sie werden durch den Einsatz schierer Gewalt und mafiöser Einschüchterung ausgeübt, um alle Botschafter zum Schweigen zu bringen, deren Botschaft der Lobby nicht gefällt.

Dies sollte jedoch nicht nur als Herausforderung oder Rückschlag betrachtet werden. Die Grausamkeit, mit der die Lobby jeden Versuch, sich mit den Palästinensern zu solidarisieren, angreift, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es ihr nicht gelingt, die von Tag zu Tag exponentiell wachsende Unterstützung zu bewältigen.

Die vielen palästinensischen Fahnen bei allen Feiern der Volksfront nach ihrem erstaunlichen Erfolg bei den französischen Wahlen, die zunehmende Isolierung der israelischen Akademiker, die Urteile des IGH und des IStGH sind nur einige von vielen Indizien, die zeigen, dass es unmöglich ist, Palästina zu leugnen oder die Palästinenser und ihre Solidaritätsbewegung zum Schweigen zu bringen.

Die Lobby hat nicht genügend Ressourcen und Kapazitäten, um mit der weit verbreiteten Solidarität fertig zu werden. Es ist in der Tat der Erfolg der Mobilisierung so vieler Menschen für Palästina, der die Lobby dazu zwingt, ihre zerstörerischsten Waffen und Taktiken einzusetzen.

Während ich diesen Artikel schreibe, lese ich die Nachricht vom vierten israelischen Angriff auf eine UNRWA-Schule in Nuseirat, bei dem sechzehn Menschen ums Leben kamen.

Die Schule beherbergte Flüchtlinge aus anderen Teilen des Streifens, denen gesagt wurde, dies sei ein sicherer Ort.

Der Anblick der Kinder, die unter den Trümmern begraben und von älteren Kindern geborgen wurden, ist für mich und sicher auch für alle anderen, die jemals von der Lobby zum Schweigen gebracht wurden, Grund genug, nicht klein beizugeben, sondern alle Hürden zu überwinden, die sie uns in den Weg legen, um die Wahrheit an die Macht zu bringen.

Denn wenn es um die Wahrheit geht, haben die Palästinenser nichts zu verlieren.

– Ilan Pappé ist Professor an der Universität von Exeter. Zuvor war er Dozent für Politikwissenschaft an der Universität von Haifa. Er ist Autor von The Ethnic Cleansing of Palestine, The Modern Middle East, A History of Modern Palestine: Ein Land, zwei Völker, und Zehn Mythen über Israel. Zusammen mit Ramzy Baroud ist er Mitherausgeber vonOur Vision for Liberation“. Pappé wird als einer der „Neuen Historiker“ Israels bezeichnet, die seit der Veröffentlichung einschlägiger britischer und israelischer Regierungsdokumente in den frühen 1980er Jahren die Geschichte der Gründung Israels im Jahr 1948 neu schreiben. Er hat diesen Artikel für die Palästina-Chronik geschrieben.

