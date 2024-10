https://thecradle.co/articles/after-irans-missile-salvo-will-israel-bite-or-fold



Wird Israel nach dem iranischen Raketensalve zubeißen oder aufgeben?

Von Ali Rizk

2. Oktober 2024

Die massiven Angriffe des Iran mit ballistischen Raketen als Vergeltung für die Welle von Attentaten der Achse in Tel Aviv erhöhen die Temperatur im regionalen Krieg – wie und ob Tel Aviv reagiert, wird entscheidend sein.

(Bildnachweis: The Cradle)

Der Abschuss einer schweren Raketenflut auf Israel durch den Iran ist ein potenzieller Wendepunkt, der als deutliche Warnung daherkommt, dass die Widerstandsachse Westasiens zu einer Eskalation bereit ist.

Iranische Medien berichteten, dass in der Nacht des 1. Oktober über 400 Raketen abgefeuert wurden, während andere Schätzungen die Zahl auf knapp unter 200 bezifferten. Nach Angaben des Korps der Iranischen Revolutionsgarden (IRGC) trafen 90 Prozent der Geschosse erfolgreich ihre Ziele in der Offensive, die als „Operation True Promise 2“ bezeichnet wird und eine Fortsetzung der Vergeltungsschläge gegen Israel im April darstellt.

Vergeltungsanschläge

Das Korps der Iranischen Revolutionsgarden veröffentlichte eine Erklärung, in der es hieß, die Operation sei eine Vergeltung für die Ermordung hochrangiger Anführer der Widerstandsachse durch Israel, darunter der Hamas-Politbüro-Chef Ismail Haniyeh am 31. Juli in Teheran, der Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah und der Kommandeur des Korps der Iranischen Revolutionsgarden, Abbas Nilforushan, die bei demselben Bombenanschlag am vergangenen Freitag in einem Vorort von Beirut getötet wurden.

„Wir haben das Herz der besetzten Gebiete ins Visier genommen, um auf die Ermordung der Märtyrer Haniyeh, Sayyed Hassan Nasrallah und Nilforushan zu reagieren“, heißt es in der Erklärung des IRGC, in der außerdem bekannt gegeben wurde, dass zu den israelischen Zielen drei Militärstützpunkte gehörten: Nevatim, Netzarim und Tel Nof. In den ersten beiden sind die Kampfflugzeuge F-35 und F-15 stationiert – es waren F-15, die zur Ermordung von Nasrallah eingesetzt wurden.

Die Offensive war im Vergleich zur Operation True Promise 1 vom 13. bis 14. April, bei der der Iran einen israelischen Angriff auf sein Konsulat in Damaskus vergelte und damit Teherans erste direkte Militäraktion gegen Israel markierte, viel umfangreicher.

Der Sprecher des US-Pentagons, Pat Ryder, räumte ein, dass die iranische Militäroperation von gestern Abend in Bezug auf die eingesetzte Feuerkraft viel größer war als die vom April und nannte den Angriff „etwa doppelt so groß in Bezug auf die Anzahl der abgefeuerten ballistischen Raketen“.

Die IRGC gab außerdem bekannt, dass sie diesmal modernere Waffen eingesetzt hat – „Fattah“-Hyperschallraketen, die in der Lage sind, israelische Radare zu durchdringen –, um Tel Aviv keine ausreichende Vorwarnung vor der bevorstehenden Offensive zu geben.

Widersprüchliche Reaktionen aus Israel und den USA

Die Aussagen verschiedener Beamter aus Tel Aviv und Washington zu dem Angriff schienen widersprüchlich. Während der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu versprach, gegen den Iran vorzugehen, bezeichnete er den Angriff als Fehlschlag und behauptete, die meisten der ankommenden Geschosse seien abgefangen worden. Der israelische Militärsprecher Daniel Hagari schlug jedoch einen etwas anderen Ton an und sagte, die Offensive sei „eine schwere und gefährliche Eskalation“.

US-Präsident Joe Biden hingegen schien die Operation herunterzuspielen und erklärte, dass sie erfolgreich vereitelt worden sei:

Nach dem, was wir jetzt wissen, scheint der Angriff abgewehrt worden und wirkungslos zu sein, und dies ist ein Beweis für die militärische Leistungsfähigkeit Israels und des US-Militärs.

Auf der anderen Seite des Meinungsspektrums bezeichnete der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, den Angriff als „signifikante Eskalation und bedeutendes Ereignis“.

Warnungen aus Washington bleiben unbeachtet

Wichtig ist, dass die Offensive des Iran einen klaren Akt des Trotzes gegenüber den USA und ihren wiederholten Forderungen darstellte, dass der Iran und andere Mitglieder seiner regionalen Achse auf israelische Aggressionen nicht reagieren sollten. Nur wenige Stunden vor dem Angriff warnte ein hochrangiger US-Beamter, dass der Iran eine „bevorstehende“ Offensive gegen Israel plane, und drohte mit „schwerwiegenden Konsequenzen“, sollte Teheran die Operation fortsetzen.

Teherans Missachtung Washingtons ist umso bemerkenswerter, als die USA zuvor angekündigt hatten, Tausende zusätzlicher Truppen nach Westasien zu entsenden, zum Teil, so das Pentagon, um Israel zu schützen.

Dass der Iran sich dazu entschlossen hat, seine stärkste Salve fortschrittlicher Raketen in seiner Geschichte abzufeuern – und die Warnungen der USA zu missachten – sollte zu diesem Zeitpunkt jedoch keine Überraschung sein. Israel hat kürzlich eine Reihe großer taktischer Erfolge gegen die Hisbollah – Teherans engster Verbündeter in der Achse des Widerstands – erzielt, obwohl die Achse elf Monate lang versucht hat, die Gefahr eines regionalen Flächenbrandes einzudämmen.

Diese Erfolge gipfelten in der Ermordung von Nasrallah, unter dessen Führung die Hisbollah Israel militärische Niederlagen zufügen konnte, die viele arabische Staaten und konventionelle Armeen nicht erreichen konnten: die gewaltsame Beendigung einer israelischen Besatzung im Jahr 2000 und eine politische Niederlage im Jahr 2006 nach einem 33-tägigen Krieg.

Die iranische Raketenoffensive wird den Schwung, den Israel in den letzten zwei Wochen bei der Vorbereitung eines Bodenangriffs auf den Libanon gewonnen hat, bremsen und den Hisbollah-Kämpfern und libanesischen Zivilisten gleichermaßen einen wichtigen Moralschub verleihen.

True Promise 2 folgt auch einer verschleierten Drohung Netanjahus gegen den Iran, die in einer Videobotschaft an das iranische Volk gerichtet und am 12. Juni veröffentlicht wurde. Darin prahlte der israelische Premierminister damit, dass Israel in der Lage sei, alle Ecken Westasiens zu erreichen, und deutete auf mögliche Pläne für einen Regimewechsel im Iran hin:

Wenn der Iran endlich frei ist, und dieser Moment wird viel früher kommen, als die Menschen denken, wird alles anders sein.

Wird Israel handeln … oder nicht?

Während Israel nun am Zug ist, könnte Tel Aviv letztendlich gezwungen sein, Pläne für eine echte direkte Eskalation gegen den Iran auf Eis zu legen – wie im April, als die Israelis nur mit drei kleinen Drohnen über Isfahan reagieren konnten, die alle prompt von den Iranern abgeschossen wurden.

Obwohl Tel Aviv angeblich auf die ersten Angriffe des Iran gegen Israel reagierte, blieb der Vorfall von Isfahan weit hinter den Erwartungen zurück. Hochrangige iranische Beamte bestritten, dass Schäden verursacht wurden, und iranische Medien behaupteten, der Angriff sei von innerhalb der iranischen Grenzen durchgeführt worden.

Israels damalige Zurückhaltung, gegen den Iran zu eskalieren, war zumindest teilweise auf die Zurückhaltung der Biden-Regierung zurückzuführen, in einen größeren Krieg mit dem Iran und seinen Verbündeten der Achse hineingezogen zu werden. Berichten zufolge übermittelte das Weiße Haus Israel die Botschaft, dass es sich nicht an einer offensiven Militäraktion gegen den Iran beteiligen werde, wobei Biden Netanjahu dazu aufforderte, „den Sieg zu erringen“.

Der Hinweis des US-Präsidenten auf einen „Sieg“ stand im Zusammenhang mit den Behauptungen Israels, dass die meisten iranischen Raketen und Drohnen in der ersten True Promise-Operation abgefangen worden seien und der Angriff somit gescheitert sei.

Diplomatische Zurückhaltung oder militärische Eskalation?

Da Biden ähnliche Erklärungen als Reaktion auf die jüngste Militäroperation des Iran abgegeben hat, ist eine Wiederholung dieses Szenarios nicht auszuschließen. Es ist jedoch auch so, dass hochrangige Beamte des Weißen Hauses damit gedroht haben, den Iran für die Vergeltungsschläge gegen Israel in der vergangenen Nacht zur Rechenschaft zu ziehen – ein Schlag, den die USA laut Jake Sullivan mit Israel koordinieren würden.

Ob dies bedeutet, dass die USA diesmal bereit sind, sich Israel in einem umfassenderen Krieg gegen den Iran anzuschließen, bleibt abzuwarten. Die US-Präsidentschaftswahlen sind in einem Monat, und Biden ist der „Lame-duck“-Präsident, der in seinem Umgang mit Netanjahu zunehmend schwach und auf dem Rückzug zu sein scheint. Sollten die USA jedoch einen Konfrontationskurs einschlagen und proaktiv einen militärischen Kampf mit den Iranern anstreben, wären die Folgen möglicherweise katastrophal.

In einem Gespräch mit The Cradle warnt der Professor der Universität Teheran, Mohammad Marandi:

Wenn die Amerikaner sich für ein Eingreifen entscheiden, würde das bedeuten, dass der Iran alle ihre Stützpunkte in der Region des Persischen Golfs zerstören müsste. Die Regime am Persischen Golf, die US-Truppen oder -Vermögenswerte beherbergen, würden dies nicht überleben.

Marandi fügt hinzu, dass dies „eine globale Wirtschaftskrise bedeuten würde, wie wir sie noch nie erlebt haben“.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …