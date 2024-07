https://strategic-culture.su/news/2024/07/11/we-are-nato-and-were-comin-to-get-ya/



Wir sind die NATO. Und wir kommen, um dich zu holen

Von Pepe Escobar

11. Juli 2024

© Foto: Public domain

Der scheidende epilepsiekranke norwegische Holzklotz, der sich als NATO-Generalsekretär ausgibt, hat eine ganz schöne Performance hingelegt, schreibt Pepe Escobar.

Wir sind die Welt. Wir sind die Menschen. Wir sind die NATO. Und wir kommen, um dich zu holen – wo immer du bist, ob du es willst oder nicht.

Nennen wir es die neueste Pop-Iteration der „auf Regeln basierenden internationalen Ordnung“, die auf dem 75. Geburtstag der NATO in Washington gebührend gefeiert wurde.

Nun, die globale Mehrheit wurde bereits gewarnt – aber Gehirne im Techno-Feudalismus neigen dazu, zu Brei zu werden.

Eine sanfte Erinnerung ist also angebracht. Dies stand bereits im ersten Absatz der Gemeinsamen Erklärung zur EU-NATO-Zusammenarbeit, die am 9. Januar 2023 veröffentlicht wurde:

„Wir werden das gesamte uns zur Verfügung stehende politische, wirtschaftliche und militärische Instrumentarium weiter mobilisieren (Kursivschrift von mir), um unsere gemeinsamen Ziele zum Wohle unserer eine Milliarde Bürger zu verfolgen.“

Korrektur: kaum eine Million, die zu den 0,1 % der Plutokratie gehören. Sicherlich nicht eine Milliarde.

Weiter geht es mit der Erklärung des NATO-Gipfels 2024, die offensichtlich von den Amerikanern in hervorragender Weise redigiert wurde, wobei die anderen 31 verschiedenen Vasallenmitglieder ordnungsgemäß zugestimmt haben.

Hier ist also die wichtigste „strategische“ Dreiergruppe der NATO für 2024:

Zusätzliche Dutzende von Milliarden Dollar an „Hilfe“ für die aufstrebende Rumpf-Ukraine; die überwältigende Mehrheit dieser Gelder wird in den industriell-militärischen Geldwäschekomplex fließen. Zwangsweise Auferlegung von zusätzlichen Militärausgaben für alle Mitglieder. Massive Aufbauschung der „chinesischen Bedrohung“.

Was den Titelsong der NATO-75-Show angeht, so gibt es eigentlich zwei. Abgesehen von „China Threat“ (Abspann) ist der andere (Vorspann) „Free Ukraine“. Der Text lautet in etwa so: Es sieht so aus, als ob wir in der Ukraine Krieg gegen Russland führen, aber lassen Sie sich nicht täuschen: Die NATO beteiligt sich nicht an diesem Krieg.

Nun, sie richten sogar ein NATO-Büro in Kiew ein, aber das dient nur dazu, die Produktion für eine Netflix-Kriegsserie zu koordinieren.

Diese bösartigen Autoritären

Der scheidende epileptische norwegische Holzklotz, der sich als NATO-Generalsekretär ausgibt, hat – vor der Ankunft seines holländischen Gouda-Ersatzes – eine ziemliche Performance hingelegt. Zu den Höhepunkten gehört seine scharfe Anprangerung der „wachsenden Allianz zwischen Russland und seinen autoritären Freunden in Asien“, d. h. den „autoritären Führern im Iran, in Nordkorea und in China“. Diese bösartigen Gebilde „wollen alle, dass die NATO scheitert“. Es gibt also viel zu tun „mit unseren Freunden im indo-pazifischen Raum“.

„Indo-Pazifik“ ist eine krude Erfindung der „regelbasierten internationalen Ordnung“. Niemand in ganz Asien, egal wo, hat ihn je benutzt; alle sprechen von Asien-Pazifik.

In der gemeinsamen Erklärung wird China direkt beschuldigt, die russische „Aggression“ in der Ukraine anzuheizen: Peking wird als „entscheidender Ermöglicher“ der „Kriegsanstrengungen“ des Kremls bezeichnet. Die Drehbuchautoren der NATO drohen China sogar direkt: China „kann den größten Krieg in Europa in der jüngeren Geschichte nicht ermöglichen, ohne dass sich dies negativ auf seine Interessen und seinen Ruf auswirkt“.

Um einer solchen Bösartigkeit entgegenzuwirken, wird die NATO ihre „Partnerschaften“ mit „indopazifischen“ Staaten ausbauen.

Schon vor der Gipfelerklärung verlor die Global Times angesichts dieser Unsinnigkeiten die Fassung: „Unter dem Hype der USA und der NATO scheint es, dass China zum ‚Schlüssel‘ für das Überleben Europas geworden ist und das Schicksal des Russland-Ukraine-Konflikts wie eine ‚entscheidende Macht‘ kontrolliert.“

Das geschmacklose rhetorische Fest in Washington reicht Peking definitiv nicht: Der Hegemon will nur „tiefer in Asien eindringen und versuchen, eine ‚asiatisch-pazifische NATO‘ zu schaffen, um die ‚indopazifische Strategie‘ der USA zu verwirklichen.“

Südostasien stimmt über diplomatische Kanäle im Wesentlichen zu: Mit Ausnahme der gekauften und bezahlten fehlgeleiteten Filipinos will niemand ernsthafte Turbulenzen im asiatisch-pazifischen Raum, wie sie die NATO in Europa ausgelöst hat.

Zhou Bo, Senior Fellow am Center for International Security and Strategy der Tsinghua-Universität und pensionierter PLA-Offizier, wies den indo-pazifischen Blödsinn schon vor dem Gipfel zurück: Wir hatten Ende letzten Jahres auf dem Astana-Forum in Kasachstan einen ausgezeichneten Austausch darüber.

Was auch immer geschieht, Exzeptionalistan wird weiter auf Hochtouren laufen. Die NATO und Japan haben vereinbart, rund um die Uhr eine Leitung für „streng vertrauliche Sicherheitsinformationen“ einzurichten. Rechnen Sie also damit, dass der sanftmütige japanische Premierminister Fumio Kishida Japans „zentrale Rolle“ beim Aufbau einer asiatischen NATO stärken wird.

Jeder, der von Urumqi bis Bangalore ein bisschen Grips hat, weiß, dass die Devise in ganz Asien für die Exzeptionalisten lautet: „Heute Ukraine, morgen Taiwan“. Die absolute Mehrheit der ASEAN-Staaten und hoffentlich auch Indiens wird darauf nicht hereinfallen.

Klar ist, dass der NATO-75-Zirkus absolut ahnungslos und unempfänglich für das ist, was auf dem jüngsten SOZ-Gipfel in Astana geschah. Vor allem, wenn es um die SOZ geht, die nun als zentraler Knotenpunkt bei der Schaffung eines neuen, Eurasien umfassenden kollektiven Sicherheitsarrangements fungiert.

Was die Ukraine betrifft, so hat Medwedew Unplugged wieder einmal in unnachahmlicher Weise die russische Position dargelegt:

In der Erklärung des Washingtoner Gipfels vom 10. Juli ist die Rede vom „unumkehrbaren Weg der Ukraine“ zur NATO. Für Russland sind 2 Möglichkeiten akzeptabel, wie dieser Weg endet: Entweder verschwindet die Ukraine oder die NATO. Oder noch besser, beides.“

Parallel dazu führt China nur wenige Tage, nachdem Minsk offiziell Mitglied der SOZ geworden ist, Militärübungen in Weißrussland durch. Übersetzung: Vergessen Sie die „Ausweitung“ der NATO nach Asien, wenn Peking bereits deutlich macht, dass es in dem angeblichen „Hinterhof“ der NATO sehr präsent ist.

Eine Kriegserklärung an Eurasien

Michael Hudson hat wieder einmal jeden, der bei Verstand ist, daran erinnert, dass die laufende NATO-Kriegsshow nichts mit friedlichem Internationalismus zu tun hat. Es geht vielmehr um „ein unipolares US-Militärbündnis, das zu militärischen Aggressionen und Wirtschaftssanktionen führt, um Russland und China zu isolieren. Oder besser gesagt, um europäische und andere Verbündete von ihrem früheren Handel und ihren Investitionen mit Russland und China zu isolieren und diese Verbündeten noch abhängiger von den Vereinigten Staaten zu machen.“

Die NATO-Erklärung von 2024 ist in Wirklichkeit eine erneute Kriegserklärung, auch eine hybride, gegen Eurasien – und auch gegen Afro-Eurasien (ja, es gibt Versprechungen von „Partnerschaften“, die überall von Afrika bis zum Nahen Osten voranschreiten).

Bei dem Integrationsprozess in Eurasien geht es um geoökonomische Integration – einschließlich, und das ist von entscheidender Bedeutung, Transportkorridore, die unter anderem Nordeuropa mit Westasien verbinden.

Für den Hegemon ist dies der ultimative Albtraum: die Eurasien-Integration, die Westeuropa von den USA wegtreibt und den immerwährenden feuchten Traum, die Kolonisierung Russlands, verhindert.

Also würde nur Plan A gelten, und zwar mit absoluter Rücksichtslosigkeit: Washington bombardiert – buchstäblich – die russisch-deutsche Integration (Nord Stream 1 und 2 und mehr) und verwandelt das Vasallenland der verängstigten, verwirrten Europäer in einen potenziell sehr gefährlichen Ort, direkt neben einem tobenden heißen Krieg.

Daher sollten wir uns noch einmal den ersten Absatz des gemeinsamen Kommuniqués von EU und NATO vom Januar 2023 zu Gemüte führen. Das ist es, womit wir heute konfrontiert sind, was sich im Titel meines jüngsten Buches Eurasia vs. NATOstan widerspiegelt: Die NATO ist – theoretisch – in militärischer, politischer und wirtschaftlicher Hinsicht voll mobilisiert, um gegen alle Kräfte der globalen Mehrheit zu kämpfen, die die imperiale Hegemonie destabilisieren könnten.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …