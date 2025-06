https://english.almayadeen.net/articles/opinion/witkoff-s-proposal-and-the-position-of-the-palestinian-resis



Witkoffs Vorschlag und die Position des palästinensischen Widerstands

1. Juni 2025



Amro Allan erklärt, warum der jüngste Waffenstillstandsvorschlag der USA, der keine verbindlichen Verpflichtungen enthält, vom palästinensischen Widerstand als trügerischer Trick angesehen wurde, um den Krieg gegen Gaza zu verzögern, anstatt ihn zu beenden.

Das jüngste Manöver der USA, das Witkoffs Vorschlag beinhaltet, war kaum mehr als ein Versuch der Täuschung. Washington versorgte den palästinensischen Unterhändler über einen Dritten mit falschen Zusicherungen, dass der amerikanische Präsident eine neue Waffenstillstandsinitiative vorbereite, die zu gegebener Zeit zu einer dauerhaften Beendigung der „Feindseligkeiten“ führen würde. Das den palästinensischen Vertretern überreichte Dokument enthielt jedoch weder explizite noch implizite Verpflichtungen zur Beendigung des Krieges. Es fehlten jegliche Formulierungen, die auf eine endgültige Lösung hindeuteten, was den Verdacht nährte, dass es sich bei dem Vorschlag lediglich um ein taktisches Ablenkungsmanöver handelte.

Dieser Schritt scheint darauf abzuzielen, die palästinensischen Unterhändler zurück in das gescheiterte Rahmenwerk von Interimsabkommen zu ziehen, ähnlich dem vom 15. Januar 2025. Dieses Abkommen brach innerhalb weniger Wochen nach seinem Inkrafttreten zusammen, vor allem aufgrund der Weigerung „Israels“, einen echten und dauerhaften Waffenstillstand in Gaza anzustreben. Die Geschichte hat gezeigt, dass solche Abkommen den israelischen Besatzungstruppen lediglich eine Atempause verschaffen und keine Schritte in Richtung Gerechtigkeit oder Frieden darstellen.

Die Lehre aus diesen Erfahrungen der Vergangenheit ist nun klar: Das Ziel „Israels“ ist es, seine Gefangenen zurückzuholen, ohne das Blutvergießen in Gaza zu beenden. Vor diesem Hintergrund ist die entschiedene Ablehnung jeglicher erneuter Beteiligung an solchen stufenweisen Vereinbarungen durch den palästinensischen Widerstand sowohl klug als auch prinzipientreu. Vorläufige Vereinbarungen in ihrer derzeitigen Form bieten nichts weiter als eine vorübergehende Unterbrechung der Gewalt, während sie „Israel“ ermöglichen, sich neu zu formieren und seine Militäraktion fortzusetzen. Weit davon entfernt, den Angriff zu beenden, ermutigen sie die „israelische“ Aggression, eskalieren die Gewalt und vertiefen das Leiden der Bevölkerung in Gaza.

Unterdessen ist der wachsende internationale Druck auf „Israel“, seine Offensive zu beenden, der nun sogar von traditionell treuen Verbündeten wie Deutschland, Großbritannien und Frankreich ausgeht, zu einem neuen Druckmittel für die palästinensischen Unterhändler geworden. Diese Regierungen, die sich durch Waffenverkäufe und diplomatische Deckung lange Zeit mitschuldig an den Kriegsbemühungen „Israels“ gemacht haben, sehen sich zunehmender öffentlicher Empörung über ihre Rolle in einer Kampagne gegenüber, die viele inzwischen treffend als Völkermord bezeichnen.

Vor allem der unerbittliche bewaffnete Widerstand der Hamas und anderer Fraktionen hat die erklärten und unausgesprochenen militärischen Ziele „Israels“ bislang vereitelt. Für viele Beobachter ist der Krieg nicht nur zu einem strategischen Fehlschlag geworden, sondern auch zu einer politischen Belastung. „Israels“ Kampagne ist zu wahlloser Rache eskaliert, bei der Zivilisten durch Belagerung, Aushungerung und Luftangriffe bestraft werden, ohne dass auf dem Schlachtfeld nennenswerte Erfolge erzielt werden. Für westliche Regierungen sind die Bilder von massiven zivilen Opfern politisch toxisch geworden und untergraben genau die Allianzen, die „Israel“ einst vor internationaler Rechenschaft geschützt haben.

Im Hintergrund stehen die Vereinigten Staaten. Präsident Trump, dessen Verständnis für militärische und strategische Angelegenheiten bekanntermaßen gering ist, war ursprünglich davon ausgegangen, dass der Konflikt schnell beigelegt werden könne. Er dachte an Wochen, nicht an Monate. Doch nun sieht sich Washington mit der unbestreitbaren Tatsache konfrontiert, dass „Israels“ Militär versagt hat. Hinzu kommt, dass es zu Beginn des Konflikts nicht in der Lage war, den Jemen zu unterwerfen, sodass das Weiße Haus nun aus einer Position heraus verhandeln muss, die die Realität vor Ort berücksichtigt und nicht Trumps fehlerhafte Einschätzung. Diese Entwicklungen geben dem palästinensischen Widerstand zusätzliche Trümpfe in die Hand, Munition für seine Forderung nach einem Ende des Krieges und greifbarer Hilfe für die belagerte Bevölkerung Gazas.

Trotz der Propaganda aus Washington, die Teilvereinbarungen als „pragmatische Schritte“ oder „den einzig gangbaren Weg“ darstellt, erzählen die Fakten vor Ort eine andere Geschichte. Solche Abkommen ebnen nicht den Weg für einen dauerhaften Frieden, sondern verlängern den Krieg, belohnen Böswilligkeit und verwässern die palästinensische Forderung nach Gerechtigkeit zu einer Reihe endloser, nicht durchsetzbarer Waffenstillstände. Dies ist kein Fahrplan für den Frieden, sondern ein Umweg, der darauf abzielt, den Willen eines belagerten Volkes zu zermürben.

Aus diesen Gründen und angesichts der sich wandelnden politischen Dynamik sowohl auf regionaler als auch auf globaler Ebene bleibt das Beharren der palästinensischen Widerstandsbewegung auf soliden Garantien für einen dauerhaften Waffenstillstand vor dem Abschluss eines vorübergehenden Abkommens der verantwortungsvollste und strategisch sinnvollste Kurs. Diese Haltung basiert nicht auf Ablehnung, sondern auf der hart erarbeiteten Weisheit der Erfahrung. Und sie könnte in diesem Moment der klarste Weg nach vorne sein in einer Welt, die endlich beginnt, den Preis des Schweigens in Frage zu stellen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Mayadeen wider.

