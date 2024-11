https://www.caitlinjohnst.one/p/the-evil-warmongering-zionist-won?utm_source=post-email-title&publication_id=82124&post_id=151266086&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Der böse, kriegslüsterne zionistische Wahlsieger (nicht der, nein, der andere)

Caitlin Johnstone

6. November 2024

Die Demokratische Partei hat die Kontrolle sowohl über das Weiße Haus als auch über den Senat verloren. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels ist noch unklar, welche Partei die Kontrolle über das Repräsentantenhaus übernehmen wird. Es hat sich herausgestellt, dass es keine gute Idee ist, mit dem Versprechen zu werben, einen Völkermord fortzusetzen, während man gleichzeitig um die Unterstützung von Kriegsverbrechern wie Dick Cheney buhlt, um Progressive dazu zu bringen, für einen zu stimmen.

Ein interessanter Punkt ist, dass Donald Trump anscheinend den umkämpften Bundesstaat Michigan erobert hat, wo Kamala Harris von der großen arabisch-amerikanischen Bevölkerung von Dearborn deutlich abgelehnt wurde, obwohl diese 2020 überwiegend für Biden gestimmt hatte. Im August hatte Harris muslimische Demonstranten, die gegen Völkermord protestierten, bei einer Wahlkampfveranstaltung in Michigan berühmt-berüchtigt zum Schweigen gebracht, indem sie sie mit den Worten „Ich spreche“ ermahnte.

Nun, wer spricht jetzt?

Um es klar zu sagen: Das ist kein gutes Ergebnis. Ein gutes Ergebnis war bei dieser Wahl nicht möglich. Das kriegstreibende zionistische Völkermordmonster hat verloren, was bedeutet, dass das andere kriegstreibende zionistische Völkermordmonster gewonnen hat.

Donald Trump ist immer noch von Adelson käuflich und abhängig, was bedeutet, dass wir davon ausgehen können, dass er für Israel genauso ein kriecherischer Trottel sein wird wie in seiner ersten Amtszeit. Der gewählte Präsident hat öffentlich zugegeben, dass die zionistischen Plutokraten Sheldon und Miriam Adelson während seiner Amtszeit als Präsident „wahrscheinlich fast mehr als jeder andere“ im Weißen Haus waren und ihn baten, Israel einen Gefallen zu tun, wie die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem und die Anerkennung des illegitimen Anspruchs Israels auf die Golanhöhen, was er bereitwillig tat.

Trump beendete seine Wahlkampftour an der Seite seines ehemaligen CIA-Direktors und Außenministers Mike Pompeo, was ausreichen sollte, um selbst die naivsten Trump-Anhänger davon zu überzeugen, dass die US-Außenpolitik im Januar in eine positive Richtung geht. Als CIA-Direktor leitete Pompeo ein Komplott zur Ermordung von Julian Assange und gab fröhlich zu, dass „wir gelogen, betrogen und gestohlen haben“ in der Behörde. Dieses verhasste Geschöpf aus dem Sumpf hat sich in den letzten acht Jahren Trumps Gunst bewahrt und soll Berichten zufolge erneut einen Platz in Trumps Kabinett erhalten.

Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pittsburgh am Montag prahlte Pompeo damit, dass er als „das loyalste Kabinettsmitglied von Donald J. Trump“ bezeichnet worden sei, und sagte, dass wir bei einer Wiederwahl Trumps „den Feuerring beseitigen und unsere Freunde in Israel unterstützen werden“. Der „Ring of Fire“ ist eine Bezeichnung von Denkfabriken für den Iran und die Milizen im Libanon, Irak, Syrien, Jemen und Palästina, die sich Israel widersetzen.

Die Dinge werden also wahrscheinlich immer hässlicher werden. Aber sie wurden auch unter Biden immer hässlicher, und sie wären auch unter Harris immer hässlicher geworden. So sieht es eben aus, wenn ein sterbendes Imperium wie ein in die Enge getriebenes Tier um die Kontrolle über den Planeten kämpft. Man wird nicht US-Präsident, wenn man nicht bereit und willens ist, hässliche Dinge zu tun.

Die Demokraten übertreiben, wie zerstörerisch Trump im Vergleich zu ihren eigenen blutrünstigen Psychopathen-Kandidaten ist. Wir können zwar erwarten, dass Trump den Amerikanern Tyrannei und Missbrauch zufügt, aber das ist nichts im Vergleich zu der Tyrannei und dem Missbrauch, die er den Menschen in anderen Ländern zufügen wird, und es ist nichts im Vergleich zu der Tyrannei und dem Missbrauch, den sein Vorgänger den Menschen in anderen Ländern zugefügt hat. Das ganze theatralische Geschrei der US-Liberalen über Trump funktioniert nur innerhalb einer westlichen Weltanschauung, die von Überlegenheit geprägt ist und die Opfer der Kriegstreiberei der USA nicht als vollwertige Menschen ansieht. Daher werden völkermörderische Gräueltaten, bei denen die Erde verbrannt wird, als weniger bedeutsam angesehen als vergleichsweise geringfügige Verstöße gegen die US-Innenpolitik.

Gebt die Hoffnung auf, dass dieses Wahlergebnis zu positiven Veränderungen führen wird.

Gebt die Hoffnung auf, dass Trump Gutes tun wird.

Gebt die Hoffnung auf, dass die Demokraten aus dieser Niederlage irgendwelche Lehren ziehen werden.

Gebt die Hoffnung auf, dass die Liberalen sich plötzlich daran erinnern werden, dass Völkermord schlecht ist, und anfangen werden, gegen das von den USA unterstützte Gemetzel in Gaza zu protestieren.

Gebt die Hoffnung auf, was die Wahlergebnisse in den USA angeht, Punkt.

US-Wahlen bringen keine positiven Ergebnisse hervor. Sie sind nicht darauf ausgelegt, gewöhnlichen Menschen zu nützen.

Für diejenigen von uns, die sich dem Kampf gegen die Missbräuche des US-Imperiums verschrieben haben, ändert sich nichts. Nach dem 20. Januar wird es derselbe Kampf sein wie am 19. Januar. Wir kämpfen weiter.

