Verwirrung, Lügen und Fake News. Willkommen auf dem NATO-Gipfel

Von Martin Jay

12. Juli 2024

Die 32 Mitglieder des Militärbündnisses erklärten, sie würden die Kriegsanstrengungen der Ukraine „uneingeschränkt“ unterstützen. Aber selbst das ist nicht wahr.

Hat der jüngste NATO-Gipfel Sie benommen und verwirrt zurückgelassen? Kein Grund zur Sorge. Das war so beabsichtigt. Die große Idee der Staats- und Regierungschefs und von Biden ist es, viel Gerede über höhere Verteidigungsausgaben und einen drohenden Krieg mit Russland in die Luft zu werfen und sich dann zurückzulehnen und die Ergebnisse abzuwarten, falls etwas davon bei den Regierungen der Mitgliedstaaten, der Presse und der breiten Öffentlichkeit hängen bleibt.

Die NATO unterzeichnete ein relativ kleines Paket von Militärausgaben für das nächste Jahr, aber das Treffen selbst schien von Lügen, Doppelzüngigkeit und Doppelzüngigkeit überschattet zu sein. Wo war die Wahrheit? Oder liegt es daran, dass die NATO-Mitglieder selbst so verwirrt sind und keine Ahnung haben, wohin der Krieg in der Ukraine führt? Die Nachrichten schienen in drei Hauptkategorien von Fake News zu fallen. 1. Offene Lügen 2. Halbwahrheiten, die auf einer Ideologie beruhen 3. Fake News, die ein bestimmtes Ziel und eine längerfristige Strategie verfolgen.

Die NATO-Mitglieder haben der Ukraine ihre Unterstützung für einen „unumkehrbaren Weg“ zu einer künftigen Mitgliedschaft sowie mehr Hilfe zugesagt“, heißt es in einer Schlagzeile. Dies war ein gutes Beispiel für eine Fake News, denn alle NATO-Chefs wissen, dass die Ukraine auf keinen Fall der NATO beitreten kann, da dies eine zu große Provokation für Putin wäre und eine Verschärfung des Krieges bedeuten könnte. Sogar die NATO selbst hat etwa eine Woche zuvor eine Erklärung veröffentlicht, in der es hieß, die Ukraine könne der NATO nicht beitreten, da sie „zu korrupt“ sei. Lesen die Spindoktoren der NATO nicht einmal ihre eigene Propaganda?

Zwar wurde auf einem Gipfel in Washington DC kein formeller Zeitplan für den Beitritt der Ukraine zum Militärbündnis vereinbart, doch behaupteten die 32 Mitglieder des Militärbündnisses, sie würden die Kriegsanstrengungen der Ukraine „uneingeschränkt“ unterstützen. Doch selbst dies ist nicht wahr. Die Ausgaben der meisten westlichen Länder sind rückläufig. Vielleicht war die „unerschütterliche Unterstützung“ eher ideologischer Natur, aber wenn man sich die Umfragen ansieht, muss man das wirklich in Frage stellen. Gemeint ist natürlich, dass sich die Eliten nicht bewegt haben, aber auch diese Interpretation ist nicht ganz frei.

Wenn man sich die Ausgaben und das Militärpaket ansieht, würden die meisten zustimmen, dass es immer noch eine starke Unterstützung gibt. Aber hier fangen die Lügen an, vor allem bei den Flugzeugen, von denen man erwartet, dass sie das Spiel verändern. Zuerst war es die Infanterie, dann waren es die Panzer, dann die Langstreckenraketen. Und nachdem all dies gescheitert ist, ist die neue Modeerscheinung ein Luftkampf in der Luft. Wohin werden wir gehen, wenn dieser Kampf verloren ist? Der Weltraum, die letzte Grenze?

Die NATO kündigte eine weitere Integration mit dem ukrainischen Militär an, und ihre Mitglieder haben für das nächste Jahr 40 Mrd. € (43,3 Mrd. $) an Hilfe zugesagt, darunter F-16-Kampfjets und Luftabwehrunterstützung. Doch die Bemerkung von Anthony Blinken hat uns alle verblüfft. Auf einer Pressekonferenz sagte er, dass diese Kampfflugzeuge früher als erwartet in der Luft sein werden.

„Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass in diesem Moment die Verlegung von F-16-Kampfjets aus Dänemark und den Niederlanden im Gange ist“, so Blinken.

„Und diese Jets … werden diesen Sommer in der Ukraine fliegen, um sicherzustellen, dass die Ukraine sich weiterhin effektiv gegen die russische Aggression verteidigen kann.“

In diesem Sommer? Wie ist das möglich, wenn man bedenkt, dass ukrainische Piloten mindestens eine Ausbildung für diese ältere Generation von Kampfjets benötigen? Entweder handelt es sich hier um eine unverhohlene Lüge, um die Geschichte aufzubessern, da die NATO im Krieg in der Ukraine meist als Verlierer dasteht, oder es werden US-Piloten die Flugzeuge fliegen. Und in Anbetracht der Tatsache, dass britische Storm Shadow-Raketen auf Russland abgefeuert werden, die von britischen Soldaten bemannt sind, könnte man sich einen solchen Akt unerfreulicher Dummheit von Blinken vorstellen. Es kursieren Gerüchte über Anzeigen in Flugzeitschriften, in denen pensionierte Piloten gesucht werden, um „im Ausland zu arbeiten“. Ist das der große Plan?

Am verwirrendsten sind jedoch die Mitgliedstaaten selbst, denn trotz des Trubels herrscht innerhalb der NATO keine Einigkeit darüber, wie man am besten vorgehen sollte. Nachdem sich der britische Premierminister Keir Starmer für den Krieg in der Ukraine und die Unterstützung der NATO stark gemacht hat, waren einige Schreiberlinge über die Ernsthaftigkeit dieses Schrittes verwirrt. In den Monaten vor den Wahlen in Großbritannien soll Starmer gesagt haben, dass er die von Rishi Sunak vereinbarte Erhöhung der Verteidigungsausgaben um 2,5 % nicht unterstützen werde. Jetzt sagt er, er werde es tun. Oder doch nicht? Zeitgleich mit der NATO-Presseberichterstattung erschien im Vereinigten Königreich ein Bericht mit dem Titel „Labour will not boost military spend without economic growth, says minister“, der ihn vielleicht verärgert.

Die Labour-Regierung werde die Militärausgaben nicht erhöhen, wenn sie nicht auch in der Lage sei, die Wirtschaft zu steigern, sagte Starmers Streitkräfteminister.

Luke Pollard sagte am10. Juli, die Regierung wolle „das vom ehemaligen Premierminister Rishi Sunak versprochene Ziel erreichen, könne dies aber nicht ohne Wirtschaftswachstum tun“.

Seine Kommentare untergraben die des Premierministers und kommen zu einem Zeitpunkt, an dem der Premierminister einen zweitägigen Besuch in Washington DC zum 75-jährigen Jubiläum des Nato-Gipfels antrat, was Starmer etwas dumm und ohne Bezug zur Politik seiner eigenen Regierung aussehen lässt.

Pollard sagte in der Sendung „Today“ von BBC Radio 4: „Wenn wir die öffentlichen Ausgaben für Verteidigung, Schulen, Krankenhäuser oder Gefängnisse erhöhen wollen, müssen wir unsere Wirtschaft wachsen lassen. Wenn wir unsere Wirtschaft nicht ankurbeln, haben wir nicht das Geld, um diese öffentlichen Dienste und die Ziele, die wir haben, zu unterstützen – und dazu gehört die Verteidigung.

Ups.

Martin Jay ist ein preisgekrönter britischer Journalist mit Sitz in Marokko, wo er als Korrespondent für The Daily Mail (UK) arbeitet und zuvor für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling berichtet hat. Von 2012 bis 2019 lebte er in Beirut, wo er für eine Reihe internationaler Medientitel wie BBC, Al Jazeera, RT und DW arbeitete und als freier Mitarbeiter für die britische Daily Mail, die Sunday Times und TRT World berichtete. Im Laufe seiner Karriere hat er in fast 50 Ländern Afrikas, des Nahen Ostens und Europas für eine Vielzahl großer Medientitel gearbeitet. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und gearbeitet.

