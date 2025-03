https://norberthaering.de/news/wahlergebnis-bsw/



Wo die fehlenden Stimmen für das BSW zu finden sein könnten

8. 03. 2025 | Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), das nach vorläufigem Ergebnis der Bundestagswahl äußerst knapp die Fünfprozenthürde gerissen hat, listet in einer Pressemitteilung eine Reihe von Fehlerquellen auf, die dazu geführt haben dürften, dass tausende Stimmen für das BSW falsch zugeordnet oder nicht gezählt wurden.

Dem BSW fehlten laut dem vorläufigen Endergebnis und der Aussage der Bundeswahlleiterin 13.435 Stimmen, um die Fünfprozenthürde zu überspringen. Das sind 0,028 Prozent der für das BSW abgegebenen Zweitstimmen. In einer Pressemitteilung vom 7. März schreibt das BSW, dass es zahlreiche Anomalien in den online einsehbaren Wahlergebnissen in den Wahlkreisen und Wahlbezirken gebe. Die Partei habe alle Landes- und alle Kreiswahlleitungen über die gefundenen Unregelmäßigkeiten informiert, habe aber keine Übersicht darüber, wo diesen Meldungen nachgegangen wurde. Es sei aber offensichtlich, dass es zu vielen Fehlern zu Lasten des BSW gekommen sei. Die Partei fordert deshalb eine bundesweite Nachzählung. Nur dadurch könne festgestellt werden, ob das BSW tatsächlich an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert ist.

Auf Basis der Daten aus Wahlbezirken, aus denen genügend Informationen veröffentlicht wurden, hat das BSW vier Fehlerquellen festgestellt, die zulasten dieser Partei gingen. Die Datenlagen bezüglich der veröffentlichten Daten sei aber zu schlecht und zwischen den Bundesländern uneinheitlich, um ohne Neuauszählung Genaues sagen zu können. Weiterlesen bei norberthaering.de

