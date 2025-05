https://www.aljazeera.com/news/2025/5/28/we-cant-say-we-didnt-know-israeli-academics-demand-end-to-war-on-gaza



„Wir können nicht sagen, dass wir nichts wussten“: Israelische Wissenschaftler fordern Ende des Krieges gegen Gaza

Im Gegensatz zu anderen inländischen Protestbriefen gegen Israels Krieg gegen Gaza konzentriert sich der Brief der Wissenschaftler auf das Leiden der Palästinenser.

Regierungsgegner demonstrieren am Ben-Gurion-Flughafen gegen die Abreise des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu in die USA, wo er sich inmitten des anhaltenden Konflikts zwischen Israel und der Hamas mit US-Präsident Joe Biden treffen und vor dem Kongress sprechen wird, in Lod, Israel, 21. Juli 2024 [Ricardo Moraes/Reuters]

Von Al Jazeera-Mitarbeitern

Veröffentlicht am 28. Mai 2025

Mehr als 1.200 israelische Wissenschaftler haben einen offenen Brief veröffentlicht, in dem sie die Leiter israelischer akademischer Einrichtungen auffordern, „ihre Stimme zu erheben“ und Maßnahmen zu ergreifen, um den Krieg gegen Gaza zu beenden.

In dem am Dienstag veröffentlichten Brief behaupten die Wissenschaftler, die sich als „Black Flag Action Group“ bezeichnen, dass seit der Verletzung des Waffenstillstands durch Israel im März fast 3.000 Menschen in Gaza getötet worden seien. Die überwiegende Mehrheit davon seien Zivilisten, so die Verfasser. Neben der steigenden Zahl der durch israelische Angriffe getöteten Menschen weisen die Autoren auf Warnungen vor einer akuten Hungersnot hin, die Gaza „als Folge einer absichtlichen und offen erklärten Politik der israelischen Regierung“ drohe.

Der Brief der Wissenschaftler ist der jüngste in einer wachsenden Zahl offener Briefe, die aus Israel heraus gegen den Krieg protestieren. Während jedoch viele andere Briefe die politischen Gründe für die jüngste Offensive Israels beanstanden oder behaupten, dass sie die verbleibenden Gefangenen Israels in Gaza in Gefahr bringt, ist der Brief der Wissenschaftler insofern einzigartig, als er das Leiden der Palästinenser in den Mittelpunkt seiner Einwände gegen den Krieg stellt.

