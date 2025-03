Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

„Herr Präsident, lassen Sie nicht zu, dass Netanjahu sie opfert“ |

Wöchentliche landesweite Proteste für Geiselabkommen in ganz Israel fortgesetzt

Die Angehörigen der von der Hamas festgehaltenen Geiseln planen, mehrere Tage vor dem Hauptquartier des Verteidigungsministeriums in Tel Aviv zu verbringen ■ Der Justizputsch steht wieder auf der Tagesordnung der israelischen Demonstranten, während die Regierung versucht, den Generalstaatsanwalt zu stürzen

Angehörige von Geiseln geben am Samstag vor dem Kirya-Komplex in Tel Aviv eine Erklärung ab. Bildnachweis: Moti Milrod

Bar Peleg

Adi Hashmonai

Eden Solomon

8. März 2025, 19:37 Uhr IST

Am Samstag finden im ganzen Land Demonstrationen statt, bei denen die Freilassung der Geiseln gefordert und gegen die Regierung protestiert wird.

Im Anschluss an die Proteste planen die Familien der Geiseln, Zelte vor den Toren des Hauptquartiers des Verteidigungsministeriums in Tel Aviv aufzustellen. Die Organisatoren sagen, dass die Demonstranten mehrere Tage bleiben wollen, und haben die Öffentlichkeit aufgerufen, sich ihnen anzuschließen.

Omri Lifshitz, der Sohn von Oded Lifshitz, dessen Leiche letzten Monat aus Gaza zurückgebracht wurde, wandte sich in einer Erklärung in Tel Aviv an Premierminister Benjamin Netanjahu und warnte, dass die Wiederaufnahme der Kämpfe in Gaza zum Tod der Geiseln führen würde. „Netanyahu will den Krieg wieder aufnehmen, obwohl er den Extremisten versprochen hat, dass es keine zweite Phase [des Waffenstillstands] geben wird“, sagte er.

Lifshitz appellierte auch an US-Präsident Donald Trump und sagte, er sei der Einzige, der den Zusammenbruch des Abkommens verhindern könne. “Herr Präsident, lassen Sie nicht zu, dass Netanyahu sie opfert. Keine Teilabkommen, keine Vermittlungsangebote – wir müssen den Krieg beenden und alle in einer Phase nach Hause bringen!“ Weiterlesen bei haaretz.com

