Holocaust-Überlebende und ihre Nachkommen bei einer Demonstration in London gegen den Völkermord im Gazastreifen, Mai 2024. (Foto: X)

Holocaust-Überlebende sagen, dass die Verwendung des Holocausts zur Rechtfertigung des Völkermords in Gaza und zur Unterdrückung von Studentenprotesten auf dem Campus eine völlige Beleidigung der Erinnerung an den Holocaust darstellt.

Zehn Holocaust-Überlebende verurteilen Israels Völkermord in Gaza

Offener Brief

22. Juni 2024

Im Folgenden finden Sie einen von zehn Holocaust-Überlebenden unterzeichneten Brief, in dem sie den Völkermord in Gaza und den Missbrauch von Antisemitismusvorwürfen durch Politiker verurteilen.

Der Mitbegründer von Human Rights Watch, Aryeh Neier, hat kürzlich gesagt, dass Israel im Gazastreifen einen Völkermord begeht. Er sagte auch, dass die Verwendung von Antisemitismusvorwürfen, um Israels Kritiker anzugreifen, „das gesamte Konzept des Antisemitismus entwertet“. Als Überlebende des Holocausts stimmen wir Professor Neier, der selbst den Holocaust nur überlebte, weil er 1939 als Kind aus Nazideutschland floh, voll und ganz zu.

Bei einer kürzlichen Holocaust-Gedenkfeier erklärte Netanjahu: „Wir werden unsere völkermordenden Feinde besiegen. Nie wieder ist jetzt!“

Währenddessen warnte Biden bei einer anderen Gedenkveranstaltung vor einer „wilden Welle des Antisemitismus“ auf dem Universitätsgelände.

Die Erinnerung an den Holocaust auf diese Weise zu benutzen, um entweder den Völkermord in Gaza oder die Unterdrückung an den Universitäten zu rechtfertigen, ist unserer Meinung nach eine völlige Beleidigung der Erinnerung an den Holocaust.

Die Entmenschlichung der Palästinenser, ihre Bezeichnung als „menschliche Tiere“, die Tötung von Zehntausenden von Zivilisten, die wahllose Bombardierung, die Zerstörung von Universitäten und Krankenhäusern und der Einsatz von Massenhunger – das sind eindeutig Stufen der ethnischen Säuberung und des Völkermords. Sie sind ebenso wenig zu verteidigen wie die Lieferung von Waffen, um diesen Völkermord zu begehen, oder die Verweigerung der Finanzierung des UNRWA. In Ermangelung besserer Argumente haben sich unsere Politiker darauf verlegt, die Erinnerung an den Holocaust zu missbrauchen und gleichzeitig zu behaupten, dass der Protest gegen den israelischen Völkermord irgendwie antisemitisch sei.

Als Überlebende des Holocaust haben wir keine besondere Autorität in Bezug auf den Nahen Osten, aber wir kennen uns mit Antisemitismus aus. Es ist einfach falsch zu behaupten, dass es antisemitisch ist, gegen den israelischen Völkermord zu protestieren. Es ist auch falsch, zu behaupten, dass die Forderung nach gleichen Rechten für Juden und Araber „vom Fluss bis zum Meer“ antisemitisch ist.

Als Überlebende des Holocaust sind wir nur einige wenige, aber wir möchten uns der wachsenden weltweiten Bewegung anschließen, die einen dauerhaften Waffenstillstand und den Rückzug Israels aus dem Gazastreifen fordert, und die fordert, dass der Westen aufhört, Völkermord zu bewaffnen und zu unterstützen.

Unterzeichner

Jacques Bude (Brüssel, Belgien), überlebte im Versteck in Belgien, seine Eltern wurden in Auschwitz ermordet.

Marione Ingram (Washington DC), überlebte im Versteck in Nazi-Deutschland.

Stephen Kapos (London UK), überlebte das Budapester Ghetto.

H. Richard Leuchtag (Houston TX), entkam 1938 aus Deutschland.

Rene Lichtman (Southfield MI), überlebte in einem Versteck in Frankreich.

Adam Policzer (Vancouver BC), überlebte im Versteck in Ungarn.

Lillian Rosengarten (Cold Spring NY), floh 1936 aus Deutschland.

Suzanne Ross (New York), entkam dem von den Nazis besetzten Belgien

Suzanne Berliner Weiss (Toronto Ont.), überlebte in einem Versteck in Frankreich, ihre Mutter wurde in Auschwitz getötet.

Ervin Somogyi (Oakland, CA), Überlebender aus Ungarn.

