Der verlorene Stellvertreterkrieg der NATO in der Ukraine –

Von Ron Unz



25. September 2023.

Seit Ende Februar 2022 beherrscht der Krieg zwischen Russland und der Ukraine die weltweiten Schlagzeilen, aber über den vielleicht wichtigsten Vorfall in diesem Konflikt wurde in den westlichen Mainstream-Medien nur am Rande berichtet.

Morgen vor einem Jahr zerstörte eine Reihe massiver Unterwasserexplosionen den größten Teil der 30 Milliarden Dollar teuren russisch-deutschen Nord Stream-Pipelines, der wahrscheinlich wichtigsten zivilen Energieinfrastruktur Europas. Alle Beobachter waren sich bald einig, dass die Explosionen vorsätzlich herbeigeführt wurden und wahrscheinlich den größten Fall von Industrieterrorismus in der Weltgeschichte und einen offensichtlichen Kriegsakt gegen Deutschland, das führende europäische NATO-Mitglied, darstellten. Und dann erklärten fast alle westlichen Medien im Gleichschritt, dass die Russen ihre eigenen Pipelines zerstört hätten, eine Aktion, die den gefährlichen Wahnsinn von Präsident Wladimir Putin, unserem teuflischen Moskauer Widersacher, noch deutlicher macht. Nur eine Handvoll Stimmen am Rande der Dissidenten behauptete etwas anderes.

Doch fünf Monate später wurde das Thema plötzlich wieder aufgegriffen. Seymour Hersh hatte sich im Laufe seines halben Jahrhunderts als Amerikas renommiertester Enthüllungsjournalist etabliert, und nun veröffentlichte er eine seiner größten Enthüllungen, einen akribisch detaillierten Bericht darüber, wie ein Team amerikanischer Militärtaucher auf Anweisung der Biden-Regierung die Pipelines zerstört hatte.

Seymour Hersh: Standing Tall in a Sea of Lies

Ron Unz – The Unz Review – 13. Februar 2023 – 2.000 Wörter

Trotz des überragenden Rufs von Seymour Hersh vermieden praktisch alle Mainstream-Journalisten gewissenhaft, diese Enthüllungen zu erwähnen. Doch viele Millionen Menschen auf der ganzen Welt lasen seinen Artikel oder sahen seine Interviews, und der UN-Sicherheitsrat hielt bald Anhörungen zu diesem Thema ab, bei denen Prof. Jeffrey Sachs und der ehemalige CIA-Analyst Ray McGovern Hershs Schlussfolgerungen nachdrücklich unterstützten.

Angesichts dieser Entwicklungen wirkte die frühere Behauptung, Putin habe seine eigenen Pipelines zerstört, etwas fadenscheinig, so dass westliche Geheimdienste bald eine neue Tarngeschichte in Umlauf brachten und behaupteten, die gigantischen Anschläge seien in Wirklichkeit von einer schattenhaften Handvoll pro-ukrainischer Aktivisten verübt worden, die von einem gemieteten Segelboot aus operierten. Wieder einmal nickten fast alle unsere Experten eifrig mit dem Kopf.

Wir leben in einem Zeitalter grotesker Unwahrheiten, die denen in George Orwells 1984 in nichts nachstehen, und ich denke, Putin hatte nicht ganz Unrecht, als er Amerika als ein „Lügenreich“ verurteilte.

Der letzte Winter war ungewöhnlich mild, was die Auswirkungen des völligen Verlusts billiger russischer Energie in Europa etwas abmilderte. Dennoch beschrieb das Wall Street Journal kürzlich auf der Titelseite die schwere Wirtschaftskrise in Deutschland, dem industriellen Motor Europas. Sollte sich Hershs Darstellung bestätigen, würde sich die NATO rechtlich gesehen im Krieg mit den USA befinden.

Obwohl ein solch bizarres Ergebnis kaum wahrscheinlich ist, scheint die Zukunft des Bündnisses doch sehr zweifelhaft. Lawrence Wilkerson hat eine bemerkenswerte Karriere im Mainstream gemacht, er war lange Zeit Stabschef des ehemaligen Außenministers Colin Powell, und in einem längeren Interview vor ein paar Tagen sagte er den Verlust des deutschen Verbündeten der USA und die Auflösung der NATO voraus. Sollte das seit 76 Jahren bestehende Bündnis tatsächlich auseinanderbrechen, werden künftige Historiker sicherlich die Anschläge auf die Nord Stream-Pipeline als das entscheidende auslösende Ereignis bezeichnen. Die westlichen Medien verfügen über eine enorme Macht der Illusion, aber die Realität hat in der Regel das letzte Wort.

Ursprünglich wollte sich Hersh in seiner aktuellen Kolumne auf den Jahrestag der Pipeline-Anschläge konzentrieren, aber wichtige Entwicklungen im größeren Ukraine-Krieg haben dies verdrängt. Wie er berichtete, erklärte eine seiner vertrauenswürdigen Quellen mit Zugang zu aktuellen Geheimdienstinformationen den katastrophalen Zustand der militärischen Situation:

„Es ist alles gelogen“, sagte der Beamte und sprach von den ukrainischen Behauptungen, dass die Offensive schrittweise vorankomme, während sie in einigen verstreuten Gebieten, die das ukrainische Militär wöchentlich in Metern misst, an Boden gewinne.

Der amerikanische Geheimdienstmitarbeiter, mit dem ich gesprochen habe und der in den ersten Jahren seiner Karriere gegen die sowjetische Aggression und Spionage gearbeitet hat, hat Respekt vor Putins Intellekt, aber Verachtung für seine Entscheidung, in den Krieg gegen die Ukraine zu ziehen und den Tod und die Zerstörung, die ein Krieg mit sich bringt, in Kauf zu nehmen. Aber, wie er mir sagte, „Der Krieg ist vorbei. Russland hat gewonnen. Es gibt keine ukrainische Offensive mehr, aber das Weiße Haus und die amerikanischen Medien müssen die Lüge am Leben erhalten.

Hershs Informant beschrieb auch die Art und Weise, wie westliche Geheimdienste unsere Mainstream-Medien manipulieren und sie dazu benutzen, unsere eigenen Bürger zu täuschen:

„Ja“, sagte der Beamte, „Putin hat etwas Dummes getan, egal wie sehr er provoziert wurde, indem er gegen die UN-Charta verstoßen hat, und wir haben das auch getan“ – womit er Präsident Bidens Entscheidung meinte, einen Stellvertreterkrieg mit Russland zu führen, indem er Zelensky und sein Militär finanzierte. „Und jetzt müssen wir ihn schwarz malen, mit Hilfe der Medien, um unseren Fehler zu rechtfertigen“. Er bezog sich dabei auf eine geheime Desinformationsoperation, die von der CIA in Zusammenarbeit mit Teilen des britischen Geheimdienstes durchgeführt wurde, um Putin zu schwächen. Die erfolgreiche Operation führte dazu, dass die großen Medien hier und in London berichteten, der russische Präsident leide an verschiedenen Krankheiten, darunter Blutkrankheiten und eine schwere Krebserkrankung. In einer oft zitierten Meldung hieß es, Putin werde mit hohen Dosen von Steroiden behandelt. Nicht alle ließen sich täuschen. Der Guardian berichtete im Mai 2022 skeptisch, dass die Gerüchte „die ganze Bandbreite abdecken: Wladimir Putin leidet an Krebs oder Parkinson, sagen unbestätigte und unbestätigte Berichte“. Aber viele große Nachrichtenorganisationen schlugen den Köder aus. Im Juni 2022 verbreitete Newsweek unter Berufung auf ungenannte Quellen die Meldung, Putin habe sich zwei Monate zuvor einer Behandlung wegen fortgeschrittener Krebserkrankung unterzogen, als großen Knüller: „Putins Einfluss ist stark, aber nicht mehr absolut. Das Gerangel innerhalb des Kremls war noch nie so intensiv. Jeder spürt, dass das Ende nahe ist.“

Die öffentlichen Ereignisse schienen die Richtigkeit der düsteren Ukraine-Kriegsprognose von Hersh schnell zu bestätigen. Polen ist seit jeher äußerst feindselig gegenüber Russland eingestellt, und so war die Warschauer Regierung von Beginn der Kämpfe an der stärkste und enthusiastischste Unterstützer der ukrainischen Militäraktion, wobei sie einigen Berichten zufolge sogar heimlich mehrere Tausend ihrer eigenen Truppen in den Kampf schickte. Doch nun hat Polens Präsident Andrzej Duda erklärt, dass sein Land keine weitere Militärhilfe leisten werde, und unterstrich seine Position mit bemerkenswert undiplomatischen Worten:

Die Ukraine verhält sich wie ein Ertrinkender, der sich an alles klammert, was er kriegen kann… aber wir haben das Recht, uns gegen das zu verteidigen, was uns angetan wird. Ein Ertrinkender ist extrem gefährlich, er kann einen in die Tiefe ziehen… und den Retter einfach ertränken. Wir müssen handeln, um uns vor dem Schaden, der uns zugefügt wird, zu schützen, denn wenn der Ertrinkende… uns ertränkt, wird er keine Hilfe bekommen. Wir müssen uns also um unsere Interessen kümmern, und wir werden dies effektiv und entschlossen tun.

Polens dramatischer öffentlicher Bruch mit der Ukraine ist nicht der einzige, denn es gibt Anzeichen dafür, dass verschiedene andere europäische Staats- und Regierungschefs ihr Engagement stark überdenken. Wie ich bereits Anfang des Monats hervorgehoben hatte, beschrieb ein langjähriger Europa-Kolumnist der New York Times in einem Artikel auf der Titelseite, wie zahlreiche führende europäische Persönlichkeiten ihre Position geändert haben, und begann mit diesen bemerkenswerten Absätzen:

PARIS – Nicolas Sarkozy, der frühere französische Präsident, war einst als „Sarko der Amerikaner“ bekannt, weil er freie Märkte, freizügige Debatten und Elvis liebte. In letzter Zeit erscheint er jedoch eher wie „Sarko der Russe“, auch wenn die Rücksichtslosigkeit von Präsident Wladimir W. Putin offensichtlicher denn je ist.

In Interviews, die mit der Veröffentlichung seiner Memoiren zusammenfielen, sagte Sarkozy, der von 2007 bis 2012 Präsident war, dass eine Rückgängigmachung der russischen Annexion der Krim „illusorisch“ sei, schloss einen Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union oder zur NATO aus, da sie „neutral“ bleiben müsse, und betonte, dass Russland und Frankreich „einander brauchen“.

„Die Leute sagen mir, dass Wladimir Putin nicht mehr derselbe Mann ist, den ich getroffen habe. Ich finde das nicht überzeugend. Ich habe Dutzende von Gesprächen mit ihm geführt. Er ist nicht irrational“, sagte er gegenüber Le Figaro. „Die europäischen Interessen sind dieses Mal nicht mit den amerikanischen Interessen abgestimmt“, fügte er hinzu.

Seine Äußerungen gegenüber der Zeitung und dem Fernsehsender TF1 waren für einen ehemaligen Präsidenten insofern ungewöhnlich, als sie in krassem Widerspruch zur offiziellen französischen Politik stehen. Sie riefen die Empörung des ukrainischen Botschafters in Frankreich und die Verurteilung mehrerer französischer Politiker, darunter Präsident Emmanuel Macron, hervor.

In der Zwischenzeit beginnen unsere Medien endlich, das wahre Ausmaß der militärischen Notlage des Westens zu enthüllen. Vor etwas mehr als einer Woche berichtete die New York Times auf der Titelseite über das völlige Scheitern unserer Versuche, die russische Militärproduktion zu bremsen, die inzwischen die der USA und ihrer NATO-Verbündeten zusammengenommen dramatisch übersteigt. Die Artillerie hat im Ukraine-Krieg eine dominierende Rolle gespielt, und Russlands Vorteil ist sowohl in Bezug auf die Menge als auch auf die Kosten enorm:

Westliche Beamte gehen davon aus, dass Russland auf dem besten Weg ist, zwei Millionen Artilleriegranaten pro Jahr herzustellen – das ist doppelt so viel wie die Menge, die westliche Geheimdienste vor dem Krieg für möglich gehalten hatten.

Damit produziert Russland jetzt mehr Munition als die Vereinigten Staaten und Europa. Insgesamt schätzt Kusti Salm, ein hoher Beamter des estnischen Verteidigungsministeriums, dass die derzeitige Munitionsproduktion Russlands siebenmal größer ist als die des Westens.

Die Produktionskosten Russlands sind auch weitaus niedriger als die des Westens, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass Moskau in seinem Bemühen, Waffen billiger zu produzieren, Abstriche bei der Sicherheit und Qualität macht, so Salm. So kostet beispielsweise die Herstellung einer 155-Millimeter-Artilleriepatrone in einem westlichen Land 5.000 bis 6.000 Dollar, während die Herstellung einer vergleichbaren 152-Millimeter-Granate in Russland etwa 600 Dollar kostet, sagte er.

Als ich zum ersten Mal die Behauptung eines hochrangigen NATO-Verteidigungsbeamten sah, dass „die derzeitige Munitionsproduktion Russlands siebenmal größer ist als die des Westens“, fragte ich mich, ob den Redakteuren unserer nationalen Tageszeitung ein lächerlicher Druckfehler unterlaufen war; aber die Zahl scheint absolut korrekt zu sein. Erst vor ein paar Tagen zitierte ein Bericht von Fox Business einen hochrangigen amerikanischen Beschaffungsbeamten:

„Wir werden im Jahr 2025 bei 100.000 pro Monat liegen. Vor 6 oder 8 Monaten waren es 14.000 pro Monat, heute sind es 28.000 pro Monat“, sagte Bill LaPlante, der Leiter der Waffenbeschaffung im Pentagon, am Freitag auf einer Konferenz.

Die russische Produktion liegt also derzeit bei 170.000 Stück pro Monat und unsere bei lediglich 15 % davon, während wir hoffen, in ein paar Jahren 60 % zu erreichen, wobei die russische Produktion dann sicherlich ebenfalls drastisch gestiegen sein wird. Seit Monaten betonen ehrliche militärische und nachrichtendienstliche Analysten wie Douglas Macgregor, Ray McGovern, Larry Johnson und Scott Ritter, dass der NATO sowohl die Waffen als auch die Munition rasch ausgehen, und das Pentagon scheint diese Realität nun bestätigt zu haben.

Obwohl unsere hagiografischen Geschichtsbücher unsere erfolgreichen Kriege des letzten Jahrhunderts im Allgemeinen dem Heldentum amerikanischer Truppen zugeschrieben haben, waren die wahren Fakten anders. Die militärischen Siege unseres Landes im Zweiten Weltkrieg und danach waren fast ausschließlich auf unsere enormen Produktionsvorteile zurückzuführen, die es uns ermöglichten, unsere Feinde mit riesigen Mengen an Ausrüstung zu überschwemmen. Henry Ford mag gegen die Beteiligung der USA am Zweiten Weltkrieg gewesen sein, aber die weltmeisterliche Effizienz des von ihm entwickelten Fabriksystems war für unseren Sieg wahrscheinlich wichtiger als jeder unserer berühmten Generäle oder Admiräle.

Diese Vorteile waren natürlich in den anderen Kriegen, die folgten, weitaus größer, darunter Korea, Vietnam, Irak und Afghanistan, alles Konflikte, die wir trotz überwältigender materieller Überlegenheit nicht gewinnen konnten, und seit dem Zweiten Weltkrieg hatten wir es nie mit einem gleichwertigen Konkurrenten zu tun. Unsere arrogante und selbstgefällige politische Führungsschicht hat es daher zugelassen, dass unsere Rüstungsindustrie ihren Schwerpunkt von der Produktion auf das Profitstreben verlagert hat, und infolgedessen ist Russland uns zu einem Bruchteil unserer Kosten weit überlegen. In der Zwischenzeit hat Russlands chinesischer Verbündeter, wie ich Anfang des Jahres betont habe, eine reale produktive Wirtschaft, die dreimal so groß ist wie die unsere, und könnte unsere Produktion leicht überschwemmen, wenn sich das als notwendig erweisen sollte.

Artilleriegranaten mögen im Ukraine-Krieg zu den wichtigsten Verbrauchsgütern geworden sein, aber sie stellen kaum die neueste Technologie dar, und viele Amerikaner mögen sich damit trösten, dass unsere enormen jährlichen Verteidigungshaushalte, die mehr als zehnmal so hoch sind wie der russische, uns seit Jahrzehnten eine unübertroffene Überlegenheit bei Hightech-Waffen beschert haben. Doch die Realität sieht anders aus.

Anfang 2018 veröffentlichten wir einen Artikel von Andrej Martjanow, einem sowjetischen Einwanderer mit ausgeprägter militärischer Expertise, in dem er die revolutionäre Reihe von Hyperschall-Raketensystemen erörterte, die Putin gerade angekündigt hatte, wobei unsere Publikation eine der ersten im Westen war, die die Bedeutung dieses technologischen Durchbruchs betonte.

Die Auswirkungen der neuen Waffensysteme Russlands

Andrei Martyanov – The Unz Review – 5. März 2018 – 2.200 Wörter

Damals war die Reaktion des Mainstreams meist eine Mischung aus Skepsis, dass die Hyperschalltechnik tatsächlich funktionieren und von Bedeutung sein würde, zusammen mit der beruhigenden Behauptung, dass wir schnell in der Lage sein würden, mit solchen russischen Systemen mitzuhalten. Inzwischen sind jedoch mehr als fünf Jahre vergangen, und die russischen Hyperschallraketen wurden in der Ukraine regelmäßig mit großer Wirksamkeit eingesetzt und haben gezeigt, dass sie von keinem westlichen Abwehrsystem aufgehalten werden können. In der vergangenen Woche brachte eine Titelgeschichte im Wall Street Journal unsere derzeitige Lage auf den Punkt:

Die Waffe, die Peking über dem Südchinesischen Meer abfeuerte, kreiste mit einer Geschwindigkeit von mehr als 15.000 Meilen pro Stunde um den Globus.

Bei mindestens 20-facher Schallgeschwindigkeit könnte sie jeden Ort der Erde in weniger als einer Stunde erreichen.

Der Testflug im Sommer 2021 endete damit, dass die Rakete in der Nähe eines Ziels in China einschlug, was jedoch Schockwellen in Washington auslöste. Die nationalen Sicherheitsbehörden kamen zu dem Schluss, dass Peking eine Hyperschallwaffe abgeschossen hat – ein Projektil, das mindestens die fünffache Schallgeschwindigkeit erreichen kann.

Diese Waffen können mit extremer Geschwindigkeit angreifen, aus großer Entfernung abgeschossen werden und den meisten Luftabwehrsystemen entgehen. Sie können konventionelle Sprengstoffe oder nukleare Sprengköpfe tragen. China und Russland haben sie einsatzbereit. Die USA haben sie nicht.

Seit mehr als 60 Jahren haben die USA Milliarden von Dollar in Dutzende von Programmen investiert, um ihre eigene Version der Technologie zu entwickeln. Diese Bemühungen sind entweder gescheitert oder wurden abgebrochen, bevor sie eine Chance auf Erfolg hatten.

Hyperschallraketen sind der Schlüssel zum Erfolg, und Amerika hat sie nicht

Das US-Militär investiert Ressourcen in diese superschnellen Waffen, hat aber Schwierigkeiten, sie zu entwickeln. China und Russland sind ihnen weit voraus.

Sharon Weinberger – The Wall Street Journal – 18. September 2023 – 3.100 Wörter

Seit fast einem Jahrzehnt betonen Prof. John Mearsheimer und andere führende Wissenschaftler, dass die gesamte politische Führung Russlands eine militärische Präsenz der NATO an der eigenen Grenze als existenzielle Bedrohung der nationalen Sicherheit ansieht. Russland verfügt nicht nur über das größte Atomwaffenarsenal der Welt, sondern auch über eine Reihe von Hyperschall-Trägersystemen, die ihm inzwischen ein beträchtliches Maß an strategischer Überlegenheit verschaffen, so dass unser massives Engagement im Ukraine-Krieg ein Akt kolossaler Leichtfertigkeit ist.

Vor einigen Tagen wurde das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte auf der Krim durch einen ukrainischen Raketenangriff beschädigt – eine Operation, die mit ziemlicher Sicherheit die Unterstützung der NATO durch Aufklärungs- und Nachrichtendienste erforderte, wodurch das Bündnis rechtlich gesehen zu einem Mitkriegspartei in diesem Konflikt wurde. Die Russen könnten morgen ankündigen, dass sie als Vergeltungsmaßnahme eine konventionell bewaffnete Hyperschallrakete einsetzen werden, um das NATO-Hauptquartier in Brüssel zu zerstören, und dabei sogar die genaue Uhrzeit und Minute des geplanten Angriffs angeben, um die Zahl der Todesopfer so gering wie möglich zu halten, und nach allem, was ich gelesen habe, könnte keine unserer üppig finanzierten Raketenabwehrsysteme das dem Untergang geweihte Gebäude vor seinem Schicksal bewahren.

Aber selbst abgesehen von der Gefahr eines direkten militärischen Zusammenstoßes scheinen unsere Verantwortlichen nicht zu bedenken, dass Russland auf anderen Schauplätzen horizontale Vergeltungsmaßnahmen ergreifen könnte, die unsere eigene nationale Sicherheit ernsthaft gefährden könnten.

Eine solche russische Gegenmaßnahme könnte bereits erfolgt sein. Im vergangenen Monat veröffentlichte das CSIS einen Bericht von MIT-Professor Ted Postol, einem führenden Experten für Rüstungskontrolle, in dem er argumentierte, dass das plötzliche Auftauchen neuer nordkoreanischer Interkontinentalraketen mit Feststofftreibstoff wahrscheinlich das Ergebnis eines direkten Technologietransfers aus Russland war. Er erklärte: „Diese Rakete ist so ausgestattet, dass sie die bestehenden US-Abwehrsysteme für ballistische Raketen mit Gegenmaßnahmen durchdringen und mehrere thermonukleare Waffen auf Ziele auf dem amerikanischen Festland abfeuern kann.“ Infolgedessen sind viele Millionen Menschenleben in den USA nun der Gnade eines jungen und manchmal unberechenbaren ausländischen Diktators ausgeliefert, der uns zutiefst feindlich gesinnt ist, was Nordkorea bei künftigen militärischen Konfrontationen mit Südkorea oder Japan natürlich ein viel größeres Druckmittel in die Hand gibt.

Postols Argumentation ist nicht sehr stichhaltig, und einige andere Rüstungskontrollexperten haben seine Schlussfolgerungen angezweifelt. Allerdings stellte Nordkorea seine neuen Interkontinentalraketen etwa zur gleichen Zeit vor, als das Land den ersten Besuch eines russischen Verteidigungsministers seit mehr als drei Jahrzehnten erhielt, und auf diesen Meilenstein folgte kurz darauf der beispiellose persönliche Besuch des nordkoreanischen Führers Kim Jong Un in Russland zu Gesprächen mit Putin. Diese höchst ungewöhnlichen Entwicklungen stützen Postols Analyse, und führende nationale Sicherheitsexperten wie Ray McGovern, Larry Wilkerson und Douglas Macgregor schließen sich seinen Schlussfolgerungen an.

In einem kürzlich geführten Interview argumentierte Macgregor, dass China Nordkorea seit langem als gefährlichen regionalen Unruhestifter betrachtet und daher ein Veto gegen die Lieferung russischer ICBM-Systeme an dieses Land eingelegt habe. Doch Amerikas endlose Provokationen in der Ukraine und in Taiwan haben die Chinesen schließlich dazu bewogen, den Russen zu erlauben, ihre nordkoreanische Karte auszuspielen. Macgregor deutete ferner an, dass die Russen schließlich beschließen könnten, sich an unserer anhaltenden Unterstützung für die Ukraine zu rächen, indem sie in ähnlicher Weise fortgeschrittene Waffensysteme oder Raketentechnologie an Länder der westlichen Hemisphäre wie Kuba und Venezuela liefern, die seit langem das Ziel unserer Feindseligkeit sind. Unsere irrationale Ukraine-Politik könnte also eine neue Kuba-Krise auslösen.

Darüber hinaus geht das Ausmaß von Amerikas anhaltender strategischer Niederlage weit über enge militärische Fragen hinaus. Vor ein paar Jahren hatte Amerika den unverschämten Versuch unternommen, den expandierenden chinesischen Technologiesektor zu ersticken, indem es plötzlich alle Lieferungen westlicher Mikrochips und damit verbundener Designprodukte verbot, wobei unser vorrangiges Ziel Huawei war, Chinas globaler Technologie-Champion und weltweit führender Hersteller von Netzwerkausrüstung. Amerikas wirtschaftlicher Pearl Harbor-Angriff führte zur schnellen Zerstörung der einst schnell wachsenden Mobiltelefonsparte von Huawei, und die chauvinistischen Amerikaner jubelten über diesen Sieg.

Doch Huawei und seine staatlichen Gönner verdoppelten im Stillen ihre Anstrengungen und konzentrierten sich auf die Entwicklung einheimischer Mikrochip-Ersatzprodukte. Infolgedessen hat das Unternehmen kürzlich ein leistungsstarkes neues Mobiltelefon auf den Markt gebracht, das vollständig aus einheimischen Komponenten besteht, und das in einem Bruchteil der Zeit, die amerikanische Analysten für möglich gehalten hatten. Vor einer Woche erörterte Prof. Jeffrey Sachs die Auswirkungen dieses weiteren Fehlschlags in Amerikas sinnlosem Streben nach globaler Hegemonie.

Kurz darauf machte sich Michael Brenner, Professor für internationale Angelegenheiten, Gedanken darüber, wie Amerika auf seine drohende militärische Niederlage in der Ukraine reagieren könnte. Er wies darauf hin, dass sich die gut funktionierenden Medien-Propaganda-Organe unseres Landes im Laufe der Jahrzehnte als äußerst geschickt darin erwiesen haben, die Erinnerungen an unsere vergangenen Misserfolge und Niederlagen wegzuspülen, schlug dann aber vor, dass das wahrscheinliche Ergebnis in der Ukraine viel schwieriger zu verbergen sein könnte.

Die Vereinigten Staaten werden in der Ukraine besiegt.

Man könnte sagen, dass sie der Niederlage ins Auge sehen – oder, noch krasser, dass sie der Niederlage ins Auge sehen. Beide Formulierungen sind jedoch nicht angemessen. Die USA sehen der Realität nicht direkt ins Auge. Sie ziehen es vor, die Welt durch die verzerrten Brillengläser ihrer Phantasien zu betrachten. Sie stürzen sich auf den Weg, den sie gewählt haben, während sie ihre Augen von der Topographie abwenden, die sie zu durchqueren versuchen. Sein einziges Orientierungslicht ist das Leuchten einer fernen Fata Morgana. Das ist ihr Fixpunkt.

Die Verlagerung des Schwerpunkts von Russland in Europa nach China in Asien ist weniger ein Mechanismus zur Bewältigung der Niederlage als vielmehr die pathologische Reaktion eines Landes, das angesichts des nagenden Gefühls schwindender Fähigkeiten nichts anderes mehr tun kann, als einen letzten Versuch zu unternehmen, um sich selbst zu beweisen, dass es immer noch das Zeug dazu hat – denn ein Leben ohne dieses erhabene Selbstverständnis ist unerträglich.

In Washington gilt es derzeit als unorthodox und gewagt, zu argumentieren, dass die Ukraine-Affäre auf die eine oder andere Weise beendet werden sollte, damit man sich für den wahrhaft historischen Wettstreit mit Peking rüsten kann. Die beunruhigende Tatsache, dass niemand von Bedeutung im außenpolitischen Establishment des Landes diese gefährliche Wendung in Richtung Krieg angeprangert hat, unterstützt die These, dass tiefe Emotionen statt vernünftiger Überlegungen die USA in einen vermeidbaren, potenziell katastrophalen Konflikt treiben.

Eine Gesellschaft, die von einer ganzen politischen Klasse repräsentiert wird, die sich von dieser Aussicht nicht ernüchtern lässt, kann mit Fug und Recht als Hauptbeweis für eine kollektive Verwirrung gewertet werden.

Die Amnesie mag dazu dienen, unseren politischen Eliten und der amerikanischen Bevölkerung insgesamt das akute Unbehagen zu ersparen, Fehler und Niederlagen einzugestehen. Diesem Erfolg steht jedoch kein vergleichbarer Prozess der Gedächtnisauslöschung in anderen Ländern gegenüber.

Im Falle Vietnams hatten die USA das Glück, dass ihre dominante Position in der Welt außerhalb des Sowjetblocks und der VR China es ihnen ermöglichte, Respekt, Status und Einfluss zu behalten.

Inzwischen haben sich die Dinge jedoch geändert. Die relative Stärke der USA ist in allen Bereichen schwächer geworden, und die starken Fliehkräfte rund um den Globus führen zu einer Streuung der Macht, des Willens und der Aussichten unter anderen Staaten. Das Phänomen der BRIC-Staaten ist die konkrete Verkörperung dieser Realität.

Die Vorrechte der Vereinigten Staaten schrumpfen, ihre Fähigkeit, das globale System nach ihren Vorstellungen und Interessen zu gestalten, wird zunehmend in Frage gestellt, und es werden Prämien für die Diplomatie in einer Größenordnung ausgesetzt, die ihre derzeitigen Fähigkeiten zu übersteigen scheint.

Die USA sind verwirrt

US kann mit Niederlage nicht umgehen

Michael Brenner – Consortium News – 21. September 2023 – 3.200 Wörter

Alle diese angesehenen Wissenschaftler und einflussreichen öffentlichen Intellektuellen haben sehr überzeugende und fundierte Argumente für das katastrophale militärische und politische Versagen der amerikanischen Ukraine-Politik geliefert. Doch ein perfektes Beispiel für den schieren Wahnsinn unserer Bemühungen lieferte Andrew Anglin, der bewusst provokante Alt-Right-Aktivist, der den sozialen Mantel der unverschämten Yippies der späten 1960er Jahre geerbt hat und infolgedessen zum meistzensierten Schriftsteller der Welt geworden ist.

Vor ein paar Tagen erwähnte er, dass das ukrainische Militär gerade einen seiner führenden Sprecher entlassen hatte, Michael „Sarah“ Ashton-Cirillo, eine amerikanische Transsexuelle, die öffentlich zur Ermordung ausländischer Journalisten aufgerufen hatte, die das ukrainische Regime kritisieren. Weiterlesen auf UNZ Review

Übersetzt mit Deepl.com

