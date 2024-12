https://mondoweiss.net/2024/12/we-will-leave-when-the-last-palestinian-leaves-the-defiant-last-stand-of-the-doctors-of-kamal-adwan-hospital/

Wir werden gehen, wenn der letzte Palästinenser geht“: Das letzte Gefecht der Ärzte des Kamal Adwan Krankenhauses

Seit 75 Tagen widerstehen die Ärzte dieses Krankenhauses im Norden des Gazastreifens den Versuchen der israelischen Armee, sie und ihre Patienten zwangsevakuieren zu lassen. Im Angesicht des Todes weigern sich die Ärzte immer noch, das Krankenhaus zu verlassen, auch wenn die Armee ihre Angriffe verstärkt.

Von Tareq S. Hajjaj

25. Dezember 2024

Der Direktor des Kamal Adwan Krankenhauses, Hussam Abu Safiyeh (Mitte), hält seine Hände während des israelischen Angriffs auf das Krankenhaus hoch, 26. Oktober 2024. (Foto: Screenshot/Soziale Medien)

Die Patienten versuchen, im Kamal Adwan Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen zu schlafen. Doch draußen sehen sie einen ferngesteuerten Roboter mit Sprengstoff, der von der israelischen Armee geschickt wurde. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Bombe gezündet wird. Panzer und Bulldozer bewegen sich den ganzen Tag über um das Krankenhaus herum und vor seinen Eingängen. Die Geräusche von Explosionen und Kugeln reißen nicht ab.

Im Inneren des Krankenhauses herrscht ständig Panik. Bei jeder neuen Explosion oder Schießerei fliehen die Patienten von einem Flügel des Krankenhauses in den anderen und drängen sich wie Sardinen in den engen Krankenhausfluren, in der Hoffnung, dass sie in Sicherheit sind.

So sieht es derzeit im Kamal Adwan Hospital in Beit Lahia aus, einem der letzten halbwegs funktionierenden Krankenhäuser im nördlichen Gazastreifen. Seit 75 Tagen wird das Krankenhaus von der israelischen Armee belagert, die die Einfuhr von Lebensmitteln, Medikamenten und Wasser untersagt und die Kommunikation innerhalb des Krankenhauses regelmäßig unterbricht, so dass Ärzte und Patienten nicht mit der Außenwelt in Kontakt treten können. Ganz zu schweigen von den ständigen Bombardierungen. Weiterlesen bei mondoweiss.net

Übersetzt mit Deepl.com

