7. Oktober und die palästinensische Revolution

Von Tim Anderson

Quelle: Al Mayadeen Englisch

2. Oktober 2024

Die Mythologie über Palästina ist nicht nur das Ergebnis intensiver Propaganda, sondern auch das Versagen der Angloamerikaner, das Völkerrecht über die Entkolonialisierung und das Recht der kolonisierten Völker auf Widerstand anzuerkennen. Aber dieses Versagen wird durch Doppelzüngigkeit verschleiert.

Ende letzten Jahres sagte mir ein hochrangiger syrischer General, dass das israelische Regime vor dem 7. Oktober 2023 auf zwei Beinen stand: seinem Militär und seinen internationalen Sponsoren. Nach dem 7. Oktober wurde sein Militär zerstört und es stand nur noch auf dem einen Bein seiner internationalen Sponsoren. Natürlich wurde diese bemerkenswerte militärische Leistung in den westlichen Medien in eine Horrorgeschichte verwandelt – einen „barbarischen Angriff mit wahllosem Mord und Vergewaltigung“. Diese beiden Versionen können nicht beide wahr sein, daher verdient die Angelegenheit eine genauere Untersuchung. Für die Israelis und ihre westlichen Sponsoren war der 7. Oktober schockierend, bestätigte aber ihre Ansicht, dass der gesamte palästinensische Widerstand unmenschlicher Terrorismus sei. Für den Widerstand begann der Ausbruch jedoch mit einigen begrenzten Zielen, entwickelte sich aber zur letzten Phase der palästinensischen Revolution, einem Entkolonialisierungskampf, der das völkermörderische Apartheidregime beenden wird.

Die Mythenbildung über Palästina ist nicht nur das Ergebnis intensiver Propaganda, sondern auch das Ergebnis des Versäumnisses der Angloamerikaner, das Völkerrecht über die Entkolonialisierung und das Recht der kolonisierten Völker auf Widerstand anzuerkennen. Dieses Versäumnis wird jedoch durch Doppelzüngigkeit verschleiert. Washington hat die völlig fingierten „Revolutionen“ in Libyen und Syrien schnell mit militärischer Unterstützung bedacht, war jedoch entsetzt über die tatsächlichen und anhaltenden Revolutionen im Jemen und in Palästina und tat alles, um sie zu unterdrücken.

Da der Aufstand im Gazastreifen vom 7. Oktober den Beginn eines viel größeren Prozesses darstellt, sollte er als wichtiger Meilenstein der palästinensischen Befreiung gewürdigt werden. Wie der Osteraufstand 1916 in Irland waren die Angriffe vom 7. Oktober unerwartet, wurden aber schnell unterdrückt, was auf Seiten des Widerstands große Opfer forderte und von schrecklichen Vergeltungsmaßnahmen gegen Zivilisten gefolgt wurde. Wie der irische Aufstand weckte er jedoch das Gewissen und führte zu einem breiteren Befreiungskrieg. Aus diesen Gründen sollte die gesamte antikoloniale Welt diesen Tag als einen Tag des Widerstands betrachten und nicht als eine verfälschte Verzerrung, die geschaffen wurde, um dem Mythos der Kolonisatoren zu dienen. Wir sollten diejenigen beim Namen nennen und uns an sie erinnern, die ihr Leben für dieses Ereignis gaben, das einen langen Schlaf beendete, der durch die Oslo-Abkommen betäubt wurde. Die Unterschiede zur Geschichte des irischen Aufstands zeigen lediglich, dass es authentischere Darstellungen dieses bemerkenswerten Aufstands bedarf. Dieser Aufsatz ist ein Eröffnungszug von einem Außenstehenden.

Ein Vorteil solcher Geschichtsdarstellungen ist heute der Bestand an anerkannten postkolonialen Normen, die es 1916 noch nicht gab. Wenn wir uns damit befassen, insbesondere mit der Entwicklung des Widerstandsrechts, werden wir viele Gründe finden, uns der Normalisierung durch die angloamerikanische Verweigerung dieses Rechts zu widersetzen, und die Notwendigkeit, illegitime und parteiische Bezeichnungen wie „Terrorismus“ abzulehnen, die nur dazu dienen, die monströsen Verbrechen der Kolonisatoren und ihrer Sponsoren zu vertuschen.

1. Der Aufstand

Die Gaza-Operation wurde Al Aqsa Flood (AAF) genannt – eine Anspielung auf die aufeinanderfolgenden israelischen Invasionen der al-Aqsa-Moschee in al-Quds (Jerusalem) – und zielte darauf ab, „unser Land, unsere heiligen Stätten, unsere Al-Aqsa-Moschee [und] unsere Gefangenen zu befreien“. Sie wurde Monate vor dem Ausbruch am 7. Oktober konzipiert, aber dieser Angriff sollte die Operation definieren. Genauer gesagt zielte die AAF darauf ab, die Garnison im Gazastreifen zu zerstören und israelische Gefangene zu machen, die für einen Gefangenenaustausch verwendet werden sollten. Unter der Führung des militärischen Arms der Hamas, al-Qassam, umfasste sie eine Koalition mehrerer palästinensischer Widerstandsgruppen (insbesondere die al-Quds-Brigaden der PIJ und die al-Aqsa-Märtyrer-Brigaden der Fatah), von denen die meisten bis weit ins Jahr 2024 hinein an bewaffneten Angriffen auf israelische Streitkräfte beteiligt waren.

In den frühen Morgenstunden des 7. Oktober 2023 feuerte die von der Hamas angeführte Koalition Tausende von Raketen auf das südliche besetzte Palästina ab, um eine Bodenoperation zu decken, an der Hunderte von Kämpfern beteiligt waren, die die Sperranlagen durchbrachen und dabei Bulldozer, Motorboote, Motorräder und mindestens einen motorisierten Hängegleiter einsetzten. Die palästinensischen Kämpfer drangen in mindestens drei Militärstützpunkte ein, an der Grenze zu Beit Hanoon, in die Basis von Zikim und in das Hauptquartier der Gaza-Division in Reim. Sie griffen das Militär mit leichten Waffen an und nahmen israelische Militärangehörige und Zivilisten gefangen.

Die Israelis begannen gegen 10 Uhr morgens mit der Bombardierung der Grenzgebiete, einschließlich der später als ziemlich wahllos bezeichneten Bombardierung, um den Einfall und die Geiselnahme zu stoppen. Dieser Reaktion folgte unmittelbar eine groß angelegte Bombardierung des Gazastreifens, angeblich um die bewaffneten Gruppen zu unterdrücken, aber mit dem offen erklärten Ziel, die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens zu bestrafen. Es handelte sich um einen Angriff, der sehr schnell als Völkermord bezeichnet wurde – selbst in einigen Teilen der westlichen Medien.

Was ist mit den Opfern vom 7. Oktober? Es scheint keine öffentlichen Aufzeichnungen über die palästinensischen Opfer an diesem Tag zu geben, und auf israelischer Seite müssen wir uns auf israelische Quellen verlassen. Das ist ein Problem, da das israelische Regime notorisch verlogen und zensierend ist. Es verbreitet Falschinformationen zu eigennützigen Zwecken, insbesondere im Zusammenhang mit seinen „Sicherheits“-Operationen. Andererseits können diese Fälle, wenn wir Widersprüche zur offiziellen Geschichte aus israelischen Quellen sehen, die Glaubwürdigkeit von „Eingeständnissen gegen Interesse“ haben. Aber wir sollten auch eines über diejenigen beachten, die im israelischen Kontext als „Zivilisten“ bezeichnet werden: Praktisch alle erwachsenen Israelis sind Mitglieder der Militärreserve und viele Siedler sind schwer bewaffnet. Einige dieser Siedler-Soldaten unterliegen aufgrund ihrer extremen Gewalttätigkeit sogar persönlichen Sanktionen durch den Hauptsponsor „Israels“, die USA.

Unter Berücksichtigung dieser Vorbehalte haben israelische Quellen angegeben, dass am 7. Oktober zwischen 360 und 441 Sicherheitskräfte (Soldaten und Polizisten) getötet wurden, mindestens 346 weitere während des anschließenden israelischen Amoklaufs im Gazastreifen. Nach Angaben derselben Quellen wurden zwischen 700 und 800 Zivilisten getötet und weitere 251 „Zivilisten und Soldaten“ gefangen genommen. Der Widerstand wollte diese Kriegsgefangenen („Geiseln“) gegen die vielen Tausend Palästinenser austauschen, die in israelischen Gefängnissen festgehalten wurden. Insgesamt sollen 1.139 Israelis getötet worden sein.

Im Vergleich zum israelischen Angriff auf Gaza scheint die Operation außerordentlich zielgerichtet gewesen zu sein und die Zahl der „zivilen“ Opfer sehr gering. Einen solchen Schlag gegen das israelische Militär hatte es seit dem Krieg von 1973 nicht mehr gegeben. Vor 2023 hatte der sogenannte „Israelisch-Gaza-Konflikt“ mehrere tausend Palästinenser, hauptsächlich Zivilisten, und einige Dutzend Israelis, hauptsächlich Militärangehörige, das Leben gekostet.

Das Bild vom 7. Oktober wurde jedoch vom israelischen Regime, dem Militär und den Ersthelfern verdreht, die behaupteten, sie hätten „40 enthauptete Babys“, Massenvergewaltigungen und das willkürliche Abschlachten junger Menschen bei einem Musikfestival gesehen.

Diese drei erfundenen Mythen wurden durch unabhängige Beweise, einschließlich israelischer Geständnisse, entlarvt.

Insgesamt wurden die Vorwürfe des Kindermordes, der Vergewaltigung und des Abschlachtens von Zivilisten schnell als Verbrechen der israelischen Streitkräfte entlarvt, aber größtenteils als Behauptungen gegen den palästinensischen Widerstand entkräftet. Der Aufstand unter der Führung der Hamas hatte letztendlich den Erfolg, dass ein Großteil der Garnison im Gazastreifen zerstört wurde, der gesamte Militär- und Geheimdienstapparat demoralisiert wurde und mehr als 200 Gefangene gemacht wurden.

Trotz eines ersten Gefangenenaustauschs von Frauen und Kindern Ende 2023 wurden die Aussichten auf einen umfassenderen Gefangenenaustausch durch die Weigerung Israels, seine Offensive im Gazastreifen einzustellen, untergraben. Diese Offensive war jedoch von einem massiven Blutbad unter der Zivilbevölkerung und dem Versagen, die Angriffe des Widerstands einzudämmen, geprägt. Selbst unter israelischen Militärs und pro-israelischen Quellen herrschte weitgehend Einigkeit darüber, dass die Hamas (und ihre Verbündeten) nicht besiegt werden konnten.

Angesichts der außerordentlichen Überraschung durch die Ereignisse vom 7. Oktober, die den berühmten israelischen Geheimdienst so dreist entwaffneten, kam unter Skeptikern die Theorie auf, dass das Regime (und insbesondere Netanjahu), das in der Vergangenheit eine gewisse Bevorzugung der Hamas gezeigt hatte (um Spaltungen zwischen Islamisten und säkularen Palästinensern zu schüren), hinter der ganzen Sache stecken könnte. Das heißt, dass die Angriffe vom 7. Oktober Teil einer Operation unter falscher Flagge waren. Zwar stimmt es, dass mit der Muslimbruderschaft verbundene Gruppen (nicht zuletzt die vom Katar gesponserten, das einen riesigen US-Luftwaffenstützpunkt beherbergt) eine Geschichte der Zusammenarbeit haben, doch hatte die Hamas ihre Beziehungen zu den anderen Widerstandsgruppen und allen Staaten der regionalen Achse des Widerstands längst wiederhergestellt. Die überarbeitete Charta der Gruppe aus dem Jahr 2017 ist bewusst nicht sektiererisch. Angesichts dessen und angesichts des außergewöhnlichen Schadens, der dem israelischen Militär zugefügt wurde, beweisen die Beweise, dass der 7. Oktober eine brillante Militäroperation und keine Operation unter falscher Flagge war.

Hinter den israelischen zivilen Vergeltungsmaßnahmen in Gaza – eine klassische faschistische Taktik, um Zivilisten für die Angriffe der Partisanen zu bestrafen – verbirgt sich ein tiefer Widerspruch zwischen dem Völkerrecht auf Widerstand und den kolonialen, ausschließenden Ansichten der Sponsoren des israelischen Regimes.

2. Das Recht auf Widerstand

Die Anerkennung des Rechts eines Volkes (und nicht nur eines Staates) auf Selbstbestimmung in den 1960er Jahren führte unmittelbar zu einer impliziten Anerkennung des Rechts, sich der Verweigerung dieser Selbstbestimmung zu widersetzen. Seitdem hat das Völkerrecht dieses Recht immer deutlicher zum Ausdruck gebracht. Dennoch bleiben die nationalen Rechtssysteme gespalten, wobei das Widerstandsrecht in der Regel von postkolonialen und postfaschistischen Staaten anerkannt wird, aber andererseits von absolutistischen Staaten (wie Großbritannien) und der zentralen Hegemonialmacht (den USA) und vielen ihrer Satellitenstaaten abgelehnt wird, die dieses Recht sehr selektiv anwenden. Diese ungleiche nationale Anerkennung des Völkerrechts auf Widerstand bildet ein zentrales Dilemma für die Selbstbestimmungskämpfe in der postkolonialen Welt.

Der syrisch-amerikanische Akademiker und Diplomat Fayez Sayegh argumentierte in seinem Essay „Zionistischer Kolonialismus in Palästina“ von 1965 für arabisch-nationalistische Rechte und das implizite Recht auf Widerstand aus der UN-Charta und bezeichnete die Zeit „von 1 1917 bis 1948 als die Zeit des arabischen Widerstands schlechthin“ bezeichnete und hinzufügte, dass das palästinensische Volk 1964 mit der Gründung der PLO die Initiative ergriffen habe, und bemerkte, dass ‚nicht verteidigte Rechte aufgegebene Rechte sind‘. Die Aufnahme der Selbstbestimmungsbestimmungen der Entkolonialisierungserklärung in die beiden Menschenrechtsabkommen (ICCPR und ICESCR von 1966) hat diese implizite Anerkennung sicherlich gestärkt.

1966 bezeichnete die UN-Generalversammlung die Apartheid als „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ (Resolution 2202 A (XXI), 16. Dezember 1966). 1982 bekräftigte die UN-Generalversammlung (Resolution 37/43) auch „das Recht auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit der Völker unter Kolonialherrschaft und Fremdherrschaft“ – insbesondere derjenigen von Südafrika, Namibia und dem besetzten Palästina – auf Selbstbestimmung und ‚bekräftigte die Legitimität des Kampfes der Völker für Unabhängigkeit, territoriale Integrität, nationale Einheit und Befreiung von Kolonialherrschaft und Fremdherrschaft und ausländischer Besetzung mit allen verfügbaren Mitteln, einschließlich des bewaffneten Kampfes‘.

Diese Resolution von 1982 betrachtete auch „die Verweigerung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung, Souveränität, Unabhängigkeit und Rückkehr nach Palästina sowie die wiederholten Aggressionen Israels gegen die Völker der Region [als] eine ernsthafte Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit“. 1984 billigte der Sicherheitsrat weitgehend diese Feststellungen der UN-Generalversammlung, „in denen der massive gemeinsame Widerstand des unterdrückten Volkes Südafrikas gewürdigt wird“.

Dennoch standen Nelson Mandela und der African National Congress (ANC) – die seit den frühen 1960er Jahren den bewaffneten Kampf gegen die Apartheid in Südafrika anführten – bis 2008 auf der „Terroristenliste“ der USA. Dies geschah 14 Jahre, nachdem Mandela zum Präsidenten des Südafrika der Post-Apartheid gewählt worden war, und neun Jahre, nachdem er sich aus dem politischen Leben zurückgezogen hatte. Die US-Regierung arbeitete während des Kalten Krieges mit dem Apartheidregime zusammen und investierte in dieses, da sie es als Bollwerk gegen den Kommunismus ansah, bis der Druck der Basis 1986 zur Verabschiedung des Anti-Apartheid-Gesetzes führte, „das Wirtschaftssanktionen gegen Südafrika verhängte, bis die Regierung sich bereit erklärte, Mandela und alle politischen Gefangenen freizulassen und in ‚guten Glauben‘ Verhandlungen mit der schwarzen Mehrheit aufzunehmen“. Washington schloss sich dem Kampf gegen die Apartheid erst sehr spät an.

Auch die Regierung des Vereinigten Königreichs, die bis zum Schluss mit dem südafrikanischen Apartheid-Regime kollaborierte, erklärte Mandela und den ANC erst 1987, ein Jahr vor Mandelas Entlassung aus dem Gefängnis, zu „Terroristen“. Sowohl Großbritannien als auch die USA legten 1986 ihr Veto gegen einen Antrag auf Sanktionen gegen das Apartheid-Regime ein. Das heißt, Großbritannien und die USA waren in Bezug auf die Apartheid in Südafrika und diejenigen, die sich von innen heraus dagegen wehrten, ernsthaft nicht auf einer Linie mit der internationalen Gemeinschaft. Im Einklang mit ihrer Enthaltung bei der Deklaration von 1960 zur Entkolonialisierung – und ihrem Leitprinzip der Selbstbestimmung – zeigten Großbritannien und die USA selten Respekt für das Recht, sich gegen Kolonisierung, Besatzung und Apartheid zu wehren.

Das Recht auf Widerstand wurde jedoch wiederholt im Völkerrecht bestätigt, unter anderem durch die Resolution 3314 der UN-Generalversammlung von 1974 (Definition der Aggression), in der „das Recht dieser Völker [die ihres Rechts auf Selbstbestimmung, Freiheit und Unabhängigkeit beraubt sind Unabhängigkeit beraubt und einer ausländischen Besatzung unterworfen sind] das Recht haben, für dieses Ziel zu kämpfen und gemäß den Grundsätzen der Charta Unterstützung zu suchen und zu erhalten“; und das Zusatzprotokoll von 1977 zu den Genfer Konventionen von 1949, in dem die ausdrücklichen Rechte der Widerstand leistenden Völker in den besetzten Gebieten bekräftigt wurden. Weitere relevante Rechtsquellen sind die Resolutionen 2105 (1965) und 2625 (1970) der Generalversammlung der Vereinten Nationen (betreffend antikoloniale Kämpfe in Afrika bzw. das Gewohnheitsrecht auf Widerstand gegen die Verweigerung des Selbstbestimmungsrechts) sowie das Urteil des Internationalen Gerichtshofs von 2004 (betreffend die israelische Mauer, in dem der Internationale Gerichtshof die Behauptung einer „Selbstverteidigung“ durch eine illegale Besatzungsmacht zurückwies). Seit 1988, als Palästina sich selbst zur Nation erklärte und von den Vereinten Nationen als solche anerkannt wurde, wird das Recht auf nationale Selbstverteidigung gegen ausländische Aggression (d. h. von Seiten der Israelis) durch Artikel 51 der UN-Charta gewährt.

Ungeachtet dessen erkennen die meisten ehemaligen Kolonialregime das Recht von „nichtstaatlichen Akteuren“ auf Widerstand gegen ausländische Aggression, Besatzung und Apartheid nicht an, obwohl dieses Recht im Völkerrecht fest verankert ist und sogar in etwa 20 % der Verfassungen weltweit verankert ist. Dies wurde mit der Tendenz zum Absolutismus in der Staatsführung erklärt, wie im britischen Fall, eine Ansicht, die von britischen Theoretikern wie Hobbes vertreten wurde. Großbritannien hatte jedoch lange Zeit ein Interesse daran, Aufstände in seinen zahlreichen Kolonien, insbesondere in Irland, zu delegitimieren. Die USA hingegen bauten ihre Republik auf einer antikolonialen Revolution auf, setzten aber aufgrund ihrer Geschichte der Sklaverei, der internen Kolonisierung und des ständigen Erwerbs ausländischer Gebiete ihre Freiheitsideale nie konsequent um. Washington unterschied sich daher von den europäischen Kolonialmächten, indem es seine hegemoniale Welt auf offensichtlichen Doppelstandards aufbaute. Wie der südamerikanische antikoloniale Befreier Simon Bolivar vor zwei Jahrhunderten (1829) sagte: „Die Vereinigten Staaten scheinen von der Vorsehung dazu bestimmt zu sein, Amerika im Namen der Freiheit mit Elend zu plagen.“

Andererseits erkannten viele Länder mit postkolonialer und postfaschistischer Geschichte, in der Tat die Mehrheit der UN-Mitglieder in den 1960er Jahren, den Widerstand gegen die Verweigerung der Selbstbestimmung als grundlegend an. Dies erklärt die Klarheit des Völkerrechts in dieser Angelegenheit. Das Recht auf Widerstand nach dem Völkerrecht unterliegt den allgemeinen Regeln des humanitären Völkerrechts, wie den Grundsätzen der Unterscheidung zwischen Kombattanten und Zivilisten, der Verhältnismäßigkeit und einigen anderen Aspekten. Es gibt jedoch keine moralische Gleichwertigkeit zwischen der Gewalt der Kolonisierten und der Kolonisatoren; der Charakter und das Ausmaß sind aus wichtigen historischen Gründen unterschiedlich. Dennoch flüchten sich westliche Kommentatoren, die durch die Traditionen ihres eigenen Staates belastet sind, aber mit den harten Fakten der Kolonialkriminalität konfrontiert sind, oft feige in die Behauptung der „moralischen Gleichwertigkeit“ und argumentieren beispielsweise, dass der palästinensische Widerstand genauso schlimm sei wie das brutale israelische Militär; die „beide Seiten“-Geschichte.

Das palästinensische Recht auf Widerstand ist vielleicht das krasseste Beispiel für das Dilemma der sozialen Rechte in der postkolonialen Ära. Viele Papiere haben die Grundsätze in Bezug auf den Widerstand gegen die Besetzung der von den Israelis 1967 illegal annektierten Gebiete (hauptsächlich des Gazastreifens und des Westjordanlands, aber auch einiger Teile des Libanon und des syrischen Golan) gegen das von „Israel“ angewandte Apartheidsystem und allgemeiner gegen die israelische Aggression gegen die palästinensische Nation dargelegt. In einem Dokument heißt es: „Solange die illegale Besetzung andauert, stellt sie gemäß den internationalen Verantwortungsregeln eine fortgesetzte unrechtmäßige Handlung dar, wodurch das fortgesetzte Recht auf Selbstverteidigung für den besetzten Staat/das besetzte Volk gewahrt bleibt.“ Es wird hinzugefügt, dass „die Selbstverteidigung durch Palästinenser nur nach Prüfung der Grundsätze der Notwendigkeit, Verhältnismäßigkeit und Immanenz ausgeübt werden kann“.

In ähnlicher Weise schrieb der US-amerikanische Anwalt Stanley Cohen, dass „der Begriff ‚bewaffneter Kampf‘ im Recht auf Widerstand in dieser Resolution und vielen anderen frühen Resolutionen, die das Recht der Ureinwohner auf Vertreibung eines Besatzers bekräftigten, ohne genaue Definition impliziert wurde“. Er untergräbt die Bedeutung des Kampfes für Rechte und zitiert Frederick Douglass, ehemaliger Sklave und Emanzipationsaktivist in Nordamerika:

„Wenn es keinen Kampf gibt, gibt es keinen Fortschritt. Diejenigen, die vorgeben, die Freiheit zu befürworten, und dennoch Agitation herabwürdigen, sind Menschen, die Ernten wollen, ohne den Boden umzupflügen … Dieser Kampf kann ein moralischer sein; oder er kann ein physischer sein; oder er kann sowohl moralisch als auch physisch sein; aber es muss ein Kampf sein. Die Macht gibt nichts ohne eine Forderung zu. Das hat sie nie getan und wird sie nie tun.“

Die kanadische Gruppe CJPME dokumentiert die Anerkennung des Rechts auf Widerstand durch die Vereinten Nationen innerhalb geregelter Grenzen, stellt jedoch fest, dass der kanadische Staat (wie der Rest der angloamerikanischen Welt) dieses Recht nicht anerkennt. Kanada, ein Sponsor des israelischen Regimes, stellt sich sogar gewaltlosen palästinensischen Gruppen wie der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung entgegen und „hat konsequent alle ernsthaften Maßnahmen blockiert, um Israel für Verstöße gegen das Völkerrecht zur Rechenschaft zu ziehen“, einschließlich der Bemühungen von NGOs, vor dem Internationalen Strafgerichtshof Wiedergutmachung zu erlangen.

Der gesamte angloamerikanische Block und einige andere Sponsoren des israelischen Regimes wie Deutschland und Frankreich haben alle palästinensischen Widerstandsgruppen verboten, was im Widerspruch zum Völkerrecht und zum UN-System steht. Keine der von „Israel“ und seinen Sponsoren (Hamas, Palästinensischer Islamischer Dschihad, PFLP usw.) als „terroristisch“ verbotenen Gruppen wird jedoch vom UN-Sicherheitsrat verboten. Stattdessen umfasst die konsolidierte Liste des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen die pseudo-islamischen Terrorgruppen ISIS und Jabhat al Nusra und ihre Ableger, die hauptsächlich die jüngsten Stellvertreterkriege der USA in Libyen, Irak, Syrien, Libanon und Jemen unterstützten. Keine der palästinensischen oder regionalen Widerstandsgruppen wie die Hisbollah erscheint auf der Liste des UN-Sicherheitsrats. Die einzige Ausnahme von dieser Regel ist die jemenitische Ansar Allah, die (unter falschen Vorwänden) seit 2015 vom UN-Sicherheitsrat sanktioniert wird.

Die Weigerung des Westens, das Recht auf Widerstand anzuerkennen, hat schwerwiegende Folgen für die öffentliche Debatte. Die New York Times (NYT) beispielsweise – deren Stimme durch ihren Ruf in der wichtigen Online-Suchmaschine Google und der allgegenwärtigen Online-Enzyklopädie Wikipedia verstärkt wird – ist notorisch und zutiefst voreingenommen gegenüber den Palästinensern. Die New York Times bezeichnet Israel regelmäßig als „Demokratie“ (wenn auch als „gefährdet“) und palästinensische Widerstandsgruppen als „Terroristen“. Dies gilt auch dann, wenn Widerstandsgruppen das israelische Militär und dieses palästinensische Zivilisten ins Visier nehmen. Die Logik von Wikipedia besteht darin, dass die Leser „seriösen“ Sekundärquellen wie der New York Times vertrauen und Primärquellen (d. h. Originalrecherchen) nicht berücksichtigen sollten. Durch diese Logik wird die Welt in Unwissenheit gehalten und die Rechte nach internationalem Recht werden verraten.

3. Abschließende Bemerkungen

Richtig verstanden war der 7. Oktober eine kühne Aufstandsinitiative palästinensischer Widerstandsgruppen unter der Führung der Hamas, die erfolgreicher war als erwartet, da sie die Moral der Israelis erschütterte und erhebliche regionale Unterstützung des Widerstands aus dem Libanon, dem Iran, dem Jemen und dem Irak erhielt. Damit übertraf sie das ursprüngliche Ziel, die Garnison im Gazastreifen zu zerstören.

Das Ziel des Gefangenenaustauschs war größtenteils erfolglos, da die militärischen Auswirkungen das israelische Regime dazu veranlassten, nicht bereit zu sein, über einen Waffenstillstand zu verhandeln. Was als Schlag gegen den Besatzungsfeind begann, wurde zum Beginn der Endphase der palästinensischen Revolution: eine Entkolonialisierungsoperation, die nicht zum Besatzungsstatus quo zurückkehren kann.

Die internationale Gemeinschaft, die die Entkolonialisierung und postkoloniale Normen respektiert, sollte dazu beitragen, diesen bemerkenswerten Meilenstein der palästinensischen Befreiung zu würdigen, der höchstwahrscheinlich den Beginn der Endphase einer Entkolonialisierungsrevolution markiert. Palästinensische und wohlgesonnene Stimmen sollten die Geschichte des 7. Oktobers neu schreiben und das Symbol aus den Händen der Kolonialisten reißen.

Die Operation wurde von westlichen Regimen und ihren Medien mit falschen Behauptungen über Terrorismus gegen Zivilisten verunglimpft. Dies war ein Vorwand, um die israelischen Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung in Gaza zu vertuschen, darunter auch der Massenmord an Kindern. Wenn die Gräueltaten der „Hamas“ ausreichend betont würden, so dachte man, könnte dies sogar die anschließenden zivilen Vergeltungsmaßnahmen in Gaza rechtfertigen. Dies war sicherlich eine weit verbreitete Ansicht unter westlichen Medienredakteuren. Tatsächlich gibt es zahlreiche Belege dafür, dass die Behauptungen über unmenschlichen Terrorismus weitaus überzeugender auf die Operationen der anschließenden israelischen Invasion im Gazastreifen zutrafen, die nun vom Internationalen Gerichtshof als „plausible“ Akte des Völkermords eingestuft wurden. Sogar Papst Franziskus beklagte den israelischen „Terrorismus“ in Gaza.

Es ist dringend notwendig, sich der „normalisierten Leugnung“ des Widerstandsrechts zu widersetzen, die dazu beiträgt, den Status des völkermörderischen israelischen Regimes auf den einer „Demokratie“ zu heben, während alle Widerstandsgruppen als „Terroristen“ gebrandmarkt werden. Den Förderern des zionistischen Regimes darf nicht gestattet werden, die postkolonialen Errungenschaften des Völkerrechts zu begraben.

Darüber hinaus muss den anhaltenden „Teile-und-herrsche“-Operationen Washingtons und seiner Kollaborateure durch eine stärkere Koordinierung und Integration von Widerstandsgruppen und Staaten begegnet werden. Wie ich im Iran vor einigen Jahren argumentierte, wird es neben den Sicherheitsvorteilen auch strategische und wirtschaftliche Vorteile für alle Mitglieder einer westasiatischen Allianz geben, einem Block, der nicht nur die Region abschirmen, sondern auch die Einflussmöglichkeiten erhöhen wird.

Die in diesem Artikel erwähnten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Direktor des in Sydney ansässigen Centre for Counter Hegemonic Studies.

Übersetzt mit Deepl.com

