Wöchentlicher Bericht: Israel greift Iran an, während der Völkermord in Gaza neue Ausmaße erreicht

Von Dave Reed

15. Juni 2025

Von der Gaza Humanitarian Foundation betriebene Hilfsgüterausgabestelle in al-Bureij, Zentral-Gaza, 29. Mai 2025. (Foto: Moiz Salhi/APA Images)

Am Donnerstagabend startete Israel einen großen Militärschlag im Iran, der auf Nuklearanlagen und hochrangige Beamte abzielte. Mindestens zwanzig hochrangige iranische Militärführer wurden getötet, und es wurden einige Schäden an den Anlagen des iranischen Nuklearprogramms verursacht. Wir kennen noch nicht das gesamte Ausmaß der Ziele der israelischen Regierung, aber der Zeitpunkt ist wichtig. Die Angriffe erfolgten nur zwei Tage bevor die USA die direkten Verhandlungen mit dem Iran wieder aufnehmen wollten. Seit Wochen gibt Donald Trump widersprüchliche Äußerungen zu Israel und dem Iran ab und wechselt zwischen Säbelrasseln und Aufrufen zur Zurückhaltung. Es ist verlockend, darin eine groß angelegte Strategie zu sehen, aber wahrscheinlicher ist, dass Trumps Inkohärenz und seine chaotische Außenpolitik Israel Spielraum für konsequentes Handeln gelassen haben. Unabhängig davon ist dies außerordentlich gefährlich und ein weiterer Beweis dafür, dass das Versagen der internationalen Gemeinschaft, Israels expansionistische, destabilisierende Agenda anzugehen, es Israel ermöglicht, die Region in eine Katastrophe zu treiben.

Es ist kaum zu glauben, aber Israels Völkermordkrieg gegen Gaza erreicht neue Tiefen. Die medizinische Infrastruktur des Gebiets ist zusammengebrochen. Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Palästinenser sind von Hunger bedroht. Israel schränkt die Hilfslieferungen weiterhin ein, und die sogenannten Verteilungsstellen, die von der von den USA und Israel unterstützten Gaza Humanitarian Foundation betrieben werden, sind chaotische, tödliche Orte, an denen hungernde Menschen angegriffen werden, weil sie versuchen zu überleben. Wie Navi Pillay, Vorsitzende der UN-Untersuchungskommission für die besetzten palästinensischen Gebiete, es ausdrückte: „Wir sehen immer mehr Anzeichen dafür, dass Israel eine systematische Kampagne zur Auslöschung des palästinensischen Lebens in Gaza durchführt.“ Der neue Bericht der Kommission wird in Kürze veröffentlicht, aber Berichte allein werden das Gemetzel nicht stoppen. Weiterlesen bei mondoweiss.net

