https://www.middleeastmonitor.com/20240723-we-will-do-everything-to-prevent-a-palestinian-state-israel-minister-says/



Wir werden alles tun, um einen palästinensischen Staat zu verhindern, sagt Israels Minister

23. Juli 2024

Bezalel Smotrich, Israels Finanzminister, spricht während einer Pressekonferenz in Jerusalem, Israel, am 11. Januar 2023 [Kobi Wolf/Bloomberg via Getty Images]

Israel wird alles tun, um die Gründung eines palästinensischen Staates auf dem „Land Israel“ zu verhindern, sagte Finanzminister Bezalel Smotrich gestern.

In einer Presseerklärung, die von Sputnik zitiert wird, sagte Smotrich: „Die Armeeführung kennt ihre Grenzen nicht und unterstützt, anstatt die Kämpfe zu intensivieren, ein illegitimes Tauschgeschäft“.

Er betonte die Notwendigkeit, den militärischen Druck auf die Hamas aufrechtzuerhalten.

Der rechtsextreme Minister bestand darauf, dass der Krieg nicht beendet werden dürfe, bevor seine Ziele erreicht seien, zu denen die Auslöschung der Hamas, die Rückholung der in Gaza festgehaltenen Kriegsgefangenen und die Wiederherstellung der Sicherheit gehören. Er warnte davor, dass die Wiederaufnahme aussichtsloser Verhandlungen die Errungenschaften des Krieges untergraben würde.

Zuvor hatte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu gestern mit dem Verhandlungsteam und Sicherheitsbeamten Gespräche über den Gefangenenaustausch mit der Hamas geführt.

READ: Smotrich ruft zum Wiederaufbau der Siedlungen im Gazastreifen auf

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …