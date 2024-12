https://www.commondreams.org/news/gaza-babies-freeze-to-death



Angehörige tragen den verhüllten, leblosen Körper von Sila Mahmoud Al-Faseeh, einem palästinensischen Neugeborenen, das am 25. Dezember 2024 in Khan Yunis, Gaza, Palästina, erfroren ist.

(Foto: Hani Alshaer/Anadolu via Getty Images)

Mindestens 3 palästinensische Babys erfrieren im Gazastreifen inmitten der israelischen Blockade

„Wenn Sie die Feiertage in den USA feiern, denken Sie an all die Feiertage, die die USA den Palästinensern durch die Finanzierung und Unterstützung von Völkermord geraubt haben“, sagte ein amerikanischer Jurist.

Brett Wilkins

25. Dezember 2024

Mindestens drei palästinensische Kleinkinder sind in den letzten Tagen im Gazastreifen bei winterlichen Temperaturen und unzureichenden Unterkünften erfroren, was auf Israels 446 Tage andauernden, von den USA unterstützten Angriff und die Blockade der belagerten Küstenenklave zurückzuführen ist, so die dortigen medizinischen Verantwortlichen.

Der Direktor des Gesundheitsministeriums von Gaza, Dr. Muneer Alboursh,sagte, dass Sila Mahmoud Al-Faseeh, ein drei Wochen altes Mädchen, am Sonntag „an der extremen Kälte“ in einem Zelt gestorben sei, in dem ihre zwangsumgesiedelte Familie am Strand von al-Mawasi, einer von Israel als „sichere Zone“ für vertriebene Palästinenser bezeichneten Zone, Zuflucht gefunden habe.

Silas Vater, Mahmoud al-Faseeh, sagte gegenüber The Associated Press, er habe das Kind in eine Decke eingewickelt und versucht, es warm zu halten, als die Temperaturen in einer windigen Nacht in ihrem unverschlossenen Zelt auf kaltem Boden auf 9°C (48°F) fielen – unter die tödliche Grenze für Unterkühlung.

„In der Nacht war es sehr kalt, und wir als Erwachsene konnten das nicht aushalten“, erklärte al-Faseeh. „Wir konnten uns nicht warm halten.“

Al-Faseeh sagte, als er aufwachte, fand er seine Tochter nicht ansprechbar und steif vor, ihr Körper „wie Holz“.

Warnung: Das Video enthält Bilder des Todes.

Sila wurde in ein Feldlazarett gebracht, wo die Ärzte vergeblich versuchten, sie wiederzubeleben. Ahmed al-Farra, Leiter der Kinderstation des Nasser-Krankenhauses in Khan Younis, bestätigte gegenüber derNachrichtenagentur AP, dass das Mädchen an Unterkühlung gestorben sei, und sagte, dass zwei weitere Babys im Alter von drei Tagen und einem Monat in den letzten 48 Stunden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht wurden, nachdem sie erfroren waren.

Nach Angaben der Behörden des Gazastreifens und internationaler humanitärer Organisationen sind mindestens 18.000 Kinder unter den mehr als 45.361 Palästinensern, die im Gazastreifen getötet wurden, seit Israel nach dem von der Hamas geführten Angriff am 7. Oktober 2023 mit der Bombardierung, Invasion und Belagerung des Küstenstreifens begann. Mehr als 2 Millionen Palästinenser im Gazastreifen wurden außerdem verwundet, zwangsumgesiedelt, verhungert oder erkrankt.

Das Verhalten Israels in diesem Krieg ist Gegenstand eines laufenden Völkermordverfahrens vor dem Internationalen Gerichtshof unter der Leitung Südafrikas. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und sein ehemaliger Verteidigungsminister Yoav Gallant sind auf der Flucht vor dem Internationalen Strafgerichtshof, der im November Haftbefehle gegen die beiden und gegen den Hamas-Führer Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri wegen angeblicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit erlassen hat.

Nach Angaben des Büros des Hochkommissars für Menschenrechte der Vereinten Nationen waren die meisten der bestätigten palästinensischen Todesopfer im Gazastreifen in den ersten zehn Monaten des Krieges Kinder im Alter von 5-9 Jahren.

„Seit mehr als 14 Monaten stehen die Kinder am Rande dieses Alptraums“, sagte Rosalia Bollen, Kommunikationsspezialistin des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (UNICEF), letzte Woche. „In Gaza ist die Realität für über eine Million Kinder Angst, völlige Entbehrung und unvorstellbares Leid.“

„Der Krieg gegen die Kinder in Gaza erinnert uns eindringlich an unsere kollektive Verantwortung“, so Bollen weiter. „Eine ganze Generation von Kindern erträgt die brutale Verletzung ihrer Rechte und die Zerstörung ihrer Zukunft.“

UNICEF hat Gaza als den gefährlichsten Ort der Welt bezeichnet, um ein Kind zu sein“.

Im Juni nahm UN-Generalsekretär António Guterres Israel in seine so genannte „Liste der Schande“ der Länder auf, die in Kriegen und anderen bewaffneten Konflikten Kinder töten und verletzen.

Am Dienstagsagte Philippe Lazzarini, der Leiter der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge, dass in Gaza jede Stunde ein Kind getötet wird.

„Das sind keine Zahlen“, betonte er. „Es sind Leben, die ausgelöscht werden.“

Übersetzt mit Deepl.com

