Waffenstillstand in Gaza – Vollständige Übersetzung der Antwort der Hamas auf den Vorschlag von Witkoff

31. Mai 2025 Nachrichten

Archivfoto des Gefangenenaustauschs während des Waffenstillstands im Januar. (Foto: über soziale Medien, QNN)

Von Palestina Chronicle Staff

Die arabische Website Al-Jazeera berichtet, dass sie „eine Kopie der Antwort der Hamas auf den Vorschlag des US-Gesandten Steve Witkoff für einen Waffenstillstand im Gazastreifen und einen Gefangenenaustausch erhalten hat“.

Vor kurzem gab die palästinensische Widerstandsbewegung bekannt, dass sie heute, am Samstag, ihre Antwort an die Vermittler übermittelt habe, mit dem Ziel eines „dauerhaften Waffenstillstands, eines vollständigen Rückzugs aus dem Gazastreifen und einer garantierten Hilfslieferung für unser Volk im Gazastreifen“.

Die Antwort der Hamas umfasst die Freilassung von zehn lebenden israelischen Gefangenen und 18 Leichen in mehreren Phasen. Im Gegenzug würde eine vereinbarte Anzahl palästinensischer Gefangener während einer 60-tägigen Waffenruhe freigelassen werden, in der Verhandlungen über die Beendigung des Krieges und den Rückzug Israels aus dem Gazastreifen stattfinden würden.

Nachfolgend finden Sie den Wortlaut der Antwort der Hamas, die laut dem von Al-Jazeera veröffentlichten Dokument am 31. Mai übermittelt wurde.

Anmerkung der Redaktion: Das Dokument wurde in arabischer Sprache von Al-Jazeera erstellt und von der Palestine Chronicle übersetzt. Bitte beachten Sie daher, dass die hier bereitgestellte englische Übersetzung nicht die offizielle Antwort der Hamas und anderer palästinensischer Gruppen darstellt.

Rahmenbedingungen für die Aushandlung eines dauerhaften Waffenstillstandsabkommens

Dauer: Ein 60-tägiger Waffenstillstand. Präsident Trump garantiert Israels Einhaltung des Waffenstillstands während des vereinbarten Zeitraums.

Freilassung israelischer Gefangener und Rückführung von Leichen: 10 lebende israelische Gefangene und 18 Leichen werden freigelassen. Davon werden 4 lebende Gefangene am ersten Tag, 2 lebende Gefangene am 30. Tag und 4 lebende Gefangene am 60. Tag freigelassen. Was die Leichen betrifft, so werden 6 am 10. Tag, 6 am 30. Tag und 6 am 50. Tag übergeben.

Hilfe und humanitäre Lage:

Die Hilfe wird gemäß dem humanitären Protokoll, das in der Vereinbarung vom 19. Januar 2025 festgelegt wurde, unmittelbar nach Genehmigung des Waffenstillstandsabkommens über die Vereinten Nationen, ihre Organisationen und andere Organisationen, einschließlich des Roten Halbmonds, in den Gazastreifen gelangen.

Wiederaufbau der Infrastruktur (Strom, Wasser, Abwasser, Kommunikation und Straßen) und Einfuhr der erforderlichen Materialien, einschließlich Baumaterialien. Wiederaufbau und Betrieb von Krankenhäusern, Gesundheitszentren, Schulen und Bäckereien in allen Gebieten des Gazastreifens.

Unbeschränkte Ein- und Ausreise der Bewohner des Gazastreifens über den Grenzübergang Rafah sowie Wiederaufnahme des Waren- und Handelsverkehrs.

Während der Verhandlungsphase werden Vereinbarungen und Pläne für den Wiederaufbau der während des Krieges zerstörten Häuser, Einrichtungen und Infrastruktur sowie für die Unterstützung der vom Krieg betroffenen Gruppen fertiggestellt. Die Umsetzung des Wiederaufbauplans für den Gazastreifen wird unter der Aufsicht mehrerer Länder und Organisationen, darunter Ägypten, Katar und die Vereinten Nationen, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren beginnen.

Militärische Aktivitäten Israels: Alle militärischen Aktivitäten Israels im Gazastreifen werden mit Inkrafttreten dieses Abkommens eingestellt. Während der Waffenruhe werden die Luftaktivitäten (militärische und Aufklärungsflüge) im Gazastreifen täglich für 10 Stunden und an Tagen, an denen Gefangene und Häftlinge ausgetauscht werden, für 12 Stunden eingestellt.

Rückzug der israelischen Streitkräfte: Am ersten Tag werden vier lebende israelische Gefangene freigelassen. Die israelischen Streitkräfte werden sich bis zum 2. März 2025 aus allen Gebieten des Gazastreifens auf ihre Positionen vor dem 2. März 2025 zurückziehen, gemäß den in der Vereinbarung vom 19. Januar 2025 festgelegten Karten.

Verhandlungen: Am ersten Tag beginnen unter der Schirmherrschaft der vermittelnden Garantiemächte indirekte Verhandlungen über einen dauerhaften Waffenstillstand, die folgende Themen umfassen:

Schlüssel und Bedingungen für den Austausch aller verbleibenden israelischen Gefangenen gegen eine vereinbarte Anzahl palästinensischer Gefangener in israelischen Gefängnissen.

Erklärung eines dauerhaften Waffenstillstands und vollständiger Rückzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen.

(Nach der Einigung über den Austausch der verbleibenden Gefangenen und Leichen und vor Beginn der Übergabeverfahren werden ein dauerhafter Waffenstillstand und der Rückzug der israelischen Streitkräfte aus dem gesamten Gazastreifen verkündet).

Regelungen für den „Tag danach“ in Gaza:

Ein unabhängiges technokratisches Komitee wird mit Beginn der Umsetzung dieser Vereinbarung unverzüglich die Verwaltung aller Angelegenheiten des Gazastreifens mit allen Befugnissen und Verantwortlichkeiten übernehmen.

Einstellung der gegenseitigen militärischen (feindseligen) Operationen zwischen den beiden Parteien für einen langen Zeitraum (5-7 Jahre), garantiert durch die Vermittler (Vereinigte Staaten, Ägypten, Katar).

Unterstützung durch den Präsidenten: Der Präsident nimmt die Verpflichtung der Parteien zur Einhaltung des Waffenstillstandsabkommens ernst und besteht darauf, dass die Verhandlungen während des vorübergehenden Waffenstillstands, sofern sie mit einer Einigung zwischen den Parteien erfolgreich abgeschlossen werden, zu einer dauerhaften Lösung des Konflikts führen werden.

Freilassung palästinensischer Gefangener und Überführung der Leichen: Im Austausch für die Freilassung der 10 lebenden israelischen Gefangenen und 18 Leichen wird eine vereinbarte Anzahl palästinensischer Gefangener und Leichen freigelassen. Lebende Gefangene und Leichen werden gleichzeitig und nach einem vereinbarten Mechanismus freigelassen.

Status der Gefangenen und Inhaftierten: Am 10. Tag wird die Hamas Informationen über die Anzahl der Lebenden und Toten unter den verbleibenden Gefangenen, die von der Hamas und palästinensischen Fraktionen festgehalten werden, bereitstellen. Im Gegenzug wird Israel vollständige Informationen über alle lebenden und toten Gefangenen bereitstellen, die seit dem 7. Oktober 2023 aus dem Gazastreifen festgenommen wurden. Die Hamas verpflichtet sich, unmittelbar nach dem Waffenstillstand die Gesundheit, Versorgung und Sicherheit der israelischen Häftlinge zu gewährleisten. Im Gegenzug verpflichtet sich Israel, die Gesundheit, Versorgung und Sicherheit der palästinensischen Gefangenen und Häftlinge in israelischen Gefängnissen und Haftanstalten gemäß dem Völkerrecht und internationalen Normen zu gewährleisten.

Freilassung der verbleibenden Gefangenen: Die Verhandlungen über einen dauerhaften Waffenstillstand in Gaza sollten innerhalb von 60 Tagen abgeschlossen sein. Nach der Einigung und nach der Erklärung eines dauerhaften Waffenstillstands und dem vollständigen Abzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen werden die verbleibenden Gefangenen (lebende und tote) aus der von Israel vorgelegten Liste von 58 Personen im Austausch gegen eine vereinbarte Anzahl palästinensischer Gefangener freigelassen.

Garanten: Die vermittelnden Garanten (Vereinigte Staaten, Ägypten, Katar) garantieren die Aufrechterhaltung des Waffenstillstands für 60 Tage und die Fortsetzung der Verhandlungen bis zum Abschluss eines dauerhaften Waffenstillstandsabkommens, einschließlich der Einstellung der Militäroperationen und der Einreise humanitärer Hilfe.

Gesandter für die Verhandlungen: Sondergesandter Steve Witkoff wird in die Region reisen, um das Abkommen abzuschließen. Witkoff wird die Verhandlungen leiten.

Präsident Trump: Präsident Trump wird das Waffenstillstandsabkommen persönlich bekannt geben. Die Vereinigten Staaten und Präsident Trump sind entschlossen, sich für die Fortsetzung ernsthafter Verhandlungen bis zum Abschluss eines endgültigen Abkommens einzusetzen.

(Al-Jazeera Arabic – Übersetzt von The Palestina Chronicle)

Übersetzt in Deutsch Deepl.com.

