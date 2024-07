https://www.middleeastmonitor.com/20240710-macron-protests-israels-unacceptable-interference-in-french-elections/

Macron protestiert gegen Israels „inakzeptable“ Einmischung in die französischen Wahlen

10. Juli 2024

Der französische Präsident Emmanuel Macron hält eine Rede während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz und dem polnischen Premierminister Donald Tusk nach ihrem Treffen im Kanzleramt in Berlin, Deutschland am 15. März 2024 [Halil Sağırkaya – Anadolu Agency].

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat Berichten zufolge den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu angerufen und gegen die „inakzeptable Einmischung“ israelischer Beamter in die französischen Wahlen protestiert, berichteten israelische Medien gestern.

In den Wochen vor dem EU-Parlament und den französischen Parlamentswahlen hatte Israels Diaspora-Minister Amichai Chikli von der Likud-Partei Macrons Konkurrentin, die rechtsextreme Führerin der Nationalen Sammlungsbewegung Marine Le Pen, offen unterstützt.

Chikli, der auch für die Bekämpfung des Antisemitismus zuständig ist, hat Kontakte zu rechtsextremen Parteien in Europa geknüpft, von denen viele, wie Le Pens Partei, eine antisemitische Vergangenheit haben oder in letzter Zeit antisemitische Ansichten geäußert haben.

Macron sagte Netanjahu in dem Telefonat, dass die Einmischung israelischer Regierungsvertreter in die französischen Parlamentswahlen „inakzeptabel“ sei.

Netanjahu seinerseits teilte Macron mit, er habe seine Minister angewiesen, sich nicht öffentlich zu den französischen Parlamentswahlen zu äußern.

Am Montag rief der ehemalige israelische Minister Avigdor Lieberman nach dem Wahlsieg einer Linkskoalition die Juden in Frankreich auf, nach Israel zu fliehen.

„Ich appelliere an alle Juden in Frankreich: Kommt und lebt in Israel!“ sagte Lieberman auf X.

Er sagte, Jean-Luc Melenchon, ein prominenter Führer des französischen Linksbündnisses Neue Volksfront, sei „mit einer Reihe von Äußerungen gegen Juden und den Staat Israel bekannt geworden“.

Melenchon hat sich nach dem Wahlsieg seines Bündnisses am Sonntag dazu verpflichtet , Palästina als Staat anzuerkennen.

Nach israelischen Angaben leben rund 440.000 Juden in Frankreich.

