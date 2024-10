„Wir wollen eine Zumutung sein“

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2024-10/katja-wolf-bsw-thueringen-cdu-spd-afd-interview



Thüringens BSW-Chefin Katja Wolf gilt als Antipode zu Sahra Wagenknecht. Im Interview sagt sie, warum sie regieren will – und was in der „Friedenspräambel“ stehen soll.

Der Thüringer Landtag ist an diesem Nachmittag beinahe menschenleer und liegt fast ein wenig verschlafen da. Nur Mario Voigt, der wohl künftige Ministerpräsident der CDU, huscht einmal kurz vorbei. Im zweiten Stock tagt in einem Eckzimmer das Bündnis Sahra Wagenknecht. Katja Wolf erklärt ihrer neugebildeten Fraktion gerade die Details des soeben vereinbarten Sondierungspapiers. Als wir den Raum betreten, sieht die 48-jährige Erfurterin blass und müde aus. Rund drei Wochen lang hat sie fast im Alleingang mit CDU und SPD verhandelt. Weiterlesen in zeit.de