Zehn britische Gruppen solidarisieren sich mit der Palästina-Aktion gegen ein mögliches Verbot in Großbritannien

6. November 2024

Zehn britische Kampagnengruppen bekundeten am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung mit der Palästina-Aktion ihre Unterstützung. (Foto: via Twitter)

Von Palestine Chronicle Staff

In der Erklärung wurde die entscheidende Rolle von Palestine Action bei der Mobilisierung von Bemühungen gegen den anhaltenden Völkermord Israels in Gaza hervorgehoben.

Zehn britische Kampagnengruppen bekundeten am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung mit Palestine Action, die Gefahr läuft, im Vereinigten Königreich verboten zu werden, ihre Unterstützung.

In einer gemeinsamen Erklärung mit dem Titel „We are all Palestine Action“ betonten die Unterzeichner, dass „Palestine Action an der Spitze der Pro-Palästina-Bewegung in Großbritannien steht“.

„In den letzten vier Jahren haben sie wirksame direkte Maßnahmen gegen Elbit Systems, Israels größten Waffenhersteller, ergriffen“, heißt es in der Erklärung.

Die Erklärung wurde von CAGE International, Black Lives Matter UK, Sisters Uncut, Palestine Youth Movement, Parents for Palestine, ELSC, Axe Drax, Defend Our Juries, Free Political Prisoners und Just Stop Oil unterzeichnet.

Sie skizzierte die Meilensteine, die Palestine Action in seiner jungen Geschichte erreicht hat.

„Die Gruppe hat erfolgreich mehrere Fabriken von Elbit Systems geschlossen und zehn große Unternehmen gezwungen, ihre Beziehungen zu dem Waffenhersteller zu beenden“, so die Unterzeichner.

Sie fügten hinzu, dass die Gruppe laut jüngsten Berichten der britischen Polizei ‚Elbit allein im letzten Jahr Verluste in zweistelliger Millionenhöhe beschert hat‘.

„Jede Aktion, die die Lieferkette von Waffen unterbricht, die im andauernden Völkermord eingesetzt werden, ist moralisch richtig und unterstützenswert“, sagten die britischen Gruppen und betonten, dass ‚direkte Aktionen noch nie so notwendig waren wie heute‘.

Die Unterzeichner lobten die Protestbewegung von Palestine Action gegen den andauernden Völkermord in Gaza und wiesen darauf hin, dass die Gruppe häufig von der zionistischen Lobby angegriffen wurde.

„Dokumente haben aufgedeckt, wie Elbit Systems und die israelische Regierung die Polizei, die CPS, das Büro des Generalstaatsanwalts und Minister der Regierung unter Druck gesetzt haben, um gegen die Gruppe vorzugehen, und ein Verbot gefordert haben“, heißt es in der Erklärung.

Darin wird die sogenannte ‚autoritäre Infrastruktur der Anti-Terror-Kräfte‘ scharf kritisiert, die ‚Ängste und Vorurteile gegenüber hauptsächlich Muslimen‘ ausnutzt und zum ‚Werkzeug‘ geworden ist, um diese Ziele zu erreichen.

In der auf X veröffentlichten Erklärung heißt es weiter, dass nach mehreren „unentschiedenen Geschworenenurteilen und Freisprüchen für Aktivisten von Palestine Action“ neue Beweise dafür aufgetaucht seien, dass Maßnahmen ergriffen würden, „um zu verhindern, dass Geschworene aufgrund ihres Gewissens Freisprüche aussprechen“.

Die zehn britischen Gruppen gaben bekannt, dass Palestine Action derzeit 16 politische Gefangene in Großbritannien hat, von denen elf noch nicht vor Gericht gestellt wurden.

„Aktivisten von Palestine Action waren regelmäßigen Razzien im Morgengrauen, Schikanen durch die Polizei, Kontrollen am Flughafen und Verleumdungskampagnen ausgesetzt„, so die Unterzeichner.

„Trotz der Hindernisse setzt Palestine Action weiterhin ihre Freiheit für die Befreiung Palästinas aufs Spiel“, fügten sie hinzu.

Die britischen Gruppen gelobten, weiterhin „voll und ganz solidarisch mit Palestine Action“ zu sein, und forderten alle „Menschen mit Gewissen auf, ihre Unterstützung für die Gruppe zu zeigen“.

„Wir alle sind Palestine Action“, endete die Erklärung.

„Palestine Action“ auf Balfour

„Palestine Action“ war entscheidend an der Mobilisierung von Bemühungen im Vereinigten Königreich gegen den anhaltenden israelischen Völkermord in Gaza beteiligt und wies gleichzeitig auf die unbestreitbare Rolle Großbritanniens in der Tragödie des palästinensischen Volkes hin.

Am 2. November erinnerten Aktivisten von ‚Palestine Action‘ an den 107. Jahrestag der Unterzeichnung der Balfour-Erklärung, indem sie zwei Skulpturen des ersten israelischen Präsidenten Chaim Weizmann aus einer Vitrine an der Universität Manchester entfernten.

Die Aktivisten besprühten in Zusammenarbeit mit Studenten der Universität Cambridge auch die Wände des Instituts für Fertigung der Einrichtung wegen „Mitschuld am Völkermord“ an den Palästinensern.

„(Arthur) Balfour, der das Land Palästina weggegeben hat, wurde von der Universität ausgebildet. Heute arbeitet das Institut mit Waffenfirmen zusammen, die Völkermord begehen“, sagte Palestine Action am 2. November und veröffentlichte Fotos von mit roter Farbe beschmierten Wänden.

Neben Videomaterial von Aktivisten, die die Vitrine zerstören und die Büsten des ehemaligen israelischen Beamten mitnehmen, sagte Palestine Action: „Weizmann sicherte sich die Balfour-Erklärung, ein britisches Versprechen, das vor 107 Jahren geschrieben wurde und mit dem die ethnische Säuberung Palästinas begann, indem er das Land wegunterzeichnete.“

„Cambridge hat Balfour ausgebildet und bis zu seiner Zerstörung durch direkte Aktionen hing sein Porträt im Trinity College“, sagte die Aktivistengruppe in einer Erklärung.

Zahl der Todesopfer steigt

Israel hat sich über eine Resolution des UN-Sicherheitsrats hinweggesetzt, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wurde, und wurde angesichts seiner anhaltenden brutalen Offensive gegen Gaza international verurteilt.

Israel steht derzeit wegen Völkermordes an den Palästinensern vor dem Internationalen Gerichtshof und führt seit dem 7. Oktober einen verheerenden Krieg gegen Gaza.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bei dem seit dem 7. Oktober andauernden Völkermord in Gaza 43.391 Palästinenser getötet und 102.347 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen tot sind.

Israel gibt an, dass bei der Al-Aqsa-Flutoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet wurden. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Palästinensische und internationale Organisationen sagen, dass die Mehrheit der Getöteten und Verwundeten Frauen und Kinder sind.

Der israelische Krieg hat zu einer akuten Hungersnot geführt, vor allem im Norden des Gazastreifens, die den Tod vieler Palästinenser, vor allem von Kindern, zur Folge hatte.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte Stadt Rafah im Süden nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – was zum größten Massenexodus in Palästina seit der Nakba von 1948 geworden ist.

Im weiteren Verlauf des Krieges begannen Hunderttausende Palästinenser, auf der ständigen Suche nach Sicherheit, aus dem Süden in das Zentrum von Gaza zu ziehen.

(The Palestine Chronicle)

