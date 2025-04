https://strategic-culture.su/news/2025/04/05/nato-76-why-was-it-founded-why-doesnt-it-collapse/



76 Jahre NATO: Warum wurde sie gegründet, warum bricht sie nicht zusammen?

Erkin Oncan

5. April 2025

© Foto: Public domain

Die NATO bedroht weiterhin sowohl die Souveränität ihrer Mitglieds- und Gegnerstaaten als auch den regionalen Frieden.

Am 4. April 1949 betrat die North Atlantic Treaty Organization (NATO) mit den Unterschriften von 12 Gründungsstaaten die Bühne der Geschichte.

Das Konzept, das die NATO definiert, ist die Erweiterung.

Obwohl die jüngsten Erweiterungen oft als Reaktion auf die Operationen Russlands in der Ukraine angesehen werden, ist das Prinzip der „Erweiterung“ seit dem Tag ihrer Gründung die treibende Kraft der NATO – und das musste auch so sein.

Die Allianz wurde von Belgien, Dänemark, Frankreich, Island, Italien, Kanada, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Portugal, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten gegründet. Später wurde sie 1952 um Griechenland und die Türkei, 1955 um Westdeutschland, 1982 um Spanien, 1997 um die Tschechische Republik, Ungarn und Polen, 2004 um Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, die Slowakei und Slowenien im Jahr 2004, Albanien und Kroatien im Jahr 2009, Montenegro im Jahr 2017, Nordmazedonien im Jahr 2020 und schließlich, mit Zustimmung der Türkei, Finnland und Schweden.

Das Hauptziel dieser Erweiterung war natürlich immer die Sowjetunion (UdSSR) und später Russland. Jede Phase der Erweiterung war gleichzeitig eine Form der Einkreisung.

Unter der Führung der Vereinigten Staaten ist die NATO in erster Linie eine Kriegsmaschine, die den Interessen des amerikanischen Expansionismus dient.

Die NATO wurde als Reaktion auf die Erzählung von der „sowjetischen Bedrohung“ gegründet und nutzte ihre militärische und mediale Macht, um die Botschaft zu verbreiten, dass „Kommunisten versuchen, die Welt zu übernehmen“, während ihre wahre Motivation darin bestand, das „Gespenst des Kommunismus“ zu blockieren, das in einer Welle sozialistischer Revolutionen und nationaler Befreiungsbewegungen verkörpert wurde.

Es war unerlässlich, einen Krieg gegen die Sowjetunion zu führen. Während Europa das ursprüngliche Schlachtfeld war, weiteten sich die Konflikte auch auf andere Teile der Welt aus, wie z. B. Korea und Vietnam.

Die NATO als Kriegsmaschine und politisches Instrument

Die NATO war nicht nur eine Kriegsorganisation, sondern auch ein Instrument der politischen Einflussnahme. Ihre Funktion beschränkte sich nicht nur auf die Konfrontation mit dem „Feind“, sondern umfasste auch die Gestaltung der Politik ihrer Mitgliedsstaaten. Insbesondere in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zielte sie darauf ab, die proamerikanische Politik in Westeuropa zu stärken und die aufstrebende Linke in einer Zeit wirtschaftlicher und politischer Krisen zu unterdrücken.

Die NATO und die Contraguerilla

Diese Ziele ließen sich nicht mit rein legalen Mitteln erreichen. Daher gründete und leitete die NATO unter der Führung der USA Geheimorganisationen, die in die inneren Angelegenheiten souveräner Staaten eingriffen.

Eine der berüchtigtsten dieser Organisationen war die Counter-Guerrilla, eine geheime paramilitärische Truppe, die angeblich zur Bekämpfung der „kommunistischen Bedrohung“ gegründet wurde. Obwohl diese Gruppen nicht offiziell unter dem Kommando der NATO standen, arbeiteten sie unter der Aufsicht und Anleitung der NATO. In Europa führten sie zahlreiche dunkle Operationen durch, die darauf abzielten, demokratische Institutionen zu untergraben, linksgerichtete/sozialistische Bewegungen zu zerschlagen und in der Gesellschaft Angst zu schüren.

Die ersten größeren Enthüllungen über die Aktivitäten der NATO-Gegenguerilla erfolgten im Rahmen der Gladio-Operation in Italien. Bei dieser Operation wurde aufgedeckt, dass zahlreiche Terroranschläge in Italien in den 1970er und 1980er Jahren von Gladio inszeniert worden waren.

Das Hauptziel dieser Anschläge bestand darin, in der Öffentlichkeit den Eindruck zu erwecken, dass „linke Gruppen“ hinter der Gewalt steckten. Dadurch wurde die öffentliche Unterstützung für linke Bewegungen effektiv reduziert – und das hat seinen Beitrag geleistet.

Stay-Behind-Operationen

Diese Bemühungen der Gegenguerilla wurden historisch als Stay-Behind-Operationen bekannt.

Ihr erklärtes Ziel war es, im Falle einer sowjetischen Invasion in Westeuropa Widerstandsbewegungen in den NATO-Ländern zu bilden. Diese Organisationen bestanden aus Zivilisten, die bei Bedarf aktiviert werden konnten, um Sabotage-, Geheimdienst- und Propagandaaktionen durchzuführen. Diese Aktivitäten wurden vom Obersten Hauptquartier der Alliierten Mächte Europa (SHAPE) der NATO und der CIA koordiniert und im Geheimen durchgeführt. Im Grunde wurden viele Länder heimlich von den USA besetzt.

Geheime Armeen wurden mit versteckten Finanzierungsquellen, Personal und Zielen aufgebaut.

Neben Italien wurden auch in Ländern wie Frankreich, Deutschland, Belgien, Griechenland und der Türkei Stay-Behind-Netzwerke eingerichtet. Diese Operationen blieben während des Kalten Krieges geheim.

Expansion im Namen der „Demokratie“

Eine Allianz, die ohne Expansion untergehen würde, hatte Ende der 1990er Jahre die Schwelle zu Russland erreicht. Das Hauptmotto hinter diesem gesamten Prozess war, wenig überraschend, die Demokratie. Die „freien“ Nationen des Atlantiks würden sich nicht dem Totalitarismus des Eisernen Vorhangs ergeben.

Natürlich endete diese sogenannte Notwendigkeit der Erweiterung nicht mit der Auflösung der Sowjetunion. Das Ziel bestand nicht nur darin, der UdSSR entgegenzutreten, sondern sicherzustellen, dass in der gesamten ehemaligen Sowjetunion eine politische und wirtschaftliche Ordnung herrscht, die mit dem westlichen Imperialismus vereinbar ist. So wurde die antikommunistische Stimmung der Erzählung des Kalten Krieges nahtlos durch eine breitere, anhaltende antirussische Propagandakampagne ersetzt.

Während die vom Sozialismus „befreiten“ Völker Russlands in einem krisengeschüttelten Dreieck aus wirtschaftlichem Zusammenbruch, Mafiaherrschaft und Oligarchie kämpften, setzte sich die Expansionspolitik der NATO zunehmend als die dominierende Kraft der Welt durch.

Von verdeckten Operationen zu offenen Angriffen

Diese Dominanz wurde nicht nur durch verdeckte Operationen, sondern auch durch direkte militärische Interventionen aufrechterhalten.

Der Kosovo-Krieg 1999, die Besetzung Afghanistans 2001 und der Angriff auf Libyen 2011 gehören zu den bekanntesten Beispielen.

1999 wurden der Kosovo, Serbien und Montenegro von 600 Flugzeugen aus 13 Ländern bombardiert. Ziel war es, eine pro-amerikanische Regierung auf dem Balkan einzusetzen und den Einfluss der NATO in der Region zu erweitern, um den Einflussbereich Russlands effektiv einzuschränken.

Im Rahmen der „Operation Allied Force“ wurden fast 6.000 uranhaltige Raketen und Bomben sowie Streumunition abgeworfen. Flüchtlingslager, Wasser- und Stromquellen – die lebenswichtige Infrastruktur – wurden alle gezielt angegriffen. Das Pentagon gab später zu, auch 10.800 Uranbomben in Bosnien-Herzegowina abgeworfen zu haben. Diese „Entschlossenheit“ erstreckte sich auch auf die Unterstützung von ethnischen Säuberungsaktionen, die zum Tod und zur Vertreibung Tausender Serben führten.

Die gleiche Aggression ereignete sich in Afghanistan. Der NATO-Schutzschirm wurde durch die Berufung auf Artikel 5 des Vertrags geöffnet, wodurch die Mitglieder des Bündnisses in eine langwierige Besatzung und zahllose Massaker an der Zivilbevölkerung hineingezogen wurden. Das Konzept des „Präventivkriegs“, das zur Rechtfertigung dieser imperialen Aggressionen herangezogen wurde, war auch die Grundlage für die lange Inhaftierung von Julian Assange aufgrund der afghanischen Kriegstagebücher. Später, im Irak, wurde diese Begründung durch die inzwischen diskreditierten Lügen über Massenvernichtungswaffen aufrechterhalten.

Die 2011 von der NATO angeführte Intervention in Libyen – getarnt als „humanitäre Mission“ – endete mit der brutalen Ermordung von Muammar Gaddafi. In Wirklichkeit bestand das Ziel darin, sowohl Gaddafi als auch das Libyen nach Gaddafi daran zu hindern, von den vom Westen auferlegten Richtlinien abzuweichen. Das wahre Motiv hinter der Freiheit, die die NATO angeblich bringen wollte, war der immense Reichtum Libyens: Milliarden Barrel Öl, Billionen Kubikmeter Erdgas und Energiereserven im Wert von sechs Billionen Dollar. Die NATO-Bombardierungen dauerten unter dem Vorwand des „Schutzes der Zivilbevölkerung“ über ein UN-Mandat monatelang an.

Freiheit, Demokratie, Frieden …

All diese Aggressionen wurden mit Appellen an Freiheit, Demokratie, Frieden und humanitäre Anliegen gerechtfertigt. Die weit verbreitete Akzeptanz dieser offensichtlichen Lügen weltweit war vor allem auf den Erfolg „demokratischer“ Mediengiganten zurückzuführen.

In diesem Zusammenhang muss auch der andauernde Krieg in der Ukraine historisch bewertet werden. Die Ukraine ist seit langem eine Region, die vom Imperialismus ins Visier genommen wird – vor, während und nach der Sowjetzeit – durch Bemühungen, das Gebiet zu destabilisieren.

Die Behauptung, dass die Invasion Russlands in der Ukraine die NATO „wiedervereinigt“ habe, entspringt einer historisch eingeschränkten Perspektive.

Die USA sind seit der Unabhängigkeitserklärung des Landes in die innenpolitischen Konflikte der Ukraine verwickelt. Diese Ausrichtung wurde während der Orangenen Revolution 2004 und erneut während des Euromaidan-Putsches 2014 deutlich, der durch die Aufhebung eines EU-Kooperationsabkommens ausgelöst wurde. Tatsächlich begannen die Interessen der USA an der Nichtmitglieds-Ukraine bereits lange vor dem militärischen Eingreifen Russlands im Rahmen von Plänen, das Schwarze Meer in eine von der NATO kontrollierte Zone zu verwandeln.

Wie immer werden die Kosten dieser historischen Mission, die sich gegen Russland richtet, von den Völkern Europas getragen – und werden auch weiterhin von ihnen getragen werden.

Was tut die NATO heute?

Mit einer Geschichte, die von militärischer Aggression, verdeckten Operationen, ungelösten Verbrechen und politischen Verschwörungen geprägt ist, verfolgt die NATO weiterhin ihre expansionistische Agenda. Sie versucht auch, Länder, die sich ihren Interessen widersetzen, durch ihr globales Netzwerk von Militäreinrichtungen einzuschüchtern.

Über die bereits erwähnten Invasionen hinaus ist die NATO auch heute noch aktiv, beispielsweise mit Operationen wie „Operation Ocean Shield“ in Somalia, „Operation Active Endeavour“ im Mittelmeer, „Baltic Air Policing“ und „Enhanced Forward Presence (eFP)“ in Osteuropa.

Die NATO betreibt derzeit Militärstützpunkte mit verschiedenen Funktionen in etwa 10 Ländern, darunter Italien, Deutschland, die Türkei, Kosovo, Afghanistan, Island und Spanien. Sie unterhält außerdem Missionen in 28 Ländern weltweit.

Vorbereitung auf den Krieg

Allein in den letzten zehn Jahren hat die NATO mehr als zehn groß angelegte Militärübungen durchgeführt – die meisten davon jährlich –, an denen Zehntausende Soldaten und schweres Gerät beteiligt waren. Dies zeigt die klare Absicht der NATO, die Mitgliedstaaten in einem ständigen Zustand der Kriegsbereitschaft zu halten.

Auch die Forderung der NATO an die Mitgliedstaaten, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen, ist ein weiteres Indiz für diese Vorbereitungen.

Auf dem NATO-Gipfel 2014 in Wales (im selben Jahr wie die Farbrevolution in der Ukraine und der Beginn einer neuen regionalen Phase) wurden die Mitgliedstaaten aufgefordert, mindestens 2 % ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Verteidigungsausgaben bereitzustellen, wobei mindestens 20 % davon für Großgeräte und Forschung und Entwicklung aufgewendet werden sollten. Jetzt wird diese Zahl auf Druck des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und des neuen NATO-Generalsekretärs Mark Rutte auf bis zu 5 % erhöht.

Auch wenn viele glauben, dass Russlands Invasion in der Ukraine die NATO „vereint“ hat, hatte das Bündnis bereits acht Jahre zuvor die Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) gebildet, um sich auf einen Konflikt mit Russland vorzubereiten.

Angesichts all dieser Informationen stellt die NATO weiterhin eine Bedrohung sowohl für die Souveränität ihrer Mitglieds- und Gegnerstaaten als auch für den regionalen Frieden dar. Ihr gesamter Fokus und ihre Strategie drehen sich um eine kontinuierliche Expansion. Und solange diese Expansion nicht gestoppt wird, werden die Waffen der Welt nicht schweigen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln möglicherweise die von Sicht vom Hochblauen nicht wider.

SCF will be blocked in the EU soon. This is how you can access it In another attempt to restrict freedom of speech and democracy the European Union decided to block the access for its citizens to the web page…

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …