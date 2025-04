Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/israel-news/2025-04-05/ty-article-magazine/.highlight/will-germany-continue-to-be-the-savior-of-israeli-cinema/00000195-fd05-d6b6-a9dd-ff7f8ef90000



Wird Deutschland weiterhin der Retter des israelischen Kinos sein?

Nach der Entfremdung, die das israelische Kino bei den Berliner Filmfestspielen im vergangenen Jahr erlebte, wurde es diesmal von den Verantwortlichen umarmt. Seit Jahren unterstützt Deutschland israelische Filmemacher vorbehaltlos, aber das könnte sich ändern

Das Brandenburger Tor in Berlin erstrahlte anlässlich des Jahrestags des Angriffs der Hamas vom 7. Oktober in den Farben der israelischen Flagge. Bildnachweis: Fabian Sommer/AP

Shany Littman

5. April 2025, 7:03 Uhr IDT

BERLIN – In einem mittlerweile alljährlichen Ritual veranstaltete der Israel Film Fund im Februar einen Empfang für die Teilnehmer der diesjährigen Internationalen Filmfestspiele Berlin – der Berlinale. Die Veranstaltung, die im Restaurant Berta des israelischen Küchenchefs Assaf Granit am Potsdamer Platz, dem Herzen des Festivals, stattfand, war überfüllt. Die vielen Gäste – Produzenten, Filmemacher, Schauspieler, Filmkritiker und andere, Israelis und Berliner, die in der israelischen Filmindustrie tätig sind – standen an der gut besuchten Bar Schlange und überlegten, ob sie sich einen Metuka- oder Merira-Cocktail gönnen sollten.

Sogar der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, kam vorbei, um eine herzliche Umarmung der Regierung in Jerusalem zu überbringen, deren Politik in den letzten anderthalb Jahren die israelische Filmindustrie anfälliger gemacht hat als je zuvor.

Doch während der zehn Tage der Berlinale wurden das israelische Kino und seine Macher von anderen umarmt, die wirklich helfen wollen. Die Festivalleitung unter der neuen (seit April 2024 amtierenden) künstlerischen Leiterin Tricia Tuttle versuchte, die Fehler des letzten Jahres zu vermeiden, die zu Komplikationen, wenn nicht gar zu diplomatischen Zwischenfällen mit Israel führten. Die Berlinale 2024 fand nur vier Monate nach dem Angriff der Hamas vom 7. Oktober und Israels Gegenangriff auf den Gazastreifen statt.

Von verschiedenen Seiten wurde gefordert, dass das Festival öffentlich gegen das Massaker im westlichen Negev protestieren und die Freilassung der israelischen Geiseln fordern solle. Tatsächlich spielte einer der noch immer festgehaltenen Geiseln, David Cunio vom Kibbuz Nir Oz, in Tom Shovals Film „Youth“ mit, der 2013 auf der Berlinale gezeigt wurde. Doch die Leitung des Festivals 2024 zeigte sich unkooperativ.

Israelbezogene Filme, die auf dem Festival 2024 gezeigt wurden, waren Amos Gitais „Shikun“, der die israelische Gesellschaft scharf kritisiert, und „No Other Land,“ von Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham und Rachel Szor, über die Enteignung und Vertreibung der palästinensischen Gemeinden in den Hügeln von Süd-Hebron, der den Dokumentarfilmpreis des Festivals gewann. (Er gewann auch einen Oscar, was die israelische Armee jedoch nicht davon abhielt, Ballal letzten Monat über Nacht in Gewahrsam zu nehmen, nachdem Siedler ihn und andere Palästinenser angegriffen hatten; der Co-Regisseur, der bei dem Angriff leicht verletzt wurde und ins Krankenhaus eingeliefert wurde, sagte, dass Soldaten ihn nach seiner Verhaftung geschlagen hätten.)

Ein weiterer Film mit israelischem Bezug beim Festival 2024 war „The Wrong Movie“ unter der Regie von Keren Cytter, die in Israel geboren wurde, aber seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr im Land lebt. Der Film handelt von Drogenabhängigen in New York.

Die offensichtlicheren Mainstream-Vertreter der israelischen Filmindustrie fühlten sich ignoriert und übersehen. Das krasseste Beispiel dafür, dass das Festival eine anti-israelische Haltung eingenommen hatte, war die Preisverleihung, bei der Reden gehalten wurden, in denen Solidarität mit den Palästinensern zum Ausdruck gebracht und ein Waffenstillstand in Gaza gefordert wurde, insbesondere von den Co-Regisseuren von „No Other Land“, Adra und Abraham.

Die „No Other Land“-Regisseure Yuval Abraham (links) und Basel Adra beim Festival 2024. Ihre Dankesrede schockierte viele Menschen in Israel und Deutschland. Bildnachweis: John Macdougall/AFP

„Ich bin Israeli, Basel ist Palästinenser, und in zwei Tagen werden wir in ein Land zurückkehren, in dem wir nicht gleichberechtigt sind“, sagte Abraham in seiner Dankesrede. “Ich lebe unter zivilem Recht und Basel unter Militärrecht … Ich kann mich in diesem Land frei bewegen, wohin ich will. Basel ist – wie Millionen Palästinenser – im besetzten Westjordanland eingesperrt. Diese Situation der Apartheid zwischen uns, diese Ungleichheit, muss ein Ende haben.“

Die Tatsache, dass Abraham das Massaker vom 7. Oktober und die in Gaza festgehaltenen israelischen Geiseln nicht erwähnte, aber das Wort „Apartheid“ verwendete, schockierte viele in Israel – und vielleicht noch mehr in Deutschland. Botschafterin Prosor behauptete am X., dass „unter dem Deckmantel der Meinungs- und Kunstfreiheit antisemitische und antiisraelische Rhetorik gefeiert wird“.

Auch deutsche Kabinettsminister behaupteten, das Festival schüre den Antisemitismus. Claudia Roth, die scheidende Bundesbeauftragte für Kultur, erklärte, die Reden seien „von tiefem Hass auf Israel geprägt“. Sie ordnete eine Überprüfung der fortgesetzten Unterstützung des Festivals durch den Staat an, das 40 Prozent seines Budgets von der Bundesregierung und dem Berliner Senat erhält.

Vor dem diesjährigen Festival forderten Roth und der Berliner Bürgermeister Kai Wegner den neuen künstlerischen Leiter Tuttle auf, die Wiederholung solcher Vorfälle zu verhindern, die harsche Kritik an Israel beinhalteten, was in Deutschland seit der Verabschiedung eines umstrittenen Gesetzes im Juni 2024 gesetzlich als Ausdruck von Antisemitismus definiert ist.

Tuttle, ein Amerikaner, der früher das London Film Festival leitete und in England lebte, hat die Botschaft verstanden. Am Eröffnungsabend der Berlinale stellte sie sich neben eine Phalanx deutscher Filmschaffender auf dem roten Teppich, die alle ein Foto von David Cunio in einer Mahnwache hielten, die die sofortige Freilassung der in Gaza festgehaltenen Geiseln forderte. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …