Wo Olivenbäume weinen: Die Verarbeitung des Traumas der Besatzung | Der Chris-Hedges-Bericht

Von Chris Hedges

02. Oktober 2024

Die Welt hat Palästina im Stich gelassen. Die Vereinigten Staaten und die Europäische Union geben Lippenbekenntnisse zu den Grundsätzen der Menschenrechte und der Demokratie ab, während sie Israels völkermörderisches Projekt der ethnischen Säuberung und Apartheid grenzenlos unterstützen. Westliche Medien zensieren die Berichterstattung über israelische Gräueltaten, und internationale humanitäre Organisationen verlangen von den Palästinensern, dass sie immer wieder ihre Opferrolle beweisen. Die arabischen Staaten schweigen im Großen und Ganzen und machen sich mitschuldig.

Angesichts so viel Ungerechtigkeit bietet der neue Dokumentarfilm „Where the Olive Trees Weep“ einen seltenen Einblick in die alltäglichen Erfahrungen und psychologischen Auswirkungen der Besatzung. Der Film wurde 2022 im Westjordanland gedreht und begleitet die palästinensische Journalistin und Therapeutin Ashira Darwish, die israelische Journalistin Amira Haas, die Aktivistin Ahed Tamimi, Dr. Gabor Maté und andere. In dieser Folge von „The Chris Hedges Report“ spricht Chris Hedges mit Ashira Darwish und den Regisseuren und Produzenten des Films, Zaya Ralitza Benazzo und Maurizio Benazzo.

Zaya und Maurizio wollten mit dem Projekt die durch die zionistische Besatzung verursachten Trauma-Zyklen erforschen. Schon lange vor dem gegenwärtigen Völkermord haben israelische Streitkräfte ungestraft Gewalt angewendet, um den gewaltfreien Widerstand der Bevölkerung zu bestrafen und palästinensischen Männern, Frauen und Kindern, die alltäglichen Aktivitäten wie dem Schulbesuch nachgingen, Angst einzujagen. Folglich ist die palästinensische Erfahrung allgegenwärtig von Gewalt und Verlust sowie von der ständigen Angst vor weiterer Gewalt geprägt.

Darwish, die selbst von israelischen Soldaten festgenommen und schwer verletzt wurde, als sie an einem gewaltfreien Protest teilnahm, beobachtet, wie die Gewalt des Alltags die Einstellung zum Tod prägt. Für Kinder in Gaza und im Westjordanland wird es zu einer sichereren und einfacheren Option, „in den Händen des Göttlichen zu sein“, als unter Besatzung zu leben. Inmitten endloser Verluste ist der Tod auch deshalb ein Fest, weil man zu seinen Liebsten nach Hause geht.

So wie die Palästinenser den Tod annehmen, nehmen sie auch das Leben an. Während der Dreharbeiten im Westjordanland waren Maurizio und Zaya bewegt von der Lebensfreude der Palästinenser, ihrem tiefen Gemeinschaftssinn und ihrem furchtlosen Engagement für den Kampf um ihre Freiheit. Glaube, Gemeinschaft und Widerstand sind eng miteinander verbunden und integraler Bestandteil des Prozesses der Heilung kollektiver Traumata. Wie Darwish bekräftigt: „Die Befreiung Palästinas ist unsere Heilung.“

Übersetzt mit Deepl.com

